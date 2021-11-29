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Путин и Байден намерены встретиться в видеоформате, - МИД РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин и Байден намерены встретиться в видеоформате, - МИД РФ

Россия готовится к встрече президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, которая должна пройти в видеоформате.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится. Речь идет на данном этапе о контакте не очном", – сказал он.

Рябков подчеркнул, что такой формат встречи Путина и Байдена совсем не означает низкой значимости запланированного мероприятия. По его словам, с учетом сегодняшних проблем и обстоятельств, существующих в отношениях США и России, контакт президентов "станет очень большой вехой".

Читайте также: Пока подготовка к встрече Путина и Зеленского не ведется, - Песков

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что Байден и Путин могут провести онлайн-разговор в ближайшее время.

В Белом доме заявили, что пока не располагают данными о запланированных контактах.

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Топ комментарии
+4
ТЁТЯ РОЗА


@Anakoyher

·
3 ч



- Изя, пишут, что у Путина появились шансы встретиться с Байденом.
- Лучше бы у него появились шансы встретиться с Ельциным.
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29.11.2021 21:44
+3
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29.11.2021 21:15
+2
}{уйло и в видеоформате остаётся }{уйлом. Жалкая ничтожная личность.
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29.11.2021 23:09
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а це - підготовка "сільной пєрєговорной позіциі"...

Черненко Кристина@Chernenko_Kris

телефонувала тітка.
вперше з осіні 2014-го ***** обстрілами під Щастинською ТЕЦ.
в тітки версія одна: "дарма ми защемили хвоста Ахметову".
сиджу, обдумую.
Якщо вона права, то за ці сім років ми звернули кудись не туди, еге ж?
я от про що думаю - моя тітка зараз стоїть у фоє дитячого садка, приїхала за моєю племінницею, донькою брата. А на вулиці *****.
І от я думаю: малій 4 роки, вона виросла, і чула це гівно лише здалеку, як грім.
і шо, знову?
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29.11.2021 21:14 Ответить
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29.11.2021 21:15 Ответить
Джо буде дивитись на мавпу з гранатою по телевізору...
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29.11.2021 21:24 Ответить
нічого особистого ( пУтлер вбивця)- тільки геополітика - читай інтереси....
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29.11.2021 21:26 Ответить
Зачем?
Посмотрел бы лучше бейсбол или футбол по телеку.
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29.11.2021 21:39 Ответить
ТЁТЯ РОЗА


@Anakoyher

·
3 ч



- Изя, пишут, что у Путина появились шансы встретиться с Байденом.
- Лучше бы у него появились шансы встретиться с Ельциным.
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29.11.2021 21:44 Ответить
Речь идет на данном этапе о контакте не очном", - сказал он.

Разумеется не очном. Как роспропаганда могла спалится на таком любимом рабссейском слове?
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29.11.2021 21:48 Ответить
На порнхабе что ли?путлер думает покосплеить лысого из браззерс?Слишком много ботокса, ой не похож будет.
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29.11.2021 21:48 Ответить
Захід розгублено намагається зрозуміти, що там у Путіна на думці. Щоб зрозуміти, з Кремлем треба говорити і не дратувати його надмірно. Так, люди Байдена зараз намагаються запобігти в Сенаті включенню нових санкцій проти "Північного потоку-2" до щорічного оборонного бюджету США. Тим часом Кремль може насолоджуватися світовою істерикою, яку він спровокував.

Зусилля щодо формування привабливості Росії закінчені. Москва демонструє готовність бити вікна. Не дивно, що 66% опитаних у 14 країнах говорять про своє негативне ставлення до Росії. Але кого це у Росії хвилює? Кремль формує імідж держави, яка встановлює свої "червоні лінії" для інших. Здатність до ескалації може принести Кремлю потрібний результат швидше, ніж імідж урівноваженого партнера.

Росія в ролі "геополітичного Хічкока" паралізує опонентів. Так, нерозуміння, якою є мета Москви в її концентрації військ на кордонах з Україною - нападе чи не нападе - не дає можливості Заходу дати адекватну відповідь. Для цього потрібне розуміння намірів Кремля. "Ми не впевнені в тому, що збирається робити Путін", - каже міністр оборони США Ллойд Остін. "У нас немає ясності щодо намірів Москви", - вторить йому керівник Держдепу Ентоні Блінкен. "Росія готова до вторгнення в Україну", - запевняє Bloomberg. Захід збентежено зависає між необхідністю відповісти і небажанням своєю готовністю відповісти спровокувати Москву. Тим більше, незрозуміло: чи є загроза фантомом чи ні?

Але російська стратегія "напруження" має свої "побічні ефекти". По-перше, така політика підриває виживання російського класу рантьє за рахунок переказу своїх коштів на Захід. По-друге, виникають проблеми використання Заходу як ресурсу для російської держави. По-третє, Захід змушений розпочинати мілітаризацію. Навіть інертна Європа, яка звикла до американської парасольки безпеки, почала розмірковувати про свою обороноздатність. Щойно ЄС підготував "Стратегічний компас безпеки та оборони", який передбачає створення військового контингенту ЄС для відбиття загроз з боку Росії. - Л. Шевцова https://gazeta.ua/blog/56163/zagroza-visit-u-povitri-moskva-demonstruye-gotovnist-biti-vikna
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29.11.2021 21:50 Ответить
Российский МИД извертелся на пупе , вьідавая ЕЖЕДНЕВНО "новости" о подготовке встречи Путина с Байденом . В Белом доме бедная Псаки уже не знает , что отвечать журналистам , ведь Байден пока не собирается встречаться с Пуйлом .
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29.11.2021 22:07 Ответить
А Байден об этом знает😁😁?
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29.11.2021 22:19 Ответить
Он знает, шо на бункере сидит какое-то *****, у которого и интернета наверное нету
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29.11.2021 23:08 Ответить
Плешивому деду иногда дают смартафон подержать в руках😁
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30.11.2021 19:55 Ответить
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29.11.2021 22:24 Ответить
А что такое РФ?Репоедия Федерастия?
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29.11.2021 22:28 Ответить
Свинособакия
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29.11.2021 23:09 Ответить
Ну Федеративная Германия все понятно с этим юридическим термином...а вот что значит юридически РФ непонимаю...
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29.11.2021 22:31 Ответить
А от в цьому - "парадокс" : в унітарній державі Україні області мають більше самостійності ніж суб"єкти Російської Федерації!
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29.11.2021 22:39 Ответить
Не ..ну если б нацарапали юрысты правильное название своего Срая Федеративная РАБссия то вопросов нет... Федеративная Югославия была когда то...нет проблем..а так рассейская фидирацыя...не приший кобилі хвіст... шило мило єскімо...
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29.11.2021 22:45 Ответить
Все принимают максимум усилий для снижения напряженности. Народы устали.
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29.11.2021 22:39 Ответить
Какие нороты,ваши зауральские
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29.11.2021 23:10 Ответить
Байден соорудил новый Альянс...,США,Британия,Австралия,Япония,Тайвань...для РАБссии Байден места не нашел...,поскольку Гопники кремля оборзели круче Гитлера...
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29.11.2021 22:49 Ответить
}{уйло и в видеоформате остаётся }{уйлом. Жалкая ничтожная личность.
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29.11.2021 23:09 Ответить
*****, пилите гири, уверяю вас, сдохнешь как собака
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29.11.2021 23:12 Ответить
На РАБссиипо словам профессора Преображенского остались так певуны
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29.11.2021 23:14 Ответить
МИД РФ не понимает значения слова "встретиться".
Они могут поговорить, посмотреть друг на друга с задержкой,
но это никакая не "встреча".
Это звонок по видеотелефону.
Путин и Песков всё бредят встречей, а оно не судьба.
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29.11.2021 23:33 Ответить
 
 