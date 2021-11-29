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Китайці судяться в Гаазі проти України через "Мотор Січ"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Китайці судяться в Гаазі проти України через "Мотор Січ"
Фото: Мотор_Січ

Китайський інвестор Beijing Skyrizon через суд у Гаазі вимагає компенсації збитків, завданих поверненням до державної власності підприємства"Мотор Січ". Сума позову - 4,5 мільярди доларів.

Про це пише китайська газета Global Times, повідомляє "Цензор.НЕТ.

"Мотор Січ" - один із найбільших у світі виробників двигунів. Після 2014 року китайські компанії стали основними інвесторами фірми.

У 2016 році Skyrizon запропонував купити 56 відсотків акцій компанії, що допомогло б Китаю заповнити прогалину у виробництві двигунів, водночас дозволивши Україні відновити власний бізнес. Однак український суд заблокував інвестицію.

29 січня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про введення санкцій проти трьох громадян Китаю та чотирьох китайських компаній, у тому числі Skyrizon, заморожуючи її активи в Україні.

Усі залучені компанії були інвесторами українського виробника авіамоторів "Мотор Січ", а санкції було введено завдяки зусиллями уряду США щодо блокування спроб Китаю придбати підприємства "Мотор Січ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стратегічні підприємства мають бути в Україні. Бізнес бізнесом, а безпека безпекою, - Зеленський про "Мотор Січ"

У заяві, оприлюдненій 31 січня 2021 року, Skyrizon зазначив, що в результаті санкцій підприємство було незаконно позбавлене законних прав як акціонер "Мотор Січ" і зазнало величезних економічних збитків.

Пекінська інвестиційна компанія Skyrizon оголосила 28 листопада 2021 року, що подала заяву до Постійної арбітражної палати в Гаазі, вимагаючи постанови про порушення Україною двосторонньої угоди щодо залучення та взаємного захисту інвестицій. Skyrizon вимагає компенсації в розмірі 4,5 млрд доларів за "несправедливе ставлення України до китайських інвесторів".

Як написано в заяві, "китайські інвестори зазнали значних збитків в Україні та в Китаї через п’ятирічний період несправедливого ставлення та продовження впровадження незаконних заходів в Україні." Компанія заявила, що використовуватиме всі можливі легальні засоби для захисту своїх законних прав.

"Заява Skyrizon на арбітраж свідчить про те, що компанія бере на себе ініціативу у боротьбі з несправедливою торгівлею, а також демонструє принцип китайської компанії щодо вирішення міжнародних спорів відповідно до міжнародного законодавства", - пише Global Times.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна задавить Росію в суді в Гаазі красиво та згідно з міжнародним правом, - Кулеба

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Топ коментарі
+14
Сотрудничество с КНР - это то же сотрудничество с русней, только с задней двери.
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29.11.2021 22:45
+12
1) кетайцы незаконно купили через скрытые офшорные операции лично у Богуслаева и его фирм акции "МС".. без предварительного получения одобрения у Антимонопольного комитета на концентрацию акций..
сначала идет получение одобрения у Антимонопольника, потом идет сделка.. просто Богуслаев хитрожопый, а Ярославский за небольшую корпоративную долю пообещал кетайцу порешать вопросы с правительством.. но нет.. Ярославский облажался и не порешал, и за это потерял договоренность на реконструкцию Днепровского аэропорта..
если сделка совершена с нарушением закона, она может быть признана недействительной..
2) РНБО акции до сих пор не отобрало у кетайца.. он (кетаец) до сих пор является номинальным собственником акции "МС", но не может осуществить право владения, пользования и распоряжения..
3) вангую - кетайцы проиграют в Гаагском суде и потратятся на адвокатов..
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29.11.2021 23:15
+8
Це не співпраця, китайці намагалися просто вивезти все обладнання до Китаю, де вже почати будувати свій завод...
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29.11.2021 23:20
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Отказ от сотрудничества с китайцами это ошибка.
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29.11.2021 22:39 Відповісти
вы реально верили, что кто то позволит китайцам получить чертежи двигателей?)
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29.11.2021 22:43 Відповісти
Чертежи не проблема, как и сами движки, а вот производство дано не каждому, достаточно на масковии посмотреть с их импортозамещением.
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29.11.2021 22:50 Відповісти
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Китайцы это последняя станция на которой ещё был нужен "Мотор Сiч" с его технологиями. Двери закрываются.
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29.11.2021 22:56 Відповісти
дебил ты, Вахмурка!.. Ошибка это когда ты родился и купил компутер, что бы гадить в Интырнетах..
"Мотор Сич" принадлежит Украине и кетайцы идут лесом!
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29.11.2021 22:44 Відповісти
Это часная проросийская контора - во главе с ватником...и тут китайцы выиграют - ибо запрет на продажу интеллектуальной собственности был не обоснован предпринимательской выгодой. но 3 МЛРД - стоят сотрудничества с США - так что политическое решение.
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29.11.2021 22:50 Відповісти
Сотрудничество с КНР - это то же сотрудничество с русней, только с задней двери.
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29.11.2021 22:45 Відповісти
Arthur [email protected]_UA

5 ч



КНР анонсувала енергетичний союз з Росією.
Об'єднують все: нафту, газ, електроенергію.
Обіцяють 20 угод найвищого рівня.
Енергофорум спонсорують Роснефть і PetroChina, що заробляє на ПП2.
Також КНР оголосила військове побратимство з Білоруссю.
Чекайте на китайські танки.
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29.11.2021 22:46 Відповісти
Це не співпраця, китайці намагалися просто вивезти все обладнання до Китаю, де вже почати будувати свій завод...
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29.11.2021 23:20 Відповісти
Этому можно было воспрепятствовать. Оставить хотя бы часть производства в Запорожье.
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29.11.2021 23:25 Відповісти
А для чого це китайцям?
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29.11.2021 23:35 Відповісти
Оставить в работе в той или иной мере историческое предприятие с массой заказчиков в их интересах. А если и нет, можно было бы надавить и договориться.
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29.11.2021 23:39 Відповісти
Ну вот надавили и договорились) Все как вы и хотели)
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30.11.2021 01:42 Відповісти
Мокшанцям двигуни до гвинтокрилів продавати.
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30.11.2021 08:04 Відповісти
Arthur [email protected]_UA

3 ч



На території КНР почали відкриватися виставки «Крым-Китай: давай знакомиться».
Організатори: МЗС РФ, посольство РФ у КНР, російські організації, зареєстровані в окупованому Криму.
Вже пройшли у Пекіні та Гуанчжоу.
Контент отримав верифікацію Компартії КНР.
Вони там показували ще якийсь документальний фільм, знятий у окупованому Криму.
Роспропаганда верещить від захвату, адже зібралася еліта Компартії КНР.
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29.11.2021 22:44 Відповісти
А от і анонс сієго дєйства

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29.11.2021 22:44 Відповісти
4,5 мільярди доларів позов китайців плюс 500 мільйонів судові витрати. Разом 5 мільярдів доларів держава Україна, тобто всі ми разом, програємо китайським інвесторам згідно рішення довбанутого РНБО того шизофреніка Зеленського. Я ще раз повторю: головне завдання тої зебільної влади то хаос, розруха, бардак, а далі бунт, кровопролиття і повний звіздець. Путін на то й чекає, і його війська чекають...
Ідіоти 73%, а зробили то все ви, разом, тварюки! Що ж ви гниди дебільні натворили?
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29.11.2021 22:46 Відповісти
узбагойся)
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29.11.2021 22:52 Відповісти
Це ти кому, убоге?
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29.11.2021 22:58 Відповісти
Зеленський би навряд чи пішов на подібне без сильної юридичної позиції ( а вона є - китайці обійшли наше антимонопольне законодавство) і без фінансових гарантій США, під тиском яких і були накладені санкції на китайців. Так що не потрібно верещати - keep calm)
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29.11.2021 23:30 Відповісти
Блін! Я ж забув - Зеленський за освітою юрист! Ну тоді так, тоді нема за що хвилюватись...
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30.11.2021 09:59 Відповісти
Ну, хвилюватись, можливо, й є за що, але не потрібно істерити, про "зробили разом" - народ вибрав найкращий на той момент варіант, і як показує практика, Зеленський мало чим кращий за Порошенко, але точно не гірший..
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30.11.2021 10:17 Відповісти
Ні, ну якщо то був найкращий варіант, ну тоді так, тоді то вже невиліковно...
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30.11.2021 10:25 Відповісти
Лол, в реальності вибір стояв між порошенко, зеленським та тимошенко - і скажи, що вибір зеленського не найкращий..
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30.11.2021 10:40 Відповісти
Заспокойся, випий ліки. З ідіотами в дискусію не вступаю.
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30.11.2021 10:45 Відповісти
Хе, хе) бо з нічим вступати)
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30.11.2021 10:50 Відповісти
"Після 2014 року китайські компанії стали основними інвесторами фірми" - не знаю кто тогда был президентом, но сейчас вернуть в государственную собственность стратегическое предприятие было правильным. И твой тупой высер, что давайте все отдадим Китаю, мало кто поддержит
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29.11.2021 22:58 Відповісти
Тупий висер полягає в тому, що віддати таки прийдеться, придурку. Віддати в рази більше, замість домовитись з інвестором і залагодити миром.
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29.11.2021 23:00 Відповісти
О, да. В 2016 году 56% акций предприятия приобрел китайский инвестор Skyrizon совместно с другими компаниями, в том числе из КНР. Интересно, кто это позволил и кому это сейчас расхлебывать. Может тебе надо в правительстве работать, ты же знаешь как нужно "договариваться"
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29.11.2021 23:14 Відповісти
Никто не позволял. Китайцы тупо не спрашивая Украину купили у Богуслаева акции, что естественно нарушение антимонопольного законодательства в любой стране, даже в самом Китае . Читайте ниже, там все подробно написано Шреком.
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30.11.2021 10:23 Відповісти
Китай забрал головний аеропорт у Уганди за борги. Саме так, Китай і проводить інтервунцію. расія вже вся закредитована ним. Вона його рабиня
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29.11.2021 23:16 Відповісти
скажіть Хламідії що китайці яких він так захищав вже судяться з Україною
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29.11.2021 22:50 Відповісти
расслабьтесь!.. я не баба Ванга, но даже слепой в сегодняшней геополитической ситуации, поймет, что кетайцам в Гаагском суде ничего не светит..
заработают только британские и американские юристы..
"Мотор Сич" останется за Украиной, а кетаец проиграет суд и обанкротится..
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29.11.2021 22:51 Відповісти
Китайці на відкритих торгах легально купили акції Мото-Січі. Законно, відкрито. РНБО того довбанутого ЗЕлупенка їх просто відібрало. Тупо нагло відібрали, замість домовитись, викупити залагодити миром. Китайці від такої наглості спочатку охреніли, рік пропонували домовитись, а ЗЕлупенки тупо відморозились. Тепер китайці подали в суд, який гарантовано виграють. В результаті через купку відморозків у владі всі ми маємо віддати китайцям реальних 5 мільярдів долярів... Весело і по-приколу, правда?
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29.11.2021 22:57 Відповісти
1) кетайцы незаконно купили через скрытые офшорные операции лично у Богуслаева и его фирм акции "МС".. без предварительного получения одобрения у Антимонопольного комитета на концентрацию акций..
сначала идет получение одобрения у Антимонопольника, потом идет сделка.. просто Богуслаев хитрожопый, а Ярославский за небольшую корпоративную долю пообещал кетайцу порешать вопросы с правительством.. но нет.. Ярославский облажался и не порешал, и за это потерял договоренность на реконструкцию Днепровского аэропорта..
если сделка совершена с нарушением закона, она может быть признана недействительной..
2) РНБО акции до сих пор не отобрало у кетайца.. он (кетаец) до сих пор является номинальным собственником акции "МС", но не может осуществить право владения, пользования и распоряжения..
3) вангую - кетайцы проиграют в Гаагском суде и потратятся на адвокатов..
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29.11.2021 23:15 Відповісти
там міцна деревина)
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30.11.2021 08:43 Відповісти
Блін, питання не в тому, чи відібрати ті акції в китайців, а питання в тому що зебуїни можуть реально все просрати! Так, продавав Богуслаєв, так, обійшли антимонопольне законодавство, так, ще 2017 СБУ заблокувало ті акції... Але ж, пілять, весь цей спектакль від 95-го кварталу може закінчитись тим, що Мотор-січ втратимо остаточно і ще й заплатимо багатомільярдні штрафи. Ну не зеленим дебілам тим займатись! Китайці ж пропонували домовлятись, але ж найвеличніший на таке не здатен, бо корона тім`ячко тисне і мозок не працює. А тому є величезний ризик, що програємо, що повністю втратимо Мотор-Січ, а через те дуже сильно пересеремось з американцями, а на додачу ще кілька мільярдів штрафу буде. Бо такий сценарій дуже вигідний пуйлу, а ЗЕлупенко від нього не відступає.
Дай Боже, щоб я помилявся, але...
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30.11.2021 10:23 Відповісти
Он уже банкрот, и давно и далеко не после сделки с мотор сичью, набедокурил везде, а компания которая купила акции вообще с мутной формой собственности хер знает где зарегистрированная, в суде у них шансов ноль
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29.11.2021 23:24 Відповісти
это если зелень наймет западных адвокатов рубиться с китайскими западными адвокатами. В процессе "суркисы против бюджета Украины" государство самоустранилось
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30.11.2021 00:11 Відповісти
Я правильно розумію з статті?
1.Богуслаєв продає китайцям мотор січ отримує кошти і зливається з грошми.
2. Держава потім націоналізує вже продану мотор січ.
3. Накладає санкції на китайців.
4. Богуслаєв з грошима, китайці кинуті і подають в суд, народ платить гроші китаю. клас.
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29.11.2021 22:53 Відповісти
да, причем чортослаев вроде как ни при делах, а его сынуля-наркоман остров в Средиземном море покупает
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30.11.2021 00:07 Відповісти
Приблизно так. Тільки богуслаєв знов керує "мотором".
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30.11.2021 00:22 Відповісти
Ось вона справжня ціна співпраці наркомана і його банди з Китаєм.
китайська компанія через суд Гааги буде вимагати 4.5 мільярди доларів.
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29.11.2021 22:56 Відповісти
ну не знаю, Порошенка по-різному називали, але наркоманом?)
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29.11.2021 23:48 Відповісти
Китайцев нельзя никуда пускать это зараза и чума.
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29.11.2021 23:06 Відповісти
Зебіли на всіх фронтах в шоколаді
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29.11.2021 23:36 Відповісти
Китай захоплює Україну, брудними рученятами фсбшного зЕ-рьмака, та його шістки, 35 річної міністерки економіки.

"Лютые новости." З 0.30 секунди
https://www.youtube.com/watch?v=tE2ncFmTTUc
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30.11.2021 00:01 Відповісти
в прошлом году обещали судиться на 3,5 ярда, тогда как вся Мотор Сич даже вполовину того не стоит. явно пугают и кидают понты. При Порохе государство Украина нагнуло в суде газпром, а не так давно сам Порох отбил в суде Лондона попытку суркисов отжать у государства Украина 200 млн баксов по делу Привата - при полном самоустранении вышеупомянутого государства. Похоже, с борзыми китайцами без Пороха и тут не обойтись - зелень и деньги просрет, и завод
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30.11.2021 00:06 Відповісти
Чувак.
1. При парашнике они выиграли суд за НАШИ деньги потраченые на очень дорогих адвокатов. За это рыжое чмо коболев получил 100 лямов. + остальные.
Тоесть ВСЯ заслуга парашникаи рыжого уродца погуглить самую лучшую адвокатскую контору. Ну + консультации. В 10к баксов с лихвой можно уложиться. Включая перелеты и проживание 1 человека. Затем этим адвокатам переводят десятки лямов баксов. Победа или нет хз.
2. Во многих ОБЛАСТЯХ трубы по городу и селу (ВСЕ трубы) проложили за наш счет, включая работы + в "касу". С какого хера мы "подарили трубы?"
3. При свинорылом и его подельниках приветбанк вывел ВСЕ деньги, включая деньги фирм, которые имели неосторожность иметь счет в приватбанке. Затем 3 недели нельзя было пользоваться СВОИМИ деньгами. Где %, пеня и штрафы? А? Кто-то потерпевшим компенсировал ? А свинорылые парашенки?
4. Снова за газ. Никто ни до ни теперь не может промычать сколько стоит добыть и доставить наш украинский газ. Его добывают все, даже дочурки злочевского. Ах зрада при свинорылом также.
Вот такой был твой гецьман-воровайко.
Зрада чи перемога?
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30.11.2021 08:00 Відповісти
1. и положили в бюджет 2 миллиарда или скока там долларов от говпрома

все остальное, шо ты ото настрочил, даже не потружусь опровергать. и так понятно кто ты и что ты
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30.11.2021 09:48 Відповісти
Китайцям треба взагалі заборонити в'їзд в Україну.

А громадян України, що туди шастають, добряче фільтрувати: письмові звіти про контакти, перевірка доходів, детектор брехні та ін.
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30.11.2021 00:44 Відповісти
"інвестиційна компанія"- це підрозділ китайського КДБ,

що тут китайські тролі не свистіли б.
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30.11.2021 00:49 Відповісти
Варианты всегда есть !Я не юрист.Если дела с судами пойдут осень плохо и китайцам придётся платить,то можно обанкротить это предприятие и продать его с молотка.И государству Украина,через торги ,выкупить его.А китайцам заплатить компенсацию 700-800 миллионов дол или даже миллиард .В ввиде компенсаций от государства .И ещё добавлю.Если государство может зарабатывать, в ввиде прибыли ,на Мотор Сичи 1-2 миллиарда долларов в год чистой прибыли.Всегда есть варианты .А с китайцами нужно договариваться.Я думаю ,что проблема совсем в другом.Просто правительство Китая захотело приобрести это стратегическое предприятие через якобы китайскую фирму.А тут вмешались ФБР и уведиле эту авантюру.Что-то там не чисто...И вообще нельзя продавать стратегические предприятия в частные руки .
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30.11.2021 02:03 Відповісти
а как это такое стратегическое предприятие стало АО, да еще во главе с таким известным красноперым поцем?..вопрос какому презу задать?))
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30.11.2021 02:14 Відповісти
Кучмі.
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30.11.2021 03:40 Відповісти
не, много позже...кучма этого поца красноперого мог родить, но продажу "мотор сичи", вряд ли...
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30.11.2021 03:55 Відповісти
китайські комуняки йдуть лісом! І від держави Україна вони отримають ЦІЛИЙ НУЛЬ, бо держава Україна отримала від китайських комуняк ЦІЛИЙ НУЛЬ за мотор січ!

Якщо тупорилі китайози хочуть свої гроші в зад, то хай йдуть до того, кому вони їх давали...

ДЕБІЛИ!
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30.11.2021 02:39 Відповісти
Щоденний сором!
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30.11.2021 06:01 Відповісти
у капіталістичних відносинах таке не припустимо. китайці виграють як і росіянці з німцями запустять північний потік-2. і це спричиніть великі проблеми для України - більші за існуючі проблеми з Московією. наших долбойобів власників бізнесу знов підставили росіяни як і німців - все що торкається прямо чи косвено інтересів України.
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30.11.2021 07:44 Відповісти
Тут повині відповідати у прихватизаціі Кравчук і Кучма ,чому стратегічний об'єкт передали у власність украінофоба Богуслаєва.
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30.11.2021 08:54 Відповісти
Хитрожопым китайцам как такой завод не нужен.Им нужны были технологии и чертежи.Завод они построят в Китае,а наш закроют.Так делают по всему миру,так делала с нашими заводами параша.
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30.11.2021 10:00 Відповісти
 
 