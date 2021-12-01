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Ризики повномасштабної ескалації з боку Росії взимку високі, але сподіваюся, що цього не станеться, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ризики повномасштабної ескалації з боку Росії взимку високі, але сподіваюся, що цього не станеться, - Єрмак

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про високі ризики повномасштабної ескалації з боку РФ взимку, але він сподівається, що цього не станеться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Єрмак заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Він оцінив загрозу повномасштабної ескалації з боку РФ.

"Скажу так: ризики високі, але я сподіваюся, що цього не станеться", - повідомив він.

Єрмак також озвучив свою думку щодо того, навіщо все це Кремлю. За його словами, вся мотивація у великій політиці - великі інтереси, і можна тільки здогадуватися.

"Я вважаю, ми робимо все, в тому числі, на дипломатичній арені. Про це не прийнято багато говорити, але повірте, ми робимо все можливе. І ми відчуваємо величезну повагу до нашого президента і нашої країни. Всі цінують його чесність і вважають його сильним лідером. І тому сьогодні все, що планується керівництвом України, проходить в рамках практично щоденних консультацій з іншими світовими лідерами", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Значна, незвичайна концентрація сил" Росії біля кордону України викликає тривогу. Маємо бути готові до найгіршого, - Столтенберг

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що про нове вторгнення Росії в Україну говорили ще на початку року. За його словами, цього так і не сталося.

Раніше президент Туреччини Регдеп Тайіп Ердоган запропонував стати посередником між Україною та Росією.
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Топ коментарі
+14
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01.12.2021 10:13
+13
єрмак, пішов нхй.
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01.12.2021 10:14
+8
елдак а шо говорит лубянка
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01.12.2021 10:14
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01.12.2021 10:13 Відповісти
єрмак, пішов нхй.
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01.12.2021 10:14 Відповісти
Ермаку Федорову Цтунгантермойшемому наверное сам Путин в ушко нашептал о своих планах....
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01.12.2021 10:33 Відповісти
елдак а шо говорит лубянка
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01.12.2021 10:14 Відповісти
Ну если Елдак надеется, что этого не случится - можно спать спокойно!!!
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01.12.2021 10:14 Відповісти
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01.12.2021 10:14 Відповісти
Ну раз шпион-крыса так говорит....Это ему из Кремля шифровку передали?!
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01.12.2021 10:14 Відповісти
Ну шо цей мудозвон ще скаже.
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01.12.2021 10:15 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

2 ч. ·



А теперь внимательно следите за руками.

После того, как глава Госдепа Блинкен заявил, что госпереворот в Украине таки возможен, стало окончательно ясно: Зеленский своими заявлениями просто подыгрывает санкционированному балагану Байдена и Путина. Суть балагана - нагнать искусственную истерию перед встречей Байдена-Путина, которая якобы остановит новую войну в Европе.

Именно поэтому Зеленский начал говорить про нападение Путина и госпереворот после поездки Ермака в Вашингтон. Где пояснили, какую роль Зеленский играет в нынешней клоунаде.

Зачем эта игра Байдену-Путину - это понятно. Зачем Зеленскому? Он надеется, что будет полезен Вашингтону и Москве - и за это ему позволят спокойно уйти с президентской должности со всем награбленным и без наказания. Как позволили Порошенко.
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01.12.2021 10:16 Відповісти
Кацапський брєд ...
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01.12.2021 10:35 Відповісти
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01.12.2021 10:38 Відповісти
Лихо. Опять бояру палёную завезли?
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01.12.2021 10:40 Відповісти
але він сподівається, що цього не станеться. Значит с Путиным уже что-то перетерто
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01.12.2021 10:17 Відповісти
А кто такой Ермак, дуже ПОТУЖНИЙ завоз
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01.12.2021 10:17 Відповісти
Зрив операції Ізолятор. Хто кріт Росії?
https://www.youtube.com/watch?v=UDTVNUJ5VXk
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01.12.2021 10:17 Відповісти
викритий пісюн-плохіш всьо!
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01.12.2021 10:18 Відповісти
Якщо Єрмак так каже, то я дуже напрягаюсь і готуюсь воювати.
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01.12.2021 10:19 Відповісти
ну так подзвони куратору своєму,хай там "падсуєтіться"...потім зарахується як помякшуюча обставина
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01.12.2021 10:20 Відповісти
Загундосили щось кроти. Застукані в норі вони будуть виправдовуватися.
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01.12.2021 10:23 Відповісти
всё будет зависеть от шифровок, которые он будет передавать в центр )
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01.12.2021 10:25 Відповісти
А почему эти, якобы, журналисты из РБК не задали Ермаку вопрос о ГОТОВНОСТИ Украины к подобной "полномасштабной эскалации"? Естественно, Ермак будет врать о полной готовности. И если бы журналист РБК был бы не "якобы", то он тут же спросил бы, ну например, о запасах ГСМ в ВСУ. Там конечно много о чем спросить можно было бы, но ... мы же понимаем, что журналист "якобы".
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01.12.2021 10:26 Відповісти
Военспец СВР РАБссии дЕрмак круче Рузвельта с Черчиллем... за братана Сралина Гитлера, скромно промолчу...
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01.12.2021 10:30 Відповісти
Склады ГСМ пусты ,Голобородька запретил выдавать горючку для танков БТРов и автогрузовиков...
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01.12.2021 10:33 Відповісти
Ну - дерьмак -то точно всё знает о планах заказчика...
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01.12.2021 10:33 Відповісти
спасибочки тебе бариндерьмак, ты там похлопочи за нас перед сцарем-хуйлом... авось и не будет...
и мартышку свою заставь не только плеваться с трибуны но и в око хозяйское заглядывать - а вдруг и этот номер ***** понравиться... посему кланяемся тебе в пол (чтобы сковырнуть брусчатку.))))
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01.12.2021 10:38 Відповісти
об этом Ермак заявил в интервью РБК-Украина. Источник: https://censor.net/ru/n3302656


РБК - росбизнесконсалтинг, если не ошибаюсь? Кроме расиянцев этот ермак никому не интересен.
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01.12.2021 10:40 Відповісти
Ну давайте еще начнем цитировать уборщиц и доставщиков пиццы, при всем моем уважении к их работе. Ермак - секретарша Зелика. По сути. Чаю принести, водички там. Проследить, чтобы туалет работал. Хватит уже делать из него короля. Мало ли, что он там выпукнул.
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01.12.2021 13:09 Відповісти
В цьому "откровенія від Андрія" немає відповіді на головне питання сьогодення , чи готовий пан Єрмак взяти в руки зброю і захищати Україну , і якщо доведеться , то стріляти в ворога Володимира Путіна ? Чи його позиція "окуліста" , лише дивитися в очі ?
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01.12.2021 13:41 Відповісти
 
 