Росії буде простіше розпочати повномасштабну військову операцію проти України, якщо запустять "Північний потік - 2", - Вітренко
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Запуск в експлуатацію Nord Stream 2 дозволить Москві повністю вивести українську ГТС з ланцюга постачань газу до Європи та розв’яже руки для масштабної збройної агресії проти нашої країни.
Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко під час онлайн-конференції "Москва, Nord Stream 2 та європейська енергокриза" в Атлантичній раді, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"У разі, якщо не буде необхідності транспортувати газ через Україну, Росії буде простіше розпочати повномасштабну військову операцію проти України. Оскільки постачання російського газу не постраждає в такому разі - вони (у Кремлі. - Ред.) надалі отримуватимуть гроші з європейського ринку", - зазначив Вітренко.
За його словами, у разі запуску Nord Stream 2 європейці не відчують негайного дискомфорту від раптового припинення постачань газу, якщо Росія посилить військову агресію проти України.
Вітренко закликав владу Сполучених Штатів не відкладати нових санкцій проти Росії до моменту, коли вже буде пізно, і Москва доб’ється запуску нового газопроводу. Він зазначив, якщо зараз для адміністрації США це зробити складно з огляду на інтереси європейських партнерів, то потім стане ще набагато складніше.
Голова правління Нафтогазу, зазначив: якщо зараз ввести санкції проти Nord Stream 2, європейці цього не відчують, оскільки безперебійні поставки забезпечуватимуться через українську ГТС. Якщо ж санкції США проти Nord Stream 2 будуть введені, коли цей трубопровід запрацює, а потік газу через Україну буде припинений, у Європі це відчують неодмінно, вказав Вітренко.
Водночас він наголосив, що негайні санкції США проти Nord Stream 2 змушуватимуть Росію грати за правилами, припинити використовувати газ як зброю – і це запобігатиме новим проявам агресії.
Будь ласка, зачекайте...
Як зеленський підготував армію ? Адже не неіснування ПП2 гарант нашої безпеки, а АРМІЯ.
І що ми наразі маємо ? Голу с...спину ?
Нужно подписать со страной-агрессором договор на транзит газа на 15 лет.
Витренко сам говорил, что только транзит газа сдерживает парашу от нападения на Украину.
Этого балабола витренко вообще слушать противопоказано.
В начале июня этого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, датированное 2 июня. Согласно документу, Кабинет министров и СНБО должны были бы проработать вопрос об отзыве сетевых ресурсов (IP-адресов), выделенных в пользование операторам (провайдерам) телекоммуникаций на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях или использующихся в информационной агрессии Российской Федерации против Украины.
2 июля Минюст получил письмо от Кабинета Министров Украины, в котором резолюцией премьер-министра Дениса Шмыгаля на Минюст возложена задача принять меры, направленные на применение международно-правовых механизмов для отзыва сетевых ресурсов, находящихся в пользовании операторов (провайдеров) телекоммуникаций на временно оккупированной территории Украины, а также не допустить дальнейшего взаимодействия компании RIPE NCC с субъектами, осуществляющими неправомерную деятельность на этих территориях.
Что с трубой? Она сломалась.
И украинская труба будет гарантированно основной.
Возглавляла компартию пока не приняли закон о декоммунизации.
Яблочко от яблоньки.