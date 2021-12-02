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Новости Политика Украины
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МИД (6653) отставка (3094) Божок (62)

"Честь имею!": заместитель главы МИД Божок подал в отставку. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в четверг подал в отставку с занимаемой должности.

Об этом он сообщил в твитере, передает Цензор.НЕТ.

"Подал в отставку. Почему? Придет время, расскажу. Спасибо всем, с кем 20 лет бок о бок стояли на защите интересов Украины на международной арене. Честь имею!" – написал он.

Честь имею!: заместитель главы МИД Божок подал в отставку 01

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Напомним, подозрение Божку предъявили еще в апреле, но Печерский районный суд Киева и Апелляционный суд признали его необоснованным, а ссылку на причинение материального ущерба безосновательным. В конце концов прокуратуре было отказано в избрании Божку любой меры пресечения.

"Мне инкриминировалось то, что в 2018 году я, будучи председателем СВР Украины, на основании, по мнению ГБР и Офиса генпрокурора, заведомо незаконного указа Президента Украины №225/2018 от 31.07.2018 г. "О назначении С.Семочко первым заместителем председателя Службы внешней разведки Украины" приказал считать этого военнослужащего таким, который приступил к исполнению своих служебных обязанностей", - сообщил Божок.

10 июня Государственное бюро расследований по согласованию с Офисом генпрокурора вручило Божку второе подозрение, которое "полностью повторяет фабулу предыдущего и содержит только косметические изменения".

"Теперь ГБР и Офис Генпрокурора Украины утверждают, что выше перечисленные действия я совершил, будучи подстрекаемые бывшим президентом Украины П.Порошенко путем его, по мнению ГБР и Офиса Генпрокурора, заведомо незаконного указа", - сообщал тогда Божок.

Честь имею!: заместитель главы МИД Божок подал в отставку 02

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+31
Потекло-побігло... В нахєр@ те МЗС, якщо усім керує єрмак
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02.12.2021 11:44
+20
видимо связано с диким желанием главзебила заглянуть в глаз *****
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02.12.2021 11:56
+19
Кто честь имел, тот в инаугурацию не отдал честь клоуну, яч уж не говорю, шо не пошел ему служить.
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02.12.2021 11:51
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Потекло-побігло... В нахєр@ те МЗС, якщо усім керує єрмак
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02.12.2021 11:44 Ответить
«Стулья разбегаются, как тараканы» (с)
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02.12.2021 12:15 Ответить
так это он возглавлял СВР Украины, когда ее начали (или продолжили) превращать в ничто?
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02.12.2021 11:51 Ответить
СЗР він покинув в травні 2019-го
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02.12.2021 12:46 Ответить
Кто честь имел, тот в инаугурацию не отдал честь клоуну, яч уж не говорю, шо не пошел ему служить.
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02.12.2021 11:51 Ответить
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02.12.2021 12:02 Ответить
Т.е. все люди чести бросили службу, оставили посты, пусть оно все горит огнем, и пошли на диван спасать родину, строчить коменты в нете?
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02.12.2021 12:13 Ответить
служить бы рад... прислуживаться тошно!!! (с.)
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02.12.2021 12:20 Ответить
Видно достали вимогами прислужувати, вирішив піти, а може й ні, а щось інше. Зеркаль наприклад зразу зробила ручкою, що як на мене для неі плюс
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02.12.2021 12:30 Ответить
Гут, гут, ******.
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02.12.2021 12:29 Ответить
Ну по вашій логіці, солдатам необхідно кинути зброю і перестати захищати Україну, бо верховний гоВнокомандуючий наркоман і явний довПойоп?
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02.12.2021 16:28 Ответить
Все происходит по вашей ЛОГИКЕ- прихлебаи ЗАШЕВЕЛИЛИСЬ... а КТО ОСТАЛСЯ ПЕРЕЖДАТЬ лихолетье в рядах, того буба, как видите решает на месте(определяет своих)... Но Воспряв силой и духом, силы добра вернутся на круги своя... И еСЧьо, НЕ ИДИ ПО ТЕЧЕНИЮ, НЕ ИДИ ПРОТИВ, ИДИ ТУДА, КУДА ТЕБЕ НУЖНО - НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ.
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02.12.2021 17:42 Ответить
Реально тобі важко живеться,
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03.12.2021 08:32 Ответить
Не удивлюсь если там реально есть основания для уголовки...... ВСЕ презики обходили законы, особенно по назначениям "своих". Зеленский точно потом под статью пойдет. С другими - завязаными. Которые просто взяли под козырек и выполнили заведомо не законное решение.
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02.12.2021 11:55 Ответить
видимо связано с диким желанием главзебила заглянуть в глаз *****
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02.12.2021 11:56 Ответить
Чим більше у головзебіла бажання заглянути в глаз *****,тим більше бажаючих дати в глаз головзебілу...
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02.12.2021 12:03 Ответить
Похоже начало течь со всех щелей. ИЗ МИДА то чувак знает настроения западных партнеров. Если там все плохо, то зеле долго не сидеть. Айда за валютой, мой вам совет!
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02.12.2021 12:08 Ответить
бихус снова обосрался
на этот раз на киве

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02.12.2021 12:11 Ответить
потрібно перевірити, чи не стирчить швабра із дупи бігуса, бо ківа міг її засунути, по прикладу своїх кацапських кураторів
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02.12.2021 16:30 Ответить
Реально то, что хоть имеют или не имеют ту самую честь, но инстинкт самосохранения точно работает Не все же отбитые на голову, как Коля-каклета или Марфа Безумная
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02.12.2021 12:12 Ответить
нет у ментов чести- НЕТ
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02.12.2021 12:21 Ответить
Павлуша, промой шнифты кислотой и развидь, что в статье базар за зама МИД идет, а не МВД.
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02.12.2021 12:50 Ответить
Це він ще довго протримався під "егідою" Єрмака.
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02.12.2021 12:23 Ответить
20 лет? Выходит, ещё при позднем Кучме назначали. Интересно, какие тогда были интересы Украины? А три года при Яныке какие интересы защищал?
Не, 20 лет это много! Молодец, что уволился.
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02.12.2021 12:24 Ответить
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02.12.2021 12:31 Ответить
ОПа дерьмака, та її подопічний зЕзидент, виживають всіх адекватних.
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02.12.2021 12:32 Ответить
Той,хто призначив Семочка честі не має!
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02.12.2021 12:41 Ответить
ну нах.р
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02.12.2021 12:44 Ответить
Очевидно щось знає про здачу національних інтересів України....
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02.12.2021 12:57 Ответить
От і спалився що офіцер і агент розвідки
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02.12.2021 14:10 Ответить
да за одного Семочко, за сам этот факт - не в отставку, а на нары))) честь он имеет..... вот же хамло конченное
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02.12.2021 14:11 Ответить
Ты брехливое чмо! За брехню по Семочко тварь бигусова уже извинилась , проиграв в суде. Только сделала это ночью, чтобы быдло (вроде тебя) и дальше шамкало про зраду!
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03.12.2021 00:25 Ответить
ты и.д.и.о.т.???
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14.12.2021 17:56 Ответить
 
 