Сьогодні до функцій "Дії" додається можливість змінити реєстрацію онлайн, - Зеленський

Україна стала першою країною у світі, яка запровадила цифровий паспорт громадянина своєї держави.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, сказав у своєму щорічному посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України президент Володимир Зеленський.

"Ми запровадили цифрове водійське посвідчення за допомогою якого можна подорожувати або відкрити банківський рахунок онлайн. У "Дії" доступні цифровий студентський квиток, страховка на авто, електронний підпис у смартфоні, цифровий податковий номер, оплата податків та штрафів і багато іншого. Це не уявний метавсесвіт, а реальність", - наголосив він.

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За словами Зеленського, сьогодні до цифрових функцій додається прописка – можливість змінити реєстрацію онлайн.

"У 21 столітті люди можуть вільно переміщуватися своєю країною, не залежати від будь-яких штампів у паспорті. "Дія", у першу чергу, - це соціальний додаток для всіх громадян країни. Тепер призначити або перерахувати пенсію нашим поважним людям може не жіночка у кабінеті, а онук на дивані", - додав президент.