Pfizer заявляє про 100% ефективність своєї вакцини від COVID-19 серед підлітків

Компанія Pfizer Inc заявила у понеділок, що її вакцина від COVID-19 забезпечує надійний довгостроковий захист від вірусу серед підлітків віком від 12 до 15 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, у понеділок, 22 листопада компанія Pfizer Inc опублікувала результати дослідження, яке проводилося у США серед підлітків від 12 до 15 років. Дослідження проводили понад 4 місяці, результати співставляли ще близько тижня.

Згідно з результатами експерименту, у віковій групі від 12 до 15 років дві дози вакцини мають 100% ефективність проти COVID-19. Відзначається, що це кращий результат, ніж у старших вікових груп.

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У компанії висловили сподівання, що такий результат стане підставою для схвалення цієї вакцини для підлітків з даної вікової групи по всьому світу. У США вакцина Pfizer для підлітків 12-15 років була схвалена у травні Агенцією з продовольства та медикаментів (FDA).