Заявляючи про держпереворот, Зеленський копіює Путіна та Лукашенка, - Ілларіонов
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Заява президента Володимира Зеленського про підготовку в Україні держперевороту – це плагіат. Раніше подібні заяви робили президент Росії Володимир Путін та Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив російський економіст, ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов, інформує Цензор.НЕТ.
"Плагіат - це запозичення в інших. Згадую 2003 рік у Росії, коли нам теж розповідав Володимир Путін про те, що Михайло Ходорковський готує державний переворот. За цим були відповідні кроки - арешт Ходорковського, арешт інших співробітників ЮКОСу, розгром ЮКОСу. Ми все це добре пам'ятаємо. А цього року у квітні Олександр Лукашенко заявляв про те, що запобігли державному перевороту, організованому, у якому брали участь цілий білоруський блогер та цілий білоруський адвокат. Вони також були заарештовані ФСБ і відправлені до Білорусі", - нагадав Ілларіонов.
На його думку, заява президента України - "це повне копіювання того, що зробили перед цим Путін та Лукашенко".
"Мене хвилює питання - а наступні кроки Володимир Зеленський зробить такі самі, як зробили Путін і Лукашенко? Це ще одне підтвердження того напряму, який навіщось взяв президент України, з якими, здається, він стверджував, що має зовсім інші стосунки", - підкреслив він.
Будь ласка, зачекайте...
Зеленский делает другой ход: "Это все враги!". Если на профессиональном языке - это параноидальная позиция (я - окей, ты не окей). И весь год эта позиция кристаллизуется. Что проявляется в уже структурированных фантазиях про заговор против него и Украины. В том смысле, что если против Зеленского, то значит и против Украины. "Я есть Украина".
То есть, можно увидеть человека в совершенно неадекватном состоянии. Я утверждаю, что все действия или бездействия, которые сделает Зеленский из этого состояния, ведут ко все большему ухудшению ситуации.
Если хотите увидеть человека, сожжённого властью и демонами тщеславия - посмотрите пресс-конференцию. Это и обида, и мстительность, и хамство. И это все искренне. Человек находится в состоянии сильной дезадаптации.
Обычная стратегия ОП Зеленского - фантазировать без привязки к реальности. И Зеленский не выдерживает - меняет позицию и дает признательные показания. Это просто удивительно, насколько легко проламывается самоуверенность. Но просто потому, что Зеленский уже давно выгорел. Дальше будет хуже.
А на 1.12, почти в день избиения студентов, сам Зеленский назначил госпереворот. Это просто удивительно.
По-моему, Зеленский очень стремительно, к середине срока, полностью психологически разрушен.
Відомий дисидент та психіатр Семен Глузман: "Існує статистика, що 30% засуджених у політичних таборах складали українці. Серед них були різні люди - з різним інтелектом, різною мораллю. Але за всі сім років свого перебування в таборах, а потім і на засланні, не побачив жодного білоруського дисидента. Адже там теж був КДБ.
Наша нація має фермент внутрішнього опору, який довго зріє всередині, а потім виплескується назовні. Це довели і перший, і другий Майдани. Знаєте, у таборі були різні люди, серед нас були навіть мерзотники, ну, чи психопати, якщо говорити пом'якше, але навіть вони були готові за "Неньку Україну" віддати душу. Саме цей фермент опору якимось чином рятував нас, але зараз, боюсь, він вичерпався. І якщо в країні щось почнеться, то третього Майдану не буде, а буде жорстке вбивство багатьох".
https://www.dsnews.ua/ukr/interviu/semen-gluzman-o-golodomore-stalin-boyalsya-ukrainu-i-veroyatno-u-nego-byli-na-to-osnovaniya-27112021-443897
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Администрация США просит сенаторов-демократов не допустить одобрения поправок к проекту оборонного бюджета, предусматривающие новые санкции против "Северного потока 2", пишет в субботу издание The Hill.
При этом, как отмечается в статье, демократы в данном случае предпочли бы не доводить дело до голосования, создав процедурные препятствия, чтобы вообще не допустить рассмотрения поправок, предложенных республиканцами.
"Все выглядит так, будто они хотят создать процедурные сложности, поскольку это позволит демократам избежать непростого для них с политической точки зрения голосования", - рассказал источник издания в сенате, знакомый с ситуацией.
"Демократы не хотят голосования по "Северному потоку 2", так как при предыдущей администрации они сами выступали против газопровода. Теперь же, при Байдене, реалии изменились", - добавил он.
Президент США Джо Байден, как неоднократно сообщали американские СМИ, хоть и выступает против "Северного потока 2", не хочет вводить особенно жесткие санкции, чтобы не портить отношения с поддерживающей проект Германией.
Напротив, сенаторы-республиканцы уже несколько месяцев разными способами пытаются добиться мощных санкций. Поправки к оборонному бюджету, предусматривающие введение новых ограничительных мер, предложили замглавы сенатского комитета по иностранным делам республиканец Джим Риш, а также давно борющийся против "Северного потока 2" сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз. Оба считают нужным вынудить Белый дом ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG. Также их предложение предусматривает санкции против компаний, участвующих в тестировании и процессе сертификации газопровода.
В сенате у демократов и республиканцев - по 50 мест. В комитетах сената республиканец и демократов тоже поровну, однако председатели комитетов - демократы. Большинство демократам обеспечивает участие в голосованиях вице-президента США Камалы Харрис.
...Генпрокурор Луценко обвинил Саакашвили в подготовке госпереворота. Он пообещал доказать зарубежное финансирование «михомайдана». В декабре СБУ открыла на Саакашвили уголовное дело - за попытку госпереворота на российские деньги...