Будь-яка подальша агресія проти суверенітету України буде дорого коштувати, - Меркель
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Канцлер Німеччини Ангела Меркель застерегла Росію від агресії проти України. За її словами, ЄС повинен бути готовий ввести нові санкції щодо Москви, якщо ситуація на Донбасі або українському кордоні загостриться.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Будь-яка подальша агресія проти суверенітету України буде дорого коштувати", - сказала Меркель в ході пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.
Меркель додала, що розрядка ситуації на кордоні України і на сході країни повинна бути кращим варіантом. Канцлер також закликала ЄС бути готовим ввести додаткові санкції проти Росії в разі ескалації ситуації на сході України і кордоні Білорусі та Польщі.
"ЄС необхідно об'єднатися в питаннях "озброєння" мігрантів Білоруссю проти Польщі і розміщення військ Росії поблизу кордону з Україною", - додала Меркель.
При цьому вона висловила жаль, що не змогла взяти участь у ще одній зустрічі в нормандському форматі.
Будь ласка, зачекайте...
Нам - життями наших Героїв, вам - навіть теплого сартиру, клестиру и т.і. не буде коштувати... Нажаль (
як і генеральна лінія партії
В Газпром...
а теперь предупреждает своего подельника, в душе смеясь над нами.
Дорожче на 1 евро, чи на 2?
зараз іх - мільйони !
лізьте кацапи,
лізьте...
трубою газовой грозит
и от ковида порошкует
пи*дит
Тітка тіпа зовсім не проститує на користь Кремля
Пенсіний фонд від газпрому то не жарти