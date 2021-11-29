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Німеччина працює над продовженням транзиту газу через Україну на 5-10 років, - посол Фельдгузен

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Німеччина працює над продовженням транзиту газу через Україну на 5-10 років, - посол Фельдгузен

Німеччина працює над тим, щоб транзит газу з РФ до країн Європейського Союзу через Україну було продовжено щонайменше на п'ять років

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Цей транзит буде до 2024 року, ми вже зараз працюємо (і є спеціальний уповноважений уряду Німеччини) над тим, щоб продовжити цю угоду ще мінімум на п'ять років, а можливо, на десять років. Поки що у нас немає з боку Росії таких сигналів, що вони не хочуть продовжувати транзит, тому що це також їхній комерційний інтерес", - сказала Фельдгузен.

Водночас дипломат звернула увагу на те, що найголовніше в домовленості США та Німеччини про "Північний потік-2" – це ідея і певний намір перетворити Україну з транзитної країни на виробника енергії. "На мою думку, єдиний шлях для України стати більш незалежною від інших, зокрема від Росії, виробляти ті джерела енергії, які потрібні в Німеччині, ЄС", - зазначила вона.

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Фельдгузен висловила сподівання, що новий уряд ухвалить рішення, як використовувати "зелений" фонд, щоб підтримувати в Україні перші проекти з виробництва "зеленого" водню. "Це дійсно позитивно. Мине ще років десять, доки це функціонуватиме і буде масштабніше виробництво. Але я думаю, що протягом цих десяти років транзит газу залишиться, тому що всім цей газ потрібен і "Газпром" хоче його продавати. Пізніше, особливо в Німеччині, ми вже більше не хочемо використовувати газ, тобто нам потрібні інші джерела, і Україна має цей величезний потенціал "зелених" енергій", - пояснила вона.

Дипломат також додала, що була рада читати, що закордонні інвестори отримали гроші, які український уряд був їм винен за пільгові тарифи. "Це добре. Я сподіваюся, що нові інвестори бачать тут добрі наміри уряду і знову прийдуть інвестувати у джерела енергії в Україні", - зазначила Фельдгузен.

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Посол наголосила, що для того, щоб Україна могла стати постачальником водню до Європи, потрібно дати умови інвесторам "зеленої" енергії, не змінювати постійно законодавство.

"Це, на мою думку, найважливіша галузь, де Україна може ще покращити ті умови, які вона дає своїм західним партнерам. Закони змінюють постійно, грошей немає. Треба більш довгостроково думати, тому що Україна зацікавлена в цих інвесторах", - сказала вона.

Фельдгузен вважає, що якщо Україна може постачати чистий водень через труби – це дуже велика перевага.

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"Уже підписано меморандум про взаєморозуміння з іншими газотранспортними системами Європи. Експерти кажуть, що можна або додати водень до газу, або покращити труби, щоб вони могли транспортувати навіть 100% водню. Я не спеціаліст у цьому. Але це ті речі, які ми можемо зробити протягом цих десяти років. Якщо Україна може постачати чистий водень через труби – це, безумовно, її дуже велика перевага", - наголосила дипломат.

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Ага,мо й молока їм треба за таку "тяжку" працю виділити.
Такі ж пустобріхи як і наша "влада". Тьфу....🤮
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29.11.2021 12:53 Відповісти
Хотілось би знати,а що роблять відносно цього зелені зашквари?
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29.11.2021 12:57 Відповісти
Посол права , в настоящее время "зеленая єнергетика" не приносит Украине пользьі , один вред. Но если удасться переориентировать ее на єкспорт в ЕС в виде продажи газообразного водорода , єто станет прорьівом в нашей єнергетике . Блоки АЄС смогут работать на полную мощность , т.к. будет решен вопрос балансировки мощности.
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29.11.2021 13:08 Відповісти
німеччина працює над проблемою обіцянок Жуйлу канцлером Меркель. . . а Меркель працювала над проблемою обіцяно Шрьодера. . . . що далі - ми вже знаємо німці ніколи не відмовляться від своїх експансіониських традицій у Європі. . . . німці - покидьки з дитинства .
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29.11.2021 13:54 Відповісти
Фатерланд такий же брехливий як і кацапстан.
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29.11.2021 14:09 Відповісти
Щось вони, ці німці та й інші європейці, окрім поляків і прибалтів, виглядають нерозумними та наївними стосовно усіх справ, які стосуються росіянців.
Це недоцарство на чолі зі своїм *****-царем за своїм планом закабалити остаточно Україну вже витратили на будівництво північного потоку до 100(!) млрд. дол. Лише підводна частина ПП-2 потягнула на біля 9 млрд.
А ще вони по своїй засраній землі тягнули декілька ниток для цього маршруту на суму близько 79 млрд.
А вартість транзиту через Україну обумовленого обсягу газу(40 млрд.куб/рік) для газпрому обходиться десь у 1,5 млрд. дол.(за схемою транзитуй або плати).
Тобто, за 5 років - це 7,5 млрд. дол.
Якщо німці разом з іншими європейськими русофілами і протиснуть договір про транспортування, то що для кацапів ці 7,5 млрд., якщо вони вже витратили 100?
Вони поставили собі мету виключення України із ланцюга постачання газу у Європу - і вперто йдуть до кінця.
Нема транзиту через Україну - і руки у них розв"язані.
Хочеш - нападай, хочеш - влаштовуй різноманітні провокації і диверсії.
Європа все одно буде з газом.
До того ж, за останні півроку роССія за рахунок ажіотажу на ринку газу майже компенсувала витрати на ПП-2.
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29.11.2021 15:45 Відповісти
 
 