Ризики повномасштабної ескалації з боку Росії взимку високі, але сподіваюся, що цього не станеться, - Єрмак
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Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про високі ризики повномасштабної ескалації з боку РФ взимку, але він сподівається, що цього не станеться.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Єрмак заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
Він оцінив загрозу повномасштабної ескалації з боку РФ.
"Скажу так: ризики високі, але я сподіваюся, що цього не станеться", - повідомив він.
Єрмак також озвучив свою думку щодо того, навіщо все це Кремлю. За його словами, вся мотивація у великій політиці - великі інтереси, і можна тільки здогадуватися.
"Я вважаю, ми робимо все, в тому числі, на дипломатичній арені. Про це не прийнято багато говорити, але повірте, ми робимо все можливе. І ми відчуваємо величезну повагу до нашого президента і нашої країни. Всі цінують його чесність і вважають його сильним лідером. І тому сьогодні все, що планується керівництвом України, проходить в рамках практично щоденних консультацій з іншими світовими лідерами", - заявив він.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що про нове вторгнення Росії в Україну говорили ще на початку року. За його словами, цього так і не сталося.
Раніше президент Туреччини Регдеп Тайіп Ердоган запропонував стати посередником між Україною та Росією.
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2 ч. ·
А теперь внимательно следите за руками.
После того, как глава Госдепа Блинкен заявил, что госпереворот в Украине таки возможен, стало окончательно ясно: Зеленский своими заявлениями просто подыгрывает санкционированному балагану Байдена и Путина. Суть балагана - нагнать искусственную истерию перед встречей Байдена-Путина, которая якобы остановит новую войну в Европе.
Именно поэтому Зеленский начал говорить про нападение Путина и госпереворот после поездки Ермака в Вашингтон. Где пояснили, какую роль Зеленский играет в нынешней клоунаде.
Зачем эта игра Байдену-Путину - это понятно. Зачем Зеленскому? Он надеется, что будет полезен Вашингтону и Москве - и за это ему позволят спокойно уйти с президентской должности со всем награбленным и без наказания. Как позволили Порошенко.
https://www.youtube.com/watch?v=UDTVNUJ5VXk
и мартышку свою заставь не только плеваться с трибуны но и в око хозяйское заглядывать - а вдруг и этот номер ***** понравиться... посему кланяемся тебе в пол (чтобы сковырнуть брусчатку.))))
РБК - росбизнесконсалтинг, если не ошибаюсь? Кроме расиянцев этот ермак никому не интересен.