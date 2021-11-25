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Будь-яка подальша агресія проти суверенітету України буде дорого коштувати, - Меркель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Будь-яка подальша агресія проти суверенітету України буде дорого коштувати, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель застерегла Росію від агресії проти України. За її словами, ЄС повинен бути готовий ввести нові санкції щодо Москви, якщо ситуація на Донбасі або українському кордоні загостриться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Будь-яка подальша агресія проти суверенітету України буде дорого коштувати", - сказала Меркель в ході пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

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Меркель додала, що розрядка ситуації на кордоні України і на сході країни повинна бути кращим варіантом. Канцлер також закликала ЄС бути готовим ввести додаткові санкції проти Росії в разі ескалації ситуації на сході України і кордоні Білорусі та Польщі.

"ЄС необхідно об'єднатися в питаннях "озброєння" мігрантів Білоруссю проти Польщі і розміщення військ Росії поблизу кордону з Україною", - додала Меркель.

При цьому вона висловила жаль, що не змогла взяти участь у ще одній зустрічі в нормандському форматі.

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Топ коментарі
+51
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25.11.2021 17:01
+50
Шла бы ты ... на пенсию .
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25.11.2021 16:51
+25
Чекаємо на чергову порцію всеосяжного зенепокоєння та глибокої стурбованості !!!)))
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25.11.2021 16:53
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Шла бы ты ... на пенсию .
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25.11.2021 16:51 Відповісти
Ще не всі гроші Пуйлу відробила камсомолка.
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25.11.2021 17:15 Відповісти
Это до комсомолки дошло что в Газпроме должность не светит, там без нее бывших канцлеров хватает. А свою репутацию теперь спасти хочет любой ценой.
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25.11.2021 17:45 Відповісти
Чекаємо на чергову порцію всеосяжного зенепокоєння та глибокої стурбованості !!!)))
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25.11.2021 16:53 Відповісти
Очередной газопровод
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25.11.2021 18:09 Відповісти
володе перед такими заявамиотзвонилась ? согласовала наезд ?
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25.11.2021 16:55 Відповісти
Дзвінок бабульки до Лукашенко свідчить про прогресуючу деменцію. Тому залишається сприймати все що вона каже як "білий шум".
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25.11.2021 16:55 Відповісти
додамо, - дзвінок через голову польщі
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25.11.2021 17:17 Відповісти
Совкова консерва скумбрія в томаті знов ожила.
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25.11.2021 17:22 Відповісти
Юстас Алексу - скумбрія кільці.
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25.11.2021 18:02 Відповісти
бабуся,ты Украину с потрохами продала
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25.11.2021 17:00 Відповісти
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25.11.2021 17:01 Відповісти
если присоединится, тогда уже не нападет
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25.11.2021 17:03 Відповісти
А про те що воно чимало насерло лайнопотоком2,чомусь промовчало...
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25.11.2021 17:06 Відповісти
Іди уже, Анжелка.
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25.11.2021 17:08 Відповісти
в смысле....???

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25.11.2021 17:22 Відповісти
Мама дивилася якісь новини і казала, що показували, як її вже проводжають.
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25.11.2021 17:28 Відповісти
але ж вона ще пока ВО (виконуюча обов"язки)....чи ні?
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25.11.2021 17:31 Відповісти
Не стежу: здається, що так. До кінця року, як писали.
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25.11.2021 17:56 Відповісти
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25.11.2021 18:55 Відповісти
Коштуватиме кому? Пані Меркель?
Нам - життями наших Героїв, вам - навіть теплого сартиру, клестиру и т.і. не буде коштувати... Нажаль (
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25.11.2021 17:12 Відповісти
Пенсіонери іноді бувають такі войовничі)
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25.11.2021 17:15 Відповісти
Пошла в шопу, путинская овца!
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25.11.2021 17:18 Відповісти
насколько дороже предыдущей (2014 года) ????
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25.11.2021 17:20 Відповісти
на сук Макрель,вместе с подельником Макароном
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25.11.2021 17:22 Відповісти
Президент Германии Штайнмайер принял отставку фрау Штази еще 8 ноября...,она уже не канцлир...
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25.11.2021 17:25 Відповісти
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25.11.2021 17:31 Відповісти
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25.11.2021 17:38 Відповісти
Слышали подобное после анексии Крыма и Донбасса.
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25.11.2021 17:32 Відповісти
Оце прикольно, фрау Рібентроп обхезалась і дує, падло,
як і генеральна лінія партії
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25.11.2021 17:33 Відповісти
Мы тебе ве-е-ерим.
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25.11.2021 17:35 Відповісти
Вибачаюся, але повторю - "шла би ти домой Пенелопа"!
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25.11.2021 17:38 Відповісти
вісім років ця Путлерівська .с...ка водила Українську владу і українців за носа, а тепер хоче в черговий раз нас якось заспокоїти.
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25.11.2021 17:40 Відповісти
Ты смотри как запела......, Подумай старая,пуйло обидится и газ не даст.
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25.11.2021 17:42 Відповісти
Знатные коменты: все как один - один в один.
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25.11.2021 17:54 Відповісти
Это она предупреждает, что если ***** хочет продлевать абонемент, то надо немного доплатить.
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25.11.2021 18:10 Відповісти

В Газпром...
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25.11.2021 18:12 Відповісти
Другими словами старая шлюха снова врет
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25.11.2021 18:13 Відповісти
Денься уже куда нибудь!!! Собирай пудренницы и вали на хутор бабочек ловить
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25.11.2021 18:21 Відповісти
Путин так боится Меркель.....
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25.11.2021 18:21 Відповісти
когда свалишь на пенсию трескать сосины с пивом за 15000 евро пенсии)) на заваленке а 7 лет озабоченности..
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25.11.2021 18:25 Відповісти
15 евро пенсія норм😁
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25.11.2021 18:36 Відповісти
У нас на Житомирщині
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25.11.2021 18:37 Відповісти
Можна півсела того, купити
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25.11.2021 18:37 Відповісти
Озабоченность ты свою показала в 14 году, когда реально нужна была твоя помощь!!!!
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25.11.2021 18:37 Відповісти
У свинячий голос ...
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25.11.2021 18:38 Відповісти
Мерзавка
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25.11.2021 18:57 Відповісти
Это оно к чему? СП3 строить собралось?
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25.11.2021 19:16 Відповісти
Вот дает! Сначала развязала путину руки, поддержала его финансово (турбины, сп-2 и т.д.),
а теперь предупреждает своего подельника, в душе смеясь над нами.
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25.11.2021 19:24 Відповісти
баба меркель зря размовлять не буде, озабоченность сквозит в каждом ее слове
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25.11.2021 19:35 Відповісти
Буде дорого коштувать. Німеччина проведе північний потік-3 і заплатить по 2000 за тис. куб. м3.
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25.11.2021 19:57 Відповісти
да пішла ти під три чорти, підстилка **********
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25.11.2021 20:43 Відповісти
"Будь-яка подальша агресія проти суверенітету України буде дорого коштувати"

Дорожче на 1 евро, чи на 2?
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25.11.2021 20:50 Відповісти
у чотирнадцятому році то було сотні тисяч бандерівців,
зараз іх - мільйони !
лізьте кацапи,
лізьте...
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25.11.2021 20:55 Відповісти
Кому?
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25.11.2021 21:32 Відповісти
Окурок всех войной стращает
трубою газовой грозит
и от ковида порошкует
пи*дит
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25.11.2021 21:34 Відповісти
Канцлер Німеччини Ангела Меркель застерегла Росію від агресії проти України. Джерело: https://censor.net/ua/n3301591


Тітка тіпа зовсім не проститує на користь Кремля
Пенсіний фонд від газпрому то не жарти
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25.11.2021 22:06 Відповісти
Перед началом трудовой деятельности в газпроме комсомолка Рибентроп очередной раз проявила легкую озабоченность.
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25.11.2021 23:17 Відповісти
Так, скільки коштує?
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25.11.2021 23:30 Відповісти
Стало быть, вся предыдущая агрессия стоила не дорого или вообще даром?
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26.11.2021 00:48 Відповісти
Это она про Германию
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26.11.2021 10:52 Відповісти
 
 