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Новости Общество
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граница (4742) Шмыгаль Денис (2325)

Украина меняет стратегию обустройства границ, - Шмыгаль. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Стратегию меняют, чтобы навести порядок в пунктах пропуска. На это выделили 21 млн грн.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Он напомнил, что на прошлой неделе правительство выделило 21 млн грн на укрепление границы.

"21 млн грн - начальная сумма, которая будет использоваться на строительство специальных укрепляющих сооружений, а также на увеличение количества пограничных войск на соответствующих участках границы Украины. Средства к этой сумме будут добавляться по мере необходимости", - сказал Шмыгаль.

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Он также добавил, что в Украине действует программа по развитию государственной границы.

"Мы меняем стратегию обустройства наших границ. В Мининфраструктуры будет создан соответствующий департамент, который будет заниматься гражданской инфраструктурой на границе, чтобы мы наконец-то навели порядок на пунктах пропуска", - отметил премьер-министр.
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Топ комментарии
+17
туркам подряд отдайте, раз сами рукожопые!..
Турция завершила строительство стены длиной 911 километров и высотой 3 метра вдоль границы с Сирией за 3,5 года..
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22.11.2021 16:29
+13
При Яценюке ПРАВИЛЬНО был поднят вопрос стены и правильно, что начали строить. Команде ЗЕ покритиковала попередников... Зе заглянул в глазки поросячьи Х.йла и тоже до него дошло, что стена на кардоне нужна!!! Главное - не воруйте с бюджета, а стройте согласно проекта!!!
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22.11.2021 16:42
+8
Бо Туреччина будувала і виділяла гроші, а Яценюк рік баранам і зрадникам ДОВОДИВ НЕОБХІДНІСТЬ СТІНИ, а коли довів і гроші виділили, через півроку його зняли,
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22.11.2021 17:01
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Правила форума Совет форумчан
Один уже стену построил, это пока только на стратегию 21 лимон. Далее аппетит разыграется.
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22.11.2021 16:23 Ответить
а теперь оказалось, что все это было враньё и строить ее таки надо) внезапно!
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22.11.2021 16:38 Ответить
Серьезно целых 21 млн. Гривень. Ну то буде лад!!
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22.11.2021 16:43 Ответить
" Спецукрепсооружения " - это ТУАЛЕТЫ типа " СОРТИР" ???
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22.11.2021 17:39 Ответить
туркам подряд отдайте, раз сами рукожопые!..
Турция завершила строительство стены длиной 911 километров и высотой 3 метра вдоль границы с Сирией за 3,5 года..
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22.11.2021 16:29 Ответить
Бо Туреччина будувала і виділяла гроші, а Яценюк рік баранам і зрадникам ДОВОДИВ НЕОБХІДНІСТЬ СТІНИ, а коли довів і гроші виділили, через півроку його зняли,
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22.11.2021 17:01 Ответить
РУКОЖОПЫ ВСЕ РАЗВОРУЮТ!!!
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22.11.2021 16:32 Ответить
.Успешный бизнесмен "куля лоба" За год хищений на Украинской стене стал миллиардером !
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22.11.2021 16:54 Ответить
да уж. бакай цынюк тогда бабла немало нареформировал.
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22.11.2021 17:23 Ответить
Звичайно треба було дочекатись коли смалений півень почне дзьобати в дупу...
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22.11.2021 16:32 Ответить
ШМИГАЛЬ з Даніловим продукують заглушку історії ШПІОНВИЙДІВОН..

ДИВИМОСЯ СВ СЛ НА КАНАЛІ ПІНЧУКА - або прийде банда ЗЕ обмазувати брудом генерала БУРБУ або..
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22.11.2021 16:36 Ответить
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22.11.2021 16:39 Ответить
******* Авакова чи гондона?
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22.11.2021 16:39 Ответить
ахметова..
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22.11.2021 16:45 Ответить
Чоловіки сфотографувалися біля острівного Тракайського замку (старовинний замок у Литві), який зараз є місцем проведення екскурсій."Так-так, це саме те, що ви подумали", - написав Арсен Аваков.

Змісту цього повідомлення він не розкрив і не пояснив, що саме об'єднало групу цих людей у Литві. Відомо, що сьогодні, 22 листопада, Савік Шустер святкує свій день народження - 69 років. Також 19-20 листопада Савік Шустер відвідав форум "Майбутнє демократії", який також проходив у Литві.
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22.11.2021 16:54 Ответить
При Яценюке ПРАВИЛЬНО был поднят вопрос стены и правильно, что начали строить. Команде ЗЕ покритиковала попередников... Зе заглянул в глазки поросячьи Х.йла и тоже до него дошло, что стена на кардоне нужна!!! Главное - не воруйте с бюджета, а стройте согласно проекта!!!
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22.11.2021 16:42 Ответить
от только не надо нас пугать !!!
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22.11.2021 16:52 Ответить
Израиль обустроил на захваченных у Палестинцев землю 10 метровой стеной...
И обчественность проглотила...
https://puerrtto.livejournal.com/55684.html

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22.11.2021 17:01 Ответить
Хорошо, что на границе с Донбассом вовремя непреступную стену построили!
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22.11.2021 17:08 Ответить
Сітку натягували з внутрішньої сторони,а тепер плануємо з зовнішньої...Така зміна впорядкування кордонів однак вимагаї значного збільшення коштів,про що чесно повідомив нам прем"єр...
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22.11.2021 17:22 Ответить
Вы вообще видели, что построил этот ушлепок яйценюх!?? Так я вам расскажу... Евровал-это участок от Троицкого (Луганская обл.) до Харьковского стыка, 26 км сетки через которую можно и не перевозить, если разбежаться хорошо))
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22.11.2021 17:42 Ответить
А что другие подразделения чиновников не в состоянии построить приграничные сооружения, необходимо плодить новых чиновников?
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22.11.2021 17:45 Ответить
 
 