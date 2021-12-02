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МЗС (3559) відставка (1203) Божок (46)

"Честь маю!": заступник голови МЗС Божок подав у відставку. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок у четвер подав у відставку з обійманої посади.

Про це він повідомив у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Подав у відставку. Чому? Прийде час, розповім. Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені. Честь маю!" - написав він.

Честь маю!: заступник голови МЗС Божок подав у відставку 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови МЗС Божок заявив про реабілітацію його судом

Нагадаємо, підозру Божку пред'явили у квітні, але Печерський районний суд Києва і Апеляційний суд визнали її необґрунтованою, а посилання на завдання матеріальної шкоди безпідставним. Зрештою прокуратурі було відмовлено в обранні Божку будь-якого запобіжного заходу.

"Мені інкримінували те, що в 2018 році я, будучи головою СЗР України, на підставі, на думку ДБР і Офісу Генпрокурора, свідомо незаконного указу Президента України №225/2018 від 31.07.2018 р. "Про призначення С.Семочка першим заступником голови служби зовнішньої розвідки України" наказав вважати цього військовослужбовця таким, який приступив до виконання своїх службових обов'язків", - повідомив Божок.

10 червня Державне бюро розслідувань за погодженням з Офісом Генпрокурора вручило Божку другу підозру, що "повністю повторює фабулу попередньої і містить тільки косметичні зміни".

"Тепер ДБР і Офіс Генпрокурора України стверджують, що вищеперераховані дії я вчинив, будучи підбурюваний колишнім президентом України П.Порошенком шляхом його, на думку ДБР і Офісу Генпрокурора, свідомо незаконного указу", - повідомляв тоді Божок.

Честь маю!: заступник голови МЗС Божок подав у відставку 02
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Топ коментарі
+31
Потекло-побігло... В нахєр@ те МЗС, якщо усім керує єрмак
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02.12.2021 11:44
+20
видимо связано с диким желанием главзебила заглянуть в глаз *****
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02.12.2021 11:56
+19
Кто честь имел, тот в инаугурацию не отдал честь клоуну, яч уж не говорю, шо не пошел ему служить.
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02.12.2021 11:51
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Потекло-побігло... В нахєр@ те МЗС, якщо усім керує єрмак
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02.12.2021 11:44 Відповісти
«Стулья разбегаются, как тараканы» (с)
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02.12.2021 12:15 Відповісти
так это он возглавлял СВР Украины, когда ее начали (или продолжили) превращать в ничто?
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02.12.2021 11:51 Відповісти
СЗР він покинув в травні 2019-го
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02.12.2021 12:46 Відповісти
Кто честь имел, тот в инаугурацию не отдал честь клоуну, яч уж не говорю, шо не пошел ему служить.
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02.12.2021 11:51 Відповісти
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02.12.2021 12:02 Відповісти
Т.е. все люди чести бросили службу, оставили посты, пусть оно все горит огнем, и пошли на диван спасать родину, строчить коменты в нете?
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02.12.2021 12:13 Відповісти
служить бы рад... прислуживаться тошно!!! (с.)
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02.12.2021 12:20 Відповісти
Видно достали вимогами прислужувати, вирішив піти, а може й ні, а щось інше. Зеркаль наприклад зразу зробила ручкою, що як на мене для неі плюс
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02.12.2021 12:30 Відповісти
Гут, гут, ******.
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02.12.2021 12:29 Відповісти
Ну по вашій логіці, солдатам необхідно кинути зброю і перестати захищати Україну, бо верховний гоВнокомандуючий наркоман і явний довПойоп?
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02.12.2021 16:28 Відповісти
Все происходит по вашей ЛОГИКЕ- прихлебаи ЗАШЕВЕЛИЛИСЬ... а КТО ОСТАЛСЯ ПЕРЕЖДАТЬ лихолетье в рядах, того буба, как видите решает на месте(определяет своих)... Но Воспряв силой и духом, силы добра вернутся на круги своя... И еСЧьо, НЕ ИДИ ПО ТЕЧЕНИЮ, НЕ ИДИ ПРОТИВ, ИДИ ТУДА, КУДА ТЕБЕ НУЖНО - НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ.
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02.12.2021 17:42 Відповісти
Реально тобі важко живеться,
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03.12.2021 08:32 Відповісти
Не удивлюсь если там реально есть основания для уголовки...... ВСЕ презики обходили законы, особенно по назначениям "своих". Зеленский точно потом под статью пойдет. С другими - завязаными. Которые просто взяли под козырек и выполнили заведомо не законное решение.
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02.12.2021 11:55 Відповісти
видимо связано с диким желанием главзебила заглянуть в глаз *****
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02.12.2021 11:56 Відповісти
Чим більше у головзебіла бажання заглянути в глаз *****,тим більше бажаючих дати в глаз головзебілу...
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02.12.2021 12:03 Відповісти
Похоже начало течь со всех щелей. ИЗ МИДА то чувак знает настроения западных партнеров. Если там все плохо, то зеле долго не сидеть. Айда за валютой, мой вам совет!
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02.12.2021 12:08 Відповісти
бихус снова обосрался
на этот раз на киве

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02.12.2021 12:11 Відповісти
потрібно перевірити, чи не стирчить швабра із дупи бігуса, бо ківа міг її засунути, по прикладу своїх кацапських кураторів
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02.12.2021 16:30 Відповісти
Реально то, что хоть имеют или не имеют ту самую честь, но инстинкт самосохранения точно работает Не все же отбитые на голову, как Коля-каклета или Марфа Безумная
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02.12.2021 12:12 Відповісти
нет у ментов чести- НЕТ
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02.12.2021 12:21 Відповісти
Павлуша, промой шнифты кислотой и развидь, что в статье базар за зама МИД идет, а не МВД.
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02.12.2021 12:50 Відповісти
Це він ще довго протримався під "егідою" Єрмака.
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02.12.2021 12:23 Відповісти
20 лет? Выходит, ещё при позднем Кучме назначали. Интересно, какие тогда были интересы Украины? А три года при Яныке какие интересы защищал?
Не, 20 лет это много! Молодец, что уволился.
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02.12.2021 12:24 Відповісти
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02.12.2021 12:31 Відповісти
ОПа дерьмака, та її подопічний зЕзидент, виживають всіх адекватних.
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02.12.2021 12:32 Відповісти
Той,хто призначив Семочка честі не має!
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02.12.2021 12:41 Відповісти
ну нах.р
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02.12.2021 12:44 Відповісти
Очевидно щось знає про здачу національних інтересів України....
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02.12.2021 12:57 Відповісти
От і спалився що офіцер і агент розвідки
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02.12.2021 14:10 Відповісти
да за одного Семочко, за сам этот факт - не в отставку, а на нары))) честь он имеет..... вот же хамло конченное
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02.12.2021 14:11 Відповісти
Ты брехливое чмо! За брехню по Семочко тварь бигусова уже извинилась , проиграв в суде. Только сделала это ночью, чтобы быдло (вроде тебя) и дальше шамкало про зраду!
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03.12.2021 00:25 Відповісти
ты и.д.и.о.т.???
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14.12.2021 17:56 Відповісти
 
 