Moderna заявила о создании вакцины против нового варианта коронавируса

Американская фармацевтическая компания Moderna разрабатывает вариант вакцины, способной противостоять недавно выявленному южноафриканскому штамму коронавируса "омикрон". Для поддержания иммунитета компания предлагает использовать бустерные дозы официально одобренных прививок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании Moderna.

Новый штамм включает мутации, наблюдаемые в дельта-варианте. При этом комбинация его мутаций "представляет собой значительный потенциальный риск ускорения ослабления природного и индуцированного вакцинами иммунитета", - отметили в компании.

"Moderna уже изучает в клинических условиях два поливалентных бустера-кандидата, которые были разработаны в ожидании мутаций, подобных возникшим в варианте "омикрон". Первый кандидат (мРНК-1273.211) включает несколько мутаций, присутствующих в штамме "омикрон", Второй поливалентный кандидат (мРНК-1273.213) включает много мутаций, присутствующих в штамме "омикрон", которые также присутствовали в вариантах "бета" и "дельта", - говорится в сообщении.

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Данные по исследованиям ожидаются в ближайшие недели, уточнили в пресс-службе Moderna.

Согласно ВОЗ, новый вариант имеет способность более быстрого распространения.

В южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге обнаружили десять случаев заражения новым штаммом COVID-19, который может оказаться более патогенным, чем другие варианты коронавируса. Он содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и стойкость к вакцинам, и имеет больше изменений в спаечном белке, чем все остальные варианты COVID-19.

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