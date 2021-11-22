Украина меняет стратегию обустройства границ, - Шмыгаль. ВИДЕО

Стратегию меняют, чтобы навести порядок в пунктах пропуска. На это выделили 21 млн грн.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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Он напомнил, что на прошлой неделе правительство выделило 21 млн грн на укрепление границы.

"21 млн грн - начальная сумма, которая будет использоваться на строительство специальных укрепляющих сооружений, а также на увеличение количества пограничных войск на соответствующих участках границы Украины. Средства к этой сумме будут добавляться по мере необходимости", - сказал Шмыгаль.

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Он также добавил, что в Украине действует программа по развитию государственной границы.

"Мы меняем стратегию обустройства наших границ. В Мининфраструктуры будет создан соответствующий департамент, который будет заниматься гражданской инфраструктурой на границе, чтобы мы наконец-то навели порядок на пунктах пропуска", - отметил премьер-министр.