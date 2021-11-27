Закликаємо припинити переслідування кримських татар, - Рада Європи виступила з заявою

Раді Європи закликали припинити переслідування кримських татар в тимчасово окупованому Росією Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович.

Зазначається, що останньою ланкою у ланцюзі репресій проти кримських татар стали арешти у Сімферополі 23 листопада, коли кримські татари мирно прийшли зустріти адвоката-правозахисника Едема Семедляєва, який вийшов з ізолятора тимчасового тримання.

У заяві наголошується, що на додаток до свавільних арештів і затримань, прикладом чітко помітної моделі переслідувань кримських татар є рейди на їхні будинки та мечеті, кримінальні провадження, позбавлені гарантій справедливого судового розгляду і надзвичайно суворі покарання, включаючи тривалі терміни ув'язнення, винесені останніми роками десяткам кримськотатарських активістів.

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При цьому багато затриманих та ув’язнених зазнають жорстокого поводження і позбавлені можливості спілкуватися з сім'ями та адвокатами.

"Оскільки я наполегливо намагаюся отримати доступ до Криму для здійснення незалежного та неупередженого моніторингу, як того вимагає мій мандат, я закликаю поважати права кримських татар. Переслідування кримських татар необхідно припинити", - наголосила Міятович.

Комісар Ради Європи з прав людини закликала негайно покласти край свавільним арештам, обшукам, затриманням та кримінальним переслідуванням, що ґрунтуються на неправомірному використанні засобів боротьби з тероризмом, екстремізмом або на інших хибних звинуваченнях.

"Усі ті, кого було засуджено чи затримано на підставі такого жорсткого судового розгляду, мають бути виправдані та негайно звільнені. Юридичним радникам, які захищають кримських татар, має бути дозволено працювати без залякування чи перешкод, а кримськотатарським ЗМІ, журналістам, активістам та блогерам має бути дозволено здійснювати свою діяльність без обмежень чи переслідувань", - підсумувала Міятович.

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