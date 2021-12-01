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Новини За кордоном
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Польську територію обстріляли з боку Білорусі із пневматичної зброї

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Польську територію обстріляли з боку Білорусі із пневматичної зброї

Білоруські силовики цієї ночі обстріляли з пневматичної зброї прожекторні щогли на польському боці кордону, виводячи з ладу лампи освітлення лінії кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на польське оборонне відомство.

З цього приводу до Мінборони Польщі було викликано військового аташе Білорусі у Варшаві

"В околицях Тересполя обстріляно освітлювальні щогли, встановлені польськими військовими на кордоні з Білоруссю. Лампи було знищено в результаті пострілів з пневматичної зброї. Обстріл вівся з території Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак з цього приводу підкреслив, що такі дії є абсолютно неприпустимими. Відтак, до Міноборони було викликано військового аташе Білорусі для отримання пояснень, що стосується інциденту поблизу Тересполя.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Близько 10 тисяч мігрантів готові перетнути білорусько-польський кордон, - прикордонслужба Польщі

Білоруські силовики віддавна виявляють агресію щодо поляків на кордоні. Зокрема, раніше фіксувалися демонстративне перезаряджання зброї, спрямування зброї у бік поляків, постріли у повітря. Крім того, білоруси активно допомагають мігрантам нищити загородження на кордоні, кидають камінням у бік поляків.

Як відомо, від липня на східному кордоні ЄС із Білоруссю триває криза, викликана штучним генеруванням потоку мігрантів з Близького Сходу до Європи. Гібридні дії проти Польщі, Литви та Латвії здійснює режим Лукашенка за підтримки Кремля.

На польсько-білоруському кордоні від серпня було недопущено спроби понад 40 тис. мігрантів з Близького Сходу, в основному Іраку, проникнути з Білорусі на територію РП.

Польща частково закрила пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, збудувала тимчасові загородження з колючого дроту. До середини наступного року Польща планує збудувати постійне загородження на кордоні з Білоруссю завдовжки майже 200 км та заввишки понад 5 метрів.
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Топ коментарі
+10
2008 ніхто не вірив у війну з Грузією;
2014 ніхто не вірив у війну з Україною;
2021 ніхто не вірить у війну з Польщею...
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01.12.2021 10:59
+4
Лука починає війну. Хто обирає гньбу, той отримає і ганьбу і війну. До речі, вчора був день народження Черчілля.
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01.12.2021 10:52
+3
Будувати стіну і рів з крокодилами !
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01.12.2021 10:55
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Лука починає війну. Хто обирає гньбу, той отримає і ганьбу і війну. До речі, вчора був день народження Черчілля.
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01.12.2021 10:52 Відповісти
Лапотник заблудился?
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01.12.2021 12:32 Відповісти
Будувати стіну і рів з крокодилами !
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01.12.2021 10:55 Відповісти
То Грыгорыч, не выходя из образа командира в мундире, с воздушкой провокации устраивает.
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01.12.2021 10:56 Відповісти
а що за країни Балтії казати, коли їх разом менш 10млн.?
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01.12.2021 10:58 Відповісти
Меньше 5 млн. из них 50% живут и работают в Германии ...
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01.12.2021 12:20 Відповісти
2008 ніхто не вірив у війну з Грузією;
2014 ніхто не вірив у війну з Україною;
2021 ніхто не вірить у війну з Польщею...
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01.12.2021 10:59 Відповісти
Нет смысла воевать с Польшей сейчас. Будь я на месте *****, я бы дожимал Украину.
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01.12.2021 11:25 Відповісти
это намек Польше не поддерживать так рьяно Украину
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01.12.2021 13:46 Відповісти
Тогда у этих намекальщиков совсем мозгов нет. "Намекать" таким образом полякам это всёравно что от быка отмахиваться красной тряпкой. Эффект будет прямо противоположный ожиданиям.
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01.12.2021 13:51 Відповісти
_Убитые путлеровцами президент и высшее военно-политическое руководство Польши возражают тебе...
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01.12.2021 21:59 Відповісти
блин... и хрен что возразишь... сглотнули. факт.
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01.12.2021 22:32 Відповісти
Росіяни спільно з своїми білоруськими рабами перевіряють на скільки далеко їм поляки дозволять борзєть... Скоро почнуть поляків з снайперської зброї стріляти на ураження. Чим більше ми утилізуємо російських окупантів на Донбасі, тим менше їх буде воювати проти Польщі.
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01.12.2021 11:01 Відповісти
Это пукан бацькин бомбит
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01.12.2021 11:17 Відповісти
Пряма агресія - пряме застосування зброї проти іншої держави - це акт агресії проти неї - де беззубе НАТО? Де "обєспокоєнность" мід-а германії....
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01.12.2021 11:18 Відповісти
Воздушка это не оружие (наверное). Будут говорить, что это хулиганы.
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01.12.2021 11:28 Відповісти
Ты удивишься, но пневматика есть и для охоты
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01.12.2021 11:48 Відповісти
Абсолютно не удивлюсь. Скажу даже больше, пневматика для охоты появилась гораздо раньше огнестрела
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01.12.2021 11:52 Відповісти
До калибра 4.5, и скольких то джоулей.
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01.12.2021 12:34 Відповісти
пневматика зброя чи ні?

Пневматика - це не бойова ЗБРОЯ, однак з його допомогою можна нанести серйозні травми людині або навіть убити. ... В Україні законодавча база дозволяє вільно використовувати зброю, калібр кулі якого не більше 4,5 міліметрів. Його можна купувати, не побоюючись, і без оформлення спеціальних документів.7 серп. 2019 р.
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01.12.2021 13:41 Відповісти
Не, я ж не спорю, что воздушкой можно приложить - мама не горюй. Просто рассуждая логично... у белорусов есть и не воздушки. Они вполне могли ввалить по тем фонарям чем угодно от калаша до РСЗО "Ураган". Раз они избрали воздушку, как орудие воздействия, значит хотят делать эскалацию постепенно. И я думаю, что одна из причин, почему воздушка - это возможность скосить на дурачка и сказать, что кто-то похулиганил. Может даже извиниться, если припечёт.
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01.12.2021 14:09 Відповісти
Це так, але як "не крути" даже палка чи камінь визнається зброєю
А застосування зброї проти іншої держави .... Мусять бути наслідки і дуууужжжеее важкі....хоча тут написали про вбивство президента і вище керівництво Польщі парашею, надіюся цього разу НАТО і Президент Польщі "не сглотнут" як того разу.....
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02.12.2021 09:44 Відповісти
ну этож не Украинский Байроктар , попугавший НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ вражеское орудие... вот тогда немцам это очень не понравилось.....
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01.12.2021 11:30 Відповісти
З пневматичної зброї? Слабенький диктатор. Сралін обстрілював свою територію з гармат, вчись бульба!
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01.12.2021 11:43 Відповісти
Це напад на державу НАТО. Застосовуйте 5 статтю договору НАТО
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01.12.2021 13:02 Відповісти
Поляки лошатся...Вот вам и весь сказ...
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01.12.2021 22:09 Відповісти
 
 