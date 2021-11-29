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Федоров зустрінеться з топменеджерами Apple: Обговорять допомогу компанії в переписі населення

Новини Цензор.НЕТ Технології

Федоров зустрінеться з топменеджерами Apple: Обговорять допомогу компанії в переписі населення

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров планує зустрітися з топменеджерами технологічної компанії Apple для обговорення спільних проєктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Федоров повідомив "Суспільному".

Голова Мінцифри зазначив, що майбутня зустріч, запланована на 30 листопада - продовження попередніх перемовин з віцепрезидентом компанії Марком Леноном та головою Apple Тімом Куком.

За його словами, найголовнішою подією зустрічі буде підписання меморандуму про можливу співпрацю з командою Apple під час проведення перепису населення у 2023 році

"І ми так говорили про проєкти майбутнього перепису населення. Тому що Apple допомагав проводити перепис населення в США, про проєкти щодо освіти цифрової для ветеранів і це також питання, яке ми будемо обговорювати у тому числі із профільним міністром завтра під час зустрічі з Марком (Леноном), - розповів міністр.

Також читайте: Якщо держпослуга до 2024 не існуватиме онлайн, то її не буде й офлайн, - Федоров

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Топ коментарі
+7
хотят знать сколько лохтората останется чтобы шахер-махер в своей говнодии к выборам замутить....
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29.11.2021 16:44
+6
За його словами, найголовнішою подією зустрічі буде підписання меморандуму про можливу співпрацю з командою Apple Джерело: https://censor.net/ua/n3302266

меморандум- намерение
можлива - возможная

Итого ,чел и не один,вполне официально за госсчет мотанулся на пару дней через океан что бы подписать бумажку о намерении о возможном сотрудничестве с яблоком.
Через макбук и скайп об этом нельзя было договорится ???
Это п....ц если чесно, и подобые "победы" во всем.
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29.11.2021 16:45
+5
а хто без I-phone того третякова стерелізує
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29.11.2021 16:39
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а хто без I-phone того третякова стерелізує
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29.11.2021 16:39 Відповісти
хотят знать сколько лохтората останется чтобы шахер-махер в своей говнодии к выборам замутить....
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29.11.2021 16:44 Відповісти
Вірно.. це для цього мутять
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29.11.2021 16:46 Відповісти
Тянут к возможности "выборы в смартфоне". Иначе тюрьма.
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29.11.2021 17:40 Відповісти
За його словами, найголовнішою подією зустрічі буде підписання меморандуму про можливу співпрацю з командою Apple Джерело: https://censor.net/ua/n3302266

меморандум- намерение
можлива - возможная

Итого ,чел и не один,вполне официально за госсчет мотанулся на пару дней через океан что бы подписать бумажку о намерении о возможном сотрудничестве с яблоком.
Через макбук и скайп об этом нельзя было договорится ???
Это п....ц если чесно, и подобые "победы" во всем.
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29.11.2021 16:45 Відповісти
Ага, без Эпплу, какая перепись? Никакой дегетализации не будет. А так низзя. Надо шоб через спину, но с дегетализацией, так модно теперь..
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29.11.2021 16:46 Відповісти
каждый чиновник мечтает поиметь свой оман.
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29.11.2021 16:48 Відповісти
ПЕРШІ КРОКИ вовки ДО ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ВИБОРІВ - запамятаємо цей день!!!
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29.11.2021 16:58 Відповісти
У ЯНИКА ЩЕ НЕ БУЛО ФЬОДОРОВА
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29.11.2021 16:59 Відповісти
Купертиновцы и без переписи, все про всех знают)))
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29.11.2021 16:59 Відповісти
Це пипець. Вже був квантумнний перепис Дубілета. Що не можна просто порахувати? Як же інші країни пкреписують, без дурості?
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29.11.2021 17:00 Відповісти
БАЙКОТ ВСЕХ "ИНИЦИАТИВ" ЗЕЛЕНЫХ ПИ@ОРОВ ! пнх
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29.11.2021 17:01 Відповісти
Ця мачня направлена на моолодих зелених виборців.
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29.11.2021 17:03 Відповісти
Каждому перепискику по iPad Pro.
Сколько денег отмыть можно ...
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29.11.2021 17:33 Відповісти
Хаха! А у меня андройд!
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29.11.2021 17:50 Відповісти
А зачем перепись если чел сдох и в ГорЗагсе делается специальная учетная запись....Депилам неккуды деть 5 миллиардов гривен....
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29.11.2021 18:20 Відповісти
Обычный расчет делается 1 к 4...если на учете к примеру 10 млн пенсионеров согласно Пенсионному фонду,где точнейшие данные,умножаем на 4 получается 40 млн населения...это расчет делают даже в Швеции США или Голландии с Люксембугом... и они самые точные...
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29.11.2021 18:24 Відповісти
 
 