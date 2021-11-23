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Новини Політика України
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санкції (6853) США (14482) Північний потік (1369) Вітренко Юрій (370)

Росії буде простіше розпочати повномасштабну військову операцію проти України, якщо запустять "Північний потік - 2", - Вітренко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росії буде простіше розпочати повномасштабну військову операцію проти України, якщо запустять

Запуск в експлуатацію Nord Stream 2 дозволить Москві повністю вивести українську ГТС з ланцюга постачань газу до Європи та розв’яже руки для масштабної збройної агресії проти нашої країни.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко під час онлайн-конференції "Москва, Nord Stream 2 та європейська енергокриза" в Атлантичній раді, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"У разі, якщо не буде необхідності транспортувати газ через Україну, Росії буде простіше розпочати повномасштабну військову операцію проти України. Оскільки постачання російського газу не постраждає в такому разі - вони (у Кремлі. - Ред.) надалі отримуватимуть гроші з європейського ринку", - зазначив Вітренко.

За його словами, у разі запуску Nord Stream 2 європейці не відчують негайного дискомфорту від раптового припинення постачань газу, якщо Росія посилить військову агресію проти України.

Вітренко закликав владу Сполучених Штатів не відкладати нових санкцій проти Росії до моменту, коли вже буде пізно, і Москва доб’ється запуску нового газопроводу. Він зазначив, якщо зараз для адміністрації США це зробити складно з огляду на інтереси європейських партнерів, то потім стане ще набагато складніше.

Голова правління Нафтогазу, зазначив: якщо зараз ввести санкції проти Nord Stream 2, європейці цього не відчують, оскільки безперебійні поставки забезпечуватимуться через українську ГТС. Якщо ж санкції США проти Nord Stream 2 будуть введені, коли цей трубопровід запрацює, а потік газу через Україну буде припинений, у Європі це відчують неодмінно, вказав Вітренко.

Водночас він наголосив, що негайні санкції США проти Nord Stream 2 змушуватимуть Росію грати за правилами, припинити використовувати газ як зброю – і це запобігатиме новим проявам агресії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США припустилися стратегічної помилки з "Північним потоком-2", - євродепутатка фон Крамон

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Потік запустять. Далі виникає питання.
Як зеленський підготував армію ? Адже не неіснування ПП2 гарант нашої безпеки, а АРМІЯ.
І що ми наразі маємо ? Голу с...спину ?
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23.11.2021 10:05
+3
Витренко лукавый чорт. Вот его мамка к примеру за то что бы тут была раиса!!!
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23.11.2021 10:07
+2
москалі просто вкрали Крим і без всяких потоків...
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23.11.2021 10:11
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Потік запустять. Далі виникає питання.
Як зеленський підготував армію ? Адже не неіснування ПП2 гарант нашої безпеки, а АРМІЯ.
І що ми наразі маємо ? Голу с...спину ?
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23.11.2021 10:05 Відповісти
Очень просто это решить.
Нужно подписать со страной-агрессором договор на транзит газа на 15 лет.
Витренко сам говорил, что только транзит газа сдерживает парашу от нападения на Украину.
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23.11.2021 10:14 Відповісти
Папірець ні від чого пуйла не стримує, хоч на 1000 років підпиши. Стримує недостатність потужностей для транспортування в обхід України. Коли відкриють новий потік, ця проблема відпаде.
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23.11.2021 10:22 Відповісти
Так, а я за шо?
Этого балабола витренко вообще слушать противопоказано.
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23.11.2021 10:30 Відповісти
Оставить «ДНР» без Интернета. Украина планирует судиться с организацией, которая выдает IP-адреса

В начале июня этого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, датированное 2 июня. Согласно документу, Кабинет министров и СНБО должны были бы проработать вопрос об отзыве сетевых ресурсов (IP-адресов), выделенных в пользование операторам (провайдерам) телекоммуникаций на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях или использующихся в информационной агрессии Российской Федерации против Украины.

2 июля Минюст получил письмо от Кабинета Министров Украины, в котором резолюцией премьер-министра Дениса Шмыгаля на Минюст возложена задача принять меры, направленные на применение международно-правовых механизмов для отзыва сетевых ресурсов, находящихся в пользовании операторов (провайдеров) телекоммуникаций на временно оккупированной территории Украины, а также не допустить дальнейшего взаимодействия компании RIPE NCC с субъектами, осуществляющими неправомерную деятельность на этих территориях.
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23.11.2021 10:06 Відповісти
я только за
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23.11.2021 10:07 Відповісти
Що таке денере, навіть в лапках??? Знаю тільки лугандон!
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23.11.2021 10:25 Відповісти
Досить вже нас лякати.
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23.11.2021 10:06 Відповісти
Витренко лукавый чорт. Вот его мамка к примеру за то что бы тут была раиса!!!
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23.11.2021 10:07 Відповісти
Что бы не допустить полномасштабной агрессии России , самое простое - это взорвать "северный поток 2". Таким образом можно сохранить жизни сотен тысяч людей.
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23.11.2021 10:07 Відповісти
опять страшилки. лишь бы говорили не про измену
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23.11.2021 10:08 Відповісти
ДАже если война - никто не простит зебилу вангеровцов
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23.11.2021 10:10 Відповісти
а кто про нее слышал? г+г думаешь показало? о нет, оно показывало больных детей и немощных стариков и рассказывало, сколько стоил петин завтрак на прошлой неделе.
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23.11.2021 10:12 Відповісти
алілуйя! Вітренко-джуніор Михайла Гончара почитав..!
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23.11.2021 10:10 Відповісти
москалі просто вкрали Крим і без всяких потоків...
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23.11.2021 10:11 Відповісти
Бред. Рашке будет проще начать войну если Украина не будет готова к войне.Лучше быть готовым к войне и чтобы ее не было чем быть неготовым и чтобы война пришла.
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23.11.2021 10:17 Відповісти
Мавзолейные обезьяны СкреПОНОСом завалили пол-РАБссии...,Бесланами, Норд Остами и подлодками Курск нашли вояков....
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23.11.2021 10:25 Відповісти
Если начнется вторжение в Украину то ЕС сами будут умолять кацапов про запуск СП-2.А его запуском мокшандия будет шантажировать Европу и ею манипулировать на свое усмотрение.Если будут вмешиваться или помогать Украине.Не зря по разведданным вторжение планируется на самое холодное время года чтоб страны ЕС мерзли.
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23.11.2021 10:25 Відповісти
В текущем году на РАБссии упало 31 самолето-вертолетов...,скоро декабрь...
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23.11.2021 10:26 Відповісти
Що в голові у *****!?
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23.11.2021 10:27 Відповісти
если запустят "Северный поток-2".-Жалобно кудахчет Витренко.А ещё недавно звонко кукарекал: "Северный поток - 2" можно остановить даже после его запуска, - Витренко. Намекая , что он , Витренко, геройски остановит. Как только усилит так сразу. "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко .
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23.11.2021 10:37 Відповісти
Проще прикопаться к одной из путинских фраз типа " они сдохнут, а мы в рай", и разрушить "Северный поток-2" в нескольких местах.
Что с трубой? Она сломалась.
И украинская труба будет гарантированно основной.
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23.11.2021 12:06 Відповісти
Mne interesno strategija u Vitrenko jest?Ukraina imejet svoj gaz kotorogo polne bylo dostacno ne tolko dlia sebia no i dlia exporta.Dlia etogo nuzno zdelat sleduci sagi alternatyvnyje istocniki,biotoplivo i poxoze istocnyki musor ,sto umensili gaza dlia otolenyja dopustim 50% kak minimum.Eto bez nego nikto **********.On govorit kak bi pretenziji dlia drugix sto sam nedelajet.Da skazi tak jesli vojna dolzna Germanija prekratit pokupat s raski gaz todze moment vot uslovija,a ti delaj svojiu rabotu sto tebe polozeno
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23.11.2021 12:25 Відповісти
Takoj kak on v Litve u nas ne dnia ne prorabotal,nexociu obyzat no fakt bil bi takoj.On tolko jazykom boltajet
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23.11.2021 12:32 Відповісти
Мама Витренка - главная коммунистка Украины.
Возглавляла компартию пока не приняли закон о декоммунизации.
Яблочко от яблоньки.
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23.11.2021 12:39 Відповісти
Компартию возглавлял Симоненко .А Витренчиха - это прогрессивные социалисты ,если не ошибаюсь.
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23.11.2021 12:46 Відповісти
 
 