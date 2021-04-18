Замглавы МИД Божок заявил о реабилитации его судом
Замминистра иностранных дел Украины Егора Божка по собственному желанию отстраняли от должности на время расследования объявленных ему подозрений.
Он сообщил в Twitter, что полностью реабилитирован судом и возвращается к работе, передает Цензор.НЕТ.
"Офис Генпрокуратура завершил расследование, а суд полностью реабилитировал меня. Немедленно возвращаюсь к дипломатической деятельности, о чем уже проинформировал Дмитрия Кулебу и иностранных партнеров из ЕС, НАТО, G7. В условиях угрозы Родине не могу продолжать бездействие", - отметил Божок.
Напомним, 19 июня 2020 года сообщалось, что замглавы МИД Божок просит временно отстранить его от исполнения возложенных на него полномочий. Заявление он подал в связи с расследованием дела против пятого президента Петра Порошенко, в котором он тоже фигурирует.
Подозрение Божку предъявили еще в апреле, но Печерский районный суд Киева и Апелляционный суд признали его необоснованным, а ссылку на причинение материального ущерба безосновательным. В конце концов прокуратуре было отказано в избрании Божку любой меры пресечения.
"Мне инкриминировалось то, что в 2018 году я, будучи председателем СВР Украины, на основании, по мнению ГБР и Офиса генпрокурора, заведомо незаконного указа Президента Украины №225/2018 от 31.07.2018 г. "О назначении С.Семочко первым заместителем председателя Службы внешней разведки Украины" приказал считать этого военнослужащего таким, который приступил к исполнению своих служебных обязанностей", - сообщил Божок.
10 июня Государственное бюро расследований по согласованию с Офисом генпрокурора вручило Божку второе подозрение, которое "полностью повторяет фабулу предыдущего и содержит только косметические изменения".
"Теперь ГБР и Офис генпрокурора Украины утверждают, что выше перечисленные действия я совершил, будучи подстрекаемые бывшим президентом Украины П.Порошенко путем его, по мнению ГБР и Офиса генпрокурора, заведомо незаконного указа", - сообщал тогда Божок.
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Почему эта скотина еще числится министром? потому что осел или ермак его захотели?
Что за бардак в стране два года?
А от про злочини "новьіх ліц", починаючи з літа 2019 і шукати не треба - все є в інтернеті: вони ж такі продвинуті та діджиталізовані! От тільки, на щастя, розумом обділені - трускавецький університет може згуртувати, але розуму не надав і не надасть: якщо його ніц не було до, то не з'явиться і після
"Верховный суд отменил указ Петра Порошенко об увольнении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, однако восстанавливать его на этом посту не стал."
https://www.youtube.com/watch?v=78GwzDsfymE Журналістка проекту bigus.info Леся Іванова спростувала своє розслідування
Тут порохоботи замутили власне розслідування,:чому так смердить від бігусятні ?
"Дружина Дениса Бігуса Катерина Ігорівна Соболєва. Її дядько Олег Соболєв - колишній контррозвідник ФСБ, нині займається великим бізнесом. А його син Андрєй Соболєв (двоюрідний брат Катерини) - підполковник ФСБ Росії, став керівником Торгового представництва рф в Німеччині"
Я ще років 15 тому переконався це на прикладі серлеща
Але мозги продовжуєш пудрити. Дарма.
Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного противоправного завладения предприятием министром юстиции Денисом Малюськой.
Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.
19 февраля директор предприятия "Новая топливная компания" обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления.
В заявлении было указано об умышленном совершении министром юстиции, его первым заместителем и их подчиненными действий, направленных на противоправное завладение имуществом "Новой топливной компании" и других 19 субъектов хозяйствования, то есть преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, организации) Уголовного кодекса.
Однако НАБУ не внесло данные в Единый реестр досудебных расследований.
После подачи жалобы в суд 11 марта ВАКС удовлетворил ее и обязал НАБУ завести уголовное производство по заявлению "Новой топливной компании".
23 марта НАБУ выполнило решение суда и начало досудебное расследование.
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