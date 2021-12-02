"Честь имею!": заместитель главы МИД Божок подал в отставку. ДОКУМЕНТ

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в четверг подал в отставку с занимаемой должности.

Об этом он сообщил в твитере, передает Цензор.НЕТ.

"Подал в отставку. Почему? Придет время, расскажу. Спасибо всем, с кем 20 лет бок о бок стояли на защите интересов Украины на международной арене. Честь имею!" – написал он.

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Напомним, подозрение Божку предъявили еще в апреле, но Печерский районный суд Киева и Апелляционный суд признали его необоснованным, а ссылку на причинение материального ущерба безосновательным. В конце концов прокуратуре было отказано в избрании Божку любой меры пресечения.

"Мне инкриминировалось то, что в 2018 году я, будучи председателем СВР Украины, на основании, по мнению ГБР и Офиса генпрокурора, заведомо незаконного указа Президента Украины №225/2018 от 31.07.2018 г. "О назначении С.Семочко первым заместителем председателя Службы внешней разведки Украины" приказал считать этого военнослужащего таким, который приступил к исполнению своих служебных обязанностей", - сообщил Божок.

10 июня Государственное бюро расследований по согласованию с Офисом генпрокурора вручило Божку второе подозрение, которое "полностью повторяет фабулу предыдущего и содержит только косметические изменения".

"Теперь ГБР и Офис Генпрокурора Украины утверждают, что выше перечисленные действия я совершил, будучи подстрекаемые бывшим президентом Украины П.Порошенко путем его, по мнению ГБР и Офиса Генпрокурора, заведомо незаконного указа", - сообщал тогда Божок.