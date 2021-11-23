"Вырежем всех мерзавцев": Лукашенко о репрессиях против гражданского общества в Беларуси

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил о том, что в Беларуси и дальше будут закрывать некоммерческие организации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лукашенко сообщил в интервью BBC.

На вопрос журналиста, почему Лукашенко уничтожает гражданское общество, он призвал показать Бабий Яр в Беларуси, "где уничтоженные там валяются".

После этого были озвучены журналистом цифры о ликвидации 270 НКО с июля. Лукашенко ответил на это, что они и дальше будут их закрывать, ведь они спонсируются Западом.

"Отвечаю на твой вопрос, не трудись: вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали. Ах, вы озаботились, что мы уничтожили ваши структурки, НКО, НПО и прочие, которые его финансировали. Мы людей, которые работали на Беларусь, которые помогали людям, пальцем не тронули, а тех, которые пользовались вашей помощью, получая от вас финансирование, и громили здесь, ваших, которых вы видели здесь в Минске - мы, если мы кого-то не ликвидировали, то мы их ликвидируем в ближайшее время", - заявил он.

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Журналист также спросил, за что закрыли Офис по правам людей с инвалидностью и Центр любителей животных.

"Вы назовите еще представительство Организации Объединенных Наций. Назовите, чем оно занималось. Деньги, которые должны были идти на благотворительность, финансировали протесты - нанимали адвокатов и так далее. Это что, их профильная деятельность? Или там отчасти Красный Крест и так далее, их тоже назовите. А то, что вы называете животных - ну, звучит на картинку, а вы посмотрите, чем они занимались? Для меня, кстати, это новость. Но я уверен, что это была шильда (прикрытие), что они защищали животных, а деньги они получали на свое существование и на революции здесь. Не на революции, а на мятежи. Поэтому не прикрывайтесь этими словами, "животных мы тут поддерживали"…", - сказал Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко отрицает наличие политических заключенных в Беларуси, утверждая, что такой статьи нет.

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"У нас нет политической статьи, Стив. У нас нет политической статьи, по которой мы уже осудили или судим людей. У нас их нет. Это люди, нарушившие белорусское законодательство и сколько их - у вас же 300 было, 400, 600, теперь уже 870. Завтра вам Фишер из Америки скажет, что их 980 - вы будете подпевать", - заявил диктатор.