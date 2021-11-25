На Житомирщині хлопчик пригостив однокласників побутовою хімією замість солодощів, отруїлися 11 школярів, - поліція

24 листопада до поліції надійшло повідомлення від медиків про ймовірне вживання учнями гімназії у с. Дівочках Черняхівської громади побутової хімічної речовини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Житомирської області у фейсбуці.

"Попередньо, близько опівдня один з учнів навчального закладу приніс з дому пакунок з побутовою хімією та пригостив вмістом інших школярів, вважаючи, що це солодощі. Через деякий час діти поскаржилися на печіння в роті та погіршення самопочуття. Відтак до навчального закладу викликали медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Нині лікарі обстежують та надають допомогу 11 школярам 2010-2012 років народження.

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Поліцейські з’ясовують всі обставини події.

Поліція закликає батьків зберігати хімічні речовини у недоступному для дітей місці та навчати їх побутової безпеки.