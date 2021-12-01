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Под куполом неадекватно весело. Чего-то напринимались с утра? – Гриценко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодняшнее выступление президента Украины Владимира Зеленского с ежегодным посланием к ВР Гриценко оценил словами: "Оторвался от Земли - и улетел в Космос".
Об этом написал в Фейсбук экс-министр обороны Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.
"Оторвался от Земли и улетел в Космос. "Под бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овации". Как-то неадекватно весело им там, под куполом, - чего-то напринимались с утра?", - написал он.
Топ комментарии
+30 Власов Сергей b3083465
показать весь комментарий01.12.2021 12:09
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показать весь комментарий01.12.2021 12:13
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@newstop_us
·
24 мин
Довгі, нестихаючі, тривалі аплодисменти
1. как хорошо в стране зеленской жить
2. нынешнее поколение зеленских людей будет жить при коммунизме
3. Нас 52 млн. !
.....
короче " космические корабли бороздят..."
@wn878787
·
1 ч
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@newstop_us
скорее Джельсомино в стране лжецов
https://twitter.com/i/status/1465971078661083139
видео про сегодняшнее выступление Зе прямо в глаз