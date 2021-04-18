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Новини
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Заступник голови МЗС Божок заявив про реабілітацію його судом

Заступник голови МЗС Божок заявив про реабілітацію його судом

Заступника міністра закордонних справ України Єгора Божка за власним бажанням усували з посади на час розслідування оголошених йому підозр.

Він повідомив у твітері, що повністю реабілітований судом і повертається до роботи, передає Цензор.НЕТ.

"Офіс Генпрокурора завершив розслідування, а суд повністю реабілітував мене. Негайно повертаюся до дипломатичної діяльності, про що вже проінформував Дмитра Кулебу та іноземних партнерів із ЄС, НАТО, G7. В умовах загрози Батьківщині не можу продовжувати бездіяльність", - зазначив Божок.

Заступник голови МЗС Божок заявив про реабілітацію його судом 01

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Нагадаємо, 19 червня 2020 року повідомлялося, що заступник міністра закордонних справ Божок просить тимчасово відсторонити його від виконання покладених на нього повноважень. Заяву він подав у зв'язку з розслідуванням справи проти п'ятого президента Петра Порошенка, в якому він теж фігурує.

Підозру Божку пред'явили ще у квітні, але Печерський районний суд Києва і Апеляційний суд визнали її необґрунтованою, а посилання на заподіяння матеріальної шкоди безпідставним. Зрештою прокуратурі було відмовлено в обранні Божку будь-якого запобіжного заходу.

"Мені інкримінували те, що у 2018 році я, будучи головою СЗР України, на підставі, на думку ДБР і Офісу Генпрокурора, свідомо незаконного указу президента України №225/2018 від 31.07.2018 р. "Про призначення С.Семочка першим заступником голови служби зовнішньої розвідки України" наказав вважати цього військовослужбовця таким, який приступив до виконання своїх службових обов'язків", - повідомив Божок.

10 червня Державне бюро розслідувань за погодженням з Офісом Генпрокурора вручило Божку другу підозру, що "повністю повторює фабулу попередньої і містить тільки косметичні зміни".

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"Тепер ДБР і Офіс Генпрокурора України стверджують, що вищеперераховані дії я вчинив, будучи підбурюваний колишнім президентом України П.Порошенком шляхом його, на думку ДБР і Офісу Генпрокурора, свідомо незаконного указу", - повідомляв тоді Божок.

Автор: 

Порошенко Петро (15196) СЗР (129) Божок Єгор (48) Семочко Сергій (67)


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Топ коментарі
+22
Слуги за надуманими обвинуваченнями заради фобій Зеленського ламають людям долі. 10 місяців людина відбивалися від цієї х*рні, 10 місяців життя було забрано у неї. Суть тих "звинувачень" із самого початку була видна. Це звичайна ахінея, аби до Порошенка доколупатися. І на ці розслідування витрачалися величезні кошти з наших податків.
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18.04.2021 20:43 Відповісти
+15
почом зачистка компромайзєра?..

Замглавы МИД Божок заявил о реабилитации его судом по делу Порошенко - Цензор.НЕТ 499
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18.04.2021 20:37 Відповісти
+12
Ну, тепер треба, щоб ті, хто переслідував повернули свою заробітну плату за час розслідування, і відправлені рядовими на перевиховання на фронт, ну хоча б шанці копати
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18.04.2021 20:47 Відповісти
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Вони ще ті шукачі.
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18.04.2021 20:40 Відповісти
Вова Зеленский когда ты найдешь на Донбассе СВОЮ МИНУ.... как ты еврейский идиет шариков достал Украину труслива шавка предатель и ты еще Порошенко осуждаешь кто бы молчал на твое м фоне Порошенко прсто Аппостол рядом с Иисусом Христом...
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18.04.2021 21:05 Відповісти
Реабилитироан посмертно?
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18.04.2021 22:49 Відповісти
почом зачистка компромайзєра?..

Замглавы МИД Божок заявил о реабилитации его судом по делу Порошенко - Цензор.НЕТ 499
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18.04.2021 20:37 Відповісти
Сколько времени требуется этим уродам, чтобы просмотреть пленку с голосованием за шкарлета и увидеть кнопкодавство и отсутствие 226 за этого ублюдка????
Почему эта скотина еще числится министром? потому что осел или ермак его захотели?
Что за бардак в стране два года?
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18.04.2021 23:56 Відповісти
Слуги за надуманими обвинуваченнями заради фобій Зеленського ламають людям долі. 10 місяців людина відбивалися від цієї х*рні, 10 місяців життя було забрано у неї. Суть тих "звинувачень" із самого початку була видна. Це звичайна ахінея, аби до Порошенка доколупатися. І на ці розслідування витрачалися величезні кошти з наших податків.
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18.04.2021 20:43 Відповісти
Божок 10 місяців не тільки відбивався від наклепу, а ще й НЕ РОБИВ СВОЮ РОБОТУ НА КОРИСТЬ УКРАЇНИ. А він - заступник міністра закордонних справ, а не паризький турист.
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18.04.2021 21:42 Відповісти
Ну, тепер треба, щоб ті, хто переслідував повернули свою заробітну плату за час розслідування, і відправлені рядовими на перевиховання на фронт, ну хоча б шанці копати
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18.04.2021 20:47 Відповісти
А моя точка зору, практично збіглася з точкою зору юристів. Про шанці не було, але усе інше теж саме. https://www.youtube.com/watch?v=_CZtTtTAPvM&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB Дивимось
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19.04.2021 16:44 Відповісти
Думаю без Байдена не обійшлося. Тому, щоз нають хто кому друг, а хто кому робінович
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18.04.2021 20:55 Відповісти
Треба порадити зеленим звернутися до марсіян та рептилоїдів: може хоч вони знають що, де і коли вкрав Порох?
А от про злочини "новьіх ліц", починаючи з літа 2019 і шукати не треба - все є в інтернеті: вони ж такі продвинуті та діджиталізовані! От тільки, на щастя, розумом обділені - трускавецький університет може згуртувати, але розуму не надав і не надасть: якщо його ніц не було до, то не з'явиться і після
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18.04.2021 21:00 Відповісти
Коли нинешня влада використовує вирази "порешать", то з ними все ясно тільки по цій лексиці. А пана Божко вітаю, та бажаю здоров'я та сил, всього найкращого. Шкода,що хорошим людям псує життя усіляка наволочь.
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18.04.2021 21:03 Відповісти
А как быть тогда связанным с ним Семочко?
"Верховный суд отменил указ Петра Порошенко об увольнении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, однако восстанавливать его на этом посту не стал."
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18.04.2021 21:08 Відповісти
Порох також не святий - робив помилки, особливо в кадрах. Звільнення Семочка - одна з помилок. Але ж помилки і при призначенях - трохи є.
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18.04.2021 22:14 Відповісти
Народ, с подключением на ютуб нормально, кто-нибудь в последние минут 5 заходил
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18.04.2021 21:12 Відповісти
норм.
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18.04.2021 21:23 Відповісти
Пасиб, сейчас вроде нормально, до этоо минут 5 вообще тупо не загружался ютуб, ни стартовая, ни ролики.
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18.04.2021 21:32 Відповісти
Не зупиняйтеся ! Де новина про бігусівські вибачення за брехню про Семочка ???
https://www.youtube.com/watch?v=78GwzDsfymE Журналістка проекту bigus.info Леся Іванова спростувала своє розслідування

Тут порохоботи замутили власне розслідування,:чому так смердить від бігусятні ?
"Дружина Дениса Бігуса Катерина Ігорівна Соболєва. Її дядько Олег Соболєв - колишній контррозвідник ФСБ, нині займається великим бізнесом. А його син Андрєй Соболєв (двоюрідний брат Катерини) - підполковник ФСБ Росії, став керівником Торгового представництва рф в Німеччині"

Заступник голови МЗС Божок заявив про реабілітацію його судом у справі Порошенка - Цензор.НЕТ 4780

Заступник голови МЗС Божок заявив про реабілітацію його судом у справі Порошенка - Цензор.НЕТ 5297
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18.04.2021 21:30 Відповісти
Заступник голови МЗС Божок заявив про реабілітацію його судом у справі Порошенка - Цензор.НЕТ 9613

Заступник голови МЗС Божок заявив про реабілітацію його судом у справі Порошенка - Цензор.НЕТ 9137

Заступник голови МЗС Божок заявив про реабілітацію його судом у справі Порошенка - Цензор.НЕТ 9029

Заступник голови МЗС Божок заявив про реабілітацію його судом у справі Порошенка - Цензор.НЕТ 7203
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18.04.2021 21:32 Відповісти
ніколи не можна довіряти жовтій пресі і жовтим журикам.
Я ще років 15 тому переконався це на прикладі серлеща
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18.04.2021 22:09 Відповісти
пригожинський, тобі дозволено називати свого шефа ******?
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18.04.2021 22:10 Відповісти
ага, значить не дозволяв тобі пригожин. Саме тому ти свій комент стер.
Але мозги продовжуєш пудрити. Дарма.
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18.04.2021 23:08 Відповісти
Заступник голови МЗС Божок заявив про реабілітацію його судом - Цензор.НЕТ 8033

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного противоправного завладения предприятием министром юстиции Денисом Малюськой.
Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.
19 февраля директор предприятия "Новая топливная компания" обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления.
В заявлении было указано об умышленном совершении министром юстиции, его первым заместителем и их подчиненными действий, направленных на противоправное завладение имуществом "Новой топливной компании" и других 19 субъектов хозяйствования, то есть преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, организации) Уголовного кодекса.
Однако НАБУ не внесло данные в Единый реестр досудебных расследований.
После подачи жалобы в суд 11 марта ВАКС удовлетворил ее и обязал НАБУ завести уголовное производство по заявлению "Новой топливной компании".
23 марта НАБУ выполнило решение суда и начало досудебное расследование.
...
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18.04.2021 22:22 Відповісти
Бьют прицельно по украинским кадрам. Как и по военным складам. И ведь - суки - хорошо знают на какую болевую точку надавить, на какую клавишу в украинской политике нажать, в судах за какую ниточку дернуть, какого провокатора активизировать, -- одним словом, гебнявые шпроты работают как по нотам, отрабатывая свое образование, карьерный рост, социальный лифт и так далее. За это им платят украинские граждане.
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19.04.2021 07:37 Відповісти
 
 