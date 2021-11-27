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Закликаємо припинити переслідування кримських татар, - Рада Європи виступила з заявою

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Закликаємо припинити переслідування кримських татар, - Рада Європи виступила з заявою

Раді Європи закликали припинити переслідування кримських татар в тимчасово окупованому Росією Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович.

Зазначається, що останньою ланкою у ланцюзі репресій проти кримських татар стали арешти у Сімферополі 23 листопада, коли кримські татари мирно прийшли зустріти адвоката-правозахисника Едема Семедляєва, який вийшов з ізолятора тимчасового тримання.

У заяві наголошується, що на додаток до свавільних арештів і затримань, прикладом чітко помітної моделі переслідувань кримських татар є рейди на їхні будинки та мечеті, кримінальні провадження, позбавлені гарантій справедливого судового розгляду і надзвичайно суворі покарання, включаючи тривалі терміни ув'язнення, винесені останніми роками десяткам кримськотатарських активістів.

Також читайте: США закликали Росію звільнити усіх кримських політв’язнів, яких нараховують більше ста

При цьому багато затриманих та ув’язнених зазнають жорстокого поводження і позбавлені можливості спілкуватися з сім'ями та адвокатами.

"Оскільки я наполегливо намагаюся отримати доступ до Криму для здійснення незалежного та неупередженого моніторингу, як того вимагає мій мандат, я закликаю поважати права кримських татар. Переслідування кримських татар необхідно припинити", - наголосила Міятович.

Комісар Ради Європи з прав людини закликала негайно покласти край свавільним арештам, обшукам, затриманням та кримінальним переслідуванням, що ґрунтуються на неправомірному використанні засобів боротьби з тероризмом, екстремізмом або на інших хибних звинуваченнях.

"Усі ті, кого було засуджено чи затримано на підставі такого жорсткого судового розгляду, мають бути виправдані та негайно звільнені. Юридичним радникам, які захищають кримських татар, має бути дозволено працювати без залякування чи перешкод, а кримськотатарським ЗМІ, журналістам, активістам та блогерам має бути дозволено здійснювати свою діяльність без обмежень чи переслідувань", - підсумувала Міятович.

Також читайте: Посол ЄС Маасікас закликав РФ негайно звільнити затриманих кримських татар: "Переслідування і залякування в незаконно анексованому Криму повинні припинитися"

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Ага, щаз. Маскалота мститься що свого часу платила їм дань.
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27.11.2021 12:34 Відповісти
Закликати параноїдних шизофреників до адекватності марна справа !!!)))
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27.11.2021 12:35 Відповісти
А то що?
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27.11.2021 12:50 Відповісти
Информация идет в досье преступного поведения РФ в оккупированном Крьіму , досье пополняется . А количество имеет свойство переходить в новое качество , как учить нас философия .
Все будет Украина !
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27.11.2021 12:51 Відповісти
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27.11.2021 15:24 Відповісти
Вы что, издеваетесь со своими татарами?! А татары не хотят заплатить за убийства моих пращуров в 1240 году при осаде Киева?! Или в этих бездельниках друзей нашли?! Что, больше побратимов нет?! Бесит!
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27.11.2021 15:49 Відповісти
Нет, хотим заплатить за убийства времен гуннов или хазарского ханства) 5-8 века н.э. Вам лечится надо милочка. Хотя, впрочем бесполезно.
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28.11.2021 22:36 Відповісти
Да в жопу себе засунте ваши призывы и обеспокоенности, еврошалавы
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27.11.2021 16:22 Відповісти
***** все ваши призывы, встревоженности и обеспокоенности на фуфельнике вертело. оно понимает исключительно язык силы. так что отбросьте свои призывы и обеспокоенности и готовьтесь к войне. тогда ее может и не будет
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27.11.2021 16:33 Відповісти
+100
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28.11.2021 22:36 Відповісти
Это вы к чему? Крымские татары свой путь идут сами. Успокойтесь, ваша кровь нам не поможет, о помощи мы у вас не просим, знаем, что рассчитывать можно лишь на себя.
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28.11.2021 22:34 Відповісти
 
 