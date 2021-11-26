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Зеленський про запрошених на пресмарафон журналістів: Прочитав, що покликали тільки моїх друзів. А я одразу побачив Шустера

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про запрошених на пресмарафон журналістів: Прочитав, що покликали тільки моїх друзів. А я одразу побачив Шустера

На сьогоднішній пресмарафон президента Володимира Зеленського не запрошували виключно тих журналістів, що лояльно ставляться до чинної влади.

Про це глава держави Володимир Зеленський заявив сьогодні, починаючи пресмарафон, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені сказали, не сказали, а я прочитав, що ми покликали тільки моїх друзів. Я одразу побачив Савіка (Шустера. - Ред). (Сміється. - Ред.). Там будуть ще інші. Я готовий зі всіма спілкуватися", - зазначив він.

"В мене в кишені немає медіа, але є результат", - додав він.

Читайте також: В ОП назвали ЗМІ, які запросили на пресмарафон Зеленського

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Топ коментарі
+11
Все клоуна из себя корчит.
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26.11.2021 12:11
+9
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26.11.2021 12:11
+7
Шоумен...
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26.11.2021 12:12
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26.11.2021 12:11 Відповісти
Все клоуна из себя корчит.
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26.11.2021 12:11 Відповісти
Шоумен...
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26.11.2021 12:12 Відповісти
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26.11.2021 12:13 Відповісти
Ткните пальцем где почитать, как картинки добавлять.
С какого ресурса они здесь работают?
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26.11.2021 12:21 Відповісти
Деравня, жмёшь там куда стрелка и вставляешь ссылу на картинку.
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26.11.2021 12:37 Відповісти
Не может быть!
P.S. Блин, да "пробовал" я эту кнопку. Вставлял с пожизненного фотохостинга - нифига.
А вот просто с сайта ссылки таки работают. Ну шоштакое, пусть так будет.

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26.11.2021 12:54 Відповісти
засейвано - завтра для моїх найрідніших тест - по нотах збацати в 4 маленьких руці...
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26.11.2021 12:26 Відповісти
Шустер уже враг Зеленского? Быстро теряет...
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26.11.2021 12:19 Відповісти
ну, не друг (уже) - недруг!
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26.11.2021 13:05 Відповісти
В благодарность за приглашение принципиальный Шустер сегодня вечером залижет гаранта. И хвостом так будет стучать по студии, что рискует поломать.
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26.11.2021 12:19 Відповісти
Похоже, что Вова уже "под коксом"! Слушаю по радио, смотреть еще- слишком сильно нужно напрягаться!
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26.11.2021 12:24 Відповісти
ви останній хто слухае радіо і да то не помехі скриплять..
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26.11.2021 12:30 Відповісти
Спочатку подумав, що динамік в приймачі несправний, але потім дійшло, що то -голос такий!
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26.11.2021 18:26 Відповісти
-семитовед без диплома. Неумение отвечать кратко, выкладывать всё что знаешь, как студент-двоечник на экзамене, особенность еврейского менталитета.
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26.11.2021 12:28 Відповісти
"У меня в кармане нет медиа, но есть результат", - добавил он.
Твой результат у тебя в ОПе, клован.
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26.11.2021 12:29 Відповісти
на злодію і шапка горить. Шустер ти ворог!!!!!!!!
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26.11.2021 12:51 Відповісти
Зеленский первый чья вальяжность прям аж раздражает. Выражение его речи как будто жвачку разжевывая.
Особенно это заметно как он говорил с журналистами о звонке и общении с Лукашенко о въезде Вагноровцев.

Тем более , если Зеленскому как президенту известно о спец операции в отношении ЧВК Вагнер , то необходимо было тишину в эфире соблюдать. К тому же , документального переноса спец операции не было , распоряжение на словах. Говорит Бурба мол Ермак не хотел конфронтаций на передовой в связи с задержанием боевиков. Тоже очень подозрительно ибо как известно он не имеет полномочий ни на отсрочку спецоперации , ни на её отмену. Значит вопрос к СБУ и ГРУ почему выполняют распоряжения в усной форме от тех кто не уполномочен их давать. Я бы сказал так, это как в Армии , да Ермак не имел права давать такие команды, а СБУ и ГРУ не имело права такие команды выполнять и успех спец операции это их ответственность как собственно и провал. Просто Ермак не станет говорить моими словами ибо это будет некоректно и не детский сад ведь у них там. Спросите , почему перенесли начало спец операции со слов того кто не уполномочен её переносить ? Компетентность главы СБУ или ГРУ это понимание того чьим приказам он подчиняется. ? Если младшой сержант отдает приказ Генералу , а тот его выполняет даже не будучи в его гипотетическом подчинении , то это не солдат оборзел , а Генерал болван ибо выполняет приказы от того кто не уполномочен их давать. Всю цепочку ответственных, в студию!

Это не пример корупции в силовых структурах или армии , это вопрос компетенции.
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26.11.2021 13:27 Відповісти
Володимир, а як же шашлікИ? Шустер же був там. А зара всьо - ворог?
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26.11.2021 14:35 Відповісти
 
 