"Честь маю!": заступник голови МЗС Божок подав у відставку. ДОКУМЕНТ

Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок у четвер подав у відставку з обійманої посади.

Про це він повідомив у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Подав у відставку. Чому? Прийде час, розповім. Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені. Честь маю!" - написав він.

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Нагадаємо, підозру Божку пред'явили у квітні, але Печерський районний суд Києва і Апеляційний суд визнали її необґрунтованою, а посилання на завдання матеріальної шкоди безпідставним. Зрештою прокуратурі було відмовлено в обранні Божку будь-якого запобіжного заходу.

"Мені інкримінували те, що в 2018 році я, будучи головою СЗР України, на підставі, на думку ДБР і Офісу Генпрокурора, свідомо незаконного указу Президента України №225/2018 від 31.07.2018 р. "Про призначення С.Семочка першим заступником голови служби зовнішньої розвідки України" наказав вважати цього військовослужбовця таким, який приступив до виконання своїх службових обов'язків", - повідомив Божок.

10 червня Державне бюро розслідувань за погодженням з Офісом Генпрокурора вручило Божку другу підозру, що "повністю повторює фабулу попередньої і містить тільки косметичні зміни".

"Тепер ДБР і Офіс Генпрокурора України стверджують, що вищеперераховані дії я вчинив, будучи підбурюваний колишнім президентом України П.Порошенком шляхом його, на думку ДБР і Офісу Генпрокурора, свідомо незаконного указу", - повідомляв тоді Божок.