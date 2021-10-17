ДТП на Дніпропетровщині: Зіштовхнулися маршрутка і швидка. Постраждали 6 осіб. ФОТО

Поблизу селища Підлужжя Дніпропетровської області зіштовхнулися автомобіль екстреної медичної допомоги та маршрутний мікроавтобус, внаслідок постраждали шість людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій в неділю.

"Сталася дорожньо-транспортна пригода на 340 кілометрі автодороги національного значення Н-08 за участю маршрутного мікроавтобуса Volkswagen LT-35, що рухався за маршрутом "Кременчук-Дніпро" і автомобіля екстреної медичної допомоги Citroen Jumper", - йдеться в повідомленні.

Від удару Volkswagen з'їхав у кювет і перекинувся на бік.

"У момент зіткнення в маршрутці перебувало 11 осіб, в транспортному засобі медиків було три працівники. Унаслідок ДТП постраждали шість пасажирів маршрутного таксі", - підкреслюють в ДСНС.

Трьох постраждалих жінок (2000, 1996, 1967 років народження) і двох постраждалих чоловіків 1983 року народження госпіталізували в Каменську міську лікарню швидкої медичної допомоги для подальшого обстеження.

Попередньо, у всіх постраждалих травми легкого ступеня тяжкості (забиття різних частин тіла).

"Ще одна постраждала, жінка 2000 року народження від госпіталізації відмовилася", - наголошують рятувальники.