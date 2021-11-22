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Pfizer заявляє про 100% ефективність своєї вакцини від COVID-19 серед підлітків

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Pfizer заявляє про 100% ефективність своєї вакцини від COVID-19 серед підлітків

Компанія Pfizer Inc заявила у понеділок, що її вакцина від COVID-19 забезпечує надійний довгостроковий захист від вірусу серед підлітків віком від 12 до 15 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, у понеділок, 22 листопада компанія Pfizer Inc опублікувала результати дослідження, яке проводилося у США серед підлітків від 12 до 15 років. Дослідження проводили понад 4 місяці, результати співставляли ще близько тижня.

Згідно з результатами експерименту, у віковій групі від 12 до 15 років дві дози вакцини мають 100% ефективність проти COVID-19. Відзначається, що це кращий результат, ніж у старших вікових груп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада схвалила використання вакцини від коронавірусу Pfizer для дітей 5-11 років

У компанії висловили сподівання, що такий результат стане підставою для схвалення цієї вакцини для підлітків з даної вікової групи по всьому світу. У США вакцина Pfizer для підлітків 12-15 років була схвалена у травні Агенцією з продовольства та медикаментів (FDA).
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Топ коментарі
+6
Как они это проверили, вакцинировали а потом согнали тысячи подростов в стойло и пытались заразить или как ? Ну бред же, просто бред.
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22.11.2021 16:52
+3
А ось графік смертності без вакцин залежно від віку.

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22.11.2021 16:11
+3
Сегодня ты без антител, а завтра в НАТО захотел!
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22.11.2021 17:07
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А ось графік смертності без вакцин залежно від віку.

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22.11.2021 16:11 Відповісти
это статистика же по первому штамму?
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22.11.2021 16:21 Відповісти
10-39 не занадто широкий діапазон?
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22.11.2021 16:24 Відповісти
В исследовании Пфайзера шла речь о предотвращении ЗАРАЖЕНИЯ у подростков.
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22.11.2021 16:25 Відповісти
Как они это проверили, вакцинировали а потом согнали тысячи подростов в стойло и пытались заразить или как ? Ну бред же, просто бред.
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22.11.2021 16:52 Відповісти
Ну, тебе бред писаить не впервой. А испытания вакцины на эффективность от заражения проводят так: набрали две большие группы добровольцев опр. возраста и одной вкололи две дозы вакцины, а другой - две дозы плацебо. Потом посчитали в скольких случаях вакцина защитила от заражения.
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22.11.2021 17:02 Відповісти
Вакцина не защищает от заражения,может перевод неправильный.В ином случае это конктретное *********
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22.11.2021 17:52 Відповісти
Вакцина пфайзер защищает от заражения ковидом, пожилых не очень эффективно, а подростков - очень.
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22.11.2021 18:10 Відповісти
Вакцина от ковида не защищает от заражения никого . Это признали уже все . Заражаются вакцинированные и не вакцинированные одинакого . Ты намеренно путаешь понятия или действительно не понимаешь ?
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22.11.2021 18:58 Відповісти
Ты намеренно путаешь понятия или действительно не понимаешь ?
Он проплаченный бот,усердно рекламирует факцинацию
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22.11.2021 19:48 Відповісти
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23.11.2021 00:52 Відповісти
А вот производители говорят, что не защищает от заражения вакцина. Да собственно она изначально не для защиты предназначалась, а для облегчения течения заболевания и снижения смертности. Плюс подростки и без вакцины практически не болеют. Вот пример из лично моей семьи. Мы с супругой переболели ковид, а сын подросток 16 лет нет. Хотя все находились в одном замкнутом пространстве все это время и без всяких средств защиты.
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22.11.2021 19:00 Відповісти
Не от заражения , а на наличие антител к вирусу , граматей .
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22.11.2021 18:59 Відповісти
Типа и тут коллективный иммунитет..., а если нет?
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22.11.2021 16:35 Відповісти
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22.11.2021 16:42 Відповісти
Я рада що Бутусов до цього не опустився
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22.11.2021 16:50 Відповісти
Хочется блевануть
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22.11.2021 16:42 Відповісти
Кто даст больше?...
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22.11.2021 16:47 Відповісти
Так в таком возрасте и без вакцины легко переносят. Лишь бы что то ляпнуть.
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22.11.2021 16:49 Відповісти
Не ляпнуть. Они хотят обколоть весь мир. Хотя колоть нужно группу риска.
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22.11.2021 16:56 Відповісти
Ковид вообще можно перенести как банальный ОРВИ если правильно подойти к лечению.
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22.11.2021 19:08 Відповісти
Пфизер это только фирма,а какое именно название вакцины обеспечивает такой фантастический результат?
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22.11.2021 16:52 Відповісти
Сегодня ты без антител, а завтра в НАТО захотел!
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22.11.2021 17:07 Відповісти
Так підлітки і не хворіють. Нащо ви дітей робите безплідними у майбутньому?!!!!
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22.11.2021 17:08 Відповісти
глядя на некоторых современных детей не хочется что бы они размножались
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22.11.2021 17:15 Відповісти
Думаешь, Израиль решил всех евреев сделать безплодными?
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22.11.2021 18:08 Відповісти
Надо же где-то палестинцев расселять.
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22.11.2021 18:56 Відповісти
А они уже подростков провакцинировали? Или нет. Просто не в курсе.
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22.11.2021 19:10 Відповісти
Ну что делать, если целый народ решил самовыпилиться. В конце концов их выбор.
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22.11.2021 20:12 Відповісти
Как-то совсем неправдоподобно выглядят твои фантазии.
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22.11.2021 20:43 Відповісти
Ну в жизни такое бывает. Бывает что и фантазии не такие страшные по сравнению с тем что потом жизнь устраивает.
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22.11.2021 20:50 Відповісти
Например?
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22.11.2021 21:04 Відповісти
Например кто мог когда либо до 2014 года представить даже в жутких фантазиях что кацапы на нас открыто войной пойдут? Это в то время даже в голову не укладывалось. По крайней мере у старшего поколения кто в совке вырос. Иллюзий относительно их "братскости" никто конечно не питал, но чтобы вот так откровенно и нагло пойти убивать от них также никто не ожидал. По крайней мере большинство.
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22.11.2021 21:17 Відповісти
Ну, многие такую возможность допускали, а многие о ней вполне открыто говорили. То, что Лоссия поехала крышей на вяличии и магущистве, было понятно в конце нулевых. Война с Грузией 080808 это был даже не звоночек, а колокол.
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22.11.2021 21:38 Відповісти
Ну, те кто помнит за что казнили Аркадия Танасевского, за что впал в опалу при кучме Табачник кто помнит провокацию России на Тузле, заявления Путина в Бухаресте, это все было ожидаемым. Вопрос разве что в точной дате начала.
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22.11.2021 22:09 Відповісти
Ну для большинства как мне кажется это достаточно неожиданно было как на мой взгляд.
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22.11.2021 22:25 Відповісти
Поэтому, Вы считаете правильным, при принятии решений, исходить из самого маловероятного варианта?
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23.11.2021 08:26 Відповісти
Поясните.
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23.11.2021 10:54 Відповісти
Ваше объяснение высокой степени вакцинации в Израиле в т.ч. и детей - "целый народ решил самовыпилиться. "
Мое - Чтобы снизить заболеваемость и смертность от ковида.

Смотрим. (Не забудьте показатели Израиля умножить на 4 ).

12,729 new cases and 720 new deaths in Ukraine [source]



521 new cases and 1 new death in Israel [source]

У какого народа это больше похоже на самовыпил?
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23.11.2021 11:45 Відповісти
Времени мало прошло чтобы выводы делать.
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23.11.2021 11:55 Відповісти
Предлагаете лет 10 без вакцинации понаблюдать, как украинцы по нескольку сот в день от ковида умирают и уж тогда сказать "А ведь 10 лет назад надо было Пфайзером и Модерной прививаться, жаль что сейчас они уже неэффективны, надо новые создавать и лет 10 понаблюдать за их побочками как следует. Вдруг от них волосы на жопе рыжеют?"
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23.11.2021 12:01 Відповісти
Предлагаю понаблюдать результат вакцинации через хотя бы тот промежуток времени, который прошел с начала пандемии. Т.е. годика через два. Также предлагаю понаблюдать на течение так называемой пандемии в этом сезоне ОРВИ. Думаю мы не последний раз с Вами на этом форуме проводим дискуссию по этому вопросу.
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23.11.2021 12:57 Відповісти
Та вже і зараз видно, що, попри Ваші фантазії, на самивипил литуація в Ізраїлю зовсім не схожа.

Населення Ізраїлю

Природний приріст
▲1,56 %

Народжуваність
18,48 ‰

Фертильність
2,68 дітей на 1 жінку

Смертність
5,15 ‰
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23.11.2021 14:17 Відповісти
Я все ж таки почекаю. Як там кажуть, маю час та маю натхнення.
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23.11.2021 14:19 Відповісти
или фильм "остання любов на землі". Я помню тогда своим доказывал, что такой вирус гипотетически может существовать. Сейчас ковид на него очень похож. Пока не слепнем и не теряем слух (хотя про дельту уже пишут...).
Мне все сейчас припомнили, как они ржали тогда над моими словами.... Его сняли за лет 10 до ковида.
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22.11.2021 22:04 Відповісти
Да, в том фильме природный иммунитет не очень помог.
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23.11.2021 07:07 Відповісти
ніколи не думав, що жалітиму ізраїльтян... Але частина - житиме. І вона на куски порве і уряд, і медиків.
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23.11.2021 00:58 Відповісти
Йде програма глобалізації для всіх країн. Ізраїльський уряд не виключення.
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23.11.2021 07:00 Відповісти
Так, а ще ці рептілоїди з Нубіру щось розпилюють в атмосфері...
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23.11.2021 07:11 Відповісти
Этот фейк раздут кацапами. Они ваши работодаели?
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22.11.2021 21:40 Відповісти
Что значит еффективность . Подростки и так этот вирус переносят лучше остальных . Файзер пусть расскажет что при испытаниях вакцины умерло 21 человек , а в контрольной группе получавших плацебо 14 .
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22.11.2021 18:55 Відповісти
охренеть. ссылку можете кинуть, спасибо
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22.11.2021 22:05 Відповісти
найду ссылку сброшу .
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24.11.2021 05:08 Відповісти
Що э брехня-це те, що Пфайзер засекретив до 2076 року дані щодо клінічних іспитів. Наразі суд США прийняв рішення-відкиття FDA через 108 днів після опублікування рішення суду(21.11.21 року) даних про вакцину Пфайзер. Чому саме 108 днів-тому що саме таку кількість днів FDA приймала рішення про ліцензування вакцини. і наостанок-вчені Ізраїлю дійшли до висновку, що перехворілі ковідом , у 13 разів мають більше антитіл, чим вакциновані!
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22.11.2021 19:07 Відповісти
Навіть не уявляю що буде далі!
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22.11.2021 20:23 Відповісти
ничего хорошего
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22.11.2021 22:06 Відповісти
Пусть Пфайзер лучше заявит о готовности платить
миллионные компенсации за осложнения.
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22.11.2021 22:17 Відповісти
В Ізраїлі навіть діткам малим з п'яти років вже роблять Pfizer, тому всі інші національності можуть розслабитись та робити своїм лічінкам щеплення. Так як ізраїльтяни трусяться над своїми дітьми, так ніхто у світі не трусисться.
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22.11.2021 22:53 Відповісти
Да пусть себе трусятся и дети и родители - кому какое дело ?
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22.11.2021 23:15 Відповісти
А шо не так?

Вони ж обрані!

Ізраіль про своїх маленьких громадян дуже піклується, навідміну від українців. Які можуть цілу групу у дитячому садочку отруїти несвіжими харчами, які годують школярів такими огидними харчами, наче зеків у в'язниці. Держава взагалі не піклується про здоров'я майбутніх поколінь, не примушує робити дітям необхідні щеплення. Права дитини у нас взагалі ніяк не захищені. Держава не хоче захищати маленьких від садистів батьків, чи від психічних вчителів. Тому і виростає у нас покоління зебілів, які здатні знищити не лише своє життя, а й цілу країну .

У яких умовах навчаються діти у сільських школах? Правильно, з туалетом на вулиці. Таке залишилось лише на расії.
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23.11.2021 12:05 Відповісти
 
 