Бурба - Зеленському: Поважайте військових, вони стережуть ваш сон
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Колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба відреагував на різкі слова Володимира Зеленського на свою адресу.
Свою позицію він озвучив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Бурби, верховний головнокомандувач і президент України має шанувати військових.
"Ви назвали мене "авантюрист" та "аферист", Цікаві слова і я залишу це на вашому совісті. Начебто я хотів залишитися на посаді. Зрозумійте мене правильно - звільнення мене, це підпис двох осіб - міністра оборони та президент України", - заявив він.
Насамкінець він нагадав, що до 2019 року він спільно з іншими військовими робили все на благо країни.
"У вас чуйний, гарний сон після концертів "95-го кварталу". Ми охороняли вас, коли була війна – шануйте нас", – резюмував Бурба.
Нагадаємо, раніше президент на пресконференції жорстко розкритикував Бурбу, назвавши його аферистом та розказавши, що той буцімто намагався посварити Україну з іншими країнами, принесши "формулу ковіду". Бурба у відповідь заявив, що позиватиметься до Зеленського.
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Ты вмер для Гордона,
А для мене ты - СДОХ