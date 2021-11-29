Путин и Байден намерены встретиться в видеоформате, - МИД РФ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия готовится к встрече президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, которая должна пройти в видеоформате.
Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.
"Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится. Речь идет на данном этапе о контакте не очном", – сказал он.
Рябков подчеркнул, что такой формат встречи Путина и Байдена совсем не означает низкой значимости запланированного мероприятия. По его словам, с учетом сегодняшних проблем и обстоятельств, существующих в отношениях США и России, контакт президентов "станет очень большой вехой".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что Байден и Путин могут провести онлайн-разговор в ближайшее время.
В Белом доме заявили, что пока не располагают данными о запланированных контактах.
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Черненко Кристина@Chernenko_Kris
телефонувала тітка.
вперше з осіні 2014-го ***** обстрілами під Щастинською ТЕЦ.
в тітки версія одна: "дарма ми защемили хвоста Ахметову".
сиджу, обдумую.
Якщо вона права, то за ці сім років ми звернули кудись не туди, еге ж?
я от про що думаю - моя тітка зараз стоїть у фоє дитячого садка, приїхала за моєю племінницею, донькою брата. А на вулиці *****.
І от я думаю: малій 4 роки, вона виросла, і чула це гівно лише здалеку, як грім.
і шо, знову?
Посмотрел бы лучше бейсбол или футбол по телеку.
@Anakoyher
·
3 ч
- Изя, пишут, что у Путина появились шансы встретиться с Байденом.
- Лучше бы у него появились шансы встретиться с Ельциным.
Разумеется не очном. Как роспропаганда могла спалится на таком любимом рабссейском слове?
Зусилля щодо формування привабливості Росії закінчені. Москва демонструє готовність бити вікна. Не дивно, що 66% опитаних у 14 країнах говорять про своє негативне ставлення до Росії. Але кого це у Росії хвилює? Кремль формує імідж держави, яка встановлює свої "червоні лінії" для інших. Здатність до ескалації може принести Кремлю потрібний результат швидше, ніж імідж урівноваженого партнера.
Росія в ролі "геополітичного Хічкока" паралізує опонентів. Так, нерозуміння, якою є мета Москви в її концентрації військ на кордонах з Україною - нападе чи не нападе - не дає можливості Заходу дати адекватну відповідь. Для цього потрібне розуміння намірів Кремля. "Ми не впевнені в тому, що збирається робити Путін", - каже міністр оборони США Ллойд Остін. "У нас немає ясності щодо намірів Москви", - вторить йому керівник Держдепу Ентоні Блінкен. "Росія готова до вторгнення в Україну", - запевняє Bloomberg. Захід збентежено зависає між необхідністю відповісти і небажанням своєю готовністю відповісти спровокувати Москву. Тим більше, незрозуміло: чи є загроза фантомом чи ні?
Але російська стратегія "напруження" має свої "побічні ефекти". По-перше, така політика підриває виживання російського класу рантьє за рахунок переказу своїх коштів на Захід. По-друге, виникають проблеми використання Заходу як ресурсу для російської держави. По-третє, Захід змушений розпочинати мілітаризацію. Навіть інертна Європа, яка звикла до американської парасольки безпеки, почала розмірковувати про свою обороноздатність. Щойно ЄС підготував "Стратегічний компас безпеки та оборони", який передбачає створення військового контингенту ЄС для відбиття загроз з боку Росії. - Л. Шевцова https://gazeta.ua/blog/56163/zagroza-visit-u-povitri-moskva-demonstruye-gotovnist-biti-vikna
Они могут поговорить, посмотреть друг на друга с задержкой,
но это никакая не "встреча".
Это звонок по видеотелефону.
Путин и Песков всё бредят встречей, а оно не судьба.