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Україна має непогані карти на руках проти "Північного потоку-2", - посол Мельник

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Україна має непогані карти на руках проти

Україна має непогані карти на руках для того, щоб газопровід "Північний потік-2" отримав "жовту картку" від нової коаліції в Німеччині.

Таку думку висловив посол України в ФРН Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Посол зазначив, що позиція Києва в Берліні відома, про неї наша сторона постійно сигналізує.

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За словами Мельника, питання долі "Північного потоку" не можна лишати на відкуп технічного регулятора, натомість потрібно не допустити, щоб майбутня коаліція самоусунулася політично з цього процесу.

"Саме над тим ми сьогодні працюємо і вимагаємо, щоб попри цей технічний процес сертифікації, який, ми сподіваємося, все-таки не завершиться успіхом Газпрому, щоб політична нова еліта, яка приходить до влади у Берліні, змогла виставити жовту карту "Північному потоку". Я думаю, що такий шанс у нас зберігається і ідеться не лише про позицію партії Зелених, так само і про позицію лібералів, що у нас непогані карти на руках. Я думаю, що гра ще далеко не завершена", - наголосив дипломат.
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Топ коментарі
+2
У нас карты на руках, а у них карты в рукавах.

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26.11.2021 08:56
+2
Причем у нас гадальные карты, а у них стратегические.

У нас сидят и гадают "нападут- не нападут", а у них стягивают войска и намечают цели.
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26.11.2021 09:00
+2
Картьожники срані...
Йдіть геть, там грають у шахи.
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26.11.2021 09:03
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Он что завсегдатай казино? Карты, рулетки, дорожки?
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26.11.2021 08:52 Відповісти
У нас карты на руках, а у них карты в рукавах.

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26.11.2021 08:56 Відповісти
Причем у нас гадальные карты, а у них стратегические.

У нас сидят и гадают "нападут- не нападут", а у них стягивают войска и намечают цели.
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26.11.2021 09:00 Відповісти
Картьожники срані...
Йдіть геть, там грають у шахи.
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26.11.2021 09:03 Відповісти
Карты имеют каталы,хороший дипломат должен иметь аргументы и силу убеждения.
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26.11.2021 09:05 Відповісти
Не пускай слюни
Такие деньги на ветер никто не выбросит
И ещё с сп-2 Германия будет иметь
За прокачку газа
А нашим политикам прежде чем открыть рот
Сядьте на пятую точку пос читайте до десяти
И только потом открывайте рот
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26.11.2021 09:05 Відповісти
Карты то есть, только они краплёные.
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26.11.2021 09:10 Відповісти
Може карти і хороші та в руках тупих гравців.
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26.11.2021 09:12 Відповісти
Новый глава МИД Германии Аналена Бербок каже : я похороню это дерьмо Путлера
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26.11.2021 09:13 Відповісти
Стадо Мавзолейных баранов..вы плохо читаете немецкую прессу...
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26.11.2021 09:15 Відповісти
Партия Зеленыхь Германии Анналены Бербок будет иметь в новом правительстве Германии 5 или 6 министерских портфелей...,Анналена,Wellcome to Ukraine!!!
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26.11.2021 09:25 Відповісти
Норвегия нарастила поставки газа в Европу до 311 миллионов кубиков в сутки и обошла ГрязьПром...

Норвегия Ты СуперДержава!!!
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26.11.2021 09:37 Відповісти
норвежский газ будет и в Украине поплачьте мавзолейные...
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26.11.2021 09:43 Відповісти
Но борьба за мавзолейный транзит продолжается.
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26.11.2021 09:57 Відповісти
хорошо бы цену узнать на тот газ
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27.11.2021 00:18 Відповісти
При такой игре актуально уже не наличие козырей на руках, а наличие канделябра в руках.
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26.11.2021 09:53 Відповісти
Новое Коалиционное правительство Германии по факту создано,партия фрау Штази ХДС/ХСС проиграла выборы и переходит в оппозицию...,можно сказать спасибо Меркельша ты круто опустила Германию за 16 лет в кресле...и заслужила 1 Акцию ГрязьПрома...,ауффиддддеррзээнннн...
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26.11.2021 09:57 Відповісти
У нас , за 30 лет, было немеряно козырей, ну и шо получилось? Надо еще научится ними управлять, РАЗБАЗАРИЛИ ВСЕ.
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26.11.2021 10:42 Відповісти
Вот именно, пусть занимается делом вместо эпатажа
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26.11.2021 11:44 Відповісти
 
 