Moderna заявила про створення вакцини проти нового варіанту коронавірусу
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Американська фармацевтична компанія Moderna розробляє варіант вакцини, здатної протистояти недавно виявленому південноафриканському штаму коронавірусу "омікрон". Для підтримки імунітету компанія пропонує використовувати бустерні дози офіційно схвалених щеплень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії Moderna.
Новий штам включає мутації, що спостерігаються в "дельта"-варіанті. При цьому комбінація його мутацій "являє собою значний потенційний ризик прискорення ослаблення природного і індукованого вакцинами імунітету", - відзначили в компанії.
"Moderna вже вивчає в клінічних умовах два полівалентних бустера-кандидата, які були розроблені в очікуванні мутацій, подібних до тих, які виникли у варіанті "омікрон". Перший кандидат (мРНК-1273.211) включає кілька мутацій, присутніх в штамі "омікрон", які також були присутні в розглянутому бета-варіанті. Другий полівалентний кандидат (мРНК-1273.213) включає багато мутацій, присутніх у штамі "омікрон", які також були присутні у варіантах "бета" і "дельта", - йдеться в повідомленні.
Дані з досліджень очікуються в найближчі тижні, уточнили в прес-службі Moderna.
Згідно ВООЗ, новий варіант має здатність більш швидкого поширення.
У південноафриканській Ботсвані, ПАР і Гонконгу виявили десять випадків зараження новим штамом COVID-19, який може виявитися більш патогенним, ніж інші варіанти коронавірусу. Він містить 32 мутації, деякі з яких вказують на його високу трансмісивність і стійкість до вакцин, і має більше змін в спайковому білку, ніж всі інші варіанти COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
это Вы сейчас такие борзые, потому что у распостранненных ныне штаммах смертность от 2% до 10 % (в зависимости от возраста и группы риска).
Но как только появится штамм со смертностью 20% , 30% или например 50 %-- вы все как зайчики выстроитесь в очередь на вакцинацию....
Покажи хоть для нынешнего штамма трупы, валяющиеся на улицах, и морги дымящие круглосуточно.
Чтобы не быть голословным.
Так где можно увидеть трупы-то ?
В английском языке есть пословица: "если то что ты говоришь - правда, то у меня есть мост на продажу".
Платок пригодится в борьбе против вируса, а вино успокоит нервную систему.
Власти совсем уже рехнулись на почве исполнения приказов от Хозяев (которые не являются ни украинцами, ни гражданами Украины, и не проживают на территории страны).
Все что живет - приспосабливается к сосуществованию!
Вирус создан (модифицирован из обычных коронавирусов) искусственно, потому что в природе не существует столь эффективных вирусов, как коронавирус. Вирус содержит елементы ВИЧ, а так же вирус не найден у животных, в том числе летучих мышах. Вирус появился в городе, где находится биолаборатория исследующая коронавирусы. Вирус либо случайно сбежал с лаборатории, либо могла подбросить другая страна что б экономически ослабить Китай.
Из любого штамма (или "коктеля" из разных штаммов) можно сделать (за пару месяцев) ИНАКТИВИРОВАННУЮ ПОЛНОВИРУСНУЮ ПОЛИВАКЦИНУ (тоже самое, что сегодня заканчивается в названиях на "-VAC"), просто их производство дороже и не будет такой большой прибыли как от векторных или мРНК вакцин. Думаю, именно мизерная прибыль (или даже ее отсутствие) и является основным тормозом!
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Хитро!