Федоров зустрінеться з топменеджерами Apple: Обговорять допомогу компанії в переписі населення

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров планує зустрітися з топменеджерами технологічної компанії Apple для обговорення спільних проєктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Федоров повідомив "Суспільному".

Голова Мінцифри зазначив, що майбутня зустріч, запланована на 30 листопада - продовження попередніх перемовин з віцепрезидентом компанії Марком Леноном та головою Apple Тімом Куком.

За його словами, найголовнішою подією зустрічі буде підписання меморандуму про можливу співпрацю з командою Apple під час проведення перепису населення у 2023 році

"І ми так говорили про проєкти майбутнього перепису населення. Тому що Apple допомагав проводити перепис населення в США, про проєкти щодо освіти цифрової для ветеранів і це також питання, яке ми будемо обговорювати у тому числі із профільним міністром завтра під час зустрічі з Марком (Леноном), - розповів міністр.

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