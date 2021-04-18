Заступник голови МЗС Божок заявив про реабілітацію його судом

Заступника міністра закордонних справ України Єгора Божка за власним бажанням усували з посади на час розслідування оголошених йому підозр.

Він повідомив у твітері, що повністю реабілітований судом і повертається до роботи, передає Цензор.НЕТ.

"Офіс Генпрокурора завершив розслідування, а суд повністю реабілітував мене. Негайно повертаюся до дипломатичної діяльності, про що вже проінформував Дмитра Кулебу та іноземних партнерів із ЄС, НАТО, G7. В умовах загрози Батьківщині не можу продовжувати бездіяльність", - зазначив Божок.

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Нагадаємо, 19 червня 2020 року повідомлялося, що заступник міністра закордонних справ Божок просить тимчасово відсторонити його від виконання покладених на нього повноважень. Заяву він подав у зв'язку з розслідуванням справи проти п'ятого президента Петра Порошенка, в якому він теж фігурує.

Підозру Божку пред'явили ще у квітні, але Печерський районний суд Києва і Апеляційний суд визнали її необґрунтованою, а посилання на заподіяння матеріальної шкоди безпідставним. Зрештою прокуратурі було відмовлено в обранні Божку будь-якого запобіжного заходу.

"Мені інкримінували те, що у 2018 році я, будучи головою СЗР України, на підставі, на думку ДБР і Офісу Генпрокурора, свідомо незаконного указу президента України №225/2018 від 31.07.2018 р. "Про призначення С.Семочка першим заступником голови служби зовнішньої розвідки України" наказав вважати цього військовослужбовця таким, який приступив до виконання своїх службових обов'язків", - повідомив Божок.

10 червня Державне бюро розслідувань за погодженням з Офісом Генпрокурора вручило Божку другу підозру, що "повністю повторює фабулу попередньої і містить тільки косметичні зміни".

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"Тепер ДБР і Офіс Генпрокурора України стверджують, що вищеперераховані дії я вчинив, будучи підбурюваний колишнім президентом України П.Порошенком шляхом його, на думку ДБР і Офісу Генпрокурора, свідомо незаконного указу", - повідомляв тоді Божок.