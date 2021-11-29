Китайці судяться в Гаазі проти України через "Мотор Січ"
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Китайський інвестор Beijing Skyrizon через суд у Гаазі вимагає компенсації збитків, завданих поверненням до державної власності підприємства"Мотор Січ". Сума позову - 4,5 мільярди доларів.
Про це пише китайська газета Global Times, повідомляє "Цензор.НЕТ.
"Мотор Січ" - один із найбільших у світі виробників двигунів. Після 2014 року китайські компанії стали основними інвесторами фірми.
У 2016 році Skyrizon запропонував купити 56 відсотків акцій компанії, що допомогло б Китаю заповнити прогалину у виробництві двигунів, водночас дозволивши Україні відновити власний бізнес. Однак український суд заблокував інвестицію.
29 січня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про введення санкцій проти трьох громадян Китаю та чотирьох китайських компаній, у тому числі Skyrizon, заморожуючи її активи в Україні.
Усі залучені компанії були інвесторами українського виробника авіамоторів "Мотор Січ", а санкції було введено завдяки зусиллями уряду США щодо блокування спроб Китаю придбати підприємства "Мотор Січ".
У заяві, оприлюдненій 31 січня 2021 року, Skyrizon зазначив, що в результаті санкцій підприємство було незаконно позбавлене законних прав як акціонер "Мотор Січ" і зазнало величезних економічних збитків.
Пекінська інвестиційна компанія Skyrizon оголосила 28 листопада 2021 року, що подала заяву до Постійної арбітражної палати в Гаазі, вимагаючи постанови про порушення Україною двосторонньої угоди щодо залучення та взаємного захисту інвестицій. Skyrizon вимагає компенсації в розмірі 4,5 млрд доларів за "несправедливе ставлення України до китайських інвесторів".
Як написано в заяві, "китайські інвестори зазнали значних збитків в Україні та в Китаї через п’ятирічний період несправедливого ставлення та продовження впровадження незаконних заходів в Україні." Компанія заявила, що використовуватиме всі можливі легальні засоби для захисту своїх законних прав.
"Заява Skyrizon на арбітраж свідчить про те, що компанія бере на себе ініціативу у боротьбі з несправедливою торгівлею, а також демонструє принцип китайської компанії щодо вирішення міжнародних спорів відповідно до міжнародного законодавства", - пише Global Times.
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"Мотор Сич" принадлежит Украине и кетайцы идут лесом!
5 ч
КНР анонсувала енергетичний союз з Росією.
Об'єднують все: нафту, газ, електроенергію.
Обіцяють 20 угод найвищого рівня.
Енергофорум спонсорують Роснефть і PetroChina, що заробляє на ПП2.
Також КНР оголосила військове побратимство з Білоруссю.
Чекайте на китайські танки.
3 ч
На території КНР почали відкриватися виставки «Крым-Китай: давай знакомиться».
Організатори: МЗС РФ, посольство РФ у КНР, російські організації, зареєстровані в окупованому Криму.
Вже пройшли у Пекіні та Гуанчжоу.
Контент отримав верифікацію Компартії КНР.
Вони там показували ще якийсь документальний фільм, знятий у окупованому Криму.
Роспропаганда верещить від захвату, адже зібралася еліта Компартії КНР.
Ідіоти 73%, а зробили то все ви, разом, тварюки! Що ж ви гниди дебільні натворили?
заработают только британские и американские юристы..
"Мотор Сич" останется за Украиной, а кетаец проиграет суд и обанкротится..
сначала идет получение одобрения у Антимонопольника, потом идет сделка.. просто Богуслаев хитрожопый, а Ярославский за небольшую корпоративную долю пообещал кетайцу порешать вопросы с правительством.. но нет.. Ярославский облажался и не порешал, и за это потерял договоренность на реконструкцию Днепровского аэропорта..
если сделка совершена с нарушением закона, она может быть признана недействительной..
2) РНБО акции до сих пор не отобрало у кетайца.. он (кетаец) до сих пор является номинальным собственником акции "МС", но не может осуществить право владения, пользования и распоряжения..
3) вангую - кетайцы проиграют в Гаагском суде и потратятся на адвокатов..
Дай Боже, щоб я помилявся, але...
1.Богуслаєв продає китайцям мотор січ отримує кошти і зливається з грошми.
2. Держава потім націоналізує вже продану мотор січ.
3. Накладає санкції на китайців.
4. Богуслаєв з грошима, китайці кинуті і подають в суд, народ платить гроші китаю. клас.
китайська компанія через суд Гааги буде вимагати 4.5 мільярди доларів.
"Лютые новости." З 0.30 секунди
https://www.youtube.com/watch?v=tE2ncFmTTUc
1. При парашнике они выиграли суд за НАШИ деньги потраченые на очень дорогих адвокатов. За это рыжое чмо коболев получил 100 лямов. + остальные.
Тоесть ВСЯ заслуга парашникаи рыжого уродца погуглить самую лучшую адвокатскую контору. Ну + консультации. В 10к баксов с лихвой можно уложиться. Включая перелеты и проживание 1 человека. Затем этим адвокатам переводят десятки лямов баксов. Победа или нет хз.
2. Во многих ОБЛАСТЯХ трубы по городу и селу (ВСЕ трубы) проложили за наш счет, включая работы + в "касу". С какого хера мы "подарили трубы?"
3. При свинорылом и его подельниках приветбанк вывел ВСЕ деньги, включая деньги фирм, которые имели неосторожность иметь счет в приватбанке. Затем 3 недели нельзя было пользоваться СВОИМИ деньгами. Где %, пеня и штрафы? А? Кто-то потерпевшим компенсировал ? А свинорылые парашенки?
4. Снова за газ. Никто ни до ни теперь не может промычать сколько стоит добыть и доставить наш украинский газ. Его добывают все, даже дочурки злочевского. Ах зрада при свинорылом также.
Вот такой был твой гецьман-воровайко.
Зрада чи перемога?
все остальное, шо ты ото настрочил, даже не потружусь опровергать. и так понятно кто ты и что ты
А громадян України, що туди шастають, добряче фільтрувати: письмові звіти про контакти, перевірка доходів, детектор брехні та ін.
що тут китайські тролі не свистіли б.
Якщо тупорилі китайози хочуть свої гроші в зад, то хай йдуть до того, кому вони їх давали...
ДЕБІЛИ!