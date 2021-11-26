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Киргизстан (121) переворот (199)

У Киргизстані запобігли державному перевороту, - влада

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Киргизстані запобігли державному перевороту, - влада

Держкомітет національної безпеки Киргизстану (ДКНБ) заявив про затримання понад 15 осіб, яких підозрюють у плануванні "насильницького захоплення влади".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на киргизьку службу "Радіо Свобода".

За повідомленням силовиків, вони отримали дані про групу осіб, які планують "дестабілізацію суспільно-політичної обстановки одразу після виборів, з наступним насильницьким захопленням влади". У зв'язку з цим ДКНБ розпочав досудове провадження за статтями 38 та 309 Кримінального кодексу КР (Приготування до насильницького захоплення влади). Генеральною прокуратурою створено міжвідомчу слідчу групу.

За версією слідства, отримано "неспростовні докази" злочинної діяльності групи осіб під керівництвом окремих "деструктивно налаштованих політичних сил", серед яких депутати парламенту та колишні високопосадовці.

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"Встановлено, що після оголошення підсумків майбутніх парламентських виборів, розраховуючи на підтримку окремих політичних сил, у тому числі тих, хто програв вибори, ця група планувала організувати масові акції протесту на території міста Бішкек з подальшим загостренням ситуації, провокацією зіткнень із силами правопорядку та подальшим насильницьким захопленням", – заявили у ДКНБ.

Слідство стверджує, що для організації масових акцій протесту група підбирала близько тисячі агресивно налаштованих молодих людей, з якими проводили систематичні зустрічі, спрямовані на їхню "ідеологічну обробку" проти державних структур, обговорювали плани провокації масових заворушень із подальшим підштовхуванням до насильницького захоплення влади.

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26 листопада слідчі ДКНБ і МВС провели обшуки у ймовірних активних учасників та в офісі, який вони орендують. В результаті, крім документальних матеріалів, що підтверджують підготовку до злочину, виявлено та вилучено вогнепальну зброю, боєприпаси та наркотичні засоби, стверджують у ДКНБ.

У рамках справи затримано понад 15 активних членів зазначеної групи осіб. Комітет у своєму поширеному повідомленні не називає імена підозрюваних та затриманих.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
ринат леонидович, я не понял!
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26.11.2021 19:11
+5
Плагиат!
У нас на полдня раньше запобиглы держпэровороту!
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26.11.2021 19:11
+5
Э, вы шо там, очумели без очереди лезете? Моника первый переворот заказал!
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26.11.2021 19:14
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ринат леонидович, я не понял!
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26.11.2021 19:11 Відповісти
ну там! Не ТАМ!
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26.11.2021 19:13 Відповісти
"там", "не там"...
Пусть ответит!
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26.11.2021 19:17 Відповісти
То він проводив тренування перед зимовим пуншем. От тільки не знаю хто перший почне: ахмєтка чи Порох?
От чому найвеличніше лайно не оприлюднило цю інформацію на своєму шоу??? Тепер вгадуй!
А! Я знаю! То верховне відволікає увагу від спецоперації бакланова по збору компромату на Бурбу! Бо саме Бурба зробить військовий переворот (звісно, на догоду кремлядям) і підпише повну капітуляцію!

Мабуть не треба було мені намагатися зрозуміти діарею слів з вуст наркомана, бо вже й сам якусь маячню несу
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26.11.2021 19:19 Відповісти
Плагиат!
У нас на полдня раньше запобиглы держпэровороту!
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26.11.2021 19:11 Відповісти
...запобігли державному перевороту
Хватит подсказывать Бубочке следующий высер на прессухе!
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26.11.2021 19:12 Відповісти
Все люди что способны складывать предложения из слов и выражать ими 1 Мысль....уже не способны бубочке подсказать высер)))
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26.11.2021 19:15 Відповісти
Доступ к ушам найвеличнішого має тільки Д"єрмак - постійно, але сьогодні він серед журналістів, я що як хтось з них прочитає цей заголовок уголос, а воно почує..?
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26.11.2021 19:19 Відповісти
Э, вы шо там, очумели без очереди лезете? Моника первый переворот заказал!
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26.11.2021 19:14 Відповісти
Ви не зрозуміли...Наш переворот, по графіку відбудеться: 1Грудня об 11 : 00 (по місцевому часі).
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26.11.2021 19:29 Відповісти
А нельзя чуть попозже, хоть на пару часиков, бо для нас на рiдной Пеннсiлванщинi рановато.
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26.11.2021 22:00 Відповісти
Фух, забагато переворотів на один день
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26.11.2021 19:14 Відповісти
в моем понимании достаточно дикий народец,як и каракалпаки...наблюдал на заре 80-ых.
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26.11.2021 19:19 Відповісти
все зависит от того,баран или лев во главе.или шакал.
доказано двумя Кореями
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26.11.2021 19:23 Відповісти
они достаточно сплочённые в основной массе шоб шота делать..
15 - то ниочём
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26.11.2021 19:26 Відповісти
Що знову?!?!?!
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26.11.2021 19:23 Відповісти
Після того, як викрили ініціаторів перевороту, вони змінили плани і країну.
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26.11.2021 19:25 Відповісти
пришло время раскрытия экспорта переворотов ))
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26.11.2021 19:31 Відповісти
У нас тут тоже... запобігають.. мало не що півроку.
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26.11.2021 19:31 Відповісти
Была звуковая информация. Чего ж не предупредили киргизов?
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26.11.2021 19:31 Відповісти
Допоможіть Бубочці! В нас теж 1 грудня буде. Хелп! Хелп!
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26.11.2021 20:29 Відповісти
Та как бы не манию величия чуть потешить свою---мультик запустили сами---конокрадов изловив!
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26.11.2021 20:33 Відповісти
 
 