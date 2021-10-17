ДТП на Дніпропетровщині: Зіштовхнулися маршрутка і швидка. Постраждали 6 осіб. ФОТО
Поблизу селища Підлужжя Дніпропетровської області зіштовхнулися автомобіль екстреної медичної допомоги та маршрутний мікроавтобус, внаслідок постраждали шість людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій в неділю.
"Сталася дорожньо-транспортна пригода на 340 кілометрі автодороги національного значення Н-08 за участю маршрутного мікроавтобуса Volkswagen LT-35, що рухався за маршрутом "Кременчук-Дніпро" і автомобіля екстреної медичної допомоги Citroen Jumper", - йдеться в повідомленні.
Від удару Volkswagen з'їхав у кювет і перекинувся на бік.
"У момент зіткнення в маршрутці перебувало 11 осіб, в транспортному засобі медиків було три працівники. Унаслідок ДТП постраждали шість пасажирів маршрутного таксі", - підкреслюють в ДСНС.
Трьох постраждалих жінок (2000, 1996, 1967 років народження) і двох постраждалих чоловіків 1983 року народження госпіталізували в Каменську міську лікарню швидкої медичної допомоги для подальшого обстеження.
Попередньо, у всіх постраждалих травми легкого ступеня тяжкості (забиття різних частин тіла).
"Ще одна постраждала, жінка 2000 року народження від госпіталізації відмовилася", - наголошують рятувальники.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
и да если-- вы считаете нормальным ехать 5 часов сегодня!!!! то какая же это Скорая и куда они мчатся то аж целых 5 часов с сиренами...............................
https://dumskaya.net/news/volonter-o-vitatcii-s-kovidom-v-odesse-skoraya-e-153339/
https://dumskaya.net/allnews///2021/10/16/ 16 октября , 22:06
Волонтер о ситуации с ковидом в Одессе: скорая едет по 4-5 часов, больных везут в Овидиополь, Беляевку и Черноморск