Путін та Байден збираються зустрітися у відеоформаті, - МЗС РФ

Росія готується до зустрічі президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна, що має відбутися у відеоформаті.

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське державне інформагентство ТАРС.

"Я думаю, що в найближчій перспективі питання проясниться. Йдеться на даному етапі про контакт не очний", – сказав він.

Рябков наголосив, що такий формат зустрічі Путіна та Байдена зовсім не означає низьку значущість запланованого заходу. За його словами, з урахуванням сьогоднішніх проблем та обставин, які існують у відносинах США та Росії, контакт президентів "стане дуже великою віхою".

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Раніше прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков казав, що Байден і Путін можуть провести онлайн-розмову найближчим часом.

У Білому домі заявили, що поки не мають даних про заплановані контакти.