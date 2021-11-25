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Любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет дорого стоить, - Меркель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет дорого стоить, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла Россию от агрессии против Украины. По ее словам, ЕС должен быть готов ввести новые санкции в отношении Москвы, если ситуация на Донбассе или украинской границе обострится.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет дорого стоить", - сказала Меркель в ходе пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Меркель добавила, что разрядка ситуации на границе Украины и востоке страны должна быть лучшим вариантом. Канцлер также призвала ЕС готовиться ввести дополнительные санкции против России в случае эскалации ситуации на востоке Украины и границе Беларуси и Польши.

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"ЕС необходимо объединиться в вопросах "вооружения" мигрантов Белоруссией против Польши и размещения войск России вблизи границы с Украиной", – добавила Меркель.

При этом она выразила сожаление, что не смогла принять участие еще в одной встрече в нормандском формате.

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Топ комментарии
+51
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25.11.2021 17:01
+50
Шла бы ты ... на пенсию .
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25.11.2021 16:51
+25
Чекаємо на чергову порцію всеосяжного зенепокоєння та глибокої стурбованості !!!)))
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25.11.2021 16:53
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Шла бы ты ... на пенсию .
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25.11.2021 16:51 Ответить
Ще не всі гроші Пуйлу відробила камсомолка.
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25.11.2021 17:15 Ответить
Это до комсомолки дошло что в Газпроме должность не светит, там без нее бывших канцлеров хватает. А свою репутацию теперь спасти хочет любой ценой.
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25.11.2021 17:45 Ответить
Чекаємо на чергову порцію всеосяжного зенепокоєння та глибокої стурбованості !!!)))
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25.11.2021 16:53 Ответить
Очередной газопровод
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25.11.2021 18:09 Ответить
володе перед такими заявамиотзвонилась ? согласовала наезд ?
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25.11.2021 16:55 Ответить
Дзвінок бабульки до Лукашенко свідчить про прогресуючу деменцію. Тому залишається сприймати все що вона каже як "білий шум".
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25.11.2021 16:55 Ответить
додамо, - дзвінок через голову польщі
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25.11.2021 17:17 Ответить
Совкова консерва скумбрія в томаті знов ожила.
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25.11.2021 17:22 Ответить
Юстас Алексу - скумбрія кільці.
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25.11.2021 18:02 Ответить
бабуся,ты Украину с потрохами продала
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25.11.2021 17:00 Ответить
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25.11.2021 17:01 Ответить
если присоединится, тогда уже не нападет
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25.11.2021 17:03 Ответить
А про те що воно чимало насерло лайнопотоком2,чомусь промовчало...
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25.11.2021 17:06 Ответить
Іди уже, Анжелка.
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25.11.2021 17:08 Ответить
в смысле....???

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25.11.2021 17:22 Ответить
Мама дивилася якісь новини і казала, що показували, як її вже проводжають.
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25.11.2021 17:28 Ответить
але ж вона ще пока ВО (виконуюча обов"язки)....чи ні?
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25.11.2021 17:31 Ответить
Не стежу: здається, що так. До кінця року, як писали.
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25.11.2021 17:56 Ответить
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25.11.2021 18:55 Ответить
Коштуватиме кому? Пані Меркель?
Нам - життями наших Героїв, вам - навіть теплого сартиру, клестиру и т.і. не буде коштувати... Нажаль (
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25.11.2021 17:12 Ответить
Пенсіонери іноді бувають такі войовничі)
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25.11.2021 17:15 Ответить
Пошла в шопу, путинская овца!
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25.11.2021 17:18 Ответить
насколько дороже предыдущей (2014 года) ????
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25.11.2021 17:20 Ответить
на сук Макрель,вместе с подельником Макароном
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25.11.2021 17:22 Ответить
Президент Германии Штайнмайер принял отставку фрау Штази еще 8 ноября...,она уже не канцлир...
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25.11.2021 17:25 Ответить
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25.11.2021 17:31 Ответить
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25.11.2021 17:38 Ответить
Слышали подобное после анексии Крыма и Донбасса.
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25.11.2021 17:32 Ответить
Оце прикольно, фрау Рібентроп обхезалась і дує, падло,
як і генеральна лінія партії
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25.11.2021 17:33 Ответить
Мы тебе ве-е-ерим.
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25.11.2021 17:35 Ответить
Вибачаюся, але повторю - "шла би ти домой Пенелопа"!
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25.11.2021 17:38 Ответить
вісім років ця Путлерівська .с...ка водила Українську владу і українців за носа, а тепер хоче в черговий раз нас якось заспокоїти.
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25.11.2021 17:40 Ответить
Ты смотри как запела......, Подумай старая,пуйло обидится и газ не даст.
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25.11.2021 17:42 Ответить
Знатные коменты: все как один - один в один.
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25.11.2021 17:54 Ответить
Это она предупреждает, что если ***** хочет продлевать абонемент, то надо немного доплатить.
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25.11.2021 18:10 Ответить

В Газпром...
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25.11.2021 18:12 Ответить
Другими словами старая шлюха снова врет
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25.11.2021 18:13 Ответить
Денься уже куда нибудь!!! Собирай пудренницы и вали на хутор бабочек ловить
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25.11.2021 18:21 Ответить
Путин так боится Меркель.....
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25.11.2021 18:21 Ответить
когда свалишь на пенсию трескать сосины с пивом за 15000 евро пенсии)) на заваленке а 7 лет озабоченности..
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25.11.2021 18:25 Ответить
15 евро пенсія норм😁
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25.11.2021 18:36 Ответить
У нас на Житомирщині
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25.11.2021 18:37 Ответить
Можна півсела того, купити
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25.11.2021 18:37 Ответить
Озабоченность ты свою показала в 14 году, когда реально нужна была твоя помощь!!!!
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25.11.2021 18:37 Ответить
У свинячий голос ...
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25.11.2021 18:38 Ответить
Мерзавка
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25.11.2021 18:57 Ответить
Это оно к чему? СП3 строить собралось?
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25.11.2021 19:16 Ответить
Вот дает! Сначала развязала путину руки, поддержала его финансово (турбины, сп-2 и т.д.),
а теперь предупреждает своего подельника, в душе смеясь над нами.
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25.11.2021 19:24 Ответить
баба меркель зря размовлять не буде, озабоченность сквозит в каждом ее слове
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25.11.2021 19:35 Ответить
Буде дорого коштувать. Німеччина проведе північний потік-3 і заплатить по 2000 за тис. куб. м3.
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25.11.2021 19:57 Ответить
да пішла ти під три чорти, підстилка **********
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25.11.2021 20:43 Ответить
"Будь-яка подальша агресія проти суверенітету України буде дорого коштувати"

Дорожче на 1 евро, чи на 2?
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25.11.2021 20:50 Ответить
у чотирнадцятому році то було сотні тисяч бандерівців,
зараз іх - мільйони !
лізьте кацапи,
лізьте...
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25.11.2021 20:55 Ответить
Кому?
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25.11.2021 21:32 Ответить
Окурок всех войной стращает
трубою газовой грозит
и от ковида порошкует
пи*дит
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25.11.2021 21:34 Ответить
Канцлер Німеччини Ангела Меркель застерегла Росію від агресії проти України. Джерело: https://censor.net/ua/n3301591


Тітка тіпа зовсім не проститує на користь Кремля
Пенсіний фонд від газпрому то не жарти
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25.11.2021 22:06 Ответить
Перед началом трудовой деятельности в газпроме комсомолка Рибентроп очередной раз проявила легкую озабоченность.
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25.11.2021 23:17 Ответить
Так, скільки коштує?
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25.11.2021 23:30 Ответить
Стало быть, вся предыдущая агрессия стоила не дорого или вообще даром?
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26.11.2021 00:48 Ответить
Это она про Германию
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26.11.2021 10:52 Ответить
 
 