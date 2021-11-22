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Україна змінює стратегію облаштування кордонів, - Шмигаль. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Стратегію змінюють, щоб навести лад на пунктах пропуску. На це виділили 21 млн грн.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.

Він нагадав, що минулого тижня уряд виділив 21 млн грн на укріплення кордону.

"21 млн грн - початкова сума, яка використовуватиметься на будівництво спеціальних укріплювальних споруд, а також на збільшення кількості прикордонних військ на відповідних ділянках кордону України. Кошти до цієї суми будуть додаватися в міру необхідності", - сказав Шмигаль.

Він також додав, що в Україні діє програма з розбудови державного кордону.

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"Ми змінюємо стратегію облаштування наших кордонів. У Мінінфраструктури буде утворено відповідний департамент, який займатиметься цивільною інфраструктурою на кордоні, щоб ми нарешті навели лад на пунктах пропуску", - зазначив прем’єр-міністр.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
туркам подряд отдайте, раз сами рукожопые!..
Турция завершила строительство стены длиной 911 километров и высотой 3 метра вдоль границы с Сирией за 3,5 года..
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22.11.2021 16:29
+13
При Яценюке ПРАВИЛЬНО был поднят вопрос стены и правильно, что начали строить. Команде ЗЕ покритиковала попередников... Зе заглянул в глазки поросячьи Х.йла и тоже до него дошло, что стена на кардоне нужна!!! Главное - не воруйте с бюджета, а стройте согласно проекта!!!
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22.11.2021 16:42
+8
Бо Туреччина будувала і виділяла гроші, а Яценюк рік баранам і зрадникам ДОВОДИВ НЕОБХІДНІСТЬ СТІНИ, а коли довів і гроші виділили, через півроку його зняли,
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22.11.2021 17:01
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Один уже стену построил, это пока только на стратегию 21 лимон. Далее аппетит разыграется.
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22.11.2021 16:23 Відповісти
а теперь оказалось, что все это было враньё и строить ее таки надо) внезапно!
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22.11.2021 16:38 Відповісти
Серьезно целых 21 млн. Гривень. Ну то буде лад!!
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22.11.2021 16:43 Відповісти
" Спецукрепсооружения " - это ТУАЛЕТЫ типа " СОРТИР" ???
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22.11.2021 17:39 Відповісти
туркам подряд отдайте, раз сами рукожопые!..
Турция завершила строительство стены длиной 911 километров и высотой 3 метра вдоль границы с Сирией за 3,5 года..
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22.11.2021 16:29 Відповісти
Бо Туреччина будувала і виділяла гроші, а Яценюк рік баранам і зрадникам ДОВОДИВ НЕОБХІДНІСТЬ СТІНИ, а коли довів і гроші виділили, через півроку його зняли,
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22.11.2021 17:01 Відповісти
РУКОЖОПЫ ВСЕ РАЗВОРУЮТ!!!
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22.11.2021 16:32 Відповісти
.Успешный бизнесмен "куля лоба" За год хищений на Украинской стене стал миллиардером !
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22.11.2021 16:54 Відповісти
да уж. бакай цынюк тогда бабла немало нареформировал.
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22.11.2021 17:23 Відповісти
Звичайно треба було дочекатись коли смалений півень почне дзьобати в дупу...
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22.11.2021 16:32 Відповісти
ШМИГАЛЬ з Даніловим продукують заглушку історії ШПІОНВИЙДІВОН..

ДИВИМОСЯ СВ СЛ НА КАНАЛІ ПІНЧУКА - або прийде банда ЗЕ обмазувати брудом генерала БУРБУ або..
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22.11.2021 16:36 Відповісти
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22.11.2021 16:39 Відповісти
******* Авакова чи гондона?
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22.11.2021 16:39 Відповісти
ахметова..
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22.11.2021 16:45 Відповісти
Чоловіки сфотографувалися біля острівного Тракайського замку (старовинний замок у Литві), який зараз є місцем проведення екскурсій."Так-так, це саме те, що ви подумали", - написав Арсен Аваков.

Змісту цього повідомлення він не розкрив і не пояснив, що саме об'єднало групу цих людей у Литві. Відомо, що сьогодні, 22 листопада, Савік Шустер святкує свій день народження - 69 років. Також 19-20 листопада Савік Шустер відвідав форум "Майбутнє демократії", який також проходив у Литві.
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22.11.2021 16:54 Відповісти
При Яценюке ПРАВИЛЬНО был поднят вопрос стены и правильно, что начали строить. Команде ЗЕ покритиковала попередников... Зе заглянул в глазки поросячьи Х.йла и тоже до него дошло, что стена на кардоне нужна!!! Главное - не воруйте с бюджета, а стройте согласно проекта!!!
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22.11.2021 16:42 Відповісти
от только не надо нас пугать !!!
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22.11.2021 16:52 Відповісти
Израиль обустроил на захваченных у Палестинцев землю 10 метровой стеной...
И обчественность проглотила...
https://puerrtto.livejournal.com/55684.html

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22.11.2021 17:01 Відповісти
Хорошо, что на границе с Донбассом вовремя непреступную стену построили!
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22.11.2021 17:08 Відповісти
Сітку натягували з внутрішньої сторони,а тепер плануємо з зовнішньої...Така зміна впорядкування кордонів однак вимагаї значного збільшення коштів,про що чесно повідомив нам прем"єр...
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22.11.2021 17:22 Відповісти
Вы вообще видели, что построил этот ушлепок яйценюх!?? Так я вам расскажу... Евровал-это участок от Троицкого (Луганская обл.) до Харьковского стыка, 26 км сетки через которую можно и не перевозить, если разбежаться хорошо))
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22.11.2021 17:42 Відповісти
А что другие подразделения чиновников не в состоянии построить приграничные сооружения, необходимо плодить новых чиновников?
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22.11.2021 17:45 Відповісти
 
 