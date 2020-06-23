Кабмин отстранил замглавы МИД Божка от исполнения возложенных на него полномочий

Кабинет Министров отстранил Егора Божка от исполнения обязанностей заместителя министра иностранных дел.

Об этом говорится в распоряжении правительства №706 от 19 июня, передает Цензор.НЕТ.

"Поддержать заявление заместителя министра иностранных дел Украины Божка Егора Валерьевича об отстранении его от исполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины", - говорится в распоряжении.

19 июня сообщалось, что замглавы МИД Божок просит временно отстранить его от исполнения возложенных на него полномочий. Заявление он подал в связи с расследованием дела против пятого президента Петра Порошенко, в котором он тоже фигурирует.

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