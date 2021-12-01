УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16724 відвідувача онлайн
Новини Політика України
1 232 8
Зеленський (17420) пенсія (922) реєстрація (173) диджиталізація (193) Дія (450)

Сьогодні до функцій "Дії" додається можливість змінити реєстрацію онлайн, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні до функцій

Україна стала першою країною у світі, яка запровадила цифровий паспорт громадянина своєї держави.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, сказав у своєму щорічному посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України президент Володимир Зеленський.

"Ми запровадили цифрове водійське посвідчення за допомогою якого можна подорожувати або відкрити банківський рахунок онлайн. У "Дії" доступні цифровий студентський квиток, страховка на авто, електронний підпис у смартфоні, цифровий податковий номер, оплата податків та штрафів і багато іншого. Це не уявний метавсесвіт, а реальність", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо держпослуга до 2024 не існуватиме онлайн, то її не буде й офлайн, - Федоров

За словами Зеленського, сьогодні до цифрових функцій додається прописка – можливість змінити реєстрацію онлайн.

"У 21 столітті люди можуть вільно переміщуватися своєю країною, не залежати від будь-яких штампів у паспорті. "Дія", у першу чергу, - це соціальний додаток для всіх громадян країни. Тепер призначити або перерахувати пенсію нашим поважним людям може не жіночка у кабінеті, а онук на дивані", - додав президент.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тупі японці-американці не додумались)
показати весь коментар
01.12.2021 11:02 Відповісти
Борменталь, дайте ему селедки!
показати весь коментар
01.12.2021 11:03 Відповісти
Благодаря зелёным кремлёвским мразям хакеры будут прописывать и выписывать всех желающих за доступное вознаграждение в жилье ни в чём не подозревающих владельцев. Это - дно. Такого маразма нет нигде в мире. И никогда не будет....
показати весь коментар
01.12.2021 11:04 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2021 11:13 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2021 11:15 Відповісти
25й съезд кпсс, леонид ильич в ударе! длительные продолжительные аплодисменты, и вопрос когда раздадут ноутбуки, смартфоны , например в селах Ахтырского р-на, и где их подключать к интернету, к дереву в лесу, и сколько стоит смартфон, йорик знает, пенсия в селе редко больше 2500 гр, прицеп тракторный дров в этом году стоил 6000 , на сезон надо 3 прицепа , это минимум, вопрос сколько смартфонов, или ноутбуков купит сельский житель? великий гудвин ответь
показати весь коментар
01.12.2021 11:52 Відповісти
Це всього навсього підготовка до фальшування «електронних» виборів, бо лише за рахунок тотального фальшування слуги з верховним блазнем мають можливість залишитись при владі…
показати весь коментар
01.12.2021 13:47 Відповісти
нічого вони не додали ще
показати весь коментар
01.12.2021 15:06 Відповісти
 
 