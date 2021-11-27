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У "ДНР" пенсіонерів позбавлятимуть української пенсії - розроблено низку заходів, - правозахисник Лисянський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У "ДНР" пенсіонерів позбавлятимуть української пенсії - розроблено низку заходів, - правозахисник Лисянський

Пенсіонери, які не знімали нараховану грошову допомогу НВФ "ДНР", мають підтвердити документально, що вони не виїжджали на територію, підконтрольну Києву. Якщо ж виїжджали - то мають пояснити причину тривалого від'їзду.

Про це повідомляє Павло Лисянський, засновник "Східної правозахисної групи".

Він пояснює, що місцевими чиновниками також було видано ухвалу, згідно з якою: якщо протягом трьох місяців банківські картки, на які нараховувалася пенсія НВФ "ДНР", не використовувалися, то гроші анулюються безповоротно.

"Крім цього "пенсійний фонд" НВФ "ДНР" планує перевіряти та контролювати пільговиків щодо отримання пенсії на підконтрольній території України. У разі виявлення таких, пенсія "ДНР" також буде анульована", - завершує Лисянський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 млн грн, які виплатили "мертвим душам" з ОРЛО, повернули в бюджет, - СБУ

Ще одна проблема пов'язана з так званим "Центральним республіканським банком ДНР" – у банкоматах немає грошей, а деякі зовсім відключені. Передбачаючи масове невдоволення по місцевому ТБ повідомили, що новини про те, що відбувається в "республіці", можна почитати або на "офіційних" сайтах НВФ "ДНР", "республіканському" телебаченні або відповідних сторінках "державних органів" у соціальних мережах.

Подання новин та інформування населення на інших ресурсах у НВФ "ДНР" заборонено, підсумовує Лисянський.

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Топ коментарі
+41
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27.11.2021 13:39
+25
Вот тут надо орков похвалить. Раз Украина не может отказать в пенсии донбанутым, то инициатива лугандонцев очень кстати. Пенсов на оккупированных территориях надо наказать, они были главные, кто ходил на референдум а потом хихикали, получая пенсию тут и там. Так что, за что боролись..
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27.11.2021 14:06
+24
хорошо бы.... да только там уже так присохло-отвердело, что во всем (начиная с больных ног или запора))) они винят Украину...
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27.11.2021 13:52
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27.11.2021 13:39 Відповісти
Рішення бандитської влади бандформування "ДНР" підтримую!
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27.11.2021 14:13 Відповісти
Якейсь вперте ватнік наполегливо в анонсах постійно пише днр лнр упцмп бєрєговоє, дати б по писку(((
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27.11.2021 16:34 Відповісти
Пока,ихтиандры кормильцы ухевы ! (с)
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27.11.2021 16:28 Відповісти
Это -- "ЦН -Новости - Политика Украины " , как всегда , разжигает ПИ * ДЁЖ и ПРОВОКАЦИИ , ВРАЖДУ между людьми .
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27.11.2021 21:33 Відповісти
А что здесь неправильного?
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27.11.2021 13:40 Відповісти
Да то, что заголовок в корне противоречит содержанию статьи.
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27.11.2021 14:06 Відповісти
Ничего не противоречит. Разве что вместо "В" днр надо писать "НА" днр лишают украинской пенсии. Кстати тех,кто вопили "путенвведи".
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27.11.2021 14:42 Відповісти
Лишают, но как раз не украинской пенсии.
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27.11.2021 14:48 Відповісти
Так террористы сами же и не будут выпускать ботву в Украину.
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27.11.2021 14:54 Відповісти
Может быть. Но в статье об этом ни слова.
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27.11.2021 15:03 Відповісти
Но мы и читаем статью с информацией от представителя правозащитной группы,который цитирует эту самую информацию от террористов. А информация от террористов априори может толковаться только в "минус".
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27.11.2021 15:11 Відповісти
Правозащитник цитирует информацию, а Вы её выдумываете.
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27.11.2021 15:33 Відповісти
Часто что-либо происходит автоматически. И не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы представить дальнейшее развитие событий, прямо вытекающее из озвученных намерений. Пенсионеры будут поставлены перед выбором, и они его сделают /в большинстве своем/. Страшно будет врать, выкручиваться, предъявлять какие-то документы о целях пребывания в свободной Украине. Значит этот выбор будет в пользу донбаситских пенсий. И это хорошо. Кроме, как самих себя, винить им некого.
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27.11.2021 15:40 Відповісти
Выбор будет сделан в сторону бОльшей пенсии. Если донбасятская больше (что для меня звучит странно, но это возможно ), то в пользу неё. Но скорее "будут врать, выкручиваться, предъявлять какие-то документы о целях пребывания", но получать обе.
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27.11.2021 15:48 Відповісти
Вы сильно преувеличиваете смелость тех, кто звал "русский мир". Эти "смелые" его же и будут бояться. И это - несомненно. Выбор у них - небольшой: или сепарская пенсия или непредсказуемые последствия. Хотя лично мне представляется, что эти последствия очень даже определенные. Собственно говоря, у предателей и должна быть такая жизнь: на крючке и под постоянным страхом.
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27.11.2021 16:00 Відповісти
Какая смелость нужна, чтобы получать пенсию? Они её уж 8 лет получают от обеих сторон. Просто видимо с деньгами напряг сейчас у лугандона, и тех кто даже не снимает рубли со своей пенсионной карты (есть и такие "бедные" лугандонские старики?!) будут проверять на предмет реально ли им нужны пособия днр или украинской пенсии вполне достаточно.
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27.11.2021 16:09 Відповісти
Нну, если там хватают гражданина, заявившего об угоне автомобиля, а потом шьют ему шпионаж и т.д., а позже перевозят на россию, где сажают в тюрьму на 10 лет, то таки есть чего бояться. Неблагонадежность - дело такое...Выбор в пользу украинской пенсии, а не подачек "АсвАбАдителей" - стрёмное мероприятие. Надо же как-то соответствовать "идеалам", а не кормиться, как и кормились до этого. Так и "врагами народа" не долго оказаться. Память-то у них еще не отшибло, как это бывало у тех, кого они звали?
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27.11.2021 16:25 Відповісти
Какая смелость?...Смелость сказать: "Отказываюсь от вашей пенсии. Выбираю украинскую".
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27.11.2021 16:28 Відповісти
А какие-то Нокиа с Гоги в собесе этой бабушке сразу прикладом автомата по хребтине и в сибирские лагеря У Вас наивное детское мышление. На самом деле война там как и у нас на узенькой полоске фронта, а в остальном та же жизнь (только хуже) и те же люди в администрациях, что и раньше.
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27.11.2021 16:49 Відповісти
Не "те ж" життя там. А значно гірше. І ви помиляєтесь щодо "ті ж люди в адміністраціях". В Україні за 8 років в багатьох адміністраціях змінилися янучарини на вінницьких, потім вінницькі на зе-шелупень. Десь стало гірше, десь значно краще, десь "ті ж у кріслах", але в домбабве та луганді - ТІЛЬКИ ТІ Ж сидять у кріслах. І ніякої надії хоч на якісь позитивні зміни - немає. Там всім добре зрозуміло - краще не буде. Що і доводить в черговий раз новина...
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27.11.2021 17:52 Відповісти
Конкретнее что я выдумал? Вы считаете информацию от террористов таковую что заслуживает серьёзного внимания?
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27.11.2021 16:52 Відповісти
Не считаю. Вообще не понимаю зачем здесь выкладывать такую сырую информацию.
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27.11.2021 17:20 Відповісти
Конкретнее что я выдумал?

Вот это:
Так террористы сами же и не будут выпускать ботву в Украину.

В статье прямым текстом написано, что будут аннулировать выплаты тем, кто будет на подконтрольной территории находиться дольше чем по месту прописки(не снятие начисленных денег с карты в течении 3-х мес.). Потом, возможно, перестанут впускать назад, а позже и вообще станут "национализировать" их жилье, которое, если хозяина не впустить, автоматически станет "бесхозным". Сейчас это практикуется пока только с имуществом реальных переселенцев.
Сейчас ни кто не занимается "невыпусканием", потому что 99% если едут, то через российскую территорию.
В принципе, в статье сказано о том, что если ты не снимаешь деньги в течении 3-х месяцев, то чтобы их получить, должен будешь доказать либо своё присутствие в это время по месту прописки, либо что находился на подконтрольной территории в бессознательном или в неподвижном состоянии.

Больше всего забавляет радость офигительных патриотов, которые бурно радуются тому, что "почтипереселенцев" наконец-то лишат возможности разорять российский бюджет
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27.11.2021 18:18 Відповісти
Головне, щоб кляті бандераси до них не лізли, а так - усе по феншую.
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27.11.2021 13:46 Відповісти
А сколько им в дырке платят?
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27.11.2021 13:48 Відповісти
https://radnyk.org/noviny/pensiyi-ne-bude-budut-podatki-ta-sluzhba-v-armiyi/
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27.11.2021 14:04 Відповісти
"Новость" 2019 года...
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27.11.2021 14:29 Відповісти
Ну конечно. Сейчас -то в долларах башляют😆
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27.11.2021 14:43 Відповісти
4-6 тыс. рубасей где-то. Для обычных пенсов.
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27.11.2021 14:40 Відповісти
Скоро "маса "донбасітів"-пенсіонерів "різко" стануть "патріотами України"!!!
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27.11.2021 13:48 Відповісти
хорошо бы.... да только там уже так присохло-отвердело, что во всем (начиная с больных ног или запора))) они винят Украину...
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27.11.2021 13:52 Відповісти
Не приведи Господи! Тут і своїх "патріотів" вистачає, можна "експортувати"в ОРДЛО
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27.11.2021 18:25 Відповісти
Кстати, зелох когда дорвался до власти, первое что сделал - начал платить всем дырявым пенсии. Долпоепы 73%, вы сделали это вместе
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27.11.2021 13:51 Відповісти
брешиш, не всім, а тім хто оформив статус переселенця
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27.11.2021 14:20 Відповісти
странно, но это сотворил потрошенко, ещё в 14 году, когда поддался в обвинении ***** в "фашизме"...
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27.11.2021 14:22 Відповісти
а фулі- "бандерівці" пенсію дають, кацапи - підкидують,
нафуя там гнидам бастувати, вони ж не дурні...
то "бандерівці"- дурні
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27.11.2021 13:51 Відповісти
-"Путін ввєді!" От ввели так ввели. По самі помідори.
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27.11.2021 13:51 Відповісти
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27.11.2021 13:53 Відповісти
и шо такое? не будет теперя двух пенсий??? ну совсем асвабадители озверели...
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27.11.2021 13:53 Відповісти
Есть подозрение, что вообще никаких не будет. Просто скажут, что ватный пенс получает украинскую, и пусть потом докажет, что нет
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27.11.2021 13:56 Відповісти
кстати, тёща там летом умерла. отчего неясно. скорее всего был микроинфаркт, по рассказу о симптомах. жена давала советы отсюда, по телефону. младореспубликанский медик (скорее всего медсестра) пришла на 6-й день после вызова скорой. послеобеда. сделала какой-то укол ("от давления"), а ночью она умерла. понятно, что никто на похорона из нас не ездил. похоронила школьная подруга жены.
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27.11.2021 15:02 Відповісти
Я своїм родичам з лугандонії (живуть в селищі міського типу - квартира - біля шахти, за 20 км від райцентру і за 26 км від Луганська) в 2014 та 2015 роках (роботи вже не було на шахті, за водою ходили за 1.5 км візком з діжкою. Шахта так і не працює) пропонував переїхати до села в черкаській області, недалеко від траси на Київ та жд-гілки з електричками (родичі в дружини там є - добре місце, є робота, велика школа повного циклу) - пропонував купити будинок (більший ніж їхня квартира) за свій кошт, допомогти влаштуватись.

Не захотіли - "як же ж ми кинемо квартиру".

Більше я з ними не спілкуюсь.
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27.11.2021 18:16 Відповісти
практично схожа фігня. в 2013 ми були весною в неї останній раз. й анологічна пропозиція. випадковий збіг, - переїхати не в область, а в черкаси, де ми їй безнапряжно забезбечили б на решту життя спокійну старість й могли б завжди приїхати. ще раз десь в 2016 пропонували, шо кидай нафік ту хату, є люди які тебе вивезуть в констаху, там ти пересядеш до нас в машину й "пращай лугандон", це останній шанс. нє - "здесь дом, здесь папа похоронен!". з 2013 ми в неї не були й бачили тоді її в останнє. жінка звичайно спілкувалась. по телефону. я тільки пару слів на її день народження. бо навіть я, народжений поблизу теперішнього нью-йорка був "нацык" ))). з прошлого року почала - "может вы заберёте меня отсюда". приїхали, дійшло нарешті. й куди тепер ми заберемо? поїзд то давно пішов. правда в прошлому році, при поздоровленні з днем народження, сказала мну - "спасиба, что ти дочу мою давным-давно отсюда увёз". діждався таки й я, як "нацык", "спасіба" )).
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27.11.2021 18:51 Відповісти
донбаситы устроят голодомор ватным пенсам, которые с Голодомора смеялись, поделом
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27.11.2021 13:55 Відповісти
Это правильное решение - теперь даунбасовские "кормильцы " Украины и всей Европы не будут шариться по Украине и разносить ковид по банкам, магазинам, рынкам, поликлиникам,парикмахерским, общественным туалетам и в транспорте.... Хватит обжираться - украинская пенсия,кремлёвские объедки, помощь красного креста, помощь ООН, помощь отЕвропы....Столько жрать - жопа треснет.... В лугандоне ожирение - самая распространённая болячка.... После сифилиса,ковида, хронического поноса и мании величия "рускаво мира"....
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27.11.2021 14:05 Відповісти
Вот тут надо орков похвалить. Раз Украина не может отказать в пенсии донбанутым, то инициатива лугандонцев очень кстати. Пенсов на оккупированных территориях надо наказать, они были главные, кто ходил на референдум а потом хихикали, получая пенсию тут и там. Так что, за что боролись..
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27.11.2021 14:06 Відповісти
Ви статтю читали? Чи тільки заголовок?
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27.11.2021 14:26 Відповісти
Він статтю читав. А ви?
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27.11.2021 14:44 Відповісти
Читали, а також ми маємо навички логічного мислення та розуміння способу роботи тоталітарних режимів. Тож "розроблені заходи" швидко перетворюємо в "позбавлять української пенсії". Бо заходи ті направлені якраз на те, аби заручники не їздили в Україну та не отримували українську пенсію/соц.виплати, не порівнювали рівень життя і не збігали з чергової тюрми народів не з-за того, що не можуть взагалі виїхати (бетонної стіни, як в Берліні - не побудють - рашка вже не може осилити таке будівництво), а з-за того, що не знатимуть, задля чого взагалі кудись їхати - в Україні ж біндери лютують і взагалі холодомор.
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27.11.2021 18:23 Відповісти
Вони через рік забороняють користуватися українськими паспортами, вже зараз почались перевірки.
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27.11.2021 14:08 Відповісти
"... с моей улицы, где я жила до переселения, 9 человек умерли, но их родственники через "решал" получают пенсии в мирных частях Украины на давно умерших людей!
7 лет Украина платит пенсии... мертвым людям. И родня, получающая и платящая "решалам", живущая в ОРДЛО, потирает ручки. Это у них называется- "доить хунту"...

"... 90% жителей ОРДЛО, даже тех, кто позиционирует себя, как проукраинских, имеют в ОРДЛО "паспорт республики", паспорт гражданина РФ, документы "республики", платят налоги "республике". Это у них называется- "мы выживаем"....

(из инета)
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27.11.2021 14:11 Відповісти
Про 90% имеющих паспорт республики ложь. Хотя, когда полностью придавят украинские документы, будет и 90%.
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27.11.2021 14:42 Відповісти
Эта новость означает,что боевикам уже насрать на пенсионеров. Это одновременно и хорошо. И плохо. Хорошо то,что теперь пенсам нет смысла держаться за днр. Плохо то,что непонятна логика боевиков. Получается,они сами себе готовят яму.Раньше их действия были строго логичны на свою пользу.
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27.11.2021 14:13 Відповісти
Пенси важливі доти, доки вони мають вплив на інших людей (та хоча б своїх дітей) та можуть хоча б на камеру казати щось інше, відмінне від "лінії партії". Соціальні зв'язки та вплив між пенсами в домбабве та лугандонії та їхніми дітьми давно рівно нульовий. Зомбування - вже тотальне. Отже, "кидати кістку" пенсам - вже не треба. Можна і "прикрутити гайки". До того ж потік грошей з ********* не більшає, а економічно активного населення в домбавбве та луганді - з кожним роком все менше та менше. А очільникам цих террористичніх угруповувань теж хочеться смачно їсти та будиночок власний, розміром в 2000-3000 м2 мати... А ці кляті пенси все зжирають...
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27.11.2021 18:30 Відповісти
Думаю тем кто получает украинскую пенсию на ДНРовскую попросту насрать.
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27.11.2021 14:14 Відповісти
Не очень понятен мотив лишения украинской пенсии. Это дополнительные финансовые вливания в дыру. В статье написано о лишении дырявой пенсии... короче, слышу звон, не знаю где он...
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27.11.2021 14:18 Відповісти
Відлучення від української пенсії - це просто один з наслідків. Не самий значущий. Та й гроші ті не напряму в кармани очільників-террористів ідуть, а через прошарок тих, хто продукти туди везе, а "підприємництвом" там займаються теж не останні акули - по іншому не виживеш. І ідуть ті гроші зазвичай повз кишені очільників луганди та домбабве. Отже, найважливіше у всіх цих заходах - зменшення соціальних та економічних зв'язків з Україною. Нащо? Звісно, аби легітимізувати відокремлення цих регіонів від України.

Бо ви забуваєте, що ті террористи не самі по собі - просто захопили регіони і просто доять.. Ні - всі вони там "працюють" виключно в інтересах плешивого вилупка та його кодли. А в них - цілі далекі від "трішки заробити на українських пенсіях".
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27.11.2021 18:36 Відповісти
прекрасная новость
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27.11.2021 14:18 Відповісти
а 7 лет, попросту украдены сотнями миллиардов из укр.пенса в пользу ордло... репатриации, твм...
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27.11.2021 14:26 Відповісти
якась туфта. Ордло лишає себе доходів? Перевози, оготівкування карт, нал, що везуть пенси. Щось не те
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27.11.2021 14:26 Відповісти
Ви забуваєте, що ті терористи не самі по собі - просто захопили регіони і просто доять.. Ні - всі вони там "працюють" виключно в інтересах плешивого вилупка та його кодли. А в цих падлюк - цілі далекі від "трішки заробити на українських пенсіях". Отже - отримали наказ - і виконують.
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27.11.2021 18:37 Відповісти
давно пора
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27.11.2021 14:27 Відповісти
Ну и где в этой новости про лишение украинских пенсий?
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27.11.2021 14:27 Відповісти
Мозги надо включить и сразу понятно "где".
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27.11.2021 14:46 Відповісти
То есть, редакторам Цензора мозги включать не обязательно, а читатели должны включать?
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27.11.2021 18:31 Відповісти
выражаю обеспокоенность! слишком много прав
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27.11.2021 14:29 Відповісти
То есть сраные террористы делают то,что давно должна была сделать Украина? Только не надо о том,что Украина не должна уподобляться террористам. Это война,мать её. И лугандонские овощи Украину ненавидят. Но не пенсии которые она им платит.
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27.11.2021 14:39 Відповісти
"Сраные террористы" лишают пенсионеров своих незаконных российских премий - при чём здесь Украина?
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27.11.2021 18:33 Відповісти
Куда портят Налоги там и пусть получают пенсию
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27.11.2021 14:49 Відповісти
Вперше повністю підтримую рішення цієї влади. Можна сказати, що вони цим рішенням роблять для України більше користі - аніж вся зе-шваль разом.
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27.11.2021 14:49 Відповісти
Поддерживаю двумя руками, если "киевская хунта" на это не способна, должен же кто-то быть решительный!
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27.11.2021 14:50 Відповісти
наконецто, а разве им нужны были украинские пенсии? они же всю Украину кормили
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27.11.2021 14:56 Відповісти
А нука даунбасята в пол голоса -Батько гаш Бандера.....
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27.11.2021 15:17 Відповісти
Насколько знаю там и без того действовало правило, если не получаешь в лднр выплату какое-то время-лишаешься её. А вообще довольно сомнительно это всё звучит.
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27.11.2021 15:29 Відповісти
Давно пора!!! За 8 лет пора уже опредилится , ты с кем ::С Украной или с пуйлом-******!!!
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27.11.2021 15:46 Відповісти
ахахаххах ****
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27.11.2021 17:35 Відповісти
Яка одностайна підтримка! І подискутувати ні з ким.
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27.11.2021 18:27 Відповісти
Енот будет ?
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28.11.2021 08:50 Відповісти
 
 