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Через обрив контактної мережі на дільниці Чернігів-Ніжин запізнюється низка поїздів, - "Укрзалізниця". ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Події

Через обрив контактної мережі на дільниці Чернігів-Ніжин запізнюється низка поїздів, -

У зв'язку з обривом контактної мережі 23 листопада 2021 року на дільниці Чернігів — Ніжин поблизу станції Липів Ріг запізнюється низка поїздів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у фейсбуці.

Так, запізнюються: приміські поїзди №6301 Ніжин - Чернігів та №6302 Чернігів - Ніжин (час затримки - до 2 годин 30 хвилин).

Також повідомляється, що пасажирів регіонального поїзда №864 Неданчичі - Київ-Волинський пересаджено на поїзд №779 Суми - Київ. Пасажири поїзда №864 Неданчичі - Київ-Волинський прибудуть до кінцевої станції із затримкою на 1 годину 30 хвилин.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності та закликаємо пасажирів стежити за оновленнями інформації", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вантажний поїзд збив людину на Харківщині: низка пасажирських рейсів затримується, деякі - до 6 годин. ПЕРЕЛІК

Через обрив контактної мережі на дільниці Чернігів-Ніжин запізнюється низка поїздів, - Укрзалізниця 01
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Лещенко уже выехал на помощь на дрезине.

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23.11.2021 10:35 Відповісти
нажратый Сирожа не при делахт он теперь у ЗеЗиЗы в трупе
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23.11.2021 12:38 Відповісти
Здається це віялові відключення )
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23.11.2021 10:48 Відповісти
Крестись, когда кажется!
Но... Как же хочется тебе чтобы таки началось....
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23.11.2021 11:25 Відповісти
Витягни пір'їну з носа.
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23.11.2021 11:35 Відповісти
Слей шЫколад из головы.
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23.11.2021 11:50 Відповісти
Проголодався ?
Сходи в туалет. Там на тебе ковбаска запашна чекає.
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23.11.2021 11:52 Відповісти
Вона в нього під столом в цебрі стоїть.
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23.11.2021 11:59 Відповісти
Уже попробовала, ну шо ж, смачного!
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23.11.2021 12:21 Відповісти
А був би локомотивний парк на паровій тязі...
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23.11.2021 10:52 Відповісти
Это кацапы тренируются перед наступлением
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23.11.2021 10:53 Відповісти
Дивно, що при таких керуючих, як СерЛєщ, поїзди ще взагалі ходять....

@Helg40498291

По інтернету гуляє відосік. Де Серьожа Лещенко нюхає білий порошок.

У відповідь СерЛещ бігає з комментами і доводить, що це все проіски врагов.

Та ладно.

В колах теперешньої Зе влади це не компромат, а ідентифікація, що своя людина. Проходив тест перед призначенням на посаду.
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23.11.2021 11:06 Відповісти
 
 