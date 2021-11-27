У "ДНР" пенсіонерів позбавлятимуть української пенсії - розроблено низку заходів, - правозахисник Лисянський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Пенсіонери, які не знімали нараховану грошову допомогу НВФ "ДНР", мають підтвердити документально, що вони не виїжджали на територію, підконтрольну Києву. Якщо ж виїжджали - то мають пояснити причину тривалого від'їзду.
Про це повідомляє Павло Лисянський, засновник "Східної правозахисної групи".
Він пояснює, що місцевими чиновниками також було видано ухвалу, згідно з якою: якщо протягом трьох місяців банківські картки, на які нараховувалася пенсія НВФ "ДНР", не використовувалися, то гроші анулюються безповоротно.
"Крім цього "пенсійний фонд" НВФ "ДНР" планує перевіряти та контролювати пільговиків щодо отримання пенсії на підконтрольній території України. У разі виявлення таких, пенсія "ДНР" також буде анульована", - завершує Лисянський.
Ще одна проблема пов'язана з так званим "Центральним республіканським банком ДНР" – у банкоматах немає грошей, а деякі зовсім відключені. Передбачаючи масове невдоволення по місцевому ТБ повідомили, що новини про те, що відбувається в "республіці", можна почитати або на "офіційних" сайтах НВФ "ДНР", "республіканському" телебаченні або відповідних сторінках "державних органів" у соціальних мережах.
Подання новин та інформування населення на інших ресурсах у НВФ "ДНР" заборонено, підсумовує Лисянський.
Будь ласка, зачекайте...
ихтиандрыкормильцы ухевы ! (с)
Вот это:
Так террористы сами же и не будут выпускать ботву в Украину.
В статье прямым текстом написано, что будут аннулировать выплаты тем, кто будет на подконтрольной территории находиться дольше чем по месту прописки(не снятие начисленных денег с карты в течении 3-х мес.). Потом, возможно, перестанут впускать назад, а позже и вообще станут "национализировать" их жилье, которое, если хозяина не впустить, автоматически станет "бесхозным". Сейчас это практикуется пока только с имуществом реальных переселенцев.
Сейчас ни кто не занимается "невыпусканием", потому что 99% если едут, то через российскую территорию.
В принципе, в статье сказано о том, что если ты не снимаешь деньги в течении 3-х месяцев, то чтобы их получить, должен будешь доказать либо своё присутствие в это время по месту прописки, либо что находился на подконтрольной территории в бессознательном или в неподвижном состоянии.
Больше всего забавляет радость офигительных патриотов, которые бурно радуются тому, что "почтипереселенцев" наконец-то лишат возможности разорять российский бюджет
нафуя там гнидам бастувати, вони ж не дурні...
то "бандерівці"- дурні
Не захотіли - "як же ж ми кинемо квартиру".
Більше я з ними не спілкуюсь.
7 лет Украина платит пенсии... мертвым людям. И родня, получающая и платящая "решалам", живущая в ОРДЛО, потирает ручки. Это у них называется- "доить хунту"...
"... 90% жителей ОРДЛО, даже тех, кто позиционирует себя, как проукраинских, имеют в ОРДЛО "паспорт республики", паспорт гражданина РФ, документы "республики", платят налоги "республике". Это у них называется- "мы выживаем"....
(из инета)
Бо ви забуваєте, що ті террористи не самі по собі - просто захопили регіони і просто доять.. Ні - всі вони там "працюють" виключно в інтересах плешивого вилупка та його кодли. А в них - цілі далекі від "трішки заробити на українських пенсіях".