Заступник голови МЗС Божок заявив про реабілітацію його судом
Заступника міністра закордонних справ України Єгора Божка за власним бажанням усували з посади на час розслідування оголошених йому підозр.
Він повідомив у твітері, що повністю реабілітований судом і повертається до роботи, передає Цензор.НЕТ.
"Офіс Генпрокурора завершив розслідування, а суд повністю реабілітував мене. Негайно повертаюся до дипломатичної діяльності, про що вже проінформував Дмитра Кулебу та іноземних партнерів із ЄС, НАТО, G7. В умовах загрози Батьківщині не можу продовжувати бездіяльність", - зазначив Божок.
Нагадаємо, 19 червня 2020 року повідомлялося, що заступник міністра закордонних справ Божок просить тимчасово відсторонити його від виконання покладених на нього повноважень. Заяву він подав у зв'язку з розслідуванням справи проти п'ятого президента Петра Порошенка, в якому він теж фігурує.
Підозру Божку пред'явили ще у квітні, але Печерський районний суд Києва і Апеляційний суд визнали її необґрунтованою, а посилання на заподіяння матеріальної шкоди безпідставним. Зрештою прокуратурі було відмовлено в обранні Божку будь-якого запобіжного заходу.
"Мені інкримінували те, що у 2018 році я, будучи головою СЗР України, на підставі, на думку ДБР і Офісу Генпрокурора, свідомо незаконного указу президента України №225/2018 від 31.07.2018 р. "Про призначення С.Семочка першим заступником голови служби зовнішньої розвідки України" наказав вважати цього військовослужбовця таким, який приступив до виконання своїх службових обов'язків", - повідомив Божок.
10 червня Державне бюро розслідувань за погодженням з Офісом Генпрокурора вручило Божку другу підозру, що "повністю повторює фабулу попередньої і містить тільки косметичні зміни".
"Тепер ДБР і Офіс Генпрокурора України стверджують, що вищеперераховані дії я вчинив, будучи підбурюваний колишнім президентом України П.Порошенком шляхом його, на думку ДБР і Офісу Генпрокурора, свідомо незаконного указу", - повідомляв тоді Божок.
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Почему эта скотина еще числится министром? потому что осел или ермак его захотели?
Что за бардак в стране два года?
А от про злочини "новьіх ліц", починаючи з літа 2019 і шукати не треба - все є в інтернеті: вони ж такі продвинуті та діджиталізовані! От тільки, на щастя, розумом обділені - трускавецький університет може згуртувати, але розуму не надав і не надасть: якщо його ніц не було до, то не з'явиться і після
"Верховный суд отменил указ Петра Порошенко об увольнении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, однако восстанавливать его на этом посту не стал."
https://www.youtube.com/watch?v=78GwzDsfymE Журналістка проекту bigus.info Леся Іванова спростувала своє розслідування
Тут порохоботи замутили власне розслідування,:чому так смердить від бігусятні ?
"Дружина Дениса Бігуса Катерина Ігорівна Соболєва. Її дядько Олег Соболєв - колишній контррозвідник ФСБ, нині займається великим бізнесом. А його син Андрєй Соболєв (двоюрідний брат Катерини) - підполковник ФСБ Росії, став керівником Торгового представництва рф в Німеччині"
Я ще років 15 тому переконався це на прикладі серлеща
Але мозги продовжуєш пудрити. Дарма.
Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного противоправного завладения предприятием министром юстиции Денисом Малюськой.
Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.
19 февраля директор предприятия "Новая топливная компания" обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления.
В заявлении было указано об умышленном совершении министром юстиции, его первым заместителем и их подчиненными действий, направленных на противоправное завладение имуществом "Новой топливной компании" и других 19 субъектов хозяйствования, то есть преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, организации) Уголовного кодекса.
Однако НАБУ не внесло данные в Единый реестр досудебных расследований.
После подачи жалобы в суд 11 марта ВАКС удовлетворил ее и обязал НАБУ завести уголовное производство по заявлению "Новой топливной компании".
23 марта НАБУ выполнило решение суда и начало досудебное расследование.
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