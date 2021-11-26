Основний ризик занесення штаму "Дельта" йде з території Росії, - МОЗ

На сьогоднішній день основний ризик занесення коронавірусної хвороби й штаму "Дельта" йде з території Росії.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз хвиля йде зі сходу і півдня на центр. Ми бачимо, що зараз основний ризик занесення коронавірусної хвороби й штаму "Дельта" йде з території РФ, тому що Росія набагато раніше зафіксувала в себе великий спалах захворюваності. Водночас штам "Дельта" вже зареєстровано в усіх українських регіонах, а більшість нових випадків спричинена саме ним", – сказав Кузін.

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Він зазначив, що попередня хвиля, яка була навесні цього року, йшла із західних областей і пересувалася до центру, і охоплювала схід країни за залишковим принципом.

Також головний держсанлікар зауважив, що норма про самоізоляцію громадян які повертаються з Російської Федерації до України, дозволила відтягнути початок піку захворюваності у порівнянні з європейським. Кузін нагадав, що згідно з цією нормою, яка прописана в постанові уряду № 1236, будь-яка особа, яка перебувала на території РФ упродовж семи днів, підлягає обов'язковій самоізоляції, яка контролюється через додаток "Вдома". Ізоляцію неможливо припинити достроково.

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