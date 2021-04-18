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Замглавы МИД Божок заявил о реабилитации его судом

Замглавы МИД Божок заявил о реабилитации его судом

Замминистра иностранных дел Украины Егора Божка по собственному желанию отстраняли от должности на время расследования объявленных ему подозрений.

Он сообщил в Twitter, что полностью реабилитирован судом и возвращается к работе, передает Цензор.НЕТ.

"Офис Генпрокуратура завершил расследование, а суд полностью реабилитировал меня. Немедленно возвращаюсь к дипломатической деятельности, о чем уже проинформировал Дмитрия Кулебу и иностранных партнеров из ЕС, НАТО, G7. В условиях угрозы Родине не могу продолжать бездействие", - отметил Божок.

Замглавы МИД Божок заявил о реабилитации его судом 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Замглавы МИД Божок, фигурирующий в деле Порошенко, просит отстранить его от исполнения возложенных на него полномочий. ДОКУМЕНТ

Напомним, 19 июня 2020 года сообщалось, что замглавы МИД Божок просит временно отстранить его от исполнения возложенных на него полномочий. Заявление он подал в связи с расследованием дела против пятого президента Петра Порошенко, в котором он тоже фигурирует.

Подозрение Божку предъявили еще в апреле, но Печерский районный суд Киева и Апелляционный суд признали его необоснованным, а ссылку на причинение материального ущерба безосновательным. В конце концов прокуратуре было отказано в избрании Божку любой меры пресечения.

"Мне инкриминировалось то, что в 2018 году я, будучи председателем СВР Украины, на основании, по мнению ГБР и Офиса генпрокурора, заведомо незаконного указа Президента Украины №225/2018 от 31.07.2018 г. "О назначении С.Семочко первым заместителем председателя Службы внешней разведки Украины" приказал считать этого военнослужащего таким, который приступил к исполнению своих служебных обязанностей", - сообщил Божок.

10 июня Государственное бюро расследований по согласованию с Офисом генпрокурора вручило Божку второе подозрение, которое "полностью повторяет фабулу предыдущего и содержит только косметические изменения".

Также читайте: Кабмин отстранил замглавы МИД Божка от исполнения возложенных на него полномочий

"Теперь ГБР и Офис генпрокурора Украины утверждают, что выше перечисленные действия я совершил, будучи подстрекаемые бывшим президентом Украины П.Порошенко путем его, по мнению ГБР и Офиса генпрокурора, заведомо незаконного указа", - сообщал тогда Божок.

Автор: 

Порошенко Петр (19621) СВР (144) Божок Егор (62) Семочко Сергей (58)


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Топ комментарии
+22
Слуги за надуманими обвинуваченнями заради фобій Зеленського ламають людям долі. 10 місяців людина відбивалися від цієї х*рні, 10 місяців життя було забрано у неї. Суть тих "звинувачень" із самого початку була видна. Це звичайна ахінея, аби до Порошенка доколупатися. І на ці розслідування витрачалися величезні кошти з наших податків.
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18.04.2021 20:43 Ответить
+15
почом зачистка компромайзєра?..

Замглавы МИД Божок заявил о реабилитации его судом по делу Порошенко - Цензор.НЕТ 499
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18.04.2021 20:37 Ответить
+12
Ну, тепер треба, щоб ті, хто переслідував повернули свою заробітну плату за час розслідування, і відправлені рядовими на перевиховання на фронт, ну хоча б шанці копати
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18.04.2021 20:47 Ответить
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Вони ще ті шукачі.
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18.04.2021 20:40 Ответить
Вова Зеленский когда ты найдешь на Донбассе СВОЮ МИНУ.... как ты еврейский идиет шариков достал Украину труслива шавка предатель и ты еще Порошенко осуждаешь кто бы молчал на твое м фоне Порошенко прсто Аппостол рядом с Иисусом Христом...
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18.04.2021 21:05 Ответить
Реабилитироан посмертно?
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18.04.2021 22:49 Ответить
почом зачистка компромайзєра?..

Замглавы МИД Божок заявил о реабилитации его судом по делу Порошенко - Цензор.НЕТ 499
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18.04.2021 20:37 Ответить
Сколько времени требуется этим уродам, чтобы просмотреть пленку с голосованием за шкарлета и увидеть кнопкодавство и отсутствие 226 за этого ублюдка????
Почему эта скотина еще числится министром? потому что осел или ермак его захотели?
Что за бардак в стране два года?
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18.04.2021 23:56 Ответить
Слуги за надуманими обвинуваченнями заради фобій Зеленського ламають людям долі. 10 місяців людина відбивалися від цієї х*рні, 10 місяців життя було забрано у неї. Суть тих "звинувачень" із самого початку була видна. Це звичайна ахінея, аби до Порошенка доколупатися. І на ці розслідування витрачалися величезні кошти з наших податків.
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18.04.2021 20:43 Ответить
Божок 10 місяців не тільки відбивався від наклепу, а ще й НЕ РОБИВ СВОЮ РОБОТУ НА КОРИСТЬ УКРАЇНИ. А він - заступник міністра закордонних справ, а не паризький турист.
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18.04.2021 21:42 Ответить
Ну, тепер треба, щоб ті, хто переслідував повернули свою заробітну плату за час розслідування, і відправлені рядовими на перевиховання на фронт, ну хоча б шанці копати
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18.04.2021 20:47 Ответить
А моя точка зору, практично збіглася з точкою зору юристів. Про шанці не було, але усе інше теж саме. https://www.youtube.com/watch?v=_CZtTtTAPvM&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB Дивимось
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19.04.2021 16:44 Ответить
Думаю без Байдена не обійшлося. Тому, щоз нають хто кому друг, а хто кому робінович
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18.04.2021 20:55 Ответить
Треба порадити зеленим звернутися до марсіян та рептилоїдів: може хоч вони знають що, де і коли вкрав Порох?
А от про злочини "новьіх ліц", починаючи з літа 2019 і шукати не треба - все є в інтернеті: вони ж такі продвинуті та діджиталізовані! От тільки, на щастя, розумом обділені - трускавецький університет може згуртувати, але розуму не надав і не надасть: якщо його ніц не було до, то не з'явиться і після
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18.04.2021 21:00 Ответить
Коли нинешня влада використовує вирази "порешать", то з ними все ясно тільки по цій лексиці. А пана Божко вітаю, та бажаю здоров'я та сил, всього найкращого. Шкода,що хорошим людям псує життя усіляка наволочь.
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18.04.2021 21:03 Ответить
А как быть тогда связанным с ним Семочко?
"Верховный суд отменил указ Петра Порошенко об увольнении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, однако восстанавливать его на этом посту не стал."
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18.04.2021 21:08 Ответить
Порох також не святий - робив помилки, особливо в кадрах. Звільнення Семочка - одна з помилок. Але ж помилки і при призначенях - трохи є.
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18.04.2021 22:14 Ответить
Народ, с подключением на ютуб нормально, кто-нибудь в последние минут 5 заходил
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18.04.2021 21:12 Ответить
норм.
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18.04.2021 21:23 Ответить
Пасиб, сейчас вроде нормально, до этоо минут 5 вообще тупо не загружался ютуб, ни стартовая, ни ролики.
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18.04.2021 21:32 Ответить
Не зупиняйтеся ! Де новина про бігусівські вибачення за брехню про Семочка ???
https://www.youtube.com/watch?v=78GwzDsfymE Журналістка проекту bigus.info Леся Іванова спростувала своє розслідування

Тут порохоботи замутили власне розслідування,:чому так смердить від бігусятні ?
"Дружина Дениса Бігуса Катерина Ігорівна Соболєва. Її дядько Олег Соболєв - колишній контррозвідник ФСБ, нині займається великим бізнесом. А його син Андрєй Соболєв (двоюрідний брат Катерини) - підполковник ФСБ Росії, став керівником Торгового представництва рф в Німеччині"

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18.04.2021 21:30 Ответить
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18.04.2021 21:32 Ответить
ніколи не можна довіряти жовтій пресі і жовтим журикам.
Я ще років 15 тому переконався це на прикладі серлеща
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18.04.2021 22:09 Ответить
пригожинський, тобі дозволено називати свого шефа ******?
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18.04.2021 22:10 Ответить
ага, значить не дозволяв тобі пригожин. Саме тому ти свій комент стер.
Але мозги продовжуєш пудрити. Дарма.
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18.04.2021 23:08 Ответить
Заступник голови МЗС Божок заявив про реабілітацію його судом - Цензор.НЕТ 8033

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного противоправного завладения предприятием министром юстиции Денисом Малюськой.
Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.
19 февраля директор предприятия "Новая топливная компания" обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления.
В заявлении было указано об умышленном совершении министром юстиции, его первым заместителем и их подчиненными действий, направленных на противоправное завладение имуществом "Новой топливной компании" и других 19 субъектов хозяйствования, то есть преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, организации) Уголовного кодекса.
Однако НАБУ не внесло данные в Единый реестр досудебных расследований.
После подачи жалобы в суд 11 марта ВАКС удовлетворил ее и обязал НАБУ завести уголовное производство по заявлению "Новой топливной компании".
23 марта НАБУ выполнило решение суда и начало досудебное расследование.
...
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18.04.2021 22:22 Ответить
Бьют прицельно по украинским кадрам. Как и по военным складам. И ведь - суки - хорошо знают на какую болевую точку надавить, на какую клавишу в украинской политике нажать, в судах за какую ниточку дернуть, какого провокатора активизировать, -- одним словом, гебнявые шпроты работают как по нотам, отрабатывая свое образование, карьерный рост, социальный лифт и так далее. За это им платят украинские граждане.
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19.04.2021 07:37 Ответить
 
 