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Зеленський про запрошених на пресмарафон журналістів: Прочитав, що покликали тільки моїх друзів. А я одразу побачив Шустера
Новини Цензор.НЕТ Політика України
На сьогоднішній пресмарафон президента Володимира Зеленського не запрошували виключно тих журналістів, що лояльно ставляться до чинної влади.
Про це глава держави Володимир Зеленський заявив сьогодні, починаючи пресмарафон, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені сказали, не сказали, а я прочитав, що ми покликали тільки моїх друзів. Я одразу побачив Савіка (Шустера. - Ред). (Сміється. - Ред.). Там будуть ще інші. Я готовий зі всіма спілкуватися", - зазначив він.
"В мене в кишені немає медіа, але є результат", - додав він.
Топ коментарі
+11 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар26.11.2021 12:11
+9 Don Bessam dc0e2bc1
показати весь коментар26.11.2021 12:11
+7 Димитрий CrimeaBandera
показати весь коментар26.11.2021 12:12
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Будь ласка, зачекайте...
С какого ресурса они здесь работают?
P.S. Блин, да "пробовал" я эту кнопку. Вставлял с пожизненного фотохостинга - нифига.
А вот просто с сайта ссылки таки работают. Ну шоштакое, пусть так будет.
Твой результат у тебя в ОПе, клован.
Особенно это заметно как он говорил с журналистами о звонке и общении с Лукашенко о въезде Вагноровцев.
Тем более , если Зеленскому как президенту известно о спец операции в отношении ЧВК Вагнер , то необходимо было тишину в эфире соблюдать. К тому же , документального переноса спец операции не было , распоряжение на словах. Говорит Бурба мол Ермак не хотел конфронтаций на передовой в связи с задержанием боевиков. Тоже очень подозрительно ибо как известно он не имеет полномочий ни на отсрочку спецоперации , ни на её отмену. Значит вопрос к СБУ и ГРУ почему выполняют распоряжения в усной форме от тех кто не уполномочен их давать. Я бы сказал так, это как в Армии , да Ермак не имел права давать такие команды, а СБУ и ГРУ не имело права такие команды выполнять и успех спец операции это их ответственность как собственно и провал. Просто Ермак не станет говорить моими словами ибо это будет некоректно и не детский сад ведь у них там. Спросите , почему перенесли начало спец операции со слов того кто не уполномочен её переносить ? Компетентность главы СБУ или ГРУ это понимание того чьим приказам он подчиняется. ? Если младшой сержант отдает приказ Генералу , а тот его выполняет даже не будучи в его гипотетическом подчинении , то это не солдат оборзел , а Генерал болван ибо выполняет приказы от того кто не уполномочен их давать. Всю цепочку ответственных, в студию!
Это не пример корупции в силовых структурах или армии , это вопрос компетенции.