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Під куполом неадекватно весело. Чогось навживались зранку? - Гриценко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сьогоднішній виступ президента України Володимира Зеленського зі щорічним посланням на ВР Гриценко оцінив словами: "відірвався від Землі - і полетів у Космос".
Про це написав у фейсбуці ексміністр оборони Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.
"Відірвався від Землі - і полетів у Космос. "Под бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овации". Якось неадекватно весело їм там, під куполом, - чогось навживалися зранку?", - написав він.
Топ коментарі
+30 Власов Сергей b3083465
показати весь коментар01.12.2021 12:09
+26 Ритта Рыжук
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+24 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар01.12.2021 12:13
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@newstop_us
·
24 мин
Довгі, нестихаючі, тривалі аплодисменти
1. как хорошо в стране зеленской жить
2. нынешнее поколение зеленских людей будет жить при коммунизме
3. Нас 52 млн. !
.....
короче " космические корабли бороздят..."
@wn878787
·
1 ч
В ответ
@newstop_us
скорее Джельсомино в стране лжецов
https://twitter.com/i/status/1465971078661083139
видео про сегодняшнее выступление Зе прямо в глаз