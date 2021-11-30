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Для технічного переоснащення українських медзакладів потрібно 17 млрд грн, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Для технічного переоснащення українських медзакладів потрібно 17 млрд грн, - Ляшко

Для технічного переоснащення українських медзакладів необхідно 17 млрд грн, вважає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Про це він заявив під час дискусії на Корейсько-українському форумі у Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Для технічного переоснащення медзакладів потрібно 17 млрд грн. Чи є такі кошти додатково? Напевно, ні", - сказав він.

Ляшко також повідомив про плани МОЗ запустити в 2022 році кластеризацію медзакладів, щоб визначити "місце та роль кожного з них у системі охорони здоров'я".

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"Ми не можемо інвестувати в усі медзаклади однаково. Ми маємо знайти місце та роль кожного медзакладу в системі охорони здоров'я, щоб визначити провідного провайдера з кожної послуги у кожному регіоні", - сказав він.

Ляшко нагадав: коли послуги з лікування інфарктів та інсультів були визначені як пріоритетні та почали оплачуватись за підвищеним тарифом, "усі клініки захотіли мати ангіограф".

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"Ми розуміємо, що так не може бути, тому що в цьому випадку це обладнання не було б завантажено і працювало б лише дві-три години за день", - сказав він.
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Ну и апетиты у вас.на вакцинах мало откатов давай еще на других темах поднимать миллиарды
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30.11.2021 15:51 Відповісти
Дороги важнее!
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30.11.2021 15:58 Відповісти
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30.11.2021 16:00 Відповісти
"Чи є такі кошти додатково? Напевно, ні" Джерело: https://censor.net/ua/n3302511

Як немає? А мільярд дерев відтермінувати? А не будувати Університет Всесвіту найвеличнішого? Слабо???

В решті-решт пустіть гроші з антиковідного фонду не на асфальт імені Бєні, а на охорону здоров'я.

Зебілоїди, курва!
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30.11.2021 16:08 Відповісти
ага, щоб ці медзаклади виконували одну функцію - кололи стопятисоту вакцину від двістітисячної букви гречеського алфавіту. Пішов в дупу!
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30.11.2021 16:09 Відповісти
2022 -"Велике переоснащення" ...
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30.11.2021 18:24 Відповісти
А скільки потрібно для обладнання клініки швідкої допомоги у Києві яке не мінялось з 1974р.
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30.11.2021 18:27 Відповісти
 
 