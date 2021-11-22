Україна змінює стратегію облаштування кордонів, - Шмигаль. ВIДЕО

Стратегію змінюють, щоб навести лад на пунктах пропуску. На це виділили 21 млн грн.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.

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Він нагадав, що минулого тижня уряд виділив 21 млн грн на укріплення кордону.

"21 млн грн - початкова сума, яка використовуватиметься на будівництво спеціальних укріплювальних споруд, а також на збільшення кількості прикордонних військ на відповідних ділянках кордону України. Кошти до цієї суми будуть додаватися в міру необхідності", - сказав Шмигаль.

Він також додав, що в Україні діє програма з розбудови державного кордону.

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"Ми змінюємо стратегію облаштування наших кордонів. У Мінінфраструктури буде утворено відповідний департамент, який займатиметься цивільною інфраструктурою на кордоні, щоб ми нарешті навели лад на пунктах пропуску", - зазначив прем’єр-міністр.