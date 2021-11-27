РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
46135 посетителей онлайн
Новости Здоровье
11965 147
вакцина (3475) Moderna (58)

Moderna заявила о создании вакцины против нового варианта коронавируса

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Moderna заявила о создании вакцины против нового варианта коронавируса

Американская фармацевтическая компания Moderna разрабатывает вариант вакцины, способной противостоять недавно выявленному южноафриканскому штамму коронавируса "омикрон". Для поддержания иммунитета компания предлагает использовать бустерные дозы официально одобренных прививок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании Moderna.

Новый штамм включает мутации, наблюдаемые в дельта-варианте. При этом комбинация его мутаций "представляет собой значительный потенциальный риск ускорения ослабления природного и индуцированного вакцинами иммунитета", - отметили в компании.

"Moderna уже изучает в клинических условиях два поливалентных бустера-кандидата, которые были разработаны в ожидании мутаций, подобных возникшим в варианте "омикрон". Первый кандидат (мРНК-1273.211) включает несколько мутаций, присутствующих в штамме "омикрон", Второй поливалентный кандидат (мРНК-1273.213) включает много мутаций, присутствующих в штамме "омикрон", которые также присутствовали в вариантах "бета" и "дельта", - говорится в сообщении.

Читайте также: Американский регулятор одобрил использование бустерных доз вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna для всех взрослых

Данные по исследованиям ожидаются в ближайшие недели, уточнили в пресс-службе Moderna.

Согласно ВОЗ, новый вариант имеет способность более быстрого распространения.

В южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге обнаружили десять случаев заражения новым штаммом COVID-19, который может оказаться более патогенным, чем другие варианты коронавируса. Он содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и стойкость к вакцинам, и имеет больше изменений в спаечном белке, чем все остальные варианты COVID-19.

Читайте также: Завод в Харькове сможет разливать более 10 тыс. доз COVID-вакцины в час и более 30 млн доз в год, - Ляшко. ФОТОрепортаж

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+21
> "чи не швидше з'являються вакцини ніж вірус мутує? "

Ні. Технологія м-РНК дозволяє дуже швидко створювати нові вакцини, тому що не потрібно кожного разу працювати з вірусним або бактеріальним матерілом, шукати нові умови і таке інше. Достатньо лише встановити потрібну послідовність. Це є величезною перевагою цієї технології.
показать весь комментарий
27.11.2021 02:33
+17
Гроші... Все вирішують гроші та нажива.
Кожні півроку буде з'являтися новий штам короновірусу і кожні півроку всі будуть купувати нові вакцини для щеплення.
Це нові багатомільярдні прибутки виробникам вакцин на найближчі роки.
показать весь комментарий
27.11.2021 02:18
+13
Что то в вашей реальности не сходится , ведь антиваксы должны все помереть максимум за 5 месяц , кто тогда выходить будет каждые 6 месяцев
показать весь комментарий
27.11.2021 08:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
І до речі, вже особисто чув і знаю про кілька летальних випадків внаслідок вакцинації. Просто ніхто офіційно таке не підтвердить, але відомо, що у людей вже після 1 дози Файзер загострювались їх хронічні проблеми, що подекуди навіть призводило до непоправного. Хто за це відповість? Ніхто...
показать весь комментарий
28.11.2021 22:09 Ответить
всем антиваксерам скажу так:
это Вы сейчас такие борзые, потому что у распостранненных ныне штаммах смертность от 2% до 10 % (в зависимости от возраста и группы риска).
Но как только появится штамм со смертностью 20% , 30% или например 50 %-- вы все как зайчики выстроитесь в очередь на вакцинацию....
показать весь комментарий
27.11.2021 10:58 Ответить
Так все для цього ж і робиться, невже не зрозуміло? Лабораторії працюють)
показать весь комментарий
27.11.2021 11:19 Ответить
Такую смертность имела только натуральная оспа.
Покажи хоть для нынешнего штамма трупы, валяющиеся на улицах, и морги дымящие круглосуточно.
Чтобы не быть голословным.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:35 Ответить
если бы ковид лечили так, как когда-то "лечили" оспу, то были бы тебе и трупы на улица
показать весь комментарий
27.11.2021 11:53 Ответить
не было бы никаких трупов на улицах даже без вакцинации
показать весь комментарий
27.11.2021 12:03 Ответить
Так ни то, ни другое лечить невозможно - вирусные заболевания лечатся только поддерживающей терапией.
Так где можно увидеть трупы-то ?
показать весь комментарий
27.11.2021 12:06 Ответить
дело случая... процесс мутации продолжается.... Грубо говоря чем больше людей болеет (чем больше "сосудов" для выращивания вируса) тем больше разнообразие мутаций и тем выше риск появления особо опасных штаммов....
показать весь комментарий
27.11.2021 12:07 Ответить
И вы в самом деле будете утверждать что весь этот маразм с куриными кодами, запретами на поездках в транспорте, принудительной "вакцинацией", лишением гражданских прав той части населения которая отказывается в этом участвовать - всё это из-за какого-то вируса ?

В английском языке есть пословица: "если то что ты говоришь - правда, то у меня есть мост на продажу".
показать весь комментарий
27.11.2021 12:18 Ответить
человек волен сам выбирать линию поведения. Можно вести себя как безмозглые летучие мыши, хаотично распостраняя в своей поппуляции вирус а можно как "человек разумный", предпринимая определенные меры предосторожности что бы минимизировать распостранение вируса.
показать весь комментарий
28.11.2021 07:09 Ответить
Купите себе носовой платок и бутылку хорошего красного вина.
Платок пригодится в борьбе против вируса, а вино успокоит нервную систему.

Власти совсем уже рехнулись на почве исполнения приказов от Хозяев (которые не являются ни украинцами, ни гражданами Украины, и не проживают на территории страны).
показать весь комментарий
28.11.2021 08:48 Ответить
забавно читать совет про красное вино он тупого бота под австралийским флагом )))
показать весь комментарий
28.11.2021 11:23 Ответить
Не читай, делов-то.
показать весь комментарий
28.11.2021 11:39 Ответить
а сами вирусы заинтересованы в такой летальности?... не, если речь идет о биологическом оружии - вопросов нет...
показать весь комментарий
27.11.2021 11:56 Ответить
у вируса нет мозга, а поэтому нет интересов... Есть просто случайный процесс мутации и соответственно случайный размер смертности среди людей...
показать весь комментарий
27.11.2021 12:04 Ответить
А понятие "эволюция" для тебя ни о чем !? Природа - либо дает возможность сосуществовать, либо нет !

Все что живет - приспосабливается к сосуществованию!
показать весь комментарий
27.11.2021 20:44 Ответить
ну ты уже эволюционировал вместе с вирусом ? Он тебе не повредит ?
показать весь комментарий
28.11.2021 07:05 Ответить
Ты не понимаешь значение "эволюционировать", ты плохо учился в школе ?
показать весь комментарий
28.11.2021 08:29 Ответить
если ты не понял, то на эволюцию нужно время... А заразиться вирусом, заболеть и умереть ты можешь уже завтра. Так понятнее ?
показать весь комментарий
28.11.2021 11:24 Ответить
Если ты плохо учился школе... То время у вируса и бактерии - не раво время у человека... Их эволюция ГОРАЗДО быстрей проходит ! Это ОНИ адаптируются под окружающий мир!
показать весь комментарий
28.11.2021 11:39 Ответить
ты бредишь бот....
показать весь комментарий
28.11.2021 17:08 Ответить
Бот это ты !
показать весь комментарий
28.11.2021 17:20 Ответить
На этот раз биолаборатории преупсели, создали эффективный вирус против человека. Теперь штаммы будут появляться каждый год, как и вакцина против них. Это миллиардные прибыли. А то, что много людей умрет - их не волнует, деньги важнее.
Вирус создан (модифицирован из обычных коронавирусов) искусственно, потому что в природе не существует столь эффективных вирусов, как коронавирус. Вирус содержит елементы ВИЧ, а так же вирус не найден у животных, в том числе летучих мышах. Вирус появился в городе, где находится биолаборатория исследующая коронавирусы. Вирус либо случайно сбежал с лаборатории, либо могла подбросить другая страна что б экономически ослабить Китай.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:25 Ответить
Интересно то что только несколько дней назад новый вид КОВИДа только обнаружили в ЮАР а уже в нескольких компаний изготовляющих вакцину лекарство уже оказалось найдено и даже изготовлено.Что-бы это значило?
показать весь комментарий
27.11.2021 11:26 Ответить
https://youtu.be/yEjOdnv_KME
показать весь комментарий
27.11.2021 11:32 Ответить
это редкий случай в истории, когда ученые создали вакцину до появления этого штамма вируса просто повезло))
показать весь комментарий
27.11.2021 15:25 Ответить
"Кому вы парите мозги, Козюльский ?" (С)
показать весь комментарий
27.11.2021 11:29 Ответить
А нові чіпи вже в Китаї замовили?)))
показать весь комментарий
27.11.2021 11:35 Ответить
А чем собственно проблема?
Из любого штамма (или "коктеля" из разных штаммов) можно сделать (за пару месяцев) ИНАКТИВИРОВАННУЮ ПОЛНОВИРУСНУЮ ПОЛИВАКЦИНУ (тоже самое, что сегодня заканчивается в названиях на "-VAC"), просто их производство дороже и не будет такой большой прибыли как от векторных или мРНК вакцин. Думаю, именно мизерная прибыль (или даже ее отсутствие) и является основным тормозом!
показать весь комментарий
27.11.2021 11:45 Ответить
Мне кажется что в мире никогда эпидемия КОВИДа не закончится пока все страны не откажутся от вакцинирования.Пока есть спрос и даже принудительный компании изготавливующие ,,вакцины,,никогда не откажутся и от разработки новых штамов вируса для получения прыбили от так званых ,,вакцин,, Почему-то по Ухани не гуляют никакие-то новые штамы вирусов и почти уже никто в Китае КОВИДом не болеет.Болеют только те страны которые найбольше закупают вакцины.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:51 Ответить
кажется? Крестись
показать весь комментарий
27.11.2021 11:55 Ответить
Ну-ну,умничать будете до тех пор пока самого пету нового штама в жопу не клюнет.А там и крестится уже поздно будет.
показать весь комментарий
27.11.2021 12:01 Ответить
Болеют только те страны которые стоят на грани финансового краха.
показать весь комментарий
27.11.2021 12:08 Ответить
Ну да. Германия, Австрия...
показать весь комментарий
27.11.2021 14:33 Ответить
Вы в самом деле хотите новости из Австрии ? Не знаю, понравятся ли они вам.

Австрия рискует на неделю лишиться электричества | НикВести - Новости Николаева (nikvesti.com)
показать весь комментарий
27.11.2021 14:37 Ответить
Чуваки,щоб щось создать идеальную вакцину,треба оригинал,а не мутировавшие штаммы.Идеальная вакцина делается после обработки и изучения оригинального вируса.А оригинала нет.Бо китайцы не пускают мировые ЦКЗ в провинцию Ухань и лабораторию, исследовать причину возникновения вируса.Так же как и москали,никого не пускают в Вектор.
показать весь комментарий
27.11.2021 12:05 Ответить
Изучать особенности таксы по оригинальному варианту (волку)...

Хитро!
показать весь комментарий
27.11.2021 12:12 Ответить
Ну или сделать Калашников на базе МР 40.Не было бы МР 40,не возник бы герой СССР Калашников.Так же и с вирусом.Штаммы производные от оригинала к которому нет доступа.И сколько не борись со штаммами,пока не взломаешь формулу оригинала,ключа к вакцине не появится
показать весь комментарий
27.11.2021 12:17 Ответить
Ну да... Ствол имеется. Приклад есть (правда у МР 40, в нём пружина, так что его в принципе нельзя сделать складным). Магазин - тоже. Определённо прототип.
показать весь комментарий
27.11.2021 21:35 Ответить
Третья доза усиливает иммунитет, поэтому после четвёртой вы уже защищены. Когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, потому что шестая доза останавливает размножение вируса и не даёт ему распространяться. Я спокоен и верю, что седьмая доза решит наши проблемы, и у нас нет никакого основания бояться восьмой дозы. Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются стабильнее после десятой дозы. Одиннадцатая доза гарантирует, что не будет новых мутаций, поэтому нет повода критиковать идею о двенадцатой дозе...(с)
показать весь комментарий
27.11.2021 13:18 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 15:26 Ответить
уже?))))))
показать весь комментарий
27.11.2021 13:24 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 13:55 Ответить
Вот это прыть Не даром говорят, что антивирусные программы разрабатывают именно создатели вирусов
показать весь комментарий
27.11.2021 20:38 Ответить
Чем больше вакцин, тем больше мутаций - почему об этом не говорят ?
показать весь комментарий
28.11.2021 01:02 Ответить
все еще проще : чем больше людей болеет (чем больше "сосудов" для вируса) тем больше мутаций.
показать весь комментарий
28.11.2021 07:11 Ответить
Страница 2 из 2
 
 