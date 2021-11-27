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Бурба – Зеленскому: Уважайте военных, они стерегут ваш сон

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бурба – Зеленскому: Уважайте военных, они стерегут ваш сон

Бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба отреагировал на резкие слова Владимира Зеленского в свой адрес.

Свою позицию он озвучил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Бурбы, верховный главнокомандующий и президент Украины должен уважать военных.

"Вы назвали меня "авантюрист" и "аферист", интересные слова, и я оставлю это на вашей совести. Вроде я хотел остаться в должности. Поймите меня правильно – мое увольнение, это подпись двух человек - министра обороны и президента Украины", - заявил он.

В заключение он напомнил, что до 2019 года он совместно с другими военными делали все во благо страны.

"У вас чуткий, хороший сон после концертов "95-го квартала". Мы охраняли вас, когда была война – уважайте нас", – резюмировал Бурба.

Напомним, ранее президент на пресс-конференции жестко раскритиковал Бурбу, назвав его аферистом и рассказав, что тот якобы пытался поссорить Украину с другими странами, принеся "формулу ковида". Бурба в ответ заявил, что будет судиться с Зеленским.
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27.11.2021 00:28
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27.11.2021 00:19
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26.11.2021 23:59
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Можете даже и не пытаться куда либо убежать, теперь Вас найдут везде.
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27.11.2021 12:01 Ответить
Мени багато рокив. Починая з 14 - го, коли гыблы наши хлоп*ята, в мене не высыхалы слезы.
Ты вмер для Гордона,
А для мене ты - СДОХ
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27.11.2021 16:55 Ответить
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