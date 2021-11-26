У Киргизстані запобігли державному перевороту, - влада

Держкомітет національної безпеки Киргизстану (ДКНБ) заявив про затримання понад 15 осіб, яких підозрюють у плануванні "насильницького захоплення влади".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на киргизьку службу "Радіо Свобода".

За повідомленням силовиків, вони отримали дані про групу осіб, які планують "дестабілізацію суспільно-політичної обстановки одразу після виборів, з наступним насильницьким захопленням влади". У зв'язку з цим ДКНБ розпочав досудове провадження за статтями 38 та 309 Кримінального кодексу КР (Приготування до насильницького захоплення влади). Генеральною прокуратурою створено міжвідомчу слідчу групу.

За версією слідства, отримано "неспростовні докази" злочинної діяльності групи осіб під керівництвом окремих "деструктивно налаштованих політичних сил", серед яких депутати парламенту та колишні високопосадовці.

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"Встановлено, що після оголошення підсумків майбутніх парламентських виборів, розраховуючи на підтримку окремих політичних сил, у тому числі тих, хто програв вибори, ця група планувала організувати масові акції протесту на території міста Бішкек з подальшим загостренням ситуації, провокацією зіткнень із силами правопорядку та подальшим насильницьким захопленням", – заявили у ДКНБ.

Слідство стверджує, що для організації масових акцій протесту група підбирала близько тисячі агресивно налаштованих молодих людей, з якими проводили систематичні зустрічі, спрямовані на їхню "ідеологічну обробку" проти державних структур, обговорювали плани провокації масових заворушень із подальшим підштовхуванням до насильницького захоплення влади.

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26 листопада слідчі ДКНБ і МВС провели обшуки у ймовірних активних учасників та в офісі, який вони орендують. В результаті, крім документальних матеріалів, що підтверджують підготовку до злочину, виявлено та вилучено вогнепальну зброю, боєприпаси та наркотичні засоби, стверджують у ДКНБ.

У рамках справи затримано понад 15 активних членів зазначеної групи осіб. Комітет у своєму поширеному повідомленні не називає імена підозрюваних та затриманих.