Любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет дорого стоить, - Меркель
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла Россию от агрессии против Украины. По ее словам, ЕС должен быть готов ввести новые санкции в отношении Москвы, если ситуация на Донбассе или украинской границе обострится.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет дорого стоить", - сказала Меркель в ходе пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.
Меркель добавила, что разрядка ситуации на границе Украины и востоке страны должна быть лучшим вариантом. Канцлер также призвала ЕС готовиться ввести дополнительные санкции против России в случае эскалации ситуации на востоке Украины и границе Беларуси и Польши.
"ЕС необходимо объединиться в вопросах "вооружения" мигрантов Белоруссией против Польши и размещения войск России вблизи границы с Украиной", – добавила Меркель.
При этом она выразила сожаление, что не смогла принять участие еще в одной встрече в нормандском формате.
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Нам - життями наших Героїв, вам - навіть теплого сартиру, клестиру и т.і. не буде коштувати... Нажаль (
як і генеральна лінія партії
В Газпром...
а теперь предупреждает своего подельника, в душе смеясь над нами.
Дорожче на 1 евро, чи на 2?
зараз іх - мільйони !
лізьте кацапи,
лізьте...
трубою газовой грозит
и от ковида порошкует
пи*дит
Тітка тіпа зовсім не проститує на користь Кремля
Пенсіний фонд від газпрому то не жарти