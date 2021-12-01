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Під куполом неадекватно весело. Чогось навживались зранку? - Гриценко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Під куполом неадекватно весело. Чогось навживались зранку? - Гриценко

Сьогоднішній виступ президента України Володимира Зеленського зі щорічним посланням на ВР Гриценко оцінив словами: "відірвався від Землі - і полетів у Космос".

Про це написав у фейсбуці ексміністр оборони Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відірвався від Землі - і полетів у Космос. "Под бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овации". Якось неадекватно весело їм там, під куполом, - чогось навживалися зранку?", - написав він.

Під куполом неадекватно весело. Чогось навживались зранку? - Гриценко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія оцінив на п'ятірку виступ Зеленського в Раді: Самому дивно, скільки всього зроблено

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+30
Voice of Ukraine


@newstop_us

·
24 мин



Довгі, нестихаючі, тривалі аплодисменти

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01.12.2021 12:09
+26
вИСТАВА ОБДОВБАНОГО БАЛАГАНА ТРИВАЄ !!!)))
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01.12.2021 12:10
+24
На що Гриценко сподівався, агітуючи за "квартал" на виборах?
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01.12.2021 12:13
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Voice of Ukraine


@newstop_us

·
24 мин



Довгі, нестихаючі, тривалі аплодисменти

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01.12.2021 12:09 Відповісти
"Верной дорогой идёте,товарищи !" !!!!))))
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01.12.2021 12:11 Відповісти
Декабрьские тезисы в послании:
1. как хорошо в стране зеленской жить
2. нынешнее поколение зеленских людей будет жить при коммунизме
3. Нас 52 млн. !
.....
короче " космические корабли бороздят..."
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01.12.2021 13:00 Відповісти
.... які незабаром будуть переходити в свист і улюлюкання, причому ж тією самою аудіторією.
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01.12.2021 12:15 Відповісти
вИСТАВА ОБДОВБАНОГО БАЛАГАНА ТРИВАЄ !!!)))
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01.12.2021 12:10 Відповісти
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01.12.2021 12:41 Відповісти
я вчера ради прикола написал Жалобу по поводу того что с 6 декабря 2021 года придурок Ляшко вместе с придурковатым КМУ еврейского пошиба запрещает невакцинирвоанным гражданам выходить на улицу спросил их ради прикола ---А когда еврейское правительство Украины примет Постанову про Хайль Вовочка и Хайль Ляшко!!!! МОЗ получив бумагу срочно и сразу продлило сроки для ответов... до выяснения и проработки вопроса думаю когда ЭТУ власть повесят тогда получу ответ от МОЗ.... моему знакомому есть дело полицай ограбил его на 20 тысяч долларов США на третью жалобу в МВД само же МВД прислало ответик-- пишет умоляя не писать им --мол НПУ полиция сама по себе и типа МВД к полиции не имеет никакого отношения?????!!!!!! во дожились у придурков зеленых вовсе страх и рамсы с берегами попутали и растеряли.. а это чмо на трибуне разве что труселя не опустило... чтобы показать что воно из стада рабов Египту также...
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01.12.2021 13:47 Відповісти
В Раді наркомани на чоли з головним торчком.
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01.12.2021 12:12 Відповісти
На сцене главный клоун, поэтому и весело....
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01.12.2021 12:12 Відповісти
На що Гриценко сподівався, агітуючи за "квартал" на виборах?
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01.12.2021 12:13 Відповісти
Це правильне запитання.
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01.12.2021 12:15 Відповісти
Головне "Лишьби не Порошенко" !!!)))
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01.12.2021 12:16 Відповісти
Ви тільки про це ігорьочку не кажить
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01.12.2021 12:28 Відповісти
Хотів бути "ґросмейстером". Але нове владне угрупування лише для своїх
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01.12.2021 12:53 Відповісти
На должность министра обороны, потому что знал что при адекватной власти ему ничего не светит.
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01.12.2021 14:16 Відповісти
Заздриш, курво?
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01.12.2021 12:15 Відповісти
Пол Пєтков


@wn878787

·
1 ч



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@newstop_us

скорее Джельсомино в стране лжецов
https://twitter.com/i/status/1465971078661083139
видео про сегодняшнее выступление Зе прямо в глаз
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01.12.2021 12:15 Відповісти
І мені теж згадався цей фільм про "золотого хлопчика". До речі,у кацапів він теж заборонений як "Чиполіно" та "Незнайко"?
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01.12.2021 12:21 Відповісти
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01.12.2021 12:17 Відповісти
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01.12.2021 17:15 Відповісти
Якщо не сьогодні, то завтра протверезяться.
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01.12.2021 12:23 Відповісти
Ідіотизм ,це ненадовго,це назавжди !!!)))
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01.12.2021 12:27 Відповісти
Увімкнувши радіо і почувши бурхливі оплески я подумав, що це запис виступу Брежнєва на з"їзді КПСС, а коли заговорив гундосик то зрозумів, що це воно посилає в Раді.
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01.12.2021 12:27 Відповісти
Один космонавт у нас вже був - зараз добре живе в Ізраілі. Дуже скоро і цей туди ж побіжить з грошима які не крав.
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01.12.2021 12:27 Відповісти
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01.12.2021 12:31 Відповісти
Мінздрав попереджає ....!!!))))
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01.12.2021 12:36 Відповісти
ФОТО місяця !!!!!
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01.12.2021 17:15 Відповісти
Та не.. У них сегодня "13 зарплата".
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01.12.2021 12:35 Відповісти
А интересно, он прямо там нюхает?
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01.12.2021 12:41 Відповісти
дуют многие в туалете, клоун поидее дует прямо в рабочем кабинете)) при яныке был эксперимент, зашли журналисты в туалет с приборчиком который определяет микрочастицы кокса в воздухе, включили и он начал зашкаливатть
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01.12.2021 13:44 Відповісти
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01.12.2021 12:46 Відповісти
Если коротко, то зеленский сказал: "Обещаю обещать еще больше, чем обещал!!! Обещаю переобещать ранее обещанные обещания и наобещать еще больше обещаний, чем обещал ранее".
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01.12.2021 12:52 Відповісти
надеюсь всё таки посмотреть лебединое озеро в скором времени...
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01.12.2021 12:53 Відповісти
Гриценко серьезный политик! Какой у него там рейтинг?)
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01.12.2021 12:53 Відповісти
ноль
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01.12.2021 12:55 Відповісти
шо толик, ностальгия по корыту?
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01.12.2021 12:55 Відповісти
А де довбойоб зелений Igor L?
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01.12.2021 13:12 Відповісти
Даже не смотрела ...тех ,кто до сих пор выдерживает этот гундосый наркоманский бред,надо опасаться -они явно способны на многое
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01.12.2021 13:12 Відповісти
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01.12.2021 14:27 Відповісти
грицацуев, если ты настоящий офицер и патриот - застрелись! Ведь ты соучастник этого позора! ты лично поручился за зелёное говно!
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01.12.2021 15:17 Відповісти
грица грица цаца не станет даже дворником в атб как бы не тужился)))))))))))))
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01.12.2021 21:08 Відповісти
 
 