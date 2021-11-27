Призываем прекратить преследование крымских татар, - Совет Европы выступил с заявлением

В Совете Европы призвали прекратить преследование крымских татар во временно оккупированном Россией Крыме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович.

Отмечается, что последним звеном в цепи репрессий против крымских татар стали аресты в Симферополе 23 ноября, когда крымские татары мирно пришли встретить вышедшего из изолятора временного содержания адвоката-правозащитника Эдема Семедляева.

В заявлении отмечается, что в дополнение к произвольным арестам и задержаниям, примером четко заметной модели преследований крымских татар являются рейды на их дома и мечети, уголовные производства, лишенные гарантий справедливого судебного разбирательства и чрезвычайно суровые наказания, включая длительные сроки заключения, вынесенные за последние годы десяткам крымскотатарских активистов.

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При этом многие задержанные и заключенные подвергаются жестокому обращению и лишены возможности общаться с семьями и адвокатами.

"Поскольку я упорно пытаюсь получить доступ в Крым для осуществления независимого и беспристрастного мониторинга, как того требует мой мандат, я призываю уважать права крымских татар. Преследование крымских татар необходимо прекратить", - подчеркнула Миятович.

Комиссар Совета Европы по правам человека призвала немедленно пресечь произвольные аресты, обыски, задержания и уголовные преследования, основанные на неправомерном использовании средств борьбы с терроризмом, экстремизмом или на других ложных обвинениях.

"Все те, кто был осужден или задержан на основании такого жесткого судебного разбирательства, должны быть оправданы и немедленно отпущены. Юридическим советникам, защищающим крымских татар, должно быть разрешено работать без запугивания или препятствий, а крымскотатарским СМИ, журналистам, активистам и блогерам должны быть разрешено осуществлять свою деятельность без ограничений или преследований", - подытожила Миятович.

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