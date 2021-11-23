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"Вырежем всех мерзавцев": Лукашенко о репрессиях против гражданского общества в Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил о том, что в Беларуси и дальше будут закрывать некоммерческие организации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лукашенко сообщил в интервью BBC.

На вопрос журналиста, почему Лукашенко уничтожает гражданское общество, он призвал показать Бабий Яр в Беларуси, "где уничтоженные там валяются".

После этого были озвучены журналистом цифры о ликвидации 270 НКО с июля. Лукашенко ответил на это, что они и дальше будут их закрывать, ведь они спонсируются Западом.

"Отвечаю на твой вопрос, не трудись: вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали. Ах, вы озаботились, что мы уничтожили ваши структурки, НКО, НПО и прочие, которые его финансировали. Мы людей, которые работали на Беларусь, которые помогали людям, пальцем не тронули, а тех, которые пользовались вашей помощью, получая от вас финансирование, и громили здесь, ваших, которых вы видели здесь в Минске - мы, если мы кого-то не ликвидировали, то мы их ликвидируем в ближайшее время", - заявил он.

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Журналист также спросил, за что закрыли Офис по правам людей с инвалидностью и Центр любителей животных.

"Вы назовите еще представительство Организации Объединенных Наций. Назовите, чем оно занималось. Деньги, которые должны были идти на благотворительность, финансировали протесты - нанимали адвокатов и так далее. Это что, их профильная деятельность? Или там отчасти Красный Крест и так далее, их тоже назовите. А то, что вы называете животных - ну, звучит на картинку, а вы посмотрите, чем они занимались? Для меня, кстати, это новость. Но я уверен, что это была шильда (прикрытие), что они защищали животных, а деньги они получали на свое существование и на революции здесь. Не на революции, а на мятежи. Поэтому не прикрывайтесь этими словами, "животных мы тут поддерживали"…", - сказал Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко отрицает наличие политических заключенных в Беларуси, утверждая, что такой статьи нет.

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"У нас нет политической статьи, Стив. У нас нет политической статьи, по которой мы уже осудили или судим людей. У нас их нет. Это люди, нарушившие белорусское законодательство и сколько их - у вас же 300 было, 400, 600, теперь уже 870. Завтра вам Фишер из Америки скажет, что их 980 - вы будете подпевать", - заявил диктатор.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+33
І хто-б сумнівався? Я про це білорусам рік тому казав: "Або ви скинете "Бульбофюрера" "Майданом", або він вас зажене в "ГУлаг"... Від "Майдану" білоруси відмовилися ... Залишилось "Дахау" з "КарЛагом"...
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23.11.2021 14:04
+28
жЫвотное
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23.11.2021 13:59
+20
Этот выкормыш белорусов не остановиться ни перед чем и действительно, ради власти и спасения своей шкуры и шкурок своего выводка из трёх ублюдков способен вырезать половину, а тог и и больше, населения бывшей страны "Беларусь". С чем и поздравляю тех, кто его с любовью выращивал все 26 лет подряд.
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23.11.2021 14:00
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А мерзотник ти там самий перший, картопельник
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23.11.2021 13:57 Ответить
жЫвотное
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23.11.2021 13:59 Ответить
всіх не виріжете -
резалку зламаєте...
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23.11.2021 13:59 Ответить
Лука хоче влаштувати коліївщину.
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23.11.2021 14:00 Ответить
Тебя первого вырежут, гнида усатая...
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23.11.2021 14:00 Ответить
И кто же по вашему его вырежет? Те, кто его вырастил?
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23.11.2021 14:01 Ответить
Пути Господни неисповедимы...
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23.11.2021 14:02 Ответить
Господни да, а вот путь белорусов понятен.
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23.11.2021 14:05 Ответить
Да, не получилось за печкой отсидеться...
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23.11.2021 14:06 Ответить
Теперь отсидятся. По зонам.
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23.11.2021 14:08 Ответить
Этот выкормыш белорусов не остановиться ни перед чем и действительно, ради власти и спасения своей шкуры и шкурок своего выводка из трёх ублюдков способен вырезать половину, а тог и и больше, населения бывшей страны "Беларусь". С чем и поздравляю тех, кто его с любовью выращивал все 26 лет подряд.
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23.11.2021 14:00 Ответить
Поздравляете Москву ? Так и пишите : "Центр , поздравляю ! Юстас". Правда , до 23 февраля еще далеко...
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23.11.2021 14:37 Ответить
Саша, вас сразу акушерка в роддоме головой на пол уронила или мама попозже, дня через три?
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23.11.2021 19:13 Ответить
...закликав показати Бабин Яр у Білорусі...

Він хоч сам розуміє, що ляпнув? А Хатинь він показати не хоче?
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23.11.2021 14:02 Ответить
Слетел с катушек полностью...
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23.11.2021 14:05 Ответить
І хто-б сумнівався? Я про це білорусам рік тому казав: "Або ви скинете "Бульбофюрера" "Майданом", або він вас зажене в "ГУлаг"... Від "Майдану" білоруси відмовилися ... Залишилось "Дахау" з "КарЛагом"...
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23.11.2021 14:04 Ответить
Та да... "Мы не хотим как в Украине..."(с) Не вопрос, получите
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23.11.2021 14:45 Ответить
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23.11.2021 14:58 Ответить
..... це руSSкій мір.....!
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23.11.2021 15:12 Ответить
Ну ось і наслідки позиції "мынемайдан, расияпамаги"
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23.11.2021 14:05 Ответить
ну тогда делай харакири, батя...
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23.11.2021 14:06 Ответить
конченый, и социально очень опасен!
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23.11.2021 14:07 Ответить
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23.11.2021 14:07 Ответить
Надеюсь смерть кадаффи будет просто легкой прелюдией к тому,что ожидает это животное
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23.11.2021 14:13 Ответить
А кадафи лопатой изнасиловали. Он помнит?
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23.11.2021 14:16 Ответить
Не, ну беларусам честно говорили, что будет - либо вы его, либо он вас. В белых носочках диктаторов никто не свергает, мирные протесты против диктатуры абсолютно ничего не дают. Картофляник де факто победил и отыграется по полной.
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23.11.2021 14:16 Ответить
оооо! мания преследования и мания величия - это уже опасный коктейль..который сносит последние ошметки мозгов...
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23.11.2021 14:19 Ответить
Да что ему уже не сделай это не компенсирует тот вред, что он нанес. К сожалению его не воскресить и не убить 1000 раз всеми теми способами что его палачи людей убивали. Как бы его в будущем не покарали это никак не скажется на прошлом. Он уже по сути жизнь свою прожил и прожил полным ублюдком, этого у него не отнять. Зло только в фильмах всегда несёт кару, в жизни же хрен там. Повторюсь даже если его прям сейчас убить, это никоим образом не компенсирует все его злодеяния. Уже невозможно как то его адекватно наказать.
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23.11.2021 14:23 Ответить
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23.11.2021 14:23 Ответить
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23.11.2021 14:24 Ответить
Сподіваюсь білорусам з кожнем днем смішніше з майдану. "одного не пойму зачем им кастрюли на голове". Тут поясню - берегли голови, а бацька сказав вони вам не потрібні, можна відрізаною сміятися, як сказали б в кварталі.
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23.11.2021 14:25 Ответить
Коли януковичі під час Майдану законодавчо заборонили киянам носити шоломи та каски, то кияни у знак протесту почали надягати на голову будь що та писати на ньому "каска".
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23.11.2021 15:01 Ответить
когда уже мир признает, международным преступником и отрежет фюрера от всего на свете???
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23.11.2021 14:27 Ответить
Вообще-то на видео с Каддафи видно, что когда его тащили, кто- то каким-то предметом пытался уколоть его в очко, но попал в ягодицу, хотя распространили стойкий слух, что попали ему ломиком в задний проход. Ничто не совершенно, и в действиях тоже, и оба фюрера (минский и московский) будут защищать свой зад до последнего "оловянного" солдатика.
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23.11.2021 14:28 Ответить
нема сенсу перейматися утисками, які відбуваються в Білорусі(ї).
чому? тому що сьогодні важливіше зосередитись на утисках та кацапсько-ригівському реванші, які відбуваються в Україні, ми стрімко скочуємось до російського/білоруського сценарію.
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23.11.2021 14:28 Ответить
Молодец!
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23.11.2021 14:32 Ответить
мачіть в сартірах? савпадєніє? нє думаю
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23.11.2021 14:33 Ответить
Какой-то бацька раздутый, как от голодной водянки.
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23.11.2021 14:38 Ответить
Я наверное плохой человек,мне их не жалко ни грамулечки,такой шанс упустить надо уметь, они угощали крокодила цветами,в надежде что он станет веганом и перестанет есть мясо.
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23.11.2021 14:40 Ответить
мне бульбашей не жалко совсем...нехай ріже.
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23.11.2021 14:45 Ответить
У кожному разі Луку чекає жахливе майбутнє. Він це добре розуміє і тому веде себе так.
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23.11.2021 14:52 Ответить
Яке ж воно дурне!
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23.11.2021 14:57 Ответить
В чому різниця між Лукою і Пол Потом? Ні в чому, крім того що один виродок був у Камбоджі а другий в Білорусі.
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23.11.2021 14:59 Ответить
мені здається, цей Покидьок лукашенко позбавлений розуму......а взагалі,

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !! руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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23.11.2021 15:07 Ответить
Одна из проблем диктаторов,когда случается война-это раздача оружия гражданскому населению.Бо в таком случае,это оружие,может убить самого диктатора.Если НАТО сегодня,нападёт на Сябровку,то Луку,некому будет защищать.Бо если он раздаст оружие населению,население этим же оружием,Луку и грохнет.А НАТО войдёт не встречая сопротивления.Як вариант
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23.11.2021 15:14 Ответить
Та он же совершенно невменяемым стал.
"Как же он работал в очистке?"...
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23.11.2021 15:22 Ответить
Да, перспективы у умных людей там нет. Остается валить или валить. А Белорусь будет деградировать.Но тут уже без жертв не обойтись. Или жертвами станут умные, или десятки тысяч отчаянных. Им и выбирать.
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23.11.2021 15:23 Ответить
Путен введи !!!!!
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23.11.2021 15:36 Ответить
Вами,нешановані мною бульбаші,править реально хворий на всю голову ублюдок. Та і чорт з вами.
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23.11.2021 16:18 Ответить
какой то набор буков и звуков там деменция))
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23.11.2021 20:05 Ответить
 
 