УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16500 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
25 114 344
рейтинг (696) Гройсман (3995) КМІС (267) Батьківщина (547) Радикальна партія (206) Разумков Дмитро (1449) Слуга народу (2544) Сила і Честь (35) Європейська Солідарність (1020)

Рейтинг партій: "ЄС" - 17,1%, "СН" - 15%, "Батьківщина" - 13,3%, "Розумна політика" - 9,9%, ОПЗЖ - 9,2%, - опитування КМІС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рейтинг партій:

Девять політичних партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом.

Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Відносно найвищу підтримку мають "Європейська солідарність" (14,8% серед усіх респондентів і 17,1% серед тих, хто визначився з вибором), "Слуга народу" (відповідно, 13% і 15%), "Батьківщина" (11,5% і 13,3%). Далі йдуть "Розумна політика" (8,6% і 9,9%), "ОПЗЖ" (8% і 9,2%), "Сила і честь" (5,8% і 6,7%), "Українська стратегія Гройсмана" (5% і 5,7%), РПЛ (4,7% і 5,4%), "Наші" (4,6% і 5,3%), "УДАР" (3,9% і 4,5%). У інших партій – нижча підтримка", - говориться в дослідженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "СН" - 22,7%, "ЄС" - 18,8%, ОПЗЖ - 12,7%, "Батьківщина" - 8,8%, партія Разумкова - 7%, "Сила і Честь" - 5,7%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

"Варто зазначити, що за формальними ознаками рейтинги таких політичних сил, як "ЄС" і "Слуга народу" відрізняються в межах статистичної похибки. Рейтинги "ЄС" і "Батьківщина" відрізняються понад статистичну похибку, а "Слуги народу" і "Батьківщини" – у межах статистичної похибки. За останній період складається невизначена та динамічна ситуація з електоральним домінуванням чотирьох політичних сил: "ЄС", "Слуги народу", "Батьківщини" і "ОПЗЖ". У цьому опитуванні через додавання партії Д. Разумкова "Розумна політика" виділяються три лідери ("ЄС", "Слуга народу", "Батьківщина"). Причому, партії йдуть "щільно", і відрив між ними досить незначний, у цьому опитуванні – у межах статистичної похибки між двома партіями-лідерами. Фактично, є декілька політичних гравців з досить близькою підтримкою, чий порядок за результатами опитування може варіюватися залежно від методичних факторів (наприклад, метод опитування) та поточних контекстних умов (наприклад, щойно оприлюднене резонансне розслідування, яке може спочатку мати вплив, але потім ситуація може повернутися до попереднього стану або зафіксуватися на поточному рівні). Рейтинги партій за результатами поточного опитування переважно коливаються в межах похибки. Порівняно з останнім опитуванням у жовтні можна бачити помітне зниження підтримки "ОПЗЖ", але, вочевидь, це наслідок появи в списку партії Д. Разумкова "Розумна політика", - прокоментували в КМІс результати опитування.

Рейтинг партій: ЄС - 17,1%, СН - 15%, Батьківщина - 13,3%, Розумна політика - 9,9%, ОПЗЖ - 9,2%, - опитування КМІС 01

Упродовж 26-29 листопада 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+90
Вітаю шановне панство!
показати весь коментар
30.11.2021 16:07
+70
показати весь коментар
30.11.2021 16:12
+68
В Голоборотьке сразу разобрались?
показати весь коментар
30.11.2021 16:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Та це ж буде "осине гніздо"!
показати весь коментар
30.11.2021 18:37 Відповісти
Разумков никогда не объединится со слугами и, маловероятно, что с оппами. А Юля тактически может с кем угодно, но это будет самоубийство.
показати весь коментар
30.11.2021 18:42 Відповісти
якби Зеля був розумсний, він би вже давно дав Юлі місце в тій галузі, в який вона спец. І вона б показала на що здатна, але йому дуже сикотно , щоб хтось був кращій за нього. Хоча в нього із кращого - тільки гра на фортепіано.
показати весь коментар
01.12.2021 10:17 Відповісти
в якій галузі, газом поторгувати (офіційно це "реалізовувати газ населенню")? 20 років від Йульки було чути вереск: - ну дайте мені. Фірташ нехотів ділитись,а за спробу обійти фірташеві з ****** схеми взагалі в цюпу запроторили.
показати весь коментар
01.12.2021 13:47 Відповісти
на манєже всі тіж морди...
показати весь коментар
30.11.2021 18:48 Відповісти
И на бункере тоже
показати весь коментар
30.11.2021 19:38 Відповісти
Після 2,5 р керування країною - новімі ліцами , ще ніколи так не хотів повернення до влади - ліц старих . .
В мене раніше теж надія була на молодь , але от подивився що вони собою являють у владі , і тепер стало страшно .
показати весь коментар
30.11.2021 19:44 Відповісти
молодь сильно деградує, тому надіятись на нові обличчя сенсу немає. Вони всі наче з фільму "Тупий і ще тупіший", нажаль. А от старі обличчя , звичайно не всі, але в партії Батьківщина , наприклад є дійсно професіонали, які мають план дій і знають що робити з усіма колапсами, які зараз є в Україні.
показати весь коментар
01.12.2021 10:16 Відповісти
Судя по рейтингам которые Ахметов рисует чуть ли не каждую неделю, у лупоглазого Дмитрыка скоро будет моно большинство
показати весь коментар
30.11.2021 19:41 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2021 19:45 Відповісти
Стабільно 9 відсотків відбитих.
показати весь коментар
30.11.2021 20:00 Відповісти
Телевізор рулить як і до тепер. Готуйтесь до нових "розумних, сильних, чесних" облич.
показати весь коментар
30.11.2021 20:08 Відповісти
нові вже були. Треба зі старих обирати, але тільки тих, хто дійсно розуміє що і як. А це лише Батьківщина і Юлія Тимошенко. Віра їй тільки є.
показати весь коментар
01.12.2021 09:52 Відповісти
Зубожіння! Зрада і ярмо!
показати весь коментар
03.12.2021 01:41 Відповісти
Вова, притули вухо до підлоги.... Чуєш? Це твій п***ць наближається
показати весь коментар
30.11.2021 20:22 Відповісти
а нащо він міг сподиватись, з таким підходом до українців , до України... треба його поперти вже давно. Нам такі гарнати не потрібні. Нам потрібні адекватні, професійни політики.
показати весь коментар
01.12.2021 09:51 Відповісти
Для порівняння "бальшой разніци" між "Слугами народу" та "Розумними політиками" розкажу старий сибірський анекдот:
Попав інтелігентний бізнесмен в тюрму і наглядач веде його в камеру. Бізнесмен каже я тобі вже добре заплатив то що я маю сказати сидільцям коли зайду в камеру?
- скажеш здорово 3,14расти!
Заходить барига в камеру промовляє як вчили, всі зеки друж кинулись його шматувати, але наглядач вчасно його вихопив , закрив двері і гучно регоче.
- що за жарти? я тобі стільки заплатив!
-добре, я тебе в хорошу камеру заведу.
- а що казати?
-скажеш здорово пімокати!
Заходить наш барига в іншу камеру та голосно вітається: Здорово пімокати!
-німа сцена, всі сидільці припухли з роззявленими ротами бо ще такого не чули та думають що за крутелика їм в камеру запхали, першим отямився смотрящій по камері та й питає: а хто такі пімокати?
- бізнесмен на секунду замислився, включив логіку й відповідає : це ті самі 3,14дерасти тільки у валянках.
(пім по сибірськи-валянок, пімокат -особа що робить це взуття)
показати весь коментар
30.11.2021 20:28 Відповісти
Ригів ОПЗЖ тільки в ТЮРМУ, ніякого парламенту ВОРОГАМ України і їх прокремлівським подєльнікам
показати весь коментар
30.11.2021 20:38 Відповісти
взагалі не розумію, чи то правда, що люди за них голосують? Хто ці люди, дуже хочеться їх хоча б побачити... питати, що в їх голові не буду, обіцяю)))
показати весь коментар
01.12.2021 09:26 Відповісти
У нас зараз всі партії парламенту вороги. Всі вони ставленики олігархії.
показати весь коментар
01.12.2021 11:52 Відповісти
"Бери! Я себе еще напечатаю!" (с)....
показати весь коментар
30.11.2021 21:33 Відповісти
Та не писяй )может они 500тыщ баксов таки взяли...и нарисуют твоему дегенерату зеле 26-27 процентов,как оно в пятницу у них просило)
показати весь коментар
30.11.2021 21:34 Відповісти
Прикольно читать обсуждение этого опуса....

Такое впечатление, что комментаторы верят всему, что пишут на заборах.

Или работа у них такая - про "новых и перспективных" писать.
показати весь коментар
30.11.2021 21:32 Відповісти
коментатори може і не вірять, але більшість людей формує свою думку саме на соціальних опитуваннях. І не Дай Боже люди будуть думати, що більшість за ЄС чи Слуг. Треба обирати розумом та розуміти, хто і що робить для людей, а хто просто на папері великий чин.
показати весь коментар
01.12.2021 09:35 Відповісти
Так. Життя бентежне, але цікаве.
показати весь коментар
01.12.2021 10:03 Відповісти
Не кажіть гоп, різниця в межах статистичної похибки. Хоча динаміка обнадійлива.
показати весь коментар
30.11.2021 21:33 Відповісти
а куди ми з такою дінамікою підемо? в кращому випалдку поїдемо як заробітчани в Польшу чи Чехію... але залишати нас тут не збираються, судячи з усього. шанс є, якщо Тимошенко візьметься за справу... але шанс маленький. Бо упоротих більше, аніж адекватних.
показати весь коментар
01.12.2021 11:19 Відповісти
До НОРМАЛЬНОГО, заможнього життя.
показати весь коментар
01.12.2021 16:59 Відповісти
К новым выборам, когда бы они не прошли необходимо снизить порог до 2%. Потому что технологиями сначала рисуют проходными только олигархичнские партии, а потом загоняют все голоса избирателей в эти олигархические. Рисуя, что другие непроходные.
показати весь коментар
30.11.2021 21:54 Відповісти
Только Тимошенко идет на выборы с конкретной программой от которой сложно откреститься.
Зеленский попрет на дурняка тупо. Ни Бэ, ни Мэ, ни Кукареку.
Порошенко, как всегда, в общих чертах: Армія, мова, віра... А что конкретно, понимай, как хочешь.
показати весь коментар
30.11.2021 22:01 Відповісти
неееее, ну а Томос? Ви про нього забули? То була перемога!
показати весь коментар
01.12.2021 11:20 Відповісти
5 колонна совкодрочеров и ошметков упоротых красноперых, замельтешили жопами меж Сам Разумом и Наукивцами Рабыновыча...
показати весь коментар
01.12.2021 01:35 Відповісти
что за дерьмо за разумкова
показати весь коментар
01.12.2021 03:38 Відповісти
за нього ресурс, який видає соціологічні дослідження) Загадка розгадана)
показати весь коментар
01.12.2021 11:20 Відповісти
Кремлевских выродков можно поздравить, из пяти политических сил рейтинга только одна реально проукраинская партия, но она правда первая в списке, что радует Т.е если ввборы состоялись бы сегодня то 25/ примерно Верховной Рады получили бы патриоты Украины опзж, партия газовоц *******, ни рыьба ни мясо "регионал" Разумков, большая часть слуг - это в разной степени прокацапские силы. Увы(
показати весь коментар
01.12.2021 05:46 Відповісти
у Вр завжди працювала і працює лише одна парті - це партія Батьківщина. Вони завжди відрізнялись від інших сплоченим колективом та компетенцією в своїх напрямках . Тому саме їм дорога на побудову майбутньої , дійсно незалежної України.
показати весь коментар
01.12.2021 09:17 Відповісти
ХЗ кого вони там "опитують". До мене ні разу не зверталися за півстоліття. Розводняк лохів ці всі "опитування" і тихе програмування населення.
показати весь коментар
01.12.2021 06:44 Відповісти
Батьківщина наступає на п'яти Слугам і це не дивно. Бо в Батьківщині є професіонали, а в слугах лише сброд колишніх акторів, які нічогісінько не розуміють в політиці та економіці.
показати весь коментар
01.12.2021 09:12 Відповісти
Зе це маска Коломойського, Тимошенко - подруга Коломойського, це факт. Разумков це клон слуги. Всі ці троє - різна наживка на різну рибку (виборця).
показати весь коментар
01.12.2021 12:04 Відповісти
Якщо люди знову оберуть зеленського чи слуг - я звичайно не здивуюсь, але засумую, бо не розумію, як можна не обачити очевидних речей.
показати весь коментар
01.12.2021 09:14 Відповісти
Брехня! Який рейтинг у шулера та брехло #ЖмуРукуОбнімаю ?!! ТЮРМА з повною конфіскацією всього віджатого та вкраденого! .. рейтинги йому ще малюють "для біомаси" -тьху на нього...
показати весь коментар
01.12.2021 12:12 Відповісти
Голос ниже шарика...это фиаско братан
показати весь коментар
01.12.2021 15:07 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 