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Кабмин отстранил замглавы МИД Божка от исполнения возложенных на него полномочий

Кабмин отстранил замглавы МИД Божка от исполнения возложенных на него полномочий

Кабинет Министров отстранил Егора Божка от исполнения обязанностей заместителя министра иностранных дел.

Об этом говорится в распоряжении правительства №706 от 19 июня, передает Цензор.НЕТ.

"Поддержать заявление заместителя министра иностранных дел Украины Божка Егора Валерьевича об отстранении его от исполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины", - говорится в распоряжении.

19 июня сообщалось, что замглавы МИД Божок просит временно отстранить его от исполнения возложенных на него полномочий. Заявление он подал в связи с расследованием дела против пятого президента Петра Порошенко, в котором он тоже фигурирует.

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Автор: 

МИД (6950) Божок Егор (62)


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ДЖОН БОЛТОН: "КІМНАТА, ДЕ ЦЕ СТАЛОСЯ". Про УкраЇну.

http://radiolemberg.com/ua-articles/ua-allarticles/dzhon-bolton-kimnata-de-tse-stalosya-rozdil-14-kinets-idyliyi?fbclid=IwAR0wvUhw-3Jz0gAXV9qCgMxkql9-qH4VbqHPByCRYEY_tXiyLUXzO5mYEa4
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23.06.2020 11:51 Ответить
С избрание Президентом Украины Владимира Александровича Зеленского, стало очевидно, что вся предыдущая вертикаль власти некомпетентна. Всего год с небольшим показали, насколько продумана и дальновидна кадровая политика нашего Гетьмана. Поэтому надо избавиться от всех старых кадров, и дать дорогу молодым выпускникам Трускавецкой академии управления.
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23.06.2020 11:53 Ответить
Это типа слишком тонко, или очень тупо?
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23.06.2020 11:59 Ответить
Это, типа, умный поймёт, дураку не объяснить
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23.06.2020 12:01 Ответить
А всім, хто не пройшов трускавецьку академію, надати почесне звання "унтерменш" і не допускати до будь-якої керівної посади! Роботу на будь-якій посаді (від прибиральниці і вище) в медіахолдінгу "Г+Г" та "Квартал 95" прирівняти до диплому трускавецької академії з відзнакою.
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23.06.2020 12:06 Ответить
Видать слабенький божок, есть боги по-силнее.
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23.06.2020 12:16 Ответить
Невже визнав парашу агресором(((
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23.06.2020 12:22 Ответить
В таком случае его бы точно уволили. Конечно всё было не так серьёзно.
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23.06.2020 13:19 Ответить
 
 