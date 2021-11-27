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Автомобиль сбил четырех человек в Днепропетровской области - погибло двое

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Автомобиль сбил четырех человек в Днепропетровской области - погибло двое

В Днепропетровской области в городе Каменское произошло смертельное ДТП. Водитель сбил четырех пешеходов, среди которых был 3-летний ребенок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщение о ДТП поступило в 17.20.

"По предварительной информации водитель автомобиля "ЗАЗ 1102", 1971 года рождения, совершил наезд на четырех пешеходов, находившихся в районе разделительной полосы автодороги", - пишет пресс-служба.

Среди пешеходов были две женщины и два ребенка.

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В результате ДТП на месте погибла одна из женщин. Через некоторое время в больнице скончался 3-летний мальчик. 9-летнюю девочку и 65-летнюю женщину также госпитализировали.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
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Топ комментарии
+13
НУ ЧТО ВЫ ПИШИТЕ ТО ЗА БРЕД!!!!! ЧИТАЙТЕ НОВОСТЬ-- СБИТЫЕ СТОЯЛИ НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ...... ГДЕ СКАЖИТЕ У НАС РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА???? тупые вы да почитайте ПДД хотя бы и поймите-- что на ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ ИЛИ МЕСТАХ СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕНЫХ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ ПЕШЕХОДОВ-- НЕТ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ НЕТУ!!!! ВЫВОД-- КОРОТКИЙ--- С 3-х ЛЕТНИМ РЕБЕНКОМ ВЫЛЕЗЛИ.... А БЫ ГДЕ УДОБНО ПЕРЕБЕГТЫ ПЕРЕПОЛЗТИ ДОРОГУа не там где пешеходная зона.... ВОДИТЕЛЬ НА Таврии в темное время суток встречное ослепление преломление мог и не увидеть их и увидел практически впритык.... да еще тот вопрос как они стояли на разделительной полосе в шеренгу..... нет-- кто водитель тут скажите- мне- как наши пешеходы олени стоят посреди дороги??? правильно прыгают туда сюда или в строй вдруг за дружкой...одному шага два вперед и он на полосе.... но он то считает себя посредине - второй на 2 шага назад и также стоя на полосе для автотранспорта считает что стоит на разделительной полосе если она в одну полосу там 8 см!!! 8 см полоса то....
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26.11.2021 22:30
+8
Процент дебилов за рулём очень высок, и это не удивительно исходя из результатов выборов президента 2019 г, все закономерно (
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26.11.2021 21:06
+5
Судя по комментам, дураков много не только за рулём.
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26.11.2021 21:19
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на десяточку наводил
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26.11.2021 20:51 Ответить
Нажаль голова держави (зебіл) для себе обрав, що жертви краще ніж погані дороги.
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26.11.2021 20:53 Ответить
Вот что ты этим хотел сказать?
То, что плохие дороги уберегают людей от ДТП?
Может откажемся от автомобилей и по грунтовке на волах?
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26.11.2021 21:18 Ответить
Семе так, краще погані дороги, аніж язикаті зебіли!
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26.11.2021 21:24 Ответить
НУ ЧТО ВЫ ПИШИТЕ ТО ЗА БРЕД!!!!! ЧИТАЙТЕ НОВОСТЬ-- СБИТЫЕ СТОЯЛИ НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ...... ГДЕ СКАЖИТЕ У НАС РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА???? тупые вы да почитайте ПДД хотя бы и поймите-- что на ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ ИЛИ МЕСТАХ СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕНЫХ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ ПЕШЕХОДОВ-- НЕТ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ НЕТУ!!!! ВЫВОД-- КОРОТКИЙ--- С 3-х ЛЕТНИМ РЕБЕНКОМ ВЫЛЕЗЛИ.... А БЫ ГДЕ УДОБНО ПЕРЕБЕГТЫ ПЕРЕПОЛЗТИ ДОРОГУа не там где пешеходная зона.... ВОДИТЕЛЬ НА Таврии в темное время суток встречное ослепление преломление мог и не увидеть их и увидел практически впритык.... да еще тот вопрос как они стояли на разделительной полосе в шеренгу..... нет-- кто водитель тут скажите- мне- как наши пешеходы олени стоят посреди дороги??? правильно прыгают туда сюда или в строй вдруг за дружкой...одному шага два вперед и он на полосе.... но он то считает себя посредине - второй на 2 шага назад и также стоя на полосе для автотранспорта считает что стоит на разделительной полосе если она в одну полосу там 8 см!!! 8 см полоса то....
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26.11.2021 22:30 Ответить
Ну дайте хоч день відпочити від цих кривавих доріг.
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26.11.2021 20:54 Ответить
Це треба на добу припинити рух по дорогах України !!!)))
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26.11.2021 20:58 Ответить
Для когось це набридлива статистика, для когось день, що розділив життя на "до" і "після", для когось- останній день життя...
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26.11.2021 21:00 Ответить
Виноватий у цьому Порошенко а скоріше Ахметов бо це входить у план перевороту 1-го грудня
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26.11.2021 21:00 Ответить
Стан на дорогах не залежить від персоналій ,на жаль !!!))))
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26.11.2021 21:06 Ответить
Процент дебилов за рулём очень высок, и это не удивительно исходя из результатов выборов президента 2019 г, все закономерно (
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26.11.2021 21:06 Ответить
Судя по комментам, дураков много не только за рулём.
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26.11.2021 21:19 Ответить
По перше після сьогодняшньої пресконференці у всіх негараздах в Укріїні виновати всі кто проти нього даже да заяву що Ахметов готовив 1-го грудня державний переворот, а подруге на рахунок дорог дороги зроблені до зелнського супер їдеш на електрокарі і тиша буцімто ти летиш а вискакуєш на нові дороги і електрокар дрібежить, і ще дороги які робили до зеліка мали срок придатності 5 років при зеліку понизили до трьох
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26.11.2021 21:23 Ответить
Хоч день в цій краіні буває без смертельних ДТП ? і знову загинула дитина .
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26.11.2021 21:36 Ответить
Ребенок погиб из-за безстрашного взрослого
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26.11.2021 21:47 Ответить
"бесстрашного"
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26.11.2021 21:50 Ответить
ребёнка вывели под колёса ....
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27.11.2021 09:35 Ответить
Водитель нарушил.Но куда пешеходы смотрели?Никакого инкстинта самосохранения,естественный отбор
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26.11.2021 21:45 Ответить
"инстинкта"
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26.11.2021 21:51 Ответить
инкстинта
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26.11.2021 21:53 Ответить
лисапет
калидор
лаболатория
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26.11.2021 21:54 Ответить
я здесь не на уроке русского языка,суть понятна?Иди лесом,радуйся,что не нах
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26.11.2021 22:12 Ответить
А я тебя ничем обрадовать не могу.
Ты, как раз, иди на него.
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26.11.2021 22:18 Ответить
Какденсатор
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27.11.2021 09:10 Ответить
а шо нарушил водитель ?
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26.11.2021 22:11 Ответить
Был невнимальным,дада,таковы законы,неправильно выбрал скорость в темное время и не успел оттормозиться
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26.11.2021 22:14 Ответить
Пешеходы всегда правы по причине,что права выдаются обследованному здоровому человеку,а пешеходы всякие бывают
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26.11.2021 22:18 Ответить
Так по этому пешеходам можно нарушать?
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27.11.2021 08:23 Ответить
Предлагаю присоединить Каменское к Харьковской области
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26.11.2021 22:03 Ответить
А Таврию отнесем к заводу Бмв, и можно смело говорить что жы эти харьковские мажоры вытворяют, доколе?
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26.11.2021 22:20 Ответить
вы хотя бы в ситуации разобрались, прежде, чем комментировать. шо за народ. они перебегали дорогу в темном месте, где серьезный трафик машин. естественно, в неположенном месте. водителя ослепила встречка он их тупо не видел. я там был сегодня.
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26.11.2021 22:12 Ответить
Ослепила встречка?Сбрось зразу скорость,он вслепую ехал?
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26.11.2021 22:16 Ответить
"Сбрось скорость" по такому желанию машина перестает двигаться?
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27.11.2021 08:30 Ответить
бабушкам премию дарвина -выпереться с детьми в темноту на дорогу -это очень "вумно" ... ну впрочем как и на таврии в ночь с её ближним светом если он вообще был...
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26.11.2021 22:17 Ответить
Вчера проехал 210 км, больше 5 раз люди в 50 метрах от перехода щемились через дорогу, 2 раза с детьми, что характерно, только одна женщина от 30 до 40 лет на вид, остальные - пожилые дамы и один дедуган. Им впадлу просто, это такой тип людей, им все виноваты, они ничего никому не должны, какая разница где переходить, если там воруют). На море через Мелитополь поедьте, там через каждые 500 метров какое-то тело на разделительной полосе стоит в минуте от перехода. С Мотор Сиси в час пик люди выходят, половина из них щимятся по переезду, там 70 метров до светофора. НО водитель всегда виноват
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27.11.2021 11:04 Ответить
 
 