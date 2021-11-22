Pfizer заявляет о 100% эффективности своей вакцины от COVID-19 среди подростков
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Компания Pfizer Inc заявила в понедельник, что ее вакцина от COVID-19 обеспечивает надежную долгосрочную защиту от вируса среди подростков от 12 до 15 лет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Как сообщается, в понедельник, 22 ноября, компания Pfizer Inc опубликовала результаты исследования, которое проводилось в США среди подростков от 12 до 15 лет. Исследование проводилось более 4 месяцев, результаты сопоставляли еще около недели.
Согласно результатам эксперимента, в возрастной группе от 12 до 15 лет две дозы вакцины обладают 100% эффективностью против COVID-19. Отмечается, что это лучший результат, чем у старших возрастов.
В компании выразили надежду, что такой результат станет основанием для одобрения этой вакцины для подростков из данной возрастной группы по всему миру. В США вакцина Pfizer для подростков 12-15 лет была одобрена в мае Агентством по продовольствию и медикаментам (FDA).
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Он проплаченный бот,усердно рекламирует факцинацию
возрастной категории 90+ полностью вакцинированы 75% граждан, в категории 80-89 - 85%, 70-79 - 88%, 60-69 - 85%, 50-59 -80%, 40-49 - 76%, 30-39 - 69%, 20-29 - 66%, 16-19 - 63%, 12-15 - 58%.
Мое - Чтобы снизить заболеваемость и смертность от ковида.
Смотрим. (Не забудьте показатели Израиля умножить на 4 ).
12,729 new cases and 720 new deaths in Ukraine [source]
521 new cases and 1 new death in Israel [source]
У какого народа это больше похоже на самовыпил?
Населення Ізраїлю
Природний приріст
▲1,56 %
Народжуваність
18,48 ‰
Фертильність
2,68 дітей на 1 жінку
Смертність
5,15 ‰
Мне все сейчас припомнили, как они ржали тогда над моими словами.... Его сняли за лет 10 до ковида.
миллионные компенсации за осложнения.
Вони ж обрані!
Ізраіль про своїх маленьких громадян дуже піклується, навідміну від українців. Які можуть цілу групу у дитячому садочку отруїти несвіжими харчами, які годують школярів такими огидними харчами, наче зеків у в'язниці. Держава взагалі не піклується про здоров'я майбутніх поколінь, не примушує робити дітям необхідні щеплення. Права дитини у нас взагалі ніяк не захищені. Держава не хоче захищати маленьких від садистів батьків, чи від психічних вчителів. Тому і виростає у нас покоління зебілів, які здатні знищити не лише своє життя, а й цілу країну .
У яких умовах навчаються діти у сільських школах? Правильно, з туалетом на вулиці. Таке залишилось лише на расії.