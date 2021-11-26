Україна забезпечена тест-системами на COVID-19 на три місяці наперед, - Кузін

В Україні є тримісячний запас тест-систем на COVID-19. Також створено чотири лабораторні хаби в Тернопільській, Одеській областях, Києві та Харкові.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми як МОЗ на рівні кожної області забезпечили тримісячний запас тест-систем. Якщо в нас будуть пікові перевантаження, то лабораторія зуміє працювати 1,5-2 місяці без затримки під час пікових перевантажень. Щоб розвантажити області, в нас створено чотири хаби, які досить швидко можуть виконати велику кількість досліджень. Це хаби в Тернопільській, Одеській областях, Києві та Харкові. Вони оснащені сучасним обладнанням, яке дає змогу максимально швидко робити велику кількість досліджень", - сказав він.

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При цьому Кузін уточнив, що зазначені хаби було створено за кошти донорів у рамках проекту з дооснащення лабораторних центрів і лабораторних підрозділів на рівні областей. "Основний донор у цьому проекті - ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я)", - наголосив він.

Головний санітарний лікар зазначив, що приватна медицина не залучалася до проекту створення лабораторних хабів, щоб не залежати від приватного сектора в питаннях епідемічної безпеки. Незважаючи на те, що на початку епідемії приватний сектор запропонував механізм створення хабів, його реалізовано на рівні держави, підтвердив Кузін.

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"Приватний сектор пропонував аналогічну модель, але щоб хаби створювалися на рівні приватних закладів охорони здоров'я або на рівні приватних лабораторій, і щоб держава постійно закуповувала в них певні послуги. Проте ми вирішили піти більш стійким шляхом, тому що не хочемо в питаннях епідемічної безпеки залежати від приватного сектора, бо розуміємо, що в деяких моментах такі хаби є елементом реагування держави на надзвичайні ситуації", - пояснив він.