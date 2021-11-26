Автомобіль збив чотирьох людей в Дніпропетровській області - двоє людей загинули
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В Дніпропетровській області в місті Кам’янське сталося смертельне ДТП. Водій збив чотирьох пішоходів, серед яких була 3-річна дитина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
Повідомлення про ДТП надійшло о 17:20.
"За попередньою інформацією водій автомобіля "ЗАЗ 1102", 1971 року народження, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, які перебували в районі розділової смуги автодороги", - пише пресслужба.
Серед пішоходів були дві жінки та дві дитини.
Внаслідок ДТП на місці загинула одна з жінок. Через деякий час у лікарні помер 3-річний хлопчик. 9-річну дівчинку й 65-річну жінку також госпіталізували.
Поліція встановлює усі обставини події.
Топ коментарі
+13 VOLVO XC 70
показати весь коментар26.11.2021 22:30
+8 Хорошего Вам Настроения
показати весь коментар26.11.2021 21:06
+5 Максим Максимович b5166c8f
показати весь коментар26.11.2021 21:19
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Будь ласка, зачекайте...
То, что плохие дороги уберегают людей от ДТП?
Может откажемся от автомобилей и по грунтовке на волах?
калидор
лаболатория
Ты, как раз, иди на него.