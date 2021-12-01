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Новости Политика Украины
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Под куполом неадекватно весело. Чего-то напринимались с утра? – Гриценко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Под куполом неадекватно весело. Чего-то напринимались с утра? – Гриценко

Сегодняшнее выступление президента Украины Владимира Зеленского с ежегодным посланием к ВР Гриценко оценил словами: "Оторвался от Земли - и улетел в Космос".

Об этом написал в Фейсбук экс-министр обороны Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"Оторвался от Земли и улетел в Космос. "Под бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овации". Как-то неадекватно весело им там, под куполом, - чего-то напринимались с утра?", - написал он.

Под куполом неадекватно весело. Чего-то напринимались с утра? – Гриценко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы запускаем программу "Українська мрія": каждый гражданин сможет получить кредит под 5%, - Зеленский

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+30
Voice of Ukraine


@newstop_us

·
24 мин



Довгі, нестихаючі, тривалі аплодисменти

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01.12.2021 12:09
+26
вИСТАВА ОБДОВБАНОГО БАЛАГАНА ТРИВАЄ !!!)))
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01.12.2021 12:10
+24
На що Гриценко сподівався, агітуючи за "квартал" на виборах?
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01.12.2021 12:13
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Voice of Ukraine


@newstop_us

·
24 мин



Довгі, нестихаючі, тривалі аплодисменти

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01.12.2021 12:09 Ответить
"Верной дорогой идёте,товарищи !" !!!!))))
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01.12.2021 12:11 Ответить
Декабрьские тезисы в послании:
1. как хорошо в стране зеленской жить
2. нынешнее поколение зеленских людей будет жить при коммунизме
3. Нас 52 млн. !
.....
короче " космические корабли бороздят..."
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01.12.2021 13:00 Ответить
.... які незабаром будуть переходити в свист і улюлюкання, причому ж тією самою аудіторією.
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01.12.2021 12:15 Ответить
вИСТАВА ОБДОВБАНОГО БАЛАГАНА ТРИВАЄ !!!)))
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01.12.2021 12:10 Ответить
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01.12.2021 12:41 Ответить
я вчера ради прикола написал Жалобу по поводу того что с 6 декабря 2021 года придурок Ляшко вместе с придурковатым КМУ еврейского пошиба запрещает невакцинирвоанным гражданам выходить на улицу спросил их ради прикола ---А когда еврейское правительство Украины примет Постанову про Хайль Вовочка и Хайль Ляшко!!!! МОЗ получив бумагу срочно и сразу продлило сроки для ответов... до выяснения и проработки вопроса думаю когда ЭТУ власть повесят тогда получу ответ от МОЗ.... моему знакомому есть дело полицай ограбил его на 20 тысяч долларов США на третью жалобу в МВД само же МВД прислало ответик-- пишет умоляя не писать им --мол НПУ полиция сама по себе и типа МВД к полиции не имеет никакого отношения?????!!!!!! во дожились у придурков зеленых вовсе страх и рамсы с берегами попутали и растеряли.. а это чмо на трибуне разве что труселя не опустило... чтобы показать что воно из стада рабов Египту также...
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01.12.2021 13:47 Ответить
В Раді наркомани на чоли з головним торчком.
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01.12.2021 12:12 Ответить
На сцене главный клоун, поэтому и весело....
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01.12.2021 12:12 Ответить
На що Гриценко сподівався, агітуючи за "квартал" на виборах?
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01.12.2021 12:13 Ответить
Це правильне запитання.
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01.12.2021 12:15 Ответить
Головне "Лишьби не Порошенко" !!!)))
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01.12.2021 12:16 Ответить
Ви тільки про це ігорьочку не кажить
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01.12.2021 12:28 Ответить
Хотів бути "ґросмейстером". Але нове владне угрупування лише для своїх
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01.12.2021 12:53 Ответить
На должность министра обороны, потому что знал что при адекватной власти ему ничего не светит.
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01.12.2021 14:16 Ответить
Заздриш, курво?
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01.12.2021 12:15 Ответить
Пол Пєтков


@wn878787

·
1 ч



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@newstop_us

скорее Джельсомино в стране лжецов
https://twitter.com/i/status/1465971078661083139
видео про сегодняшнее выступление Зе прямо в глаз
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01.12.2021 12:15 Ответить
І мені теж згадався цей фільм про "золотого хлопчика". До речі,у кацапів він теж заборонений як "Чиполіно" та "Незнайко"?
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01.12.2021 12:21 Ответить
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01.12.2021 12:17 Ответить
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01.12.2021 17:15 Ответить
Якщо не сьогодні, то завтра протверезяться.
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01.12.2021 12:23 Ответить
Ідіотизм ,це ненадовго,це назавжди !!!)))
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01.12.2021 12:27 Ответить
Увімкнувши радіо і почувши бурхливі оплески я подумав, що це запис виступу Брежнєва на з"їзді КПСС, а коли заговорив гундосик то зрозумів, що це воно посилає в Раді.
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01.12.2021 12:27 Ответить
Один космонавт у нас вже був - зараз добре живе в Ізраілі. Дуже скоро і цей туди ж побіжить з грошима які не крав.
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01.12.2021 12:27 Ответить
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01.12.2021 12:31 Ответить
Мінздрав попереджає ....!!!))))
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01.12.2021 12:36 Ответить
ФОТО місяця !!!!!
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01.12.2021 17:15 Ответить
Та не.. У них сегодня "13 зарплата".
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01.12.2021 12:35 Ответить
А интересно, он прямо там нюхает?
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01.12.2021 12:41 Ответить
дуют многие в туалете, клоун поидее дует прямо в рабочем кабинете)) при яныке был эксперимент, зашли журналисты в туалет с приборчиком который определяет микрочастицы кокса в воздухе, включили и он начал зашкаливатть
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01.12.2021 13:44 Ответить
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01.12.2021 12:46 Ответить
Если коротко, то зеленский сказал: "Обещаю обещать еще больше, чем обещал!!! Обещаю переобещать ранее обещанные обещания и наобещать еще больше обещаний, чем обещал ранее".
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01.12.2021 12:52 Ответить
надеюсь всё таки посмотреть лебединое озеро в скором времени...
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01.12.2021 12:53 Ответить
Гриценко серьезный политик! Какой у него там рейтинг?)
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01.12.2021 12:53 Ответить
ноль
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01.12.2021 12:55 Ответить
шо толик, ностальгия по корыту?
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01.12.2021 12:55 Ответить
А де довбойоб зелений Igor L?
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01.12.2021 13:12 Ответить
Даже не смотрела ...тех ,кто до сих пор выдерживает этот гундосый наркоманский бред,надо опасаться -они явно способны на многое
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01.12.2021 13:12 Ответить
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01.12.2021 14:27 Ответить
грицацуев, если ты настоящий офицер и патриот - застрелись! Ведь ты соучастник этого позора! ты лично поручился за зелёное говно!
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01.12.2021 15:17 Ответить
грица грица цаца не станет даже дворником в атб как бы не тужился)))))))))))))
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01.12.2021 21:08 Ответить
 
 