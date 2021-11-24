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Білорусь (5971) конфіскація (465) МВС (2880)

За "екстремістські злочини" МВС Білорусі пропонує позбавляти громадянства, а як додаткове покарання - конфіскувати майно

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

За

МВС Білорусі пропонує позбавляти громадянства за "екстремістські злочини" та встановити безумовну адміністративну відповідальність за підписку на "екстремістські інтернет-ресурси".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі нами спільно із зацікавленими державними органами опрацьовуються законодавчі ініціативи, спрямовані на гарантування національної безпеки держави. Зокрема, вважаємо, що громадянство Республіки Білорусь може бути втрачено особами, визнаними винними у скоєнні окремих категорій злочинів екстремістської спрямованості або заподіянні тяжкої шкоди інтересам Білорусь, незалежно від способу набуття громадянства", - заявив в інтерв'ю виданню "Мінська правда" начальник Головного управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією МВС Білорусі Андрій Паршин. Інтерв'ю було опубліковано у вівторок на сайті видання mlyn.by.

Крім того, у МВС вважають "необхідним встановити безумовну адміністративну відповідальність за підписку на інтернет-ресурси, чиї матеріали визнані екстремістськими, та застосовувати до осіб, які вчинили злочини екстремістської спрямованості, як додаткове покарання загальну конфіскацію їхнього майна".

За словами Паршина, у 2021 році Головне управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією встановило 120 власників та адміністраторів інтернет-ресурсів деструктивної спрямованості. Обмежений доступ до 104 таких інтернет-ресурсів, матеріали 125 телеграм-каналів та чатів визнані екстремістськими. За рішенням МВС Білорусі є екстремістськими формуваннями 13 груп громадян, їхня діяльність заборонена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Виріжемо всіх мерзотників": Лукашенко про репресії проти громадянського суспільства у Білорусі
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Топ коментарі
+7
Ще забули "поражение в правах" на 5-10-20 років! І "10 лет без права переписки"!
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24.11.2021 08:09
+7
Придется отблагодарить МВД БелоруССии цветами
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24.11.2021 08:10
+6
Сначала били самых родовитых,
Потом стреляли самых работящих,
Потом ряды бессмысленно убитых
Росли из тысяч самых немолчащих.

Среди последних - всё интеллигенты,
Радетели достоинства и чести,
Негодные в работе инструменты
Для механизма поголовной лести.

В подручных поощряя бесталанность,
Выискивала власть себе подобных.
В средневековье шла тоталитарность,
Создав себе империю удобных,

Послушных, незаметных, молчаливых,
Готовых почитать вождём бездарность,
Изображать воистину счастливых,
По праву заслуживших легендарность...

Держава, обессиленная в пытках,
Ещё не знала о потерях сущих,
Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.

(Ігор Коханівський 1989)
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24.11.2021 08:11
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Ще забули "поражение в правах" на 5-10-20 років! І "10 лет без права переписки"!
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24.11.2021 08:09 Відповісти
Придется отблагодарить МВД БелоруССии цветами
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24.11.2021 08:10 Відповісти
Це голос *******. У них всюди екстрмісти. Пропала Білорусь.
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24.11.2021 08:10 Відповісти
Сначала били самых родовитых,
Потом стреляли самых работящих,
Потом ряды бессмысленно убитых
Росли из тысяч самых немолчащих.

Среди последних - всё интеллигенты,
Радетели достоинства и чести,
Негодные в работе инструменты
Для механизма поголовной лести.

В подручных поощряя бесталанность,
Выискивала власть себе подобных.
В средневековье шла тоталитарность,
Создав себе империю удобных,

Послушных, незаметных, молчаливых,
Готовых почитать вождём бездарность,
Изображать воистину счастливых,
По праву заслуживших легендарность...

Держава, обессиленная в пытках,
Ещё не знала о потерях сущих,
Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.

(Ігор Коханівський 1989)
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24.11.2021 08:11 Відповісти
Не плохо было бы если бы у нас за экстремизм лишали гражданства и отсылали на рассею.
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24.11.2021 08:18 Відповісти
Непогано би було вирішити таке питання в першу чергу з колабораціонізмом, це більша небезпека для держави.
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24.11.2021 09:31 Відповісти
Да здравствуєт Белорусская СССР-2
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24.11.2021 08:20 Відповісти
В Київській Русі це називалось "потік і пограбування".
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24.11.2021 08:24 Відповісти
Колонией Беларусь уже 20 лет управляет коллегия ФСБ Расеи, мы видим по колонии Беларусь, что может произойти с государством Украина по этому...Многие понимают что Московией и её колониями управляет коллегия (клуб бывших КГБистов и настоящих ФСБщников), у них абсолютная власть в Расеи, потому в Украине нужно реформировать немедленно СБУ, и самое главное нужно раскрыть все списки всех бывших сотрудников КГБ и СБУ вместе с их стукачами, а то государство Украину поглотит коллегия ФСБ Расеи полностью и промедление смерти подобно..
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24.11.2021 08:36 Відповісти
не буду насчет управления с Вами спорить, но Путин в кресло Лукашенко никогда не садился и генпрокурора за шесть часов Лукашенко по требованию Путина не менял. А у вас по требованию Байдена, даже не президента США, Порошенко Шохина снял.
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24.11.2021 09:45 Відповісти
Четьітут забьіло, семитское нутро?
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24.11.2021 10:26 Відповісти
А антисемит, я так и знал. Кали черепа мерить будете?
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24.11.2021 15:35 Відповісти
Живым не меряем
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24.11.2021 16:54 Відповісти
Ну так убейте
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24.11.2021 16:58 Відповісти
сам убейся
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24.11.2021 17:34 Відповісти
И шо?Как это снятие,повлияло на жизнь Лазаря Шниперсона?
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24.11.2021 10:35 Відповісти
Бобгуйск стал вольным городом, как Черноморск в Золотом теленке.. Но пикейные жилеты это вы.
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24.11.2021 15:37 Відповісти
Шо за бред ты несёшь?
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24.11.2021 15:44 Відповісти
Суть в пикейных жилетах. Вы то Москву палите, то Кубань забираете и вам в этом деле обязательно должны помочь с Запада. Вспомни Чемберлен голова и Бриан голова я бы Чемберлену палец в рот не положил. Или не читал Ильфа и Петрова тады ой
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24.11.2021 15:56 Відповісти
Да похеру что у них происходит, им это нравится)
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24.11.2021 09:49 Відповісти
В нынешней Белорусе нет ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСТВА (как и во многих других странах мира), а лишиться ПОДДАНСТВА, а то и РАБСТВА - это не наказание, а награда и освобождение (вольная)!
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24.11.2021 09:55 Відповісти
На руках рубцы от наручников.Стакан не поднесешь. Горе
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24.11.2021 16:03 Відповісти
дружбан Бубочки прокидал Бубочку ...
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24.11.2021 10:07 Відповісти
"Причинение тяжкого вреда интересам республики Беларусь". Вот тут непонятно, неужели на бацьку батон крошить вздумали? Еще и отобрать все, что нажито "непосильным трудом"?!
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24.11.2021 10:17 Відповісти
привет Северная Корея...
хотя зеленский тоже к этому Украину ведёт
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24.11.2021 20:21 Відповісти
 
 