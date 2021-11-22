Pfizer заявляет о 100% эффективности своей вакцины от COVID-19 среди подростков

Компания Pfizer Inc заявила в понедельник, что ее вакцина от COVID-19 обеспечивает надежную долгосрочную защиту от вируса среди подростков от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в понедельник, 22 ноября, компания Pfizer Inc опубликовала результаты исследования, которое проводилось в США среди подростков от 12 до 15 лет. Исследование проводилось более 4 месяцев, результаты сопоставляли еще около недели.

Согласно результатам эксперимента, в возрастной группе от 12 до 15 лет две дозы вакцины обладают 100% эффективностью против COVID-19. Отмечается, что это лучший результат, чем у старших возрастов.

В компании выразили надежду, что такой результат станет основанием для одобрения этой вакцины для подростков из данной возрастной группы по всему миру. В США вакцина Pfizer для подростков 12-15 лет была одобрена в мае Агентством по продовольствию и медикаментам (FDA).

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