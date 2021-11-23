Росії буде простіше розпочати повномасштабну військову операцію проти України, якщо запустять "Північний потік - 2", - Вітренко

Запуск в експлуатацію Nord Stream 2 дозволить Москві повністю вивести українську ГТС з ланцюга постачань газу до Європи та розв’яже руки для масштабної збройної агресії проти нашої країни.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко під час онлайн-конференції "Москва, Nord Stream 2 та європейська енергокриза" в Атлантичній раді, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"У разі, якщо не буде необхідності транспортувати газ через Україну, Росії буде простіше розпочати повномасштабну військову операцію проти України. Оскільки постачання російського газу не постраждає в такому разі - вони (у Кремлі. - Ред.) надалі отримуватимуть гроші з європейського ринку", - зазначив Вітренко.

За його словами, у разі запуску Nord Stream 2 європейці не відчують негайного дискомфорту від раптового припинення постачань газу, якщо Росія посилить військову агресію проти України.

Вітренко закликав владу Сполучених Штатів не відкладати нових санкцій проти Росії до моменту, коли вже буде пізно, і Москва доб’ється запуску нового газопроводу. Він зазначив, якщо зараз для адміністрації США це зробити складно з огляду на інтереси європейських партнерів, то потім стане ще набагато складніше.

Голова правління Нафтогазу, зазначив: якщо зараз ввести санкції проти Nord Stream 2, європейці цього не відчують, оскільки безперебійні поставки забезпечуватимуться через українську ГТС. Якщо ж санкції США проти Nord Stream 2 будуть введені, коли цей трубопровід запрацює, а потік газу через Україну буде припинений, у Європі це відчують неодмінно, вказав Вітренко.

Водночас він наголосив, що негайні санкції США проти Nord Stream 2 змушуватимуть Росію грати за правилами, припинити використовувати газ як зброю – і це запобігатиме новим проявам агресії.

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