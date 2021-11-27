Moderna заявила про створення вакцини проти нового варіанту коронавірусу

Американська фармацевтична компанія Moderna розробляє варіант вакцини, здатної протистояти недавно виявленому південноафриканському штаму коронавірусу "омікрон". Для підтримки імунітету компанія пропонує використовувати бустерні дози офіційно схвалених щеплень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії Moderna.

Новий штам включає мутації, що спостерігаються в "дельта"-варіанті. При цьому комбінація його мутацій "являє собою значний потенційний ризик прискорення ослаблення природного і індукованого вакцинами імунітету", - відзначили в компанії.

"Moderna вже вивчає в клінічних умовах два полівалентних бустера-кандидата, які були розроблені в очікуванні мутацій, подібних до тих, які виникли у варіанті "омікрон". Перший кандидат (мРНК-1273.211) включає кілька мутацій, присутніх в штамі "омікрон", які також були присутні в розглянутому бета-варіанті. Другий полівалентний кандидат (мРНК-1273.213) включає багато мутацій, присутніх у штамі "омікрон", які також були присутні у варіантах "бета" і "дельта", - йдеться в повідомленні.

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Дані з досліджень очікуються в найближчі тижні, уточнили в прес-службі Moderna.

Згідно ВООЗ, новий варіант має здатність більш швидкого поширення.

У південноафриканській Ботсвані, ПАР і Гонконгу виявили десять випадків зараження новим штамом COVID-19, який може виявитися більш патогенним, ніж інші варіанти коронавірусу. Він містить 32 мутації, деякі з яких вказують на його високу трансмісивність і стійкість до вакцин, і має більше змін в спайковому білку, ніж всі інші варіанти COVID-19.

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