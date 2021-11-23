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Новини За кордоном Репресії в Білорусі
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"Виріжемо всіх мерзотників": Лукашенко про репресії проти громадянського суспільства у Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив про те, що у Білорусі й надалі закриватимуть некомерційні організації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лукашенко повідомив в інтерв'ю ВВС.

На запитання журналіста, чому Лукашенко знищує громадянське суспільство, він закликав показати Бабин Яр у Білорусі, "де знищені там валяються".

Після цього було озвучено журналістом цифри про ліквідацію 270 НКО з липня. Лукашенко відповів на це, що вони й надалі їх закриватимуть, адже вони спонсоруються Заходом.

"Відповідаю на твоє запитання, не завдавай собі клопоту: виріжемо всіх мерзотників, яких ви фінансували. Ах, ви потурбувалися, що ми знищили ваші структурки, НКО, НУО та інші, які його фінансували. Ми людей, які працювали на Білорусь, які допомагали людям, пальцем не чіпали, а тих, які користувалися вашою допомогою, отримуючи від вас фінансування, і громили тут, ваших, яких ви бачили тут у Мінську - ми, якщо ми когось не ліквідували, то ми їх ліквідуємо найближчим часом", - заявив він.

Журналіст також запитав, за що закрили Офіс з прав людей з інвалідністю та Центр любителів тварин.

"Ви ще назвіть представництво Організації Об'єднаних Націй. Назвіть, чим займалося. Гроші, які мали йти на благодійність, фінансували протести - наймали адвокатів і таке інше. Це що, їхня профільна діяльність? Або там Червоний Хрест і так далі, їх теж назвіть. А те, що ви називаєте тварин - ну, звучить на картинку, а подивіться, чим вони займалися? Для мене, до речі, це новина. Але я впевнений, що це була шильда (прикриття), що вони захищали тварин, а гроші вони отримували на своє існування та на революції тут. Не на революції, а на заколоти. Тому не прикривайтеся цими словами, "тварини ми тут підтримували"...", - сказав Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поїдуть через Донбас. А там хлопці зухвалі": Лукашенко відреагував на погрози Польщі закрити кордон через наплив мігрантів

Окрім цього, Лукашенко заперечує наявність політичних ув'язнених у Білорусі, стверджуючи, що такої статті немає. 

"У нас немає політичної статті, за якою ми вже засудили чи судимо людей. У нас їх немає. Це люди, які порушили білоруське законодавство і скільки їх - у вас же 300 було, 400, 600, тепер уже 870. Завтра вам Фішер з Америки скаже, що їх 980 - ви підспівуватимете", - заявив диктатор.
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Топ коментарі
+33
І хто-б сумнівався? Я про це білорусам рік тому казав: "Або ви скинете "Бульбофюрера" "Майданом", або він вас зажене в "ГУлаг"... Від "Майдану" білоруси відмовилися ... Залишилось "Дахау" з "КарЛагом"...
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23.11.2021 14:04
+28
жЫвотное
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23.11.2021 13:59
+20
Этот выкормыш белорусов не остановиться ни перед чем и действительно, ради власти и спасения своей шкуры и шкурок своего выводка из трёх ублюдков способен вырезать половину, а тог и и больше, населения бывшей страны "Беларусь". С чем и поздравляю тех, кто его с любовью выращивал все 26 лет подряд.
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23.11.2021 14:00
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А мерзотник ти там самий перший, картопельник
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23.11.2021 13:57 Відповісти
жЫвотное
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23.11.2021 13:59 Відповісти
всіх не виріжете -
резалку зламаєте...
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23.11.2021 13:59 Відповісти
Лука хоче влаштувати коліївщину.
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23.11.2021 14:00 Відповісти
Тебя первого вырежут, гнида усатая...
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23.11.2021 14:00 Відповісти
И кто же по вашему его вырежет? Те, кто его вырастил?
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23.11.2021 14:01 Відповісти
Пути Господни неисповедимы...
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23.11.2021 14:02 Відповісти
Господни да, а вот путь белорусов понятен.
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23.11.2021 14:05 Відповісти
Да, не получилось за печкой отсидеться...
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23.11.2021 14:06 Відповісти
Теперь отсидятся. По зонам.
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23.11.2021 14:08 Відповісти
Этот выкормыш белорусов не остановиться ни перед чем и действительно, ради власти и спасения своей шкуры и шкурок своего выводка из трёх ублюдков способен вырезать половину, а тог и и больше, населения бывшей страны "Беларусь". С чем и поздравляю тех, кто его с любовью выращивал все 26 лет подряд.
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23.11.2021 14:00 Відповісти
Поздравляете Москву ? Так и пишите : "Центр , поздравляю ! Юстас". Правда , до 23 февраля еще далеко...
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23.11.2021 14:37 Відповісти
Саша, вас сразу акушерка в роддоме головой на пол уронила или мама попозже, дня через три?
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23.11.2021 19:13 Відповісти
...закликав показати Бабин Яр у Білорусі...

Він хоч сам розуміє, що ляпнув? А Хатинь він показати не хоче?
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23.11.2021 14:02 Відповісти
Слетел с катушек полностью...
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23.11.2021 14:05 Відповісти
І хто-б сумнівався? Я про це білорусам рік тому казав: "Або ви скинете "Бульбофюрера" "Майданом", або він вас зажене в "ГУлаг"... Від "Майдану" білоруси відмовилися ... Залишилось "Дахау" з "КарЛагом"...
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23.11.2021 14:04 Відповісти
Та да... "Мы не хотим как в Украине..."(с) Не вопрос, получите
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23.11.2021 14:45 Відповісти
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23.11.2021 14:58 Відповісти
..... це руSSкій мір.....!
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23.11.2021 15:12 Відповісти
Ну ось і наслідки позиції "мынемайдан, расияпамаги"
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23.11.2021 14:05 Відповісти
ну тогда делай харакири, батя...
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23.11.2021 14:06 Відповісти
конченый, и социально очень опасен!
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23.11.2021 14:07 Відповісти
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23.11.2021 14:07 Відповісти
Надеюсь смерть кадаффи будет просто легкой прелюдией к тому,что ожидает это животное
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23.11.2021 14:13 Відповісти
А кадафи лопатой изнасиловали. Он помнит?
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23.11.2021 14:16 Відповісти
Не, ну беларусам честно говорили, что будет - либо вы его, либо он вас. В белых носочках диктаторов никто не свергает, мирные протесты против диктатуры абсолютно ничего не дают. Картофляник де факто победил и отыграется по полной.
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23.11.2021 14:16 Відповісти
оооо! мания преследования и мания величия - это уже опасный коктейль..который сносит последние ошметки мозгов...
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23.11.2021 14:19 Відповісти
Да что ему уже не сделай это не компенсирует тот вред, что он нанес. К сожалению его не воскресить и не убить 1000 раз всеми теми способами что его палачи людей убивали. Как бы его в будущем не покарали это никак не скажется на прошлом. Он уже по сути жизнь свою прожил и прожил полным ублюдком, этого у него не отнять. Зло только в фильмах всегда несёт кару, в жизни же хрен там. Повторюсь даже если его прям сейчас убить, это никоим образом не компенсирует все его злодеяния. Уже невозможно как то его адекватно наказать.
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23.11.2021 14:23 Відповісти
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23.11.2021 14:23 Відповісти
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23.11.2021 14:24 Відповісти
Сподіваюсь білорусам з кожнем днем смішніше з майдану. "одного не пойму зачем им кастрюли на голове". Тут поясню - берегли голови, а бацька сказав вони вам не потрібні, можна відрізаною сміятися, як сказали б в кварталі.
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23.11.2021 14:25 Відповісти
Коли януковичі під час Майдану законодавчо заборонили киянам носити шоломи та каски, то кияни у знак протесту почали надягати на голову будь що та писати на ньому "каска".
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23.11.2021 15:01 Відповісти
когда уже мир признает, международным преступником и отрежет фюрера от всего на свете???
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23.11.2021 14:27 Відповісти
Вообще-то на видео с Каддафи видно, что когда его тащили, кто- то каким-то предметом пытался уколоть его в очко, но попал в ягодицу, хотя распространили стойкий слух, что попали ему ломиком в задний проход. Ничто не совершенно, и в действиях тоже, и оба фюрера (минский и московский) будут защищать свой зад до последнего "оловянного" солдатика.
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23.11.2021 14:28 Відповісти
нема сенсу перейматися утисками, які відбуваються в Білорусі(ї).
чому? тому що сьогодні важливіше зосередитись на утисках та кацапсько-ригівському реванші, які відбуваються в Україні, ми стрімко скочуємось до російського/білоруського сценарію.
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23.11.2021 14:28 Відповісти
Молодец!
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23.11.2021 14:32 Відповісти
мачіть в сартірах? савпадєніє? нє думаю
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23.11.2021 14:33 Відповісти
Какой-то бацька раздутый, как от голодной водянки.
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23.11.2021 14:38 Відповісти
Я наверное плохой человек,мне их не жалко ни грамулечки,такой шанс упустить надо уметь, они угощали крокодила цветами,в надежде что он станет веганом и перестанет есть мясо.
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23.11.2021 14:40 Відповісти
мне бульбашей не жалко совсем...нехай ріже.
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23.11.2021 14:45 Відповісти
У кожному разі Луку чекає жахливе майбутнє. Він це добре розуміє і тому веде себе так.
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23.11.2021 14:52 Відповісти
Яке ж воно дурне!
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23.11.2021 14:57 Відповісти
В чому різниця між Лукою і Пол Потом? Ні в чому, крім того що один виродок був у Камбоджі а другий в Білорусі.
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23.11.2021 14:59 Відповісти
мені здається, цей Покидьок лукашенко позбавлений розуму......а взагалі,

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !! руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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23.11.2021 15:07 Відповісти
Одна из проблем диктаторов,когда случается война-это раздача оружия гражданскому населению.Бо в таком случае,это оружие,может убить самого диктатора.Если НАТО сегодня,нападёт на Сябровку,то Луку,некому будет защищать.Бо если он раздаст оружие населению,население этим же оружием,Луку и грохнет.А НАТО войдёт не встречая сопротивления.Як вариант
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23.11.2021 15:14 Відповісти
Та он же совершенно невменяемым стал.
"Как же он работал в очистке?"...
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23.11.2021 15:22 Відповісти
Да, перспективы у умных людей там нет. Остается валить или валить. А Белорусь будет деградировать.Но тут уже без жертв не обойтись. Или жертвами станут умные, или десятки тысяч отчаянных. Им и выбирать.
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23.11.2021 15:23 Відповісти
Путен введи !!!!!
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23.11.2021 15:36 Відповісти
Вами,нешановані мною бульбаші,править реально хворий на всю голову ублюдок. Та і чорт з вами.
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23.11.2021 16:18 Відповісти
какой то набор буков и звуков там деменция))
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23.11.2021 20:05 Відповісти
 
 