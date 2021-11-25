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Новини Економіка
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МВФ (829) Північний потік (983) транзит газу (217)

Від запуску "Північного потоку" Україна щороку втрачатиме $1,2 млрд, - МВФ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Від запуску "Північного потоку" Україна щороку втрачатиме $1,2 млрд, - МВФ

Очікується, що запуск газопроводу "Північний потік-2" призведе до скорочення доходів України від транзиту газу приблизно на $1,2 млрд щороку до 2024-го, поки діє зовнішній контракт з "Газпромом" на транзит.

Така оцінка Міжнародного валютного фонду міститься в матеріалах першого перегляду програми stand by для України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За останні п'ять років Україна отримувала в середньому понад $2,5 млрд на рік в обмін на надання своїх газопроводів "Газпрому". Очікується, що в 2021 році плата за транзит буде приблизно на 40% менше, ніж за попередні роки", – показали експертизи Фонду.

"Після введення в експлуатацію "Північного потоку-2" обсяг газу, що проходить через Україну, може ще більше знизитися, а доходи України від транзиту прогнозуються на рівні близько 1,2 млрд доларів на рік", - додали вони, нагадуючи, що дія поточного контракту між "Газпромом" і "Нафтогазом" спливає у 2024 році.

Читайте: Німеччина узгоджує з США дії щодо "Північного потоку - 2", - речниця МЗС ФРН Зассе

Як повідомлялося, договір між "Нафтогазом" і "Газпромом" про організацію транспортування, транспортне узгодження між НАК і новим оператором ОГТСУ, а також міжоператорське узгодження між ОГТСУ та "Газпромом" були підписані 30 грудня 2019 року за підсумками переговорів України-Росії Еврокомиссия.

Контракт передбачає транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд куб.м російського газу, що в сучасному значенні становить 178 млн куб.м. У 2021-2024 роках транзит становить 40 млрд куб.м. Оплата вищевказаних обсягів є гарантованою навіть у разі меншої прокачки через ГТС України.

Також читайте: Закликаємо нову німецьку коаліцію до більш жорсткої позиції щодо "Північного потоку-2", - Кулеба

Україна в жовтні цього року запропонувала Європі додатковий транзит з више існуючих контрактних 40 млрд куб.м по "спеціальними умовами": доповнювальна транзитна потужність об'ємом до 55 млрд куб.м може бути надано зі знижкою до 50% від існуючого тарифу в контрактах "Нафтогазом" і "Газпромом".

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Топ коментарі
+3
Ризики значно більші, ніж 1.2 млрд.
Мова йде про великі ризики втрати ще більшої кількості Українських земель та людських життів.
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25.11.2021 18:14
+3
1 ввп України складає 1 трільйон 200 мільярдів, то 30 мільярдів погоди не роблять.
2 якщо цих грошей не буде то і вкрасти їх не буде можливості.
як думаєте, шановне панство? за що саме переживає наше керівництво. за перше чи за друге?
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25.11.2021 18:32
+2
Миллиардом больше, миллиардом меньше-какая разница. Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год.
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25.11.2021 18:23
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Ризики значно більші, ніж 1.2 млрд.
Мова йде про великі ризики втрати ще більшої кількості Українських земель та людських життів.
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25.11.2021 18:14 Відповісти
В мвф рахують лише бабло...
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25.11.2021 18:21 Відповісти
Так МВФ якщо що і хвилює так тільки те щоб заробити на країні у якої негаразди.
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25.11.2021 18:27 Відповісти
Миллиардом больше, миллиардом меньше-какая разница. Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год.
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25.11.2021 18:23 Відповісти
по більш реальних підрахунках 12-16 ярдів. але навіть з такої сумми можна булоб німцям позичати а не у них.
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25.11.2021 18:34 Відповісти
Иван Петрович Сидоров бухгалтер по призванию. Потому за базар отвечает. Смотрим: 08.03.21 12:07 Саакашвили: "На коррупционных схемах в Украине воруют сейчас 37 млрд долларов в год - это подтвердили финансовые ведомства"
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25.11.2021 18:45 Відповісти
не сперечаюсь. просто написав те що чув від спеців. а взагалі, може бути скільки завгодно, але не меньше.
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25.11.2021 20:34 Відповісти
Какая неожиданность. Без МВФ мы даже и не подозревали бы об этом.
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25.11.2021 18:25 Відповісти
1 ввп України складає 1 трільйон 200 мільярдів, то 30 мільярдів погоди не роблять.
2 якщо цих грошей не буде то і вкрасти їх не буде можливості.
як думаєте, шановне панство? за що саме переживає наше керівництво. за перше чи за друге?
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25.11.2021 18:32 Відповісти
Причем здесь ВВП? Надо считать бюджет. Наш бюджет 30-40 миллиардов. Весь транзит - 3 миллиарда, это почти 10% нашего бюджета. Сумма довольно значительная.
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25.11.2021 20:54 Відповісти
1) 15 грудня 2020р. бюджет України 42млрд прибуток. 51млрд видаток. 9 дефіцит бюджету.
а недоотримаємо на транзиті близько 2 млрд.
2) крадеться фіскалами і митницею 7 . бурштин2, газ, нафта 2, несплата податків 1, передача земель для забудови за безцін 1 дармова приватизація 1 і тд і тп. ці цифри називали колишні працівники яких по різних причинах звільнили. а якщо подивишся які суми називав Саакашвілі, то взагалі рехнутись можна
порахуй. велику погоду робе 2 ярда чи ні?
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25.11.2021 21:57 Відповісти
Сто % .вони тільки про свою кишеню дбають.На краіну та людей ім,як завжди,плювати.
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25.11.2021 21:03 Відповісти
Чого таке виття, кацяпи обрізали бариг на 1,2 млрд., бариг на нари довічно і з конфіскацією.
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25.11.2021 18:36 Відповісти
МВФ интересуют только деньги, но если кацапы запустят северный поток, можно сослаться на форс-мажор, развести руки и послать МВФ, пусть как полякам прощают долги.
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25.11.2021 18:37 Відповісти
І - що?
Все рівно ці гроші крадуть різні там бариги з клоунами.
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25.11.2021 18:40 Відповісти
Ну зелёные воры найдут где украсть, налоги лохторату поднимут в конце-концов, себя не обделят😁
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25.11.2021 18:47 Відповісти
від запуска ПТУРа по хаті де сидить зеля зі своїм половим партнером ермаком, країна отримає ярдів 5, а якщо коломойшу з ахмкткой передати в слесарний цех з тісками то лярдів 100 щє капне
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25.11.2021 18:54 Відповісти
чи не гроши
за три года из бюджета Кривого Рога украли миллиард долларов
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25.11.2021 19:06 Відповісти
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25.11.2021 19:10 Відповісти
Давно пора перестать молиться на нашу трубу и делать из неё символ устойчивости экономики.
Экспорт Агропродукции - больше 20 млрд и каждый год растет
Экспорт IT услуг - больше 5 млрд и рост 15-20% ежегодно
Экспорт металлургии - порядка 7 млрд, подвержен веяниям рынка, но тем не менее.
Заробитчане - официально приносят в экономику больше 10 млрд.
Итого в сумме больше 40 млрд, таким образом труба сейчас - это менее 5% этих основных отраслей.
На основе этих четырех столпов сейчас и нужно строить сильную экономику, вкладываясь по возможности в энергетику и энергоэффективность.
Одна серьезная возможная проблема - это недостаток давления в трубе для внутреннего рынка. Но с тем беспределом что творят облгазы, люди скоро сами будут отказываться от потребления газа.
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25.11.2021 20:15 Відповісти
Нужно учитывать ,что в бюджет поступало на 40% меньше от сумм за транзит.40% отьедали чинуши .Вот эти паразиты и переживают за прекращение транзита.Сейчас транзит уменьшился в три раза по сравнию с прошлым периодом.Сейчас поступает чистыми в бюджет 500-600 миллионов долларов в год!По этому,страна не пострадает.Меньше украдут из бюджета....Нет почвы для переживаний абсолютно.Не так страшны воли,как украинские гниды.Это ещё Петлюра говорил.Злейший враг Украины находится внутри страны.Это бандиты у власти,которые разворовывают бюджет.И олигархи,которые не платят налоги ,а все операции через офшоры.
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25.11.2021 21:11 Відповісти
утримання Бєні нам набагато дорожче обходиться ....
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25.11.2021 23:42 Відповісти
Украина,если честно,то теряет не только из-за "Сев. потока-2".но и из-за южных ветвей,проходящих через турцию и Болгарию в Европу..Смысл не столько стенать.сколько перестраивать собственную газодобывающую отрасль и самим продавать газ и нефть..а они в Украине есть и в количестве,достаточном и для себя и немного на продажу.А если начать разрабатывать шельфовый газ,то и экспорт бы принёс куда большие деньги.вместо кладываний в "велике крадивныцство",нужно было вкладывать в то,что приносит прибыль-газодобычу.
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26.11.2021 00:07 Відповісти
 
 