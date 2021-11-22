Pfizer заявляє про 100% ефективність своєї вакцини від COVID-19 серед підлітків
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Компанія Pfizer Inc заявила у понеділок, що її вакцина від COVID-19 забезпечує надійний довгостроковий захист від вірусу серед підлітків віком від 12 до 15 років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
Як повідомляється, у понеділок, 22 листопада компанія Pfizer Inc опублікувала результати дослідження, яке проводилося у США серед підлітків від 12 до 15 років. Дослідження проводили понад 4 місяці, результати співставляли ще близько тижня.
Згідно з результатами експерименту, у віковій групі від 12 до 15 років дві дози вакцини мають 100% ефективність проти COVID-19. Відзначається, що це кращий результат, ніж у старших вікових груп.
У компанії висловили сподівання, що такий результат стане підставою для схвалення цієї вакцини для підлітків з даної вікової групи по всьому світу. У США вакцина Pfizer для підлітків 12-15 років була схвалена у травні Агенцією з продовольства та медикаментів (FDA).
Будь ласка, зачекайте...
Он проплаченный бот,усердно рекламирует факцинацию
возрастной категории 90+ полностью вакцинированы 75% граждан, в категории 80-89 - 85%, 70-79 - 88%, 60-69 - 85%, 50-59 -80%, 40-49 - 76%, 30-39 - 69%, 20-29 - 66%, 16-19 - 63%, 12-15 - 58%.
Мое - Чтобы снизить заболеваемость и смертность от ковида.
Смотрим. (Не забудьте показатели Израиля умножить на 4 ).
12,729 new cases and 720 new deaths in Ukraine [source]
521 new cases and 1 new death in Israel [source]
У какого народа это больше похоже на самовыпил?
Населення Ізраїлю
Природний приріст
▲1,56 %
Народжуваність
18,48 ‰
Фертильність
2,68 дітей на 1 жінку
Смертність
5,15 ‰
Мне все сейчас припомнили, как они ржали тогда над моими словами.... Его сняли за лет 10 до ковида.
миллионные компенсации за осложнения.
Вони ж обрані!
Ізраіль про своїх маленьких громадян дуже піклується, навідміну від українців. Які можуть цілу групу у дитячому садочку отруїти несвіжими харчами, які годують школярів такими огидними харчами, наче зеків у в'язниці. Держава взагалі не піклується про здоров'я майбутніх поколінь, не примушує робити дітям необхідні щеплення. Права дитини у нас взагалі ніяк не захищені. Держава не хоче захищати маленьких від садистів батьків, чи від психічних вчителів. Тому і виростає у нас покоління зебілів, які здатні знищити не лише своє життя, а й цілу країну .
У яких умовах навчаються діти у сільських школах? Правильно, з туалетом на вулиці. Таке залишилось лише на расії.