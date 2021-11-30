Конституційний Суд відтермінував приведення до присяги двох призначених Зеленським суддів КС
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Конституційний Суд України на пленарному засіданні, скликаному на вимогу 11 суддів, відстрочив приведення до присяги призначених президентом Володимиром Зеленським двох суддів КС.
Про це повідомила представник Верховної Ради у КС Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Конституційний Суд України на спеціальному пленарному засіданні, скликаному на вимогу 11 суддів, відтермінував приведення до присяги новопризначених суддів Конституційного суду України до остаточного підтвердження наявності вакантних посад за квотою президента України", - повідомила Совгиря..
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 26 листопада підписав укази про призначення двох суддів Конституційного суду за президентською квотою.
Будь ласка, зачекайте...
- Кажуть ти - розумна людина! Зможеш навчить мого ішака читать Коран?
- Можу
- Що для цього треба?
- Три тисячі золотих і десять років
- Займися! Ось гроші!
Знайомі питають:
- Ходжа! Ти здурів? Де видано щоб ішаки Коран читали?
- Та заспокойтеся! За десять років хтось з нас все одно вмре - або я, або ішак , або емір!"
Судді теж чекають - може "еміра" з Банкової "винесуть" до Нового року?
4 мин. ·
Простите, но тут новость подвезли. Забавную и правильную одновременно.
Сегодня Конституционный суд признал невозможным приведение к присяге Александра Петришина и Оксаны Грищук, которых 26 ноября президент Владимир Зеленский назначил судьями Конституционного суда. В общем, Вову послали в опу. Но не в ту ОПу, что на Банковой, а в ту, что начинается с буквы Ж. По этому поводу Конституционный суд принял специальное постановление об отсрочке присяги этими лицами, несмотря на то, что по Закону «О Конституционном Суде Украины» (ст. 17) специальное пленарное заседание Суда по приведению вновь назначенных судей КСУ к присяге должно состояться не позднее п. рабочего дня со дня назначения судьи на должность, сообщает. Это решение было принято Конституционным судом в связи с отсутствием вакансий судей КСУ по квоте президента. Согласно ст. 148 Конституции в состав КСУ входят 18 судей, назначаемых президентом, парламентом и съездом судей - каждый из них по 6 судей. И сегодня в КСУ работает 6 судей, которые были назначены в разное время разными президентами - это Сергей Головатый, Александр Касминин, Виктор Колесник, Василий Лемак, Владимир Мойсик, Александр Тупицкий, конституционный срок полномочий которых не истек.
А отменой указов предыдущих президентов о назначении судей КСУ Вова может подтереть свою опу. Хотя он же ей думает. Но это его личная проблема.