Moderna заявила о создании вакцины против нового варианта коронавируса
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Американская фармацевтическая компания Moderna разрабатывает вариант вакцины, способной противостоять недавно выявленному южноафриканскому штамму коронавируса "омикрон". Для поддержания иммунитета компания предлагает использовать бустерные дозы официально одобренных прививок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании Moderna.
Новый штамм включает мутации, наблюдаемые в дельта-варианте. При этом комбинация его мутаций "представляет собой значительный потенциальный риск ускорения ослабления природного и индуцированного вакцинами иммунитета", - отметили в компании.
"Moderna уже изучает в клинических условиях два поливалентных бустера-кандидата, которые были разработаны в ожидании мутаций, подобных возникшим в варианте "омикрон". Первый кандидат (мРНК-1273.211) включает несколько мутаций, присутствующих в штамме "омикрон", Второй поливалентный кандидат (мРНК-1273.213) включает много мутаций, присутствующих в штамме "омикрон", которые также присутствовали в вариантах "бета" и "дельта", - говорится в сообщении.
Данные по исследованиям ожидаются в ближайшие недели, уточнили в пресс-службе Moderna.
Согласно ВОЗ, новый вариант имеет способность более быстрого распространения.
В южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге обнаружили десять случаев заражения новым штаммом COVID-19, который может оказаться более патогенным, чем другие варианты коронавируса. Он содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и стойкость к вакцинам, и имеет больше изменений в спаечном белке, чем все остальные варианты COVID-19.
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это Вы сейчас такие борзые, потому что у распостранненных ныне штаммах смертность от 2% до 10 % (в зависимости от возраста и группы риска).
Но как только появится штамм со смертностью 20% , 30% или например 50 %-- вы все как зайчики выстроитесь в очередь на вакцинацию....
Покажи хоть для нынешнего штамма трупы, валяющиеся на улицах, и морги дымящие круглосуточно.
Чтобы не быть голословным.
Так где можно увидеть трупы-то ?
В английском языке есть пословица: "если то что ты говоришь - правда, то у меня есть мост на продажу".
Платок пригодится в борьбе против вируса, а вино успокоит нервную систему.
Власти совсем уже рехнулись на почве исполнения приказов от Хозяев (которые не являются ни украинцами, ни гражданами Украины, и не проживают на территории страны).
Все что живет - приспосабливается к сосуществованию!
Вирус создан (модифицирован из обычных коронавирусов) искусственно, потому что в природе не существует столь эффективных вирусов, как коронавирус. Вирус содержит елементы ВИЧ, а так же вирус не найден у животных, в том числе летучих мышах. Вирус появился в городе, где находится биолаборатория исследующая коронавирусы. Вирус либо случайно сбежал с лаборатории, либо могла подбросить другая страна что б экономически ослабить Китай.
Из любого штамма (или "коктеля" из разных штаммов) можно сделать (за пару месяцев) ИНАКТИВИРОВАННУЮ ПОЛНОВИРУСНУЮ ПОЛИВАКЦИНУ (тоже самое, что сегодня заканчивается в названиях на "-VAC"), просто их производство дороже и не будет такой большой прибыли как от векторных или мРНК вакцин. Думаю, именно мизерная прибыль (или даже ее отсутствие) и является основным тормозом!
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Хитро!