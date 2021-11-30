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Ексголова ВС Данішевська отримуватиме щонайменше 150 тис. грн пенсії щомісяця, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ексголова ВС Данішевська отримуватиме щонайменше 150 тис. грн пенсії щомісяця, - Шабунін

Ексголова Верховного Суду Валентина Данішевська отримуватиме мінімум 150 тис. грн пенсії щомісячно.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Пам’ятаєте ексголову Верховного Суду Данішевську, яка восени зривала судову реформу? Я тоді писав, що вона робить це, відпрацьовуючи жирну пенсію (на яку не має права), але яку зашкварена ВРП їй подарує. Так і сталося. Сьогодні ВРП подарувала Данішевській мінімум 150 тисяч грн щомісяця з наших податків", - зазначив він.

За словами Шабуніна, заради цієї "жирної спецпенсії Данішевська організувала, в тому числі, звернення ВС до КСУ, яким судова мафія ще спробує вбити реформу".

Нагадаємо, сьогодні ВРП відправила у відставку суддю Верховного Суду Данішевську.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Твари
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30.11.2021 17:03
+8
Госпідарі продовжують госпідарювати...
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30.11.2021 17:01
+8
Будет привыкать жить на свои 150 тысяч...
Понимаю, тяжело. Пенсионерам всем тяжело.
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30.11.2021 17:33
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Госпідарі продовжують госпідарювати...
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30.11.2021 17:01 Відповісти
Згоден с Шабуниным - маловато будет.
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30.11.2021 17:02 Відповісти
Твари
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30.11.2021 17:03 Відповісти
Быдна, як вона далі буде жити, надайте їй ще й допомогу при звільненні.
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30.11.2021 17:03 Відповісти
Так вона її і отримає близько 6 млн
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30.11.2021 18:35 Відповісти
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30.11.2021 17:03 Відповісти
Бедняжка....как же она теперь без взяток?!
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30.11.2021 17:04 Відповісти
Будет привыкать жить на свои 150 тысяч...
Понимаю, тяжело. Пенсионерам всем тяжело.
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30.11.2021 17:33 Відповісти
Золотой парашют.))
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30.11.2021 17:04 Відповісти
а за что она жить собирается?
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30.11.2021 17:05 Відповісти
федерация биатлонистов должна приглядывать за судьями...
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30.11.2021 17:06 Відповісти
Грабували державу під час роботи а тепер будуть грабувати і пенсійний фонд.
Чому умови нарахування пенсій для робота і державних службовців корупціонерів інші!? Пора привести все до одного знаменника.
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30.11.2021 17:07 Відповісти
Якби ви нею вдавилися, такою сумою!
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30.11.2021 17:20 Відповісти
"Маловато,понимаешь. Маловато будет." (с)
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30.11.2021 17:23 Відповісти
Щоб вона їх використовували виключно на ліки і поховання.
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30.11.2021 17:32 Відповісти
Ну а как отрапортовать о повышении пенсий? Учителю и медсестре по 3000 гр а судьям по 100000 гр, в среднем ....
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30.11.2021 17:46 Відповісти
****....... какоето сумасшедствие.....(( ноу комэнт...
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30.11.2021 17:55 Відповісти
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30.11.2021 18:40 Відповісти
Заступниця голови Вищого апеляційного суду України, в минулому році билася за доплату до її довічного грошового утримання приблизно в 150 тисяч в розмірі декількох тисяч грн. То ж в голови Верховного суду приблизно така ж пенсія? Боже, яке приниження? Ай-яй-яй!
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30.11.2021 18:48 Відповісти
Данішевська=75 пенсіонерів...Це що такого важливого вона зробила для країни?
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30.11.2021 18:56 Відповісти
Гы. Гы. Гы.
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30.11.2021 18:58 Відповісти
Страна социальной справедливости - 75 полуголодных пенсионеров рабочих специальностей приравниваются к одному полубожеству!Позор такой стране!!!
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30.11.2021 19:04 Відповісти
Це щось типу, шановні українці не забувайте добросовісно сплачувати податки і Єдиний соціальний внесок, бо бюджет буде не в стані виплатити пенсію нашим коханим суддям.
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30.11.2021 19:52 Відповісти
В бідній воюючій краіні такі пенсіі, це більшу чим 50 рядових пенсіонерів, при тому що відстоюють ці судді не права рядових громадян і держави,а як правило олігархів,владноі верхівки і корупціонерів. Дорого платникам податків обходятся ці корупційні суди.
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30.11.2021 20:40 Відповісти
Оху.ли совсем.
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30.11.2021 21:09 Відповісти
 
 