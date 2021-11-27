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Moderna заявила про створення вакцини проти нового варіанту коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Moderna заявила про створення вакцини проти нового варіанту коронавірусу

Американська фармацевтична компанія Moderna розробляє варіант вакцини, здатної протистояти недавно виявленому південноафриканському штаму коронавірусу "омікрон". Для підтримки імунітету компанія пропонує використовувати бустерні дози офіційно схвалених щеплень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії Moderna.

Новий штам включає мутації, що спостерігаються в "дельта"-варіанті. При цьому комбінація його мутацій "являє собою значний потенційний ризик прискорення ослаблення природного і індукованого вакцинами імунітету", - відзначили в компанії.

"Moderna вже вивчає в клінічних умовах два полівалентних бустера-кандидата, які були розроблені в очікуванні мутацій, подібних до тих, які виникли у варіанті "омікрон". Перший кандидат (мРНК-1273.211) включає кілька мутацій, присутніх в штамі "омікрон", які також були присутні в розглянутому бета-варіанті. Другий полівалентний кандидат (мРНК-1273.213) включає багато мутацій, присутніх у штамі "омікрон", які також були присутні у варіантах "бета" і "дельта", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вивчення впливу виявленого в ПАР нового варіанту COVID-19 на вакцини може зайняти кілька тижнів, - ВООЗ

Дані з досліджень очікуються в найближчі тижні, уточнили в прес-службі Moderna.

Згідно ВООЗ, новий варіант має здатність більш швидкого поширення.

У південноафриканській Ботсвані, ПАР і Гонконгу виявили десять випадків зараження новим штамом COVID-19, який може виявитися більш патогенним, ніж інші варіанти коронавірусу. Він містить 32 мутації, деякі з яких вказують на його високу трансмісивність і стійкість до вакцин, і має більше змін в спайковому білку, ніж всі інші варіанти COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завод у Харкові зможе розливати понад 10 тис. доз COVID-вакцини на годину та понад 30 млн доз в рік, - Ляшко. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
> "чи не швидше з'являються вакцини ніж вірус мутує? "

Ні. Технологія м-РНК дозволяє дуже швидко створювати нові вакцини, тому що не потрібно кожного разу працювати з вірусним або бактеріальним матерілом, шукати нові умови і таке інше. Достатньо лише встановити потрібну послідовність. Це є величезною перевагою цієї технології.
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27.11.2021 02:33
+17
Гроші... Все вирішують гроші та нажива.
Кожні півроку буде з'являтися новий штам короновірусу і кожні півроку всі будуть купувати нові вакцини для щеплення.
Це нові багатомільярдні прибутки виробникам вакцин на найближчі роки.
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27.11.2021 02:18
+13
Что то в вашей реальности не сходится , ведь антиваксы должны все помереть максимум за 5 месяц , кто тогда выходить будет каждые 6 месяцев
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27.11.2021 08:59
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І до речі, вже особисто чув і знаю про кілька летальних випадків внаслідок вакцинації. Просто ніхто офіційно таке не підтвердить, але відомо, що у людей вже після 1 дози Файзер загострювались їх хронічні проблеми, що подекуди навіть призводило до непоправного. Хто за це відповість? Ніхто...
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28.11.2021 22:09 Відповісти
всем антиваксерам скажу так:
это Вы сейчас такие борзые, потому что у распостранненных ныне штаммах смертность от 2% до 10 % (в зависимости от возраста и группы риска).
Но как только появится штамм со смертностью 20% , 30% или например 50 %-- вы все как зайчики выстроитесь в очередь на вакцинацию....
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27.11.2021 10:58 Відповісти
Так все для цього ж і робиться, невже не зрозуміло? Лабораторії працюють)
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27.11.2021 11:19 Відповісти
Такую смертность имела только натуральная оспа.
Покажи хоть для нынешнего штамма трупы, валяющиеся на улицах, и морги дымящие круглосуточно.
Чтобы не быть голословным.
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27.11.2021 11:35 Відповісти
если бы ковид лечили так, как когда-то "лечили" оспу, то были бы тебе и трупы на улица
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27.11.2021 11:53 Відповісти
не было бы никаких трупов на улицах даже без вакцинации
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27.11.2021 12:03 Відповісти
Так ни то, ни другое лечить невозможно - вирусные заболевания лечатся только поддерживающей терапией.
Так где можно увидеть трупы-то ?
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27.11.2021 12:06 Відповісти
дело случая... процесс мутации продолжается.... Грубо говоря чем больше людей болеет (чем больше "сосудов" для выращивания вируса) тем больше разнообразие мутаций и тем выше риск появления особо опасных штаммов....
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27.11.2021 12:07 Відповісти
И вы в самом деле будете утверждать что весь этот маразм с куриными кодами, запретами на поездках в транспорте, принудительной "вакцинацией", лишением гражданских прав той части населения которая отказывается в этом участвовать - всё это из-за какого-то вируса ?

В английском языке есть пословица: "если то что ты говоришь - правда, то у меня есть мост на продажу".
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27.11.2021 12:18 Відповісти
человек волен сам выбирать линию поведения. Можно вести себя как безмозглые летучие мыши, хаотично распостраняя в своей поппуляции вирус а можно как "человек разумный", предпринимая определенные меры предосторожности что бы минимизировать распостранение вируса.
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28.11.2021 07:09 Відповісти
Купите себе носовой платок и бутылку хорошего красного вина.
Платок пригодится в борьбе против вируса, а вино успокоит нервную систему.

Власти совсем уже рехнулись на почве исполнения приказов от Хозяев (которые не являются ни украинцами, ни гражданами Украины, и не проживают на территории страны).
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28.11.2021 08:48 Відповісти
забавно читать совет про красное вино он тупого бота под австралийским флагом )))
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28.11.2021 11:23 Відповісти
Не читай, делов-то.
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28.11.2021 11:39 Відповісти
а сами вирусы заинтересованы в такой летальности?... не, если речь идет о биологическом оружии - вопросов нет...
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27.11.2021 11:56 Відповісти
у вируса нет мозга, а поэтому нет интересов... Есть просто случайный процесс мутации и соответственно случайный размер смертности среди людей...
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27.11.2021 12:04 Відповісти
А понятие "эволюция" для тебя ни о чем !? Природа - либо дает возможность сосуществовать, либо нет !

Все что живет - приспосабливается к сосуществованию!
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27.11.2021 20:44 Відповісти
ну ты уже эволюционировал вместе с вирусом ? Он тебе не повредит ?
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28.11.2021 07:05 Відповісти
Ты не понимаешь значение "эволюционировать", ты плохо учился в школе ?
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28.11.2021 08:29 Відповісти
если ты не понял, то на эволюцию нужно время... А заразиться вирусом, заболеть и умереть ты можешь уже завтра. Так понятнее ?
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28.11.2021 11:24 Відповісти
Если ты плохо учился школе... То время у вируса и бактерии - не раво время у человека... Их эволюция ГОРАЗДО быстрей проходит ! Это ОНИ адаптируются под окружающий мир!
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28.11.2021 11:39 Відповісти
ты бредишь бот....
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28.11.2021 17:08 Відповісти
Бот это ты !
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28.11.2021 17:20 Відповісти
На этот раз биолаборатории преупсели, создали эффективный вирус против человека. Теперь штаммы будут появляться каждый год, как и вакцина против них. Это миллиардные прибыли. А то, что много людей умрет - их не волнует, деньги важнее.
Вирус создан (модифицирован из обычных коронавирусов) искусственно, потому что в природе не существует столь эффективных вирусов, как коронавирус. Вирус содержит елементы ВИЧ, а так же вирус не найден у животных, в том числе летучих мышах. Вирус появился в городе, где находится биолаборатория исследующая коронавирусы. Вирус либо случайно сбежал с лаборатории, либо могла подбросить другая страна что б экономически ослабить Китай.
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27.11.2021 11:25 Відповісти
Интересно то что только несколько дней назад новый вид КОВИДа только обнаружили в ЮАР а уже в нескольких компаний изготовляющих вакцину лекарство уже оказалось найдено и даже изготовлено.Что-бы это значило?
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27.11.2021 11:26 Відповісти
https://youtu.be/yEjOdnv_KME
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27.11.2021 11:32 Відповісти
это редкий случай в истории, когда ученые создали вакцину до появления этого штамма вируса просто повезло))
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27.11.2021 15:25 Відповісти
"Кому вы парите мозги, Козюльский ?" (С)
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27.11.2021 11:29 Відповісти
А нові чіпи вже в Китаї замовили?)))
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27.11.2021 11:35 Відповісти
А чем собственно проблема?
Из любого штамма (или "коктеля" из разных штаммов) можно сделать (за пару месяцев) ИНАКТИВИРОВАННУЮ ПОЛНОВИРУСНУЮ ПОЛИВАКЦИНУ (тоже самое, что сегодня заканчивается в названиях на "-VAC"), просто их производство дороже и не будет такой большой прибыли как от векторных или мРНК вакцин. Думаю, именно мизерная прибыль (или даже ее отсутствие) и является основным тормозом!
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27.11.2021 11:45 Відповісти
Мне кажется что в мире никогда эпидемия КОВИДа не закончится пока все страны не откажутся от вакцинирования.Пока есть спрос и даже принудительный компании изготавливующие ,,вакцины,,никогда не откажутся и от разработки новых штамов вируса для получения прыбили от так званых ,,вакцин,, Почему-то по Ухани не гуляют никакие-то новые штамы вирусов и почти уже никто в Китае КОВИДом не болеет.Болеют только те страны которые найбольше закупают вакцины.
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27.11.2021 11:51 Відповісти
кажется? Крестись
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27.11.2021 11:55 Відповісти
Ну-ну,умничать будете до тех пор пока самого пету нового штама в жопу не клюнет.А там и крестится уже поздно будет.
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27.11.2021 12:01 Відповісти
Болеют только те страны которые стоят на грани финансового краха.
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27.11.2021 12:08 Відповісти
Ну да. Германия, Австрия...
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27.11.2021 14:33 Відповісти
Вы в самом деле хотите новости из Австрии ? Не знаю, понравятся ли они вам.

Австрия рискует на неделю лишиться электричества | НикВести - Новости Николаева (nikvesti.com)
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27.11.2021 14:37 Відповісти
Чуваки,щоб щось создать идеальную вакцину,треба оригинал,а не мутировавшие штаммы.Идеальная вакцина делается после обработки и изучения оригинального вируса.А оригинала нет.Бо китайцы не пускают мировые ЦКЗ в провинцию Ухань и лабораторию, исследовать причину возникновения вируса.Так же как и москали,никого не пускают в Вектор.
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27.11.2021 12:05 Відповісти
Изучать особенности таксы по оригинальному варианту (волку)...

Хитро!
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27.11.2021 12:12 Відповісти
Ну или сделать Калашников на базе МР 40.Не было бы МР 40,не возник бы герой СССР Калашников.Так же и с вирусом.Штаммы производные от оригинала к которому нет доступа.И сколько не борись со штаммами,пока не взломаешь формулу оригинала,ключа к вакцине не появится
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27.11.2021 12:17 Відповісти
Ну да... Ствол имеется. Приклад есть (правда у МР 40, в нём пружина, так что его в принципе нельзя сделать складным). Магазин - тоже. Определённо прототип.
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27.11.2021 21:35 Відповісти
Третья доза усиливает иммунитет, поэтому после четвёртой вы уже защищены. Когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, потому что шестая доза останавливает размножение вируса и не даёт ему распространяться. Я спокоен и верю, что седьмая доза решит наши проблемы, и у нас нет никакого основания бояться восьмой дозы. Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются стабильнее после десятой дозы. Одиннадцатая доза гарантирует, что не будет новых мутаций, поэтому нет повода критиковать идею о двенадцатой дозе...(с)
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27.11.2021 13:18 Відповісти
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27.11.2021 15:26 Відповісти
уже?))))))
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27.11.2021 13:24 Відповісти
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27.11.2021 13:55 Відповісти
Вот это прыть Не даром говорят, что антивирусные программы разрабатывают именно создатели вирусов
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27.11.2021 20:38 Відповісти
Чем больше вакцин, тем больше мутаций - почему об этом не говорят ?
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28.11.2021 01:02 Відповісти
все еще проще : чем больше людей болеет (чем больше "сосудов" для вируса) тем больше мутаций.
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28.11.2021 07:11 Відповісти
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