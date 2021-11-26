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Автомобіль збив чотирьох людей в Дніпропетровській області - двоє людей загинули

Новини Цензор.НЕТ Події

Автомобіль збив чотирьох людей в Дніпропетровській області - двоє людей загинули

В Дніпропетровській області в місті Кам’янське сталося смертельне ДТП. Водій збив чотирьох пішоходів, серед яких була 3-річна дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Повідомлення про ДТП надійшло о 17:20.

"За попередньою інформацією водій автомобіля "ЗАЗ 1102", 1971 року народження, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, які перебували в районі розділової смуги автодороги", - пише пресслужба.

Серед пішоходів були дві жінки та дві дитини.

Внаслідок ДТП на місці загинула одна з жінок. Через деякий час у лікарні помер 3-річний хлопчик. 9-річну дівчинку й 65-річну жінку також госпіталізували.

Поліція встановлює усі обставини події.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДТП на Дніпропетровщині: Зіштовхнулися маршрутка і швидка. Постраждали 6 осіб. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
НУ ЧТО ВЫ ПИШИТЕ ТО ЗА БРЕД!!!!! ЧИТАЙТЕ НОВОСТЬ-- СБИТЫЕ СТОЯЛИ НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ...... ГДЕ СКАЖИТЕ У НАС РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА???? тупые вы да почитайте ПДД хотя бы и поймите-- что на ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ ИЛИ МЕСТАХ СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕНЫХ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ ПЕШЕХОДОВ-- НЕТ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ НЕТУ!!!! ВЫВОД-- КОРОТКИЙ--- С 3-х ЛЕТНИМ РЕБЕНКОМ ВЫЛЕЗЛИ.... А БЫ ГДЕ УДОБНО ПЕРЕБЕГТЫ ПЕРЕПОЛЗТИ ДОРОГУа не там где пешеходная зона.... ВОДИТЕЛЬ НА Таврии в темное время суток встречное ослепление преломление мог и не увидеть их и увидел практически впритык.... да еще тот вопрос как они стояли на разделительной полосе в шеренгу..... нет-- кто водитель тут скажите- мне- как наши пешеходы олени стоят посреди дороги??? правильно прыгают туда сюда или в строй вдруг за дружкой...одному шага два вперед и он на полосе.... но он то считает себя посредине - второй на 2 шага назад и также стоя на полосе для автотранспорта считает что стоит на разделительной полосе если она в одну полосу там 8 см!!! 8 см полоса то....
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26.11.2021 22:30
+8
Процент дебилов за рулём очень высок, и это не удивительно исходя из результатов выборов президента 2019 г, все закономерно (
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26.11.2021 21:06
+5
Судя по комментам, дураков много не только за рулём.
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26.11.2021 21:19
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на десяточку наводил
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26.11.2021 20:51 Відповісти
Нажаль голова держави (зебіл) для себе обрав, що жертви краще ніж погані дороги.
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26.11.2021 20:53 Відповісти
Вот что ты этим хотел сказать?
То, что плохие дороги уберегают людей от ДТП?
Может откажемся от автомобилей и по грунтовке на волах?
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26.11.2021 21:18 Відповісти
Семе так, краще погані дороги, аніж язикаті зебіли!
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26.11.2021 21:24 Відповісти
НУ ЧТО ВЫ ПИШИТЕ ТО ЗА БРЕД!!!!! ЧИТАЙТЕ НОВОСТЬ-- СБИТЫЕ СТОЯЛИ НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ...... ГДЕ СКАЖИТЕ У НАС РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА???? тупые вы да почитайте ПДД хотя бы и поймите-- что на ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ ИЛИ МЕСТАХ СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕНЫХ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ ПЕШЕХОДОВ-- НЕТ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ НЕТУ!!!! ВЫВОД-- КОРОТКИЙ--- С 3-х ЛЕТНИМ РЕБЕНКОМ ВЫЛЕЗЛИ.... А БЫ ГДЕ УДОБНО ПЕРЕБЕГТЫ ПЕРЕПОЛЗТИ ДОРОГУа не там где пешеходная зона.... ВОДИТЕЛЬ НА Таврии в темное время суток встречное ослепление преломление мог и не увидеть их и увидел практически впритык.... да еще тот вопрос как они стояли на разделительной полосе в шеренгу..... нет-- кто водитель тут скажите- мне- как наши пешеходы олени стоят посреди дороги??? правильно прыгают туда сюда или в строй вдруг за дружкой...одному шага два вперед и он на полосе.... но он то считает себя посредине - второй на 2 шага назад и также стоя на полосе для автотранспорта считает что стоит на разделительной полосе если она в одну полосу там 8 см!!! 8 см полоса то....
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26.11.2021 22:30 Відповісти
Ну дайте хоч день відпочити від цих кривавих доріг.
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26.11.2021 20:54 Відповісти
Це треба на добу припинити рух по дорогах України !!!)))
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26.11.2021 20:58 Відповісти
Для когось це набридлива статистика, для когось день, що розділив життя на "до" і "після", для когось- останній день життя...
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26.11.2021 21:00 Відповісти
Виноватий у цьому Порошенко а скоріше Ахметов бо це входить у план перевороту 1-го грудня
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26.11.2021 21:00 Відповісти
Стан на дорогах не залежить від персоналій ,на жаль !!!))))
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26.11.2021 21:06 Відповісти
Процент дебилов за рулём очень высок, и это не удивительно исходя из результатов выборов президента 2019 г, все закономерно (
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26.11.2021 21:06 Відповісти
Судя по комментам, дураков много не только за рулём.
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26.11.2021 21:19 Відповісти
По перше після сьогодняшньої пресконференці у всіх негараздах в Укріїні виновати всі кто проти нього даже да заяву що Ахметов готовив 1-го грудня державний переворот, а подруге на рахунок дорог дороги зроблені до зелнського супер їдеш на електрокарі і тиша буцімто ти летиш а вискакуєш на нові дороги і електрокар дрібежить, і ще дороги які робили до зеліка мали срок придатності 5 років при зеліку понизили до трьох
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26.11.2021 21:23 Відповісти
Хоч день в цій краіні буває без смертельних ДТП ? і знову загинула дитина .
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26.11.2021 21:36 Відповісти
Ребенок погиб из-за безстрашного взрослого
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26.11.2021 21:47 Відповісти
"бесстрашного"
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26.11.2021 21:50 Відповісти
ребёнка вывели под колёса ....
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27.11.2021 09:35 Відповісти
Водитель нарушил.Но куда пешеходы смотрели?Никакого инкстинта самосохранения,естественный отбор
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26.11.2021 21:45 Відповісти
"инстинкта"
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26.11.2021 21:51 Відповісти
инкстинта
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26.11.2021 21:53 Відповісти
лисапет
калидор
лаболатория
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26.11.2021 21:54 Відповісти
я здесь не на уроке русского языка,суть понятна?Иди лесом,радуйся,что не нах
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26.11.2021 22:12 Відповісти
А я тебя ничем обрадовать не могу.
Ты, как раз, иди на него.
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26.11.2021 22:18 Відповісти
Какденсатор
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27.11.2021 09:10 Відповісти
а шо нарушил водитель ?
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26.11.2021 22:11 Відповісти
Был невнимальным,дада,таковы законы,неправильно выбрал скорость в темное время и не успел оттормозиться
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26.11.2021 22:14 Відповісти
Пешеходы всегда правы по причине,что права выдаются обследованному здоровому человеку,а пешеходы всякие бывают
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26.11.2021 22:18 Відповісти
Так по этому пешеходам можно нарушать?
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27.11.2021 08:23 Відповісти
Предлагаю присоединить Каменское к Харьковской области
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26.11.2021 22:03 Відповісти
А Таврию отнесем к заводу Бмв, и можно смело говорить что жы эти харьковские мажоры вытворяют, доколе?
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26.11.2021 22:20 Відповісти
вы хотя бы в ситуации разобрались, прежде, чем комментировать. шо за народ. они перебегали дорогу в темном месте, где серьезный трафик машин. естественно, в неположенном месте. водителя ослепила встречка он их тупо не видел. я там был сегодня.
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26.11.2021 22:12 Відповісти
Ослепила встречка?Сбрось зразу скорость,он вслепую ехал?
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26.11.2021 22:16 Відповісти
"Сбрось скорость" по такому желанию машина перестает двигаться?
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27.11.2021 08:30 Відповісти
бабушкам премию дарвина -выпереться с детьми в темноту на дорогу -это очень "вумно" ... ну впрочем как и на таврии в ночь с её ближним светом если он вообще был...
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26.11.2021 22:17 Відповісти
Вчера проехал 210 км, больше 5 раз люди в 50 метрах от перехода щемились через дорогу, 2 раза с детьми, что характерно, только одна женщина от 30 до 40 лет на вид, остальные - пожилые дамы и один дедуган. Им впадлу просто, это такой тип людей, им все виноваты, они ничего никому не должны, какая разница где переходить, если там воруют). На море через Мелитополь поедьте, там через каждые 500 метров какое-то тело на разделительной полосе стоит в минуте от перехода. С Мотор Сиси в час пик люди выходят, половина из них щимятся по переезду, там 70 метров до светофора. НО водитель всегда виноват
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27.11.2021 11:04 Відповісти
 
 