ДТП на Дніпропетровщині: Зіштовхнулися маршрутка і швидка. Постраждали 6 осіб. ФОТО

Поблизу селища Підлужжя Дніпропетровської області зіштовхнулися автомобіль екстреної медичної допомоги та маршрутний мікроавтобус, внаслідок постраждали шість людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій в неділю.

"Сталася дорожньо-транспортна пригода на 340 кілометрі автодороги національного значення Н-08 за участю маршрутного мікроавтобуса Volkswagen LT-35, що рухався за маршрутом "Кременчук-Дніпро" і автомобіля екстреної медичної допомоги Citroen Jumper", - йдеться в повідомленні.

Від удару Volkswagen з'їхав у кювет і перекинувся на бік.

Читайте також: Суд заарештував водія вантажівки, який у п'яному стані збив двох людей на пішохідному переході в Києві, - Нацполіція. ФОТО

ДТП на Дніпропетровщині: Зіштовхнулися маршрутка і швидка. Постраждали 6 осіб 01

"У момент зіткнення в маршрутці перебувало 11 осіб, в транспортному засобі медиків було три працівники. Унаслідок ДТП постраждали шість пасажирів маршрутного таксі", - підкреслюють в ДСНС.

Трьох постраждалих жінок (2000, 1996, 1967 років народження) і двох постраждалих чоловіків 1983 року народження госпіталізували в Каменську міську лікарню швидкої медичної допомоги для подальшого обстеження.

Попередньо, у всіх постраждалих травми легкого ступеня тяжкості (забиття різних частин тіла).

"Ще одна постраждала, жінка 2000 року народження від госпіталізації відмовилася", - наголошують рятувальники.

ДТП (4530) швидка (269) Дніпропетровська область (4159)
17.10.2021 12:10 Відповісти
Ковид ковилд летим мы быстро и пофиг на иных людей -что гибнут в нашей гонке за водярой ведь мы бригада ликарей или дикарей а какая пофиг разница..ковид ковид нам спишет все......тьфу гыдота... вчера вечером в Маяках в 30 км от Одессы 18 летнего пацана летевшая не ясно куда Скорая--- сбила парня на зебре.....парня того с многочисленными травмами перломами ЗЧМТ отпраивли в областную больницу....
17.10.2021 12:18 Відповісти
Сколько ненависти к скорым... А ПДД они для дураков написаны...
17.10.2021 12:59 Відповісти
к слову и ненависти к Скорым.... мне пришлось общаться как пациенту со Скорыми... иногда прилетали за минуты в далеких еще советских временах и в начале Независимости.. но были и рекорды 2 часа 4 часа 5 часов и 8 часов температурой 41.4 и причем амбулаторно человек, т.е. Я дошел до подстанции.... а ночью 2 часа ночи!!! вызвали второй раз а приехали в 11 часу утра рекорд 8 часов на вопрос- а чего так "быстро" ответили- не тот адрес дали- на 2 вопрос- а как же по неправильному то адресу таки доехали.... в ответ сцена мимика тишины..и гримас...
и да если-- вы считаете нормальным ехать 5 часов сегодня!!!! то какая же это Скорая и куда они мчатся то аж целых 5 часов с сиренами...............................
https://dumskaya.net/news/volonter-o-vitatcii-s-kovidom-v-odesse-skoraya-e-153339/

https://dumskaya.net/allnews///2021/10/16/ 16 октября , 22:06
Волонтер о ситуации с ковидом в Одессе: скорая едет по 4-5 часов, больных везут в Овидиополь, Беляевку и Черноморск
17.10.2021 15:48 Відповісти
Шо хотів сказать, х зна!
17.10.2021 13:06 Відповісти
От нещастя для всіх!
17.10.2021 13:04 Відповісти
 
 