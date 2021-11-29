Путін та Байден збираються зустрітися у відеоформаті, - МЗС РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія готується до зустрічі президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна, що має відбутися у відеоформаті.
Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське державне інформагентство ТАРС.
"Я думаю, що в найближчій перспективі питання проясниться. Йдеться на даному етапі про контакт не очний", – сказав він.
Рябков наголосив, що такий формат зустрічі Путіна та Байдена зовсім не означає низьку значущість запланованого заходу. За його словами, з урахуванням сьогоднішніх проблем та обставин, які існують у відносинах США та Росії, контакт президентів "стане дуже великою віхою".
Раніше прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков казав, що Байден і Путін можуть провести онлайн-розмову найближчим часом.
У Білому домі заявили, що поки не мають даних про заплановані контакти.
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Черненко Кристина@Chernenko_Kris
телефонувала тітка.
вперше з осіні 2014-го ***** обстрілами під Щастинською ТЕЦ.
в тітки версія одна: "дарма ми защемили хвоста Ахметову".
сиджу, обдумую.
Якщо вона права, то за ці сім років ми звернули кудись не туди, еге ж?
я от про що думаю - моя тітка зараз стоїть у фоє дитячого садка, приїхала за моєю племінницею, донькою брата. А на вулиці *****.
І от я думаю: малій 4 роки, вона виросла, і чула це гівно лише здалеку, як грім.
і шо, знову?
Посмотрел бы лучше бейсбол или футбол по телеку.
@Anakoyher
·
3 ч
- Изя, пишут, что у Путина появились шансы встретиться с Байденом.
- Лучше бы у него появились шансы встретиться с Ельциным.
Разумеется не очном. Как роспропаганда могла спалится на таком любимом рабссейском слове?
Зусилля щодо формування привабливості Росії закінчені. Москва демонструє готовність бити вікна. Не дивно, що 66% опитаних у 14 країнах говорять про своє негативне ставлення до Росії. Але кого це у Росії хвилює? Кремль формує імідж держави, яка встановлює свої "червоні лінії" для інших. Здатність до ескалації може принести Кремлю потрібний результат швидше, ніж імідж урівноваженого партнера.
Росія в ролі "геополітичного Хічкока" паралізує опонентів. Так, нерозуміння, якою є мета Москви в її концентрації військ на кордонах з Україною - нападе чи не нападе - не дає можливості Заходу дати адекватну відповідь. Для цього потрібне розуміння намірів Кремля. "Ми не впевнені в тому, що збирається робити Путін", - каже міністр оборони США Ллойд Остін. "У нас немає ясності щодо намірів Москви", - вторить йому керівник Держдепу Ентоні Блінкен. "Росія готова до вторгнення в Україну", - запевняє Bloomberg. Захід збентежено зависає між необхідністю відповісти і небажанням своєю готовністю відповісти спровокувати Москву. Тим більше, незрозуміло: чи є загроза фантомом чи ні?
Але російська стратегія "напруження" має свої "побічні ефекти". По-перше, така політика підриває виживання російського класу рантьє за рахунок переказу своїх коштів на Захід. По-друге, виникають проблеми використання Заходу як ресурсу для російської держави. По-третє, Захід змушений розпочинати мілітаризацію. Навіть інертна Європа, яка звикла до американської парасольки безпеки, почала розмірковувати про свою обороноздатність. Щойно ЄС підготував "Стратегічний компас безпеки та оборони", який передбачає створення військового контингенту ЄС для відбиття загроз з боку Росії. - Л. Шевцова https://gazeta.ua/blog/56163/zagroza-visit-u-povitri-moskva-demonstruye-gotovnist-biti-vikna
Они могут поговорить, посмотреть друг на друга с задержкой,
но это никакая не "встреча".
Это звонок по видеотелефону.
Путин и Песков всё бредят встречей, а оно не судьба.