Рада вирішила сьогодні працювати до закінчення розгляду п’яти законопроєктів, зокрема Держбюджету-2022 і "тисячі Зеленського"

У понеділок на Погоджувальній Раді не було заявлено про розгляд проєкту Держбюджету на наступний рік на поточному пленарному тижні.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, заявив під час виступу в ВР колишній спікер Дмитро Разумков.

"По-друге, народні депутати отримали бюджет вчора о восьмій (вечора. – Ред.), комітет засідав до пів на четверту, і висновок ми отримали лише зранку. Ми приймаємо найголовніший закон, за яким буде жити вся держава наступного року. Це відповідальність всього парламенту. Давайте підходити так, щоб ми розуміли, за що голосуємо, не за кота у мішку. І не треба розповідати, що у нас немає часу. У нас є ще один пленарний тиждень, на якому ми можемо спокійно розглянути бюджет і прийняти його виважено", - зауважив він.

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В свою чергу, спікер Руслан Стефанчук наголосив, що якраз на Погоджувальній Раді в понеділок була пропозиція, що після того, як профільний комітет розгляне проєкт Держбюджету його винесуть до сесійної зали.

"По-друге, це усталена практика усіх парламентів та усіх часів. І третє, я вважаю, що основне завдання Верховної Ради України є якраз прийняття бюджету і заради цього, якраз, можна посидіти стільки, скільки треба", - додав він.

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Після цього парламентарі змінили порядок денний роботи Верховної Ради: спочатку розгляд законопроєкту №6273, далі проєкт Держбюджету-2022, потім законопроєкти №6342, №6298 і №6297 (щодо "тисячі Зеленського").

За таке рішення – 252 народні депутати.