Через обрив контактної мережі на дільниці Чернігів-Ніжин запізнюється низка поїздів, - "Укрзалізниця". ПЕРЕЛІК

У зв'язку з обривом контактної мережі 23 листопада 2021 року на дільниці Чернігів — Ніжин поблизу станції Липів Ріг запізнюється низка поїздів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у фейсбуці.

Так, запізнюються: приміські поїзди №6301 Ніжин - Чернігів та №6302 Чернігів - Ніжин (час затримки - до 2 годин 30 хвилин).

Також повідомляється, що пасажирів регіонального поїзда №864 Неданчичі - Київ-Волинський пересаджено на поїзд №779 Суми - Київ. Пасажири поїзда №864 Неданчичі - Київ-Волинський прибудуть до кінцевої станції із затримкою на 1 годину 30 хвилин.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності та закликаємо пасажирів стежити за оновленнями інформації", - йдеться у повідомленні.

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