Ексголова ВС Данішевська отримуватиме щонайменше 150 тис. грн пенсії щомісяця, - Шабунін
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Ексголова Верховного Суду Валентина Данішевська отримуватиме мінімум 150 тис. грн пенсії щомісячно.
Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Пам’ятаєте ексголову Верховного Суду Данішевську, яка восени зривала судову реформу? Я тоді писав, що вона робить це, відпрацьовуючи жирну пенсію (на яку не має права), але яку зашкварена ВРП їй подарує. Так і сталося. Сьогодні ВРП подарувала Данішевській мінімум 150 тисяч грн щомісяця з наших податків", - зазначив він.
За словами Шабуніна, заради цієї "жирної спецпенсії Данішевська організувала, в тому числі, звернення ВС до КСУ, яким судова мафія ще спробує вбити реформу".
Нагадаємо, сьогодні ВРП відправила у відставку суддю Верховного Суду Данішевську.
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Понимаю, тяжело. Пенсионерам всем тяжело.
Чому умови нарахування пенсій для робота і державних службовців корупціонерів інші!? Пора привести все до одного знаменника.