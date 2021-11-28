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Новости Политика Украины
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Зеленский (16483) Илларионов (58) Лукашенко (3501) переворот (301) Путин (29845)

Заявляя о госперевороте, Зеленский копирует Путина и Лукашенко, - Илларионов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Заявляя о госперевороте, Зеленский копирует Путина и Лукашенко, - Илларионов

Заявление президента Владимира Зеленского о подготовке в Украине госпереворота – это плагиат. Ранее подобные заявления делали президент России Владимир Путин и захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил российский экономист, экс-советник Путина Андрей Илларионов, передает Цензор.НЕТ.

"Плагиат – это заимствование у других. Вспоминаю 2003 год в России, когда нам тоже рассказывал Владимир Путин о том, что Михаил Ходорковский готовит государственный переворот. За этим были ответные шаги – арест Ходорковского, арест других сотрудников ЮКОСа, разгром ЮКОСа. Мы все это хорошо помним. А в этом году в апреле Александр Лукашенко заявлял о том, что предотвратили государственный переворот, организованный, в котором принимали участие целый белорусский блогер и целый белорусский адвокат. Они также были арестованы ФСБ и отправлены в Беларусь", - напомнил Илларионов.

По его мнению, заявление президента Украины – "это полное копирование того, что сделали перед этим Путин и Лукашенко".

"Меня волнует вопрос: а следующие шаги Владимир Зеленский сделает такие же, как сделали Путин и Лукашенко? Это еще одно подтверждение того направления, которое зачем-то взял президент Украины, с которыми, кажется, он утверждал, что имеет совсем другие отношения", - подчеркнул он.

Читайте также: Заявления Зеленского о "государственном перевороте" - это продолжение сериала "Слуга народа" в реальной жизни, то есть банальный обман, - Семенченко
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Топ комментарии
+38
Важко не погодитись 👇
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28.11.2021 13:27
+24
Коли його прижали журналісти і йому вже не було нічим крити, він сцикнув і заявив про переворот)
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28.11.2021 12:59
+17
Олег Попов хоть и ватник, но он таки - клоун (в хорошем смьісле), а зельоньій гнидьоньішь - фигляр и паяц. в общем, и как актер - никакой, да и как человек - говно. ".....кларнет, тромбон. гандон он, @б его Римму"
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28.11.2021 13:04
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Зеленский принципиально не способен к акту: "ну шо ж то воняє?....а може то я?". Это о способности принимать свою ответственность, мыслить себя причиной своей жизни.

Зеленский делает другой ход: "Это все враги!". Если на профессиональном языке - это параноидальная позиция (я - окей, ты не окей). И весь год эта позиция кристаллизуется. Что проявляется в уже структурированных фантазиях про заговор против него и Украины. В том смысле, что если против Зеленского, то значит и против Украины. "Я есть Украина".

То есть, можно увидеть человека в совершенно неадекватном состоянии. Я утверждаю, что все действия или бездействия, которые сделает Зеленский из этого состояния, ведут ко все большему ухудшению ситуации.

Если хотите увидеть человека, сожжённого властью и демонами тщеславия - посмотрите пресс-конференцию. Это и обида, и мстительность, и хамство. И это все искренне. Человек находится в состоянии сильной дезадаптации.

Обычная стратегия ОП Зеленского - фантазировать без привязки к реальности. И Зеленский не выдерживает - меняет позицию и дает признательные показания. Это просто удивительно, насколько легко проламывается самоуверенность. Но просто потому, что Зеленский уже давно выгорел. Дальше будет хуже.

А на 1.12, почти в день избиения студентов, сам Зеленский назначил госпереворот. Это просто удивительно.

По-моему, Зеленский очень стремительно, к середине срока, полностью психологически разрушен.
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28.11.2021 14:11 Ответить
А шо трампіст-путініст іларіонов був не в курсі, що Янелох - це нове покоління совкових диктаторів.
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28.11.2021 14:24 Ответить
Беги пи З добол, ой беги🖕
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28.11.2021 14:53 Ответить
Україна не Росія, а тим більше не Білорусія.
Відомий дисидент та психіатр Семен Глузман: "Існує статистика, що 30% засуджених у політичних таборах складали українці. Серед них були різні люди - з різним інтелектом, різною мораллю. Але за всі сім років свого перебування в таборах, а потім і на засланні, не побачив жодного білоруського дисидента. Адже там теж був КДБ.

Наша нація має фермент внутрішнього опору, який довго зріє всередині, а потім виплескується назовні. Це довели і перший, і другий Майдани. Знаєте, у таборі були різні люди, серед нас були навіть мерзотники, ну, чи психопати, якщо говорити пом'якше, але навіть вони були готові за "Неньку Україну" віддати душу. Саме цей фермент опору якимось чином рятував нас, але зараз, боюсь, він вичерпався. І якщо в країні щось почнеться, то третього Майдану не буде, а буде жорстке вбивство багатьох".

https://www.dsnews.ua/ukr/interviu/semen-gluzman-o-golodomore-stalin-boyalsya-ukrainu-i-veroyatno-u-nego-byli-na-to-osnovaniya-27112021-443897
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28.11.2021 15:02 Ответить
КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делаются через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
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28.11.2021 15:16 Ответить
Молодець, Зеленський. Ще кілька таких операцій і вся путінська агентура сама на верх повилазить.
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28.11.2021 15:27 Ответить
Вся путинская агентура у в ОП самим ЗЕ трудоустроена.
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28.11.2021 15:39 Ответить
он скоро закончит как кадафи
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28.11.2021 15:48 Ответить
Сенаторы-демократы в США стремятся не допустить голосования по новым санкциям против "Северного потока 2"

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Администрация США просит сенаторов-демократов не допустить одобрения поправок к проекту оборонного бюджета, предусматривающие новые санкции против "Северного потока 2", пишет в субботу издание The Hill.

При этом, как отмечается в статье, демократы в данном случае предпочли бы не доводить дело до голосования, создав процедурные препятствия, чтобы вообще не допустить рассмотрения поправок, предложенных республиканцами.

"Все выглядит так, будто они хотят создать процедурные сложности, поскольку это позволит демократам избежать непростого для них с политической точки зрения голосования", - рассказал источник издания в сенате, знакомый с ситуацией.

"Демократы не хотят голосования по "Северному потоку 2", так как при предыдущей администрации они сами выступали против газопровода. Теперь же, при Байдене, реалии изменились", - добавил он.

Президент США Джо Байден, как неоднократно сообщали американские СМИ, хоть и выступает против "Северного потока 2", не хочет вводить особенно жесткие санкции, чтобы не портить отношения с поддерживающей проект Германией.

Напротив, сенаторы-республиканцы уже несколько месяцев разными способами пытаются добиться мощных санкций. Поправки к оборонному бюджету, предусматривающие введение новых ограничительных мер, предложили замглавы сенатского комитета по иностранным делам республиканец Джим Риш, а также давно борющийся против "Северного потока 2" сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз. Оба считают нужным вынудить Белый дом ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG. Также их предложение предусматривает санкции против компаний, участвующих в тестировании и процессе сертификации газопровода.

В сенате у демократов и республиканцев - по 50 мест. В комитетах сената республиканец и демократов тоже поровну, однако председатели комитетов - демократы. Большинство демократам обеспечивает участие в голосованиях вице-президента США Камалы Харрис.
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28.11.2021 16:29 Ответить
Це звичайна дезінформація і відверта брехня? Для чого постити російську пропаганду? Байден, в першу чергу зняв санкції з північного потоку своїм указом! Байден закрив дві гілки постачання Газа в термінали в Америці! Що ха відверта брехня!
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28.11.2021 16:34 Ответить
ничто не ново...Под Луною...

...Генпрокурор Луценко обвинил Саакашвили в подготовке госпереворота. Он пообещал доказать зарубежное финансирование «михомайдана». В декабре СБУ открыла на Саакашвили уголовное дело - за попытку госпереворота на российские деньги...
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28.11.2021 17:42 Ответить
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28.11.2021 22:11 Ответить
Шмаркля він гнидка зелена
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09.01.2022 22:26 Ответить
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