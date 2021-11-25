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Житомирщина (669) отруєння (537) Нацполіція (7911) хімія (36)

На Житомирщині хлопчик пригостив однокласників побутовою хімією замість солодощів, отруїлися 11 школярів, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

На Житомирщині хлопчик пригостив однокласників побутовою хімією замість солодощів, отруїлися 11 школярів, - поліція

24 листопада до поліції надійшло повідомлення від медиків про ймовірне вживання учнями гімназії у с. Дівочках Черняхівської громади побутової хімічної речовини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Житомирської області у фейсбуці.

"Попередньо, близько опівдня один з учнів навчального закладу приніс з дому пакунок з побутовою хімією та пригостив вмістом інших школярів, вважаючи, що це солодощі. Через деякий час діти поскаржилися на печіння в роті та погіршення самопочуття. Відтак до навчального закладу викликали медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Нині лікарі обстежують та надають допомогу 11 школярам 2010-2012 років народження.

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Поліцейські з’ясовують всі обставини події.

Поліція закликає батьків зберігати хімічні речовини у недоступному для дітей місці та навчати їх побутової безпеки.

На Житомирщині хлопчик пригостив однокласників побутовою хімією замість солодощів, отруїлися 11 школярів, - поліція 01

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Топ коментарі
+15
10-12 лет...и они не отличили химию от конфет?? Они что с урала??
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25.11.2021 09:38
+4
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25.11.2021 09:38
+4
скорее всего жертвы тик-тока ...
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25.11.2021 09:48
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главное, что мусора охраняющие бубочку не пострадали ...
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25.11.2021 09:36 Відповісти
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25.11.2021 09:38 Відповісти
10-12 лет...и они не отличили химию от конфет?? Они что с урала??
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25.11.2021 09:38 Відповісти
Не, они со слуг урода ( в будущем). Вон , клоун уже грезит военным положением, шобы остаться бессменным президентом... Все оч просто, Урал далеко от нас еще не убежал, наоборот, приближается.
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25.11.2021 09:43 Відповісти
скорее всего жертвы тик-тока ...
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25.11.2021 09:48 Відповісти
Вот так будущие слуги приобщаются с детства к манипуляциям с "КРОТом" - средством для чистки раковин и дренажных труб, которым можно еще и затравливать людей.
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25.11.2021 09:51 Відповісти
А шо, ящик дихлофоса и упаковку полиэтиленовых пакетов. Забыли?
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25.11.2021 10:07 Відповісти
Зачётно он отомстил... прям ухх... коварно.
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25.11.2021 10:09 Відповісти
знову почали клей нюхати=партія ''молода зєлєнь''
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25.11.2021 10:14 Відповісти
Солсберецкий паломник. Начало.
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25.11.2021 10:18 Відповісти
Та нi, копайте глубже - це черняховские здобутки... К слову, черняховская культура - это остатки киевской культуры(зарубинецкой)которая оказалась в плену, сначала под бастарно-германцами, затем под готами. Мож это одно и то же... Но как бы там ни было АНТЫ-РУСЬ, ввалили люлей будущим коммуно-фашистам -вестготам... Остготы никуда не драпали, со временем они ассимилировались по месту в половцев, на которых Киев поставил крест. Вестготы же, сбежав через Римскую империю на юг Дании, расселились по Западной Европе. А по месту расселения одни (со временем) назвались будущими гитлеровце-меркелевцами, другие викинго-варягами-ворюгами убийцами, которые также поучаствовали и в этногенезе кацапов, будущих путлеровцев... Туда правда еще подмешались и кассубы, ныне нацменшина в Польше... и чего там греха таить еще и словене с Карпат. О чудь-весь мордве мы молчим - основополягающая аксиома в этногенезе ягелеядных.
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25.11.2021 10:59 Відповісти
К слову, в этногенезе солсберца поучаствовали недобитые остготы черняховской культуры, самоназвавшихся в викингов..., правда , в прошлой эре-начале новой на туманный альбион чухнули и праславяне с нашей гаплогруппой, мабуть, часть наших пленных, или втiкачiв, от киевской культуры - с зарубинецкого культурного ареала)...
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25.11.2021 11:13 Відповісти
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25.11.2021 12:04 Відповісти
Малолетний Джокер.
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25.11.2021 10:27 Відповісти
Какой в хрена джокер. Малолетний убийца-дыбил. Молите Бога , шобы пострадавшие оклемались.
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25.11.2021 11:01 Відповісти
На малолетку дыбила и баста.
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25.11.2021 11:15 Відповісти
Не пойму, как можно перепутать Шалену бджілку с Туалетным утенком?
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25.11.2021 11:15 Відповісти
Ага, солодощi. Поколение "ТикТок" наверно перепутало стиральный порошок с колумбийским сахарком?
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25.11.2021 11:31 Відповісти
Пакетом на голову?

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25.11.2021 11:36 Відповісти
А шо делать?
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25.11.2021 12:21 Відповісти
"Предварительно, около полудня один из учеников учебного заведения принес из дома пакет с бытовой химией и угостил содержанием других школьников".
Какой добрый мальчик!
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25.11.2021 12:26 Відповісти
В Тик-токе сказали, что "вставляет"?
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25.11.2021 14:38 Відповісти
 
 