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Бурба - Зеленському: Поважайте військових, вони стережуть ваш сон

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бурба - Зеленському: Поважайте військових, вони стережуть ваш сон

Колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба відреагував на різкі слова Володимира Зеленського на свою адресу.

Свою позицію він озвучив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Бурби, верховний головнокомандувач і президент України має шанувати військових.

"Ви назвали мене "авантюрист" та "аферист", Цікаві слова і я залишу це на вашому совісті. Начебто я хотів залишитися на посаді. Зрозумійте мене правильно - звільнення мене, це підпис двох осіб - міністра оборони та президент України", - заявив він.

Насамкінець він нагадав, що до 2019 року він спільно з іншими військовими робили все на благо країни.

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"У вас чуйний, гарний сон після концертів "95-го кварталу". Ми охороняли вас, коли була війна – шануйте нас", – резюмував Бурба.

Нагадаємо, раніше президент на пресконференції жорстко розкритикував Бурбу, назвавши його аферистом та розказавши, що той буцімто намагався посварити Україну з іншими країнами, принесши "формулу ковіду". Бурба у відповідь заявив, що позиватиметься до Зеленського.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
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27.11.2021 00:28
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27.11.2021 00:19
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26.11.2021 23:59
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Можете даже и не пытаться куда либо убежать, теперь Вас найдут везде.
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27.11.2021 12:01 Відповісти
Мени багато рокив. Починая з 14 - го, коли гыблы наши хлоп*ята, в мене не высыхалы слезы.
Ты вмер для Гордона,
А для мене ты - СДОХ
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27.11.2021 16:55 Відповісти
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