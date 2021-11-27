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Призываем прекратить преследование крымских татар, - Совет Европы выступил с заявлением

Новости Цензор.НЕТ Общество

Призываем прекратить преследование крымских татар, - Совет Европы выступил с заявлением

В Совете Европы призвали прекратить преследование крымских татар во временно оккупированном Россией Крыме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович.

Отмечается, что последним звеном в цепи репрессий против крымских татар стали аресты в Симферополе 23 ноября, когда крымские татары мирно пришли встретить вышедшего из изолятора временного содержания адвоката-правозащитника Эдема Семедляева.

В заявлении отмечается, что в дополнение к произвольным арестам и задержаниям, примером четко заметной модели преследований крымских татар являются рейды на их дома и мечети, уголовные производства, лишенные гарантий справедливого судебного разбирательства и чрезвычайно суровые наказания, включая длительные сроки заключения, вынесенные за последние годы десяткам крымскотатарских активистов.

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При этом многие задержанные и заключенные подвергаются жестокому обращению и лишены возможности общаться с семьями и адвокатами.

"Поскольку я упорно пытаюсь получить доступ в Крым для осуществления независимого и беспристрастного мониторинга, как того требует мой мандат, я призываю уважать права крымских татар. Преследование крымских татар необходимо прекратить", - подчеркнула Миятович.

Комиссар Совета Европы по правам человека призвала немедленно пресечь произвольные аресты, обыски, задержания и уголовные преследования, основанные на неправомерном использовании средств борьбы с терроризмом, экстремизмом или на других ложных обвинениях.

"Все те, кто был осужден или задержан на основании такого жесткого судебного разбирательства, должны быть оправданы и немедленно отпущены. Юридическим советникам, защищающим крымских татар, должно быть разрешено работать без запугивания или препятствий, а крымскотатарским СМИ, журналистам, активистам и блогерам должны быть разрешено осуществлять свою деятельность без ограничений или преследований", - подытожила Миятович.

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Ага, щаз. Маскалота мститься що свого часу платила їм дань.
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27.11.2021 12:34 Ответить
Закликати параноїдних шизофреників до адекватності марна справа !!!)))
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27.11.2021 12:35 Ответить
А то що?
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27.11.2021 12:50 Ответить
Информация идет в досье преступного поведения РФ в оккупированном Крьіму , досье пополняется . А количество имеет свойство переходить в новое качество , как учить нас философия .
Все будет Украина !
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27.11.2021 12:51 Ответить
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27.11.2021 15:24 Ответить
Вы что, издеваетесь со своими татарами?! А татары не хотят заплатить за убийства моих пращуров в 1240 году при осаде Киева?! Или в этих бездельниках друзей нашли?! Что, больше побратимов нет?! Бесит!
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27.11.2021 15:49 Ответить
Нет, хотим заплатить за убийства времен гуннов или хазарского ханства) 5-8 века н.э. Вам лечится надо милочка. Хотя, впрочем бесполезно.
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28.11.2021 22:36 Ответить
Да в жопу себе засунте ваши призывы и обеспокоенности, еврошалавы
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27.11.2021 16:22 Ответить
***** все ваши призывы, встревоженности и обеспокоенности на фуфельнике вертело. оно понимает исключительно язык силы. так что отбросьте свои призывы и обеспокоенности и готовьтесь к войне. тогда ее может и не будет
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27.11.2021 16:33 Ответить
+100
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28.11.2021 22:36 Ответить
Это вы к чему? Крымские татары свой путь идут сами. Успокойтесь, ваша кровь нам не поможет, о помощи мы у вас не просим, знаем, что рассчитывать можно лишь на себя.
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28.11.2021 22:34 Ответить
 
 